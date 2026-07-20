Google Maps ще ви помага да избягвате глоби. Ето как точно

Google Maps най-накрая въвежда скоростомер в реално време на таблото на автомобилите. Технологичният гигант странно пренебрегваше този очевиден пропуск в собствената си платформа за автомобили в продължение на години, въпреки че Apple CarPlay получи същата функционалност още през юли 2024 година, а приложението-близнак на Google, Waze, я поддържа в Android Auto отдавна.

Тихото въвеждане беше забелязано за първи път от бета тестери, като в Reddit се появиха потвърдени наблюдения от шофьори, пътуващи по пътищата на Канада и Индия. Функцията беше забелязана да работи в бета версия 26.29.02.946673643 на Google Maps. Въпреки това, както е типично за големите актуализации на платформите на Google, самото изтегляне на най-новата версия не гарантира незабавен достъп. Активирането зависи изцяло от постепенно внедряване от страна на сървърите, управлявано от Google, което означава, че функционалността се отключва по географски региони, а не чрез актуализации в магазините за приложения.

В режим на навигация на цял екран изчистеният индикатор за скорост се показва ясно върху картата. Тя също така работи перфектно с многопанелния интерфейс Coolwalk, така че можете да следите темпото си, докато управлявате възпроизвеждането на медийни файлове. Функционалността се променя в зависимост от състоянието на маршрута ви: задайте дестинация и Google Maps ще покаже както текущата ви скорост, така и посочената ограничение на скоростта за конкретния участък от пътя. Ако просто шофирате с отворена карта без активни навигационни указания, дисплеят премахва данните за ограничението и визуализира само скоростта на автомобила ви в реално време.

Шофьорите трябва да влязат в настройките на приложението Google Maps на смартфоните си, да изберат „Настройки за навигация“, да преминат към „Опции за шофиране“ и да проверят дали основният превключвател за „Скоростомер“ е включен. Дори и всичко да е настроено правилно, е изключително важно да се помни, че този софтуерен инструмент разчита изцяло на необработени данни за геолокация от GPS. Системата може да изпитва леко забавяне на данните или напълно да загуби точност при преминаване през тунели, гъсто застроени градски зони с небостъргачи или райони със слаб сателитен сигнал.