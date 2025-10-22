Пентагонът подготвя замяна на 40-годишната бойна машина M2 Bradley

След повече от четири десетилетия в служба, гръбнакът на американската механизирана пехота ще бъде заменен от бойната машина на пехотата (БМП) XM30. Новият дизайн е пряк отговор на уроците от съвременните конфликти и е изграден с фокус върху оцеляването и превъзходството в театъра на бойните действия от дигиталната ера.

Както беше обявено на изложението AUSA 2025, XM30 се позиционира като следващото поколение бойна машина. Тя е разработена специално за справяне със съвременните заплахи, включително рояци дронове, високотехнологични боеприпаси и интензивна електронна война. XM30 е част от инициативата „Опционално насочвана бойна машина“, която цели да даде на бронираните бригади решаващо предимство.

Ключовите характеристики на новата машина включват: Модулен дизайн: Позволява гъвкавост и адаптация към различни мисии. Хибридно-електрически двигател: Осигурява по-добра ефективност и намален топлинен отпечатък. Усъвършенствана сензорна интеграция: Жизненоважна за постигане на пълна ситуационна осведоменост. Възможност за работа със или без екипаж: Безпроблемна интеграция в бъдещата архитектура за командване и управление на армията.

Програмата XM30 BMP вече влезе във фазата на инженерно и производствено разработване след решението за Фаза Б, взето през юни 2025 г. Това прехвърляне от фазата на проектиране към етапа на физически прототип е съществена стъпка. Доставката на първите прототипи за тестване е планирана за началото на 2026 г.

Американската армия следва стриктен петфазен подход, като се очаква нискотарифното начално производство (LRIP) да стартира в края на 2027 г. Трите фундаментални изисквания, заложени от армията, са мобилност, въоръжение и защита, като всички те представляват съществена стъпка напред спрямо възможностите на M2 Bradley.

За програмата XM30 са избрани два конкурентни прототипа – Rheinmetall Lynx KF41 (американският вариант) и General Dynamics Land Systems Griffin III.

Новата БМП ще бъде оборудвана с дистанционно управляема кула, въоръжена стандартно с 30-милиметрово автоматично оръдие. Предвижда се и потенциал за надграждане до 50-милиметрово верижно оръдие XM913. Към него ще бъдат добавени спарен картечен пистолет и интегрирани пускови установки за високоточни противотанкови ракети.

Критично важна е и поддръжката на усъвършенствани системи за управление на огъня и насочване, базирано на изкуствен интелект. Тези функции са от съществено значение за бързото унищожаване на вражески цели и минимизиране на въздействието на вражеския огън върху екипажа.

Освен екипажа от двама души (водач и командир), всяка БМП трябва да превозва най-малко шест до девет напълно екипирани пехотинци.

Защо Bradley остава в историята

Въпреки десетките подобрения през годините, M2 Bradley вече не може да отговори на технологичните изисквания на съвременната война. Ограниченията ѝ в защитата, цифровата интеграция, производството на енергия и вътрешния обем станаха твърде остри пред лицето на ескалиращите заплахи.

С XM30 американската армия прави трансформационна промяна в начина, по който си представя бронираната пехотна война, фокусирайки се върху издръжливостта и превъзходството в един все по-автономен и дигитален боен свят.