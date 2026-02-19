Вземете 50% отстъпка за хостинг от

10 милиона души вече ползват сателитен интернет от Starlink

19 Февруари, 2026 13:12 1 633 8

  • сателитен интернет-
  • starlink

Мрежата на Мъск обхваща над 160 държави по целия свят

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато мнозина още дебатират бъдещето на сателитните комуникации, Илон Мъск използва любимата си трибуна — социалната мрежа X, за да хвърли поредната технологична бомба. Starlink официално премина границата от 10 милиона активни потребители, разпръснати в над 160 държави по целия свят. Темпото, с което проектът на SpaceX набира скорост, е меко казано главозамайващо — само за последните два месеца към мрежата са се присъединили над един милион нови клиенти. Ех, ако някой се чуди какво означава това в цифри: по близо 20 000 нови абонати всеки божи ден!

Интересно е как географската карта на Starlink се пренаписва пред очите ни. Въпреки че САЩ остават основен бастион, Бразилия изненадващо се утвърди като втори по големина пазар с над един милион активни терминали. Към днешна дата компанията генерира невероятните 97% от целия световен сателитен трафик, превръщайки се в абсолютен монополист в предоставянето на интернет до най-отдалечените кътчета на планетата. И докато конкуренцията тепърва планира своите мисии, Мъск вече гледа към Луната и Марс, подготвяйки почвата за междупланетно свързване.

Технологичният скок обаче не спира до бройката потребители. Истинската революция се пече в орбита с предстоящото масово разгръщане на сателитите от серията Starlink V3. Тези „небесни гиганти“ са проектирани да осигуряват капацитет от над 1 терабит в секунда (1000 Gbps) на спътник — скок от над 10 пъти в сравнение с досегашните V2 Mini. За потребителя на Земята това означава едно: истински гигабитови скорости и латентност, която скоро ще съперничи на оптичния интернет в големите градове.

От строго инженерна гледна точка, поколението V3 е впечатляващо. Новите апарати са значително по-масивни (около 1900 кг) и ще се изстрелват предимно с гигантската ракета Starship, която може да достави до 60 терабита капацитет с един-единствен полет. Системата включва усъвършенствани оптични лазерни връзки (ISL) и ново поколение модеми с фазирана решетка, които драстично подобряват стабилността на сигнала в движение. Изглежда, че ерата на бавния сателитен интернет официално приключи, а Starlink се превърна в глобален цифров гръбнак, пред който границите нямат значение.


  • 1 Дядо ти

    9 1 Отговор
    И какво е това заглавие ? На какъв език е ?

    Коментиран от #5

    13:14 19.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    10 милиона души вече са ползват сателитен интернет от Starlink🤔🤔🤔
    КО казА, КО🤔

    13:15 19.02.2026

  • 3 спонтанен сарказъм

    6 1 Отговор
    и трима от тях вече не са между живите

    13:16 19.02.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Ние от Величие ще го използваме старлинка за фпв незаглушаеми дронове с които ще ударим кортежите на бойко българоубиеца, пеевски и прокопиев и ще ги ликвидираме физически 🔥

    13:29 19.02.2026

  • 5 Според мен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо ти":

    е на мисирски.

    13:45 19.02.2026

  • 6 Няма по несигурно нещо

    3 2 Отговор
    от сателитен трафик ! Ей сега има магнитни бури два дена и никъде почити не работи нормално и това е най малкото

    14:00 19.02.2026

  • 7 Иван 1

    3 1 Отговор
    А останалите 7 милиарда какво ползват.

    14:14 19.02.2026

  • 8 Иван 👤

    0 0 Отговор
    Благодаря ви много Илън Мъск за интернет кой ползвам когато него хващам от домашният интернет WiFi G5 connection ако лоявя вече от вашият Сателит 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍💯💯💯💯💯💯💯💯

    22:34 19.02.2026