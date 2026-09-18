Google Maps получава ценни функции в Android Auto

Продължаващият преход на Google към нова софтуерна архитектура в автомобилите прави още една крачка напред, като във версия 17.8 на Android Auto беше открит непоказан досега код, който сочи към цялостно преработване на картите с дестинации в Google Maps, задвижвано от Gemini. Създаден с цел да елиминира неудобството от изваждането на смартфон преди започването на пътуването, преработеният интерфейс показва обобщения, генерирани от изкуствен интелект въз основа на отзиви от потребителите, директно на централния дисплей на автомобила. Актуализираното оформление на картите премества телеметричните данни за пътуването – като очаквано време за пътуване и разстояние – в опростена долна лента, като същевременно отваря разширяеми панели за снимки на дестинацията, телефонни номера на обектите, достъпност на паркинг и ключови оперативни подробности.

Макар че включването на фотогалерии и обобщени отзиви на таблото е в съответствие с целта на Google да обедини своите мобилни и автомобилни потребителски интерфейси, оформлението все още е непотвърдена версия, която е в процес на разработка. Разглежданията на устройствата сочат, че визуалната ергономичност и мащабирането на сензорните елементи все още се нуждаят от допълнително усъвършенстване, за да се предотврати претрупването на екрана и да се избегне отвличането на вниманието на водача при различни съотношения на екрана. Въпреки това, с изтеглянето от употреба на стария Google Assistant този месец, Mountain View активно позиционира Gemini като основната рамка за комуникация и логистика в съвременната автомобилна екосистема.

Въпреки усилията на Google да въведе усъвършенствани генеративни функции, бързото разгръщане на Gemini продължава да среща съпротива от страна на шофьори, които дават приоритет на основната надеждност на гласовия асистент пред усъвършенстваните AI инструменти. Първите потребители продължават да съобщават за досадни функционални грешки, включително невъзможността на системата да изпълнява основни задачи в режим „свободни ръце“, като провеждане на телефонни разговори или изпращане на текстови съобщения. Други съобщават, че прекалено разговорните отговори на Gemini създават ненужни разсейвания при шофиране, като спорадичните сривове на приложението принуждават шофьорите да спрат настрана, за да рестартират ръчно навигационните си екрани.