САЩ ще използват AI за насочване при атаки с дронове и ракети

Американските сухопътни войски в Европа подготвят използването на изкуствен интелект при обработването на цели и отбраната срещу масирани атаки с дронове и ракети. Причината е очакването бъдещото бойно поле да генерира повече данни и заплахи, отколкото човешките анализатори могат да обработят самостоятелно.

Бригаден генерал Стивън Карпентър, ръководител на европейското многодомейнно командване, заяви пред Business Insider, че AI трябва да се използва там, където хората имат ограничения по отношение на скоростта и мащаба. „Важно е да използваме свръхинтелигентност за неща, в които хората не са особено добри – скорост и мащаб. Но не трябва напълно да изваждаме хората от процеса“, каза той.

До 1500 цели и 1200 въздушни заплахи

По думите на Карпентър американските сили в Европа трябва да са готови да обработват повече от 1500 потенциални цели дневно, докато едновременно се защитават от до 1200 входящи ракети и дрона. Той определи тези оценки като модел, основан на „най-тежкия ден за Украйна“.

При конфликт софтуерът би могъл да съпоставя данни от сензори и мрежи с целите и ограниченията, зададени от командващия. След това системата може да оцени наличните военни способности и да предложи варианти – от конвенционален удар до радиоелектронна борба или кибероперация.

Изкуственият интелект може да открива повтарящи се модели и връзки, които човек би пропуснал или забравил. Така командирите получават повече възможности за реакция, но не и автоматично разрешение за поразяване.

Човекът запазва последната дума

Карпентър подчерта, че окончателното решение трябва да бъде взето от човек и да съответства на изискванията на международното хуманитарно право. „Човекът взема решението и прави последната преценка, като разглежда всичко необходимо, за да бъде поразена законна цел в рамките на правото на въоръжените конфликти“, заяви генералът.

Според него намерението не е анализаторите да бъдат заменени, а да бъдат освободени от част от натоварването. Това би им позволило да се съсредоточат върху по-сложни случаи, включително обекти с двойно предназначение, при които военната и гражданската функция се преплитат.

Системата се тества в учения

По време на съвместно учение на американската армия и НАТО в Европа по-рано тази година е използвана разработена от армията система за приемане и сортиране на данни. Тя все още е била в бета-изпитания, а военните планират да я проверят в по-голям мащаб при бъдещо учение.

Успоредно с това армията включва изкуствен интелект и машинно обучение в Next Generation Command and Control – новата си система за командване и управление. Тя е предназначена да предоставя в реално време информация за целите, наличните способности, равнищата на боеприпасите, нуждите от поддръжка, разузнавателните потоци и симулираните действия на противника. Американската армия заявява, че NGC2 е готова за по-широко внедряване в различни формирования.

Развитието е свързано с промените във войната в Украйна, където балистични и крилати ракети се използват заедно с еднопосочни ударни дронове. Част от тези безпилотни апарати вече са оборудвани с реактивни двигатели, което ги прави по-бързи и по-трудни за прехващане.

Източници: businessinsider.com