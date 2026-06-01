Qualcomm пуска чипове Snapdragon C за лаптопи от 300 долара

Ето че американският технологичен гигант Qualcomm реши да хвърли истинска ръкавица в лицето на конкуренцията, пренаписвайки правилата на играта при бюджетните преносими компютри. Докато повечето потребители свързват мощните Arm-базирани архитектури със солидни суми, новата процесорна фамилия Snapdragon C идва, за да разбие този стереотип на пух и прах. Големият коз тук е брутално ниската цена, тъй като машините, задвижвани от тези чипове, ще стартират от скромните 300 долара – сума, която прави новите устройства точно наполовина по-евтини от сочения за еталон в достъпния сегмент Apple MacBook Neo.

Тази стратегическа офанзива е насочена право в сърцето на масовия пазар, където студенти, ученици и малки компании отчаяно търсят оптимален баланс между цена и производителност. За да превърне амбицията си в реалност, компанията вече е обединила сили с тежката артилерия в производството на хардуер в лицето на Acer, HP и Lenovo. Трите бранда вече подготвят своите премиерни модели, които трябва да стъпят на пазара преди края на настоящата година, обещавайки да се превърнат в истински пазарен хит за ежедневно сърфиране, конферентни разговори и мултимедия.

Едно от най-големите обещания, които идват с тази нова архитектура, е феноменалната енергийна ефективност. Бъдещите собственици могат да кажат сбогом на досадното търсене на контакти, тъй като хардуерът е проектиран да издържа цял работен ден на батерия, без при това лаптопът да се превръща в прегряващ котлон. И макар финалните спецификации да зависят от конкретните конфигурации на отделните производители, обещанието за хладна и тиха работа без шумни вентилатори звучи повече от изкушаващо.

Разбира се, модерните реалности изискват и модерни решения, поради което Qualcomm са интегрирали специализиран невронен модул (NPU) за обработка на изкуствен интелект в самото сърце на Snapdragon C. Уловката обаче е, че американците все още пазят в пълна тайна ключови детайли като тактови честоти, брой графични ядра, поддържана памет и точната изчислителна мощ на въпросния AI ускорител. Нещо повече – към момента остава загадка дали тези ултрабюджетни машини ще покрият строгите критерии на Microsoft за престижния сертификат Copilot+ PC.

Ясно е едно – Snapdragon C е позициониран стъпало под по-големите си и мощни събратя Snapdragon X и Snapdragon X2 Plus. Последните разполагат с чудовищен ресурс от до 10 ядра и невронни модули с производителност от 80 TOPS, докато изискването на Microsoft за AI компютри от ново поколение е минимум 40 TOPS. И все пак, когато целта е да получиш максимално функционална и икономична машина за безпаричие, тези сухи цифри остават на заден план пред факта, че бюджетният сегмент най-после получава модерна и достъпна алтернатива.