Starlink спусна спътниците си по-близо до Земята

През март 2026 година SpaceX започна мащабна реконфигурация на своята спътникова констелация, премествайки хиляди апарати Starlink на по-ниска орбита. Този ход не е просто опит за подобряване на потребителското изживяване, а стратегическо решение, продиктувано от нарастващите предизвикателства пред безопасността в Космоса.

Новата архитектура на Starlink

SpaceX планира да свали общо около 4400 спътника от досегашната им височина от 550 км на 480 км над Земята. Според данни на астронома Джонатан Макдауъл, към средата на март над 1600 апарата вече са започнали или завършили своята десцензия. Тази промяна засяга близо половината от текущата оперативна флота на компанията, която в момента надхвърля 10 000 активни спътника.

Основните цели на тази маневра са три:

Намаляване на латентността: Скъсяването на разстоянието до Земята позволява постигането на закъснение на сигнала под 20 милисекунди, което доближава сателитния интернет до параметрите на оптичните мрежи.

Увеличаване на капацитета: По-ниската орбита позволява по-тесни и прецизни сигнални лъчи, което повишава плътността на обслужваните потребители в даден регион с около 31%.

Безопасност и деорбитация: В зоната под 500 км гъстотата на космическите обекти е значително по-ниска. При евентуална повреда, по-плътната атмосфера на тази височина осигурява самопочистване на орбитата – дефектен спътник ще изгори в атмосферата за няколко месеца, вместо за години.

Пътят към гигабитовите скорости

Истинската революция обаче се очаква с разполагането на следващото поколение спътници (Gen3), което е планирано да започне в края на 2026 г. Те ще оперират на още по-ниска височина – около 340 км.

Ключов фактор за внедряването на новите апарати е готовността на ракетата Starship. Поради значителното си тегло и размери, тези спътници не могат да бъдат извеждани в големи количества от Falcon 9.

Справяне с космическия трафик

Решението за сваляне на орбитата идва след инцидент в края на 2025 г., при който спътник Starlink претърпя техническа аномалия на височина 418 км, създавайки малко количество отломки. SpaceX подчертава, че на 480 км рискът от сблъсък с други констелации е минимален, а координацията с регулаторите и организации като USSPACECOM е постоянна, за да се избегнат конфликти в претовареното околоземно пространство.