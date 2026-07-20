Новини
Технологии »
Google Maps ще ви помага да избягвате глоби. Ето как точно

Google Maps ще ви помага да избягвате глоби. Ето как точно

20 Юли, 2026 10:52 650 3

  • google-
  • google maps-
  • ъпдейт-
  • скорост-
  • android auto

Компанията внедрява дългоочаквана функция за Android Auto

Google Maps ще ви помага да избягвате глоби. Ето как точно - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google Maps най-накрая въвежда скоростомер в реално време на таблото на автомобилите. Технологичният гигант странно пренебрегваше този очевиден пропуск в собствената си платформа за автомобили в продължение на години, въпреки че Apple CarPlay получи същата функционалност още през юли 2024 година, а приложението-близнак на Google, Waze, я поддържа в Android Auto отдавна.

Тихото въвеждане беше забелязано за първи път от бета тестери, като в Reddit се появиха потвърдени наблюдения от шофьори, пътуващи по пътищата на Канада и Индия. Функцията беше забелязана да работи в бета версия 26.29.02.946673643 на Google Maps. Въпреки това, както е типично за големите актуализации на платформите на Google, самото изтегляне на най-новата версия не гарантира незабавен достъп. Активирането зависи изцяло от постепенно внедряване от страна на сървърите, управлявано от Google, което означава, че функционалността се отключва по географски региони, а не чрез актуализации в магазините за приложения.

В режим на навигация на цял екран изчистеният индикатор за скорост се показва ясно върху картата. Тя също така работи перфектно с многопанелния интерфейс Coolwalk, така че можете да следите темпото си, докато управлявате възпроизвеждането на медийни файлове. Функционалността се променя в зависимост от състоянието на маршрута ви: задайте дестинация и Google Maps ще покаже както текущата ви скорост, така и посочената ограничение на скоростта за конкретния участък от пътя. Ако просто шофирате с отворена карта без активни навигационни указания, дисплеят премахва данните за ограничението и визуализира само скоростта на автомобила ви в реално време.

Шофьорите трябва да влязат в настройките на приложението Google Maps на смартфоните си, да изберат „Настройки за навигация“, да преминат към „Опции за шофиране“ и да проверят дали основният превключвател за „Скоростомер“ е включен. Дори и всичко да е настроено правилно, е изключително важно да се помни, че този софтуерен инструмент разчита изцяло на необработени данни за геолокация от GPS. Системата може да изпитва леко забавяне на данните или напълно да загуби точност при преминаване през тунели, гъсто застроени градски зони с небостъргачи или райони със слаб сателитен сигнал.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ аванта

    1 0 Отговор
    Ще си платим на гугъл за достъп до данните и вече няма да висим по храстите, а директно качинк, качинк! Остава да решим казуса "и ко прайм ся" и"за кафе"?

    10:59 20.07.2026

  • 2 из фикции беге

    2 0 Отговор
    "градски зони с небостъргачи

    като небостъргачите в подуене

    11:00 20.07.2026

  • 3 коkор4o 💋🍌

    3 0 Отговор
    мапса винаги е показвал скоростта и ограниченията

    11:01 20.07.2026