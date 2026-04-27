Google дава старт на „най-значителния ъпдейт“ на навигацията от десетилетие

Google започна глобалното внедряване на най-значителната си промяна в навигацията от повече от десетилетие насам, като коренно променя начина, по който шофьорите взаимодействат с Android Auto. След обявяването на „Иммерсивната навигация“ миналия месец, актуализацията вече достига автомобилите в САЩ, като се очаква по-широко международно разгръщане през това лято. Този„Detailed City Experience“ представлява пряко предизвикателство към Apple Maps, като използва висококачествен 3D слой, който изобразява всичко – от отделни разделителни острови и пешеходни пътеки до реалистична растителност край пътя.

Най-непосредствената промяна за шофьорите е пълно обновяване на потребителския интерфейс за наименованията на улиците. Google Maps премина към по-голям, контрастен бял текст върху неутрален сив фон за близките пътища. Този „лесно различим“ дизайн е създаден, за да намали времето, през което погледът на шофьора се отклонява от пътя, като гарантира, че имената на улиците са четливи дори в периферното зрение. Активният маршрут също е подчертан с по-тъмно синьо, докато пътят, по който се движи автомобилът в момента, вече е подчертан с „мега-етикет“, за да се предотврати объркване в сложните градски мрежи.

За да реши отдавнашния проблем с 3D сградите, които пречат на видимостта на предстоящите завои, Google въвежда Smart Zoom. Когато шофьорът се приближава към маневра, картата вече динамично коригира наклона и нивото на мащабиране, като едновременно с това прилага прозрачност към всички 3D структури, които биха могли да блокират „цифровата линия на видимост“. Това е съчетано с нова система за „контекстуално маршрутизиране“ за алтернативни пътища. Вместо просто да показва по-кратко време, потребителският интерфейс вече показва ясни компромиси – например дали по-краткият маршрут включва повече светофари, стръмен терен или пътни такси – което позволява по-информирано вземане на решения в движение.

Навигацията по кръстовищата става значително по-интуитивна благодарение на интегрирането на данни за пътната инфраструктура в реално време. Картата вече показва знаци „СТОП“ и светофари, които се показват в 3D изглед, за да дадат на шофьорите повече време да се подготвят за забавяне. Инструкциите вече се отнасят до конкретни забележителности и интересни места (например „Завийте надясно след синята пощенска станция“), а не само до имена на улици.

Въпреки че тази актуализация се активира чрез превключвател от страна на сървъра, Google препоръчва на потребителите да се уверят, че използват най-новите версии както на приложението Google Maps, така и на Android Auto, за да гарантират съвместимост с новия 3D рендеринг двигател. Първите тестери отбелязаха, че 3D сградите и слоевете с растителност изискват стабилна 5G връзка, за да се визуализират плавно, макар че етикетите с висок контраст остават функционални в офлайн режим.