10 милиона души вече ползват сателитен интернет от Starlink

Докато мнозина още дебатират бъдещето на сателитните комуникации, Илон Мъск използва любимата си трибуна — социалната мрежа X, за да хвърли поредната технологична бомба. Starlink официално премина границата от 10 милиона активни потребители, разпръснати в над 160 държави по целия свят. Темпото, с което проектът на SpaceX набира скорост, е меко казано главозамайващо — само за последните два месеца към мрежата са се присъединили над един милион нови клиенти. Ех, ако някой се чуди какво означава това в цифри: по близо 20 000 нови абонати всеки божи ден!

Интересно е как географската карта на Starlink се пренаписва пред очите ни. Въпреки че САЩ остават основен бастион, Бразилия изненадващо се утвърди като втори по големина пазар с над един милион активни терминали. Към днешна дата компанията генерира невероятните 97% от целия световен сателитен трафик, превръщайки се в абсолютен монополист в предоставянето на интернет до най-отдалечените кътчета на планетата. И докато конкуренцията тепърва планира своите мисии, Мъск вече гледа към Луната и Марс, подготвяйки почвата за междупланетно свързване.

Технологичният скок обаче не спира до бройката потребители. Истинската революция се пече в орбита с предстоящото масово разгръщане на сателитите от серията Starlink V3. Тези „небесни гиганти“ са проектирани да осигуряват капацитет от над 1 терабит в секунда (1000 Gbps) на спътник — скок от над 10 пъти в сравнение с досегашните V2 Mini. За потребителя на Земята това означава едно: истински гигабитови скорости и латентност, която скоро ще съперничи на оптичния интернет в големите градове.

От строго инженерна гледна точка, поколението V3 е впечатляващо. Новите апарати са значително по-масивни (около 1900 кг) и ще се изстрелват предимно с гигантската ракета Starship, която може да достави до 60 терабита капацитет с един-единствен полет. Системата включва усъвършенствани оптични лазерни връзки (ISL) и ново поколение модеми с фазирана решетка, които драстично подобряват стабилността на сигнала в движение. Изглежда, че ерата на бавния сателитен интернет официално приключи, а Starlink се превърна в глобален цифров гръбнак, пред който границите нямат значение.