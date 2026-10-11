Google Maps започна да показва несъществуващи катастрофи

Google Maps започна да показва икони за катастрофи по почти всички пътища в някои райони на САЩ. Най-много сигнали са забелязани около Чикаго и в други части на щата Илинойс, докато в Сиатъл картата е останала без необичайни обозначения.

Проблемът се вижда както в мобилното приложение, така и в уеб версията на Google Maps. Потребители съобщават за десетки катастрофи по пътища, на които няма следи от произшествия. Някои от иконите са останали активни около 17 часа, въпреки че подобни сигнали обичайно трябва да бъдат потвърдени или автоматично премахнати.

Най-вероятното обяснение е техническа грешка от страна на сървърите на Google, а не реална вълна от пътни инциденти. Към момента няма публично обяснение от Google за причината. Случаят е регистриран в няколко отделни региона, но не засяга всички потребители.

Google Maps позволява на водачите да подават сигнали за катастрофи, задръствания, ремонти и други опасности. След изпращането им иконата се появява на картата за останалите потребители, които се движат в района. Когато наближат мястото, те могат да потвърдят дали проблемът все още е налице. На екрана се показва въпросът: „Има ли го още?“

Ако няма потвърждения, сигналът трябва да изчезне или да изтече автоматично. Затова продължителното присъствие на множество стари икони насочва към проблем в обработката или изчистването на данните, а не към нормалната работа на функцията. Масовото подаване от един потребител също изглежда малко вероятно. При прекомерен брой сигнали системата може да ограничи профила, така че новите му публикации да не се показват на останалите потребители.

Google Maps предлага сигнали за инциденти на мобилни устройства от 2019-та, а през 2024 година функцията беше разширена до Android Auto и CarPlay, а приложението започна да използва и част от данните, подавани от общността на Waze.Това увеличи ролята на потребителските сигнали в навигацията, но същевременно направи подобни технически грешки по-видими за водачите.