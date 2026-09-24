Google въведе полезна нова функция за шофьорите

Google стартира поетапното разпространение на дългоочаквано и изключително практично подобрение в приложението Google Maps за инфотейнмънт системата Android Auto. Нововедението е насочено към по-добрата ориентация на водачите в градска среда, като въвежда ясни визуални индикации за предстоящи светофари и знаци „Стоп“ директно по активния маршрут.

Досега Google Maps визуализираше статични икони на светофарите на самата карта, но липсваше каквато и да е динамична подсказка или акцент в навигационния панел. Причината за това беше предпазливостта на разработчиците да не затрупват шофьорите с излишни изскачащи известия, които биха могли да се превърнат в разсейващ фактор предвид голямата честота на кръстовищата в населените места.

С новия ъпдейт този подход е преосмислен чрез индиректна визуализация. Иконите на светофари и стоп знаци вече се появяват дискретно в мини полетата на картата, където се изписват имената на следващите улици и предстоящите маневри. По този начин допълнителната информация не натрапва вниманието с дразнещи звукови или поп-ъп изскачащи прозорци на цял екран, а остава естествено интегрирана в маршрутната лента, помагайки на водача да прецени по-плавно спирането си.

Понастоящем новата функция се разпространява чрез сървърни актуализации за потребителите на Android Auto, като сходни индикации започват да се появяват и при навигация директно през мобилни устройства. От компанията все още не посочват точен график кога пълният обхват на услугата ще достигне до абсолютно всички региони, но активните потребители могат да очакват активирането ѝ автоматично с най-новите софтуерни версии на приложението.