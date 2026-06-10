Нов роботизиран камион за US армията

Американският стартъп Harbinger, който до момента трупаше сериозен авторитет с разработката на електрифицирани търговски камиони, сключи стратегически съюз с щатското подразделение на отбранителния колос Rheinmetall. Голямата цел на това технологично партньорство е създаването на високопроходима, напълно автономна транспортна платформа, базирана на среднотонажното хибридно и електрическо шаси на прохождащата компания.

Големият интерес от страна на военните стратези бе провокиран от представянето на иновативната архитектура EREV (Extended Range Electric Vehicle), която гарантира внушителен пробег от над 800 километра с едно зареждане. Въпросното шаси комбинира мощно електрическо задвижване с компактен конвенционален генератор за ток. Този подход се явява истинско спасение за тактически мисии в сурови условия, където зарядна инфраструктура практически липсва, а машините трябва да оперират незабележимо и безотказно.

В това разпределение на силите Harbinger поема ангажимента за доставката на електрифицираната база, която фабрично разполага с модерна система за управление по жици – т.нар. „drive-by-wire“. При нея липсват класическите механични връзки между волана, педалите и колелата, като всичко се дирижира по електронен път, което прави имплантирането на изкуствен интелект и автономни модули детска игра. От своя страна експертите от Rheinmetall ще поемат тежката задача да превърнат цивилната технология в корав боец, инкорпорирайки специализирана бронировка, тактическо оборудване и софтуер за безпилотно придвижване.

Шефът и съосновател на проспериращия стартъп, Джон Харис, не скри вълнението си от новото предизвикателство. Той отбеляза, че платформите им винаги са били проектирани да издържат на брутална експлоатация в търговския сектор, но изискванията на Пентагона вдигат летвата до небесата. По думите му, колаборацията с германския отбранителен гигант ще позволи създаването на ценово достъпни и лесни за масово производство безпилотни камиони.

В основата на проекта обаче стои нещо много по-ценно от сухото съкращаване на разходите – спасяването на човешки животи на бойното поле. Благодарение на автономния софтуер и възможността за дистанционен контрол от разстояние, тези утилитарни машини ще могат да пресичат най-опасните зони и да доставят провизии под вражески огън без никакъв екипаж на борда.

Първите реални демонстрации на иновативния безпилотен камион са насрочени за предстоящото лято. Ако експерименталното возило оправдае високите очаквания на генералите, консорциумът веднага ще премине към сглобяването на предпроизводствени прототипи в рамките на мащабните отбранителни програми на САЩ. Този ход перфектно илюстрира глобалния тренд на бойното поле, където тежкият дизел и живата сила отстъпват място на безшумното електричество, дистанционното управление и умните роботи.