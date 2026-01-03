Венецуела настоява за завръщането на Мадуро на президентския пост

Венецуелските власти настояват за завръщането на президента Николас Мадуро на поста и изискват гаранции за неговата физическа неприкосновеност. Това заяви външният министър на страната Иван Хил Пинто.

„Избраният лидер, конституционният президент на страната, е президентът Николас Мадуро Морос, който трябва незабавно да бъде възстановен на поста си. САЩ трябва незабавно да осигурят завръщането му в страната“, каза министърът в интервю за телевизионния канал Telesur.

САЩ са извършили престъпна агресия срещу Венецуела, а Боливарианската република ще търси правото си да се защитава във всички международни форуми, заяви още министърът на външните работи на страната.

„Изправени сме пред действия, каквито не са били виждани в Латинска Америка от много години. Това се нарича престъпна агресия и трябва да бъде осъдено като акт на международна агресия. Венецуела ще упражни правото си да се защитава във всички многостранни форуми“, каза министърът в интервю за телевизионния канал Telesur.