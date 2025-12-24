Новини
Свят »
Русия »
Москва "вижда" интерес на Вашингтон към съвместното развитие на Арктика

24 Декември, 2025 03:03, обновена 24 Декември, 2025 03:11 482 2

  • русия-
  • сащ-
  • арктика-
  • развитие

Ние разглеждаме региона като територия за диалог и мирно сътрудничество, заявиха от МВнР на Русия

Москва "вижда" интерес на Вашингтон към съвместното развитие на Арктика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вижда интереса на САЩ към съвместното развитие на Арктика, каза пред „Известия“ Александър Гусаров, ръководител на Северноатлантическия департамент на руското външно министерство.

„Получаваме сигнали от американска страна, показващи интерес към обсъждане на съвместно развитие на Арктика. Между общите разговори за перспективи за сътрудничество и реалното сътрудничество, основано на проекти, обаче се крие дълъг път, който все още трябва да бъде изминат“, каза той. Той добави, че настоящите практики на западните партньори, включително САЩ, са ограничени до увеличаване на военното присъствие на НАТО близо до границите на Русия, едностранни санкции срещу Русия и „много други далеч от приятелски действия“, до голяма степен поради проблеми, наследени от предишни американски администрации.

Гусаров отбеляза, че Русия е най-голямата арктическа сила. „Нашият подход е последователен и конструктивен: ние разглеждаме Арктика като територия за диалог, мирно сътрудничество и устойчиво развитие. Отворени сме за взаимодействие с всички заинтересовани страни, включително Съединените щати, основано на равенство, взаимно уважение и стриктно спазване на международното право“, добави той в отговор на въпроса на вестника дали се обсъждат конкретни проекти между Съединените щати и Русия.

„Когато Вашингтон пое курс на тотална конфронтация през 2022 г., насочен към сдържане на Русия на всяка цена, Арктика, за съжаление, се превърна в едно от местата за прилагане на тази дестабилизираща политика и то във форма, която беше доста непривлекателна за нейните автори. Имам предвид отказа на западните страни, водени от Съединените щати, да участват в събития, свързани с руското председателство на Арктическия съвет. Сега, както разбираме, ситуацията може да се промени“, добави той.

Според него администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп декларира прагматичен подход и повишена откритост към директен диалог по конкретни, взаимноизгодни въпроси. „И в този контекст дискусията за Арктика, където обективно имаме много точки на контакт – от безопасността на корабоплаването до научните изследвания – изглежда напълно естествена и обещаваща. Има предпазлива надежда, че можем да започнем да разплитаме заплетената мрежа от натрупани проблеми“, добави дипломатът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Арктика е пълна с природни богатства. Бай Дончо ще се опита да вземе нещичко, но ще получи среден пръст. Руснаците ще го извозят.

    03:18 24.12.2025

  • 2 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    Двете ,е се земат , да знаете ,, Меланито ше оди при Кимчо ..

    03:22 24.12.2025

Новини по държави:
