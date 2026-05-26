6G идва с нова технология, която увеличава безжичните скорости до 112 Gbps

Докато по-голямата част от света все още свиква с възможностите на 5G свързаността, в лабораториите на Университета в Токушима инженерите вече гледат десетилетие напред в бъдещето. Японски изследователски екип официално представи революционна безжична система за трансфер на данни, която успя да закове умопомрачителната скорост от 112 Gbps при работа на честота от 560 GHz. Това постижение беляза исторически крайъгълен камък в развитието на т.нар. терагерцови комуникации и на практика полага основите на следващото технологично поколение мобилни мрежи – 6G.

Ох, преминаването отвъд границата от 350 GHz досега се смяташе за истинско инженерно проклятие, тъй като стандартната силициева електроника става брутално нестабилна, сблъсквайки се с огромни смущения и загуба на мощност. За да прескочат тази технологична стена, японските учени взеха смелото решение да изхвърлят традиционните електронни схеми на боклука. Вместо тях те заложиха на чиста фотоника, внедрявайки иновативни оптични микрогребени, които генерират перфектно калибрирани лазерни линии с микроскопичен фазов шум. Проблемът с финото подравняване на лазерите пък бе решен елегантно чрез директно заваряване на оптичното влакно към специален силициев микрорезонатор.

Самият експеримент е проведен с две различни схеми на кодиране (модулация) на сигнала. При използването на по-стандартната QPSK схема апаратурата е достигнала сериозните 84 Gbps, но истинският фурор настъпва при превключването към по-сложната 16QAM модулация, където стрелката на виртуалния скоростомер заковава рекордните 112 Gbps. И всичко това е събрано в изключително компактен модул с вградено термично управление, което предотвратява прегряването на чувствителните оптични компоненти.

Къде обаче е уловката и кога ще получим тези скорости на смартфоните си? Истината е, че технологията първоначално изобщо не е насочена към крайните потребители, а към т.нар. опорна инфраструктура (backhaul) на телекомите. Вместо мобилните оператори да копаят и да прокарват скъпи оптични кабели до всяка една базова станция в труднодостъпни или гъсто населени райони, те ще могат да прехвърлят гигантски масиви от данни между кулите директно по въздуха. Това не само ще свали цената на изграждане на бъдещата 6G мрежа, но и ще позволи светкавичен интернет на места, където досега това изглеждаше като абсолютна научна фантастика.