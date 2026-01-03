Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела настоява за завръщането на Мадуро на президентския пост

Венецуела настоява за завръщането на Мадуро на президентския пост

3 Януари, 2026 16:07 4 354 108

  • венецуела-
  • сащ-
  • президент-
  • николас мадуро-
  • връщане -
  • пост-
  • иван гил пинто

Пинто: Страната ще упражни правото си да се защитава във всички многостранни форуми

Венецуела настоява за завръщането на Мадуро на президентския пост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Венецуелските власти настояват за завръщането на президента Николас Мадуро на поста и изискват гаранции за неговата физическа неприкосновеност. Това заяви външният министър на страната Иван Хил Пинто.

„Избраният лидер, конституционният президент на страната, е президентът Николас Мадуро Морос, който трябва незабавно да бъде възстановен на поста си. САЩ трябва незабавно да осигурят завръщането му в страната“, каза министърът в интервю за телевизионния канал Telesur.

САЩ са извършили престъпна агресия срещу Венецуела, а Боливарианската република ще търси правото си да се защитава във всички международни форуми, заяви още министърът на външните работи на страната.

„Изправени сме пред действия, каквито не са били виждани в Латинска Америка от много години. Това се нарича престъпна агресия и трябва да бъде осъдено като акт на международна агресия. Венецуела ще упражни правото си да се защитава във всички многостранни форуми“, каза министърът в интервю за телевизионния канал Telesur.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    72 24 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски.

    Коментиран от #37, #47, #54, #59

    16:08 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 продупчете

    41 6 Отговор
    на Тръмпа другото ухо.Тогсва света ще се разлае.

    16:09 03.01.2026

  • 4 Майна

    26 9 Отговор
    Пинто ли си , кой си , нека чуем Мадуро и Тръмп
    А?

    16:09 03.01.2026

  • 5 Кая Кал@Z

    54 10 Отговор
    Венецуела е агресора,сащ са невинни

    16:09 03.01.2026

  • 6 Помолете са

    25 33 Отговор
    На Тръмп. Може да помилва Мъдурката....ама за наркотици нема милост.

    16:10 03.01.2026

  • 7 Исус е бог

    36 7 Отговор
    Всичко е пари власт и гъделичкане на егото откажете се от този преходен свят нищо няма да вземете оттатък а всичко което оставите след вас молец и ръжда ще го изядат, и народите се сменяват едни идват други си отиват такава е природата на тази прокълната матрица. Търсете Исус който ще ви отведе в царството небесно на Бог отец.

    16:10 03.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 20 Отговор
    Май тридневната операция ще се затегне.

    16:11 03.01.2026

  • 9 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    43 26 Отговор
    Путине, путине....има много да учиш как са прай СВО....

    Коментиран от #25

    16:11 03.01.2026

  • 10 Вие половин...

    39 13 Отговор
    Час мълчахте и се крихте като мишки,сега изведнъж щели да се защитават.Смешна работа.

    16:11 03.01.2026

  • 11 Путин в тих ужас

    26 31 Отговор
    Не верва на очите си......СИ изгуби ума и дума....КИМЧО още не разбра кво да случва.

    Коментиран от #40

    16:13 03.01.2026

  • 12 Този лаладжия скоро

    17 14 Отговор
    ще прави компания или на мъдуро или на кобзон.

    16:13 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    25 5 Отговор
    "Китай, Русия и Турция имат интереси във Венецуела, както и САЩ, но по различен начин. Мадуро изглежда не е толкова популярен, колкото Чавес, и въпросът е дали е избран от избирателите или от Smartmatic. Smartmatic е венецуелски производител на технологии за изборни измами, които са били забележими и във Филипините, и при избора на Autopen в САЩ.

    Венецуела изглежда е аванпост на Дълбоката държава, демократичните демократи и ЦРУ за незаконни дейности, включително изборни измами и наркотици.

    Ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи по-нататък. Има обаче признаци, че големите сили, части от режима и опозицията са се споразумели да гледат на Мадуро като на пречка и да го отстранят."

    16:13 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    12 10 Отговор
    Върнете ни куклите и парцалките ....ааааааааа, искаме си куклитееееее ....!!! Ще кажеме на ...???! А , то няма на кого да се оплачеме ....!!!?

    16:14 03.01.2026

  • 17 Факти

    26 23 Отговор
    Венецуелците в чужбина вдигнаха масови празненства. Тези в страната още ги е страх и изчакват.

    16:14 03.01.2026

  • 18 ВВП

    27 7 Отговор
    Мадуро ги е чакал на кея в Каракас .да ги арестуват ,заедно със женката..Даа бе

    Коментиран от #36

    16:14 03.01.2026

  • 19 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА

    16 15 Отговор
    Чакат следващото СВО на САЩ.

    Коментиран от #41

    16:15 03.01.2026

  • 20 Ха ха ха

    18 9 Отговор
    Да се оплачат на путин......да направи едно 4-5 годишно СВО на Щатите.......

    Коментиран от #32, #108

    16:16 03.01.2026

  • 21 До министър Иван

    6 7 Отговор
    Иване-няма да стане!

    16:16 03.01.2026

  • 22 Да де

    33 15 Отговор
    Тръмп бързо изравни Путин по идиотщина. Сега Китай може да прави каквото си иска с Тайван, а да видим Турция за кого ще се огледа.

    Коментиран от #27, #70

    16:16 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вица на деня

    11 11 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп......
    На кой телефон....
    Чука на вратата с белезници в ръце.......

    16:17 03.01.2026

  • 25 Путин

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Сорос не ни позволи

    16:18 03.01.2026

  • 26 Пиратска им работа

    14 5 Отговор
    Винаги ционистите така са използвали пиратите. Да им вършат черната работа в пъклените планове за световния ред и заграбването на ресурси.

    16:19 03.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Венецуела получиха

    11 5 Отговор
    Демокрация Про Макс 26

    16:20 03.01.2026

  • 29 Путин

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ердоган":

    4 г. е само началото. Сорос каза да съм многоходов до 2036та.

    16:21 03.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Усраула

    31 3 Отговор
    ЕС осъжда Русия
    за нападението на сашщ над Венесуела

    16:22 03.01.2026

  • 32 Сила

    13 15 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха":

    Те блатните още не са открили Америка ...живеят си в 15 ти век ....

    16:22 03.01.2026

  • 33 "демократ"

    8 2 Отговор
    Много съм доверчив, още повече когато се раздава демокрация.

    16:22 03.01.2026

  • 34 Ако искате да не ви ...идват...

    11 9 Отговор
    трябва тотална милитеризация....В смисъл Дронове ,роботи и вси да могат да стрелят.....От децата до бабите!Същото ,което се случи с венецуела може да се случи и на нас........просиянците са изкупили черноморието и софията и ........може да си сложат правителство /те президент си имат/може и Турция и тя е изкупила доста земя и недвижима ,ако рече и тя може та ...такива ми ти работи...пъстър свят....Думам ти дъще сещай се снахо.....

    16:23 03.01.2026

  • 35 Буданов

    19 17 Отговор
    Путлер е следващия...😁

    16:24 03.01.2026

  • 36 аz CВО Победа 80

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "ВВП":

    Това ли е новата опорка 🤣🤣🤣

    16:26 03.01.2026

  • 37 Zахарова

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Молодец! Чмо!

    16:27 03.01.2026

  • 38 .ашак са тези венецуелски власти

    15 4 Отговор
    Армията си остана по креватчетата и даже телевизорите не си включиха. Голяма подкрепа, едва ли не всенародна. Изнесоха им президента со все жената и чехлите. От вчера пият и се веселят. Леля Силия била недоволна, че не си събрала багажа, ама щяла да прати списък какво да и донесат.

    Коментиран от #44

    16:28 03.01.2026

  • 39 Коки

    12 4 Отговор
    И кой сега е агресорът?

    Коментиран от #46

    16:29 03.01.2026

  • 40 Виж ти, виж ти !

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путин в тих ужас":

    Ти трябва да си някой от приближените им, щом си така наясно с реакциите им , А ?

    16:29 03.01.2026

  • 41 Лунатиците са си ОК

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА":

    На Луната все още няма открит петрол.

    16:29 03.01.2026

  • 42 Майора

    15 1 Отговор
    Нещо като военен преврат, ама с широкото неучастие на военните.

    Коментиран от #50, #51

    16:30 03.01.2026

  • 43 Aлфа Bълкът

    15 7 Отговор
    Да бе, ще се разкарат 20-30 човека и ще превземат резиденцията на президента.
    Омръзнало им е на венецуелците от мизерията и този са го предали генералите му или там които са най-близо до него с власт. Няколко фиктивни удара за пушилка и са влезли, и са го извели по бели гащи.
    Столица как се превзема за 30мин без никакъв отговор?
    Един венецуелски офицер да беше излязъл там, да им
    извика ПА на американците и да се разбягат.

    16:33 03.01.2026

  • 44 Ганчев

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от ".ашак са тези венецуелски власти":

    Комунисти-индианци.

    16:33 03.01.2026

  • 45 Хаха

    17 2 Отговор
    Няма, свърши се! Собствените му съпартийци похарчиха Мадуро и жена му за няколко милиона зелени гущера и сега разиграват циркове за пред света!
    Сега ще бъде съден в Кравария...., абе потеже няма за какво вероятно за "главен наркотрафикант", така че след залавянето му очаквам "рязко" кокаина по света да "свърши"! А за жена му..., ами нищо повече няма да чуем! Най-вероятно се.с робиня, първо на Дончо, после ще я подхвърля на който си иска! То робството в Кравария си съществува от основаването на държавата!

    Коментиран от #102

    16:33 03.01.2026

  • 46 Каяка Лас

    9 8 Отговор

    До коментар #39 от "Коки":

    Путин е агресорът

    16:34 03.01.2026

  • 47 Всички се Haakвaт от страх

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Какво и за кого ще каже Мадуро и кого ще повлече със себе си.
    Путин включително.

    16:34 03.01.2026

  • 48 Пиночет

    7 4 Отговор
    Аз комунистие ги пусках от хеликоптера.

    16:34 03.01.2026

  • 49 НРБ

    8 4 Отговор
    Тия май още не са разбрали какво се е случило там ??? В час ли са изобщо с фактите, че настоявали били.....смях !!

    16:35 03.01.2026

  • 50 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #42 от "Майора":

    Какъв преврат ....50, 60 души американски командоси идват , взимат някакъв си президент и жена му и си отиват !!! За по малко от 30 минути става случката ....!!!?

    16:35 03.01.2026

  • 51 Почти

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "Майора":

    Нещо като военен преврат но с пълен пас от местните военни. Хич не са били купени за няколко торби със зелена шума.

    Коментиран от #56

    16:37 03.01.2026

  • 52 ветеранчето от Пето Главно

    9 0 Отговор
    наште Шестаци, и те ли настояват за рехабилитирането на мъдурото? Въпросъ е реторичен, те живяха в паралелна евро доларова реалностъ, та, за това се дразнят от присъединяването, и, на народонаселението към евро зоната......

    16:37 03.01.2026

  • 53 Пиночет

    7 4 Отговор
    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.

    Коментиран от #55, #66

    16:37 03.01.2026

  • 54 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Явно краварските според езика ти Делта форс са доста добри.

    16:38 03.01.2026

  • 55 Данко Урсузина

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пиночет":

    Аре стиха бе тъ......!!!
    ЕСПМ

    16:39 03.01.2026

  • 56 Путлер

    9 5 Отговор

    До коментар #51 от "Почти":

    Всички диктатори така свършват.Нилой от приближените му не си мърда пръста за него.

    16:40 03.01.2026

  • 57 Съдебен заседател

    7 4 Отговор
    Ако някой има право да съди Президента на Венецуела (независимо от това дали го признава или не за такъв)е Народа на Венецуела а не САЩ и особено пък от американски съд.Според мен с тази"акция"се "простреляха в десния крак" и нищо и никой не може да ги оправдае.Още по-малко пък някой да им зачете присъдата.Ако на лъжците краката им след всяка лъжа се скъсяваха,сега в Бялата къща щяха да се тътрузят по задник,щото нямаше да имат крака а само задник и две подметки.

    Коментиран от #71

    16:40 03.01.2026

  • 58 Кво стана бе, хора?

    6 4 Отговор
    От рубриката "Русские своих не бросают":
    Преди 3 седмици, на 12 декември, Мадуро обяви, че Путин му се е обадил и решително е обещал пълна и безусловна подкрепа. 🤪🤡

    Коментиран от #62

    16:42 03.01.2026

  • 59 Тъй

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    тъй..... сега договарят и кремълския.

    16:42 03.01.2026

  • 60 Феникс

    5 8 Отговор
    По тази логика Калас и Урсулица не са избирани от никой и могат още утре да бъдат съдени за предателство и геноцид върху европа!

    Коментиран от #63

    16:44 03.01.2026

  • 61 хал таф пинта

    1 1 Отговор
    облачи се в спорт лото

    16:45 03.01.2026

  • 62 Ганчев

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Кво стана бе, хора?":

    Чакай руснак да ти помага.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #65

    16:45 03.01.2026

  • 63 Гласувал съм за тези,

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Феникс":

    които ги избраха.
    За теб не знам.

    16:46 03.01.2026

  • 64 Сийка

    6 0 Отговор
    Може ли, спец частите,като си починат и почистят оръжията да наминат и насам. Има двама кандидати за съквартиранти на Мадуро.

    Коментиран от #68

    16:46 03.01.2026

  • 65 Колкото помогнаха

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ганчев":

    на Югославия, когато САЩ ги мачкаше.

    16:47 03.01.2026

  • 66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пиночет":

    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #83, #91

    16:47 03.01.2026

  • 67 не го сриват пУтя за сега,

    0 4 Отговор
    та да не хукнат народонаселението на московиятъ към западната социална система, ама инфантилните доларови бундес марки корекомски балкантуристъ шестаци още си вярват.....

    16:47 03.01.2026

  • 68 Кой е втория

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Сийка":

    освен Румен Радев?

    Коментиран от #94

    16:48 03.01.2026

  • 69 ганди

    1 6 Отговор
    След като мадуро е избягал, то САЩ са в правото сди да назначат временен президент, който да гарантира стаилността в държавата!

    16:48 03.01.2026

  • 70 Аман

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да де":

    Изводът е точно наобратно на твоето заключение.

    Коментиран от #97

    16:48 03.01.2026

  • 71 НАРКОБОСОВЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Съдебен заседател":

    Са съдят по целия свят.....вервай ми.

    Коментиран от #89

    16:48 03.01.2026

  • 72 Лос Мучос

    9 6 Отговор
    В Каракас вече са започнали всенародни тържества! Празнуват заминаването на Мадуро на север с еднопосочен билет!!!

    Коментиран от #75

    16:49 03.01.2026

  • 73 .......

    9 1 Отговор
    Руското ПВО, което пази венецуелското небе, не е произвело нито един изстрел при атаката на САЩ!

    16:50 03.01.2026

  • 74 Анонимен

    3 1 Отговор
    Този казус може да излезе много заплетен!

    Коментиран от #79

    16:50 03.01.2026

  • 75 Блатар

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Лос Мучос":

    Така ще бъде и у нас.Два месеца ще ходим пияни!

    16:53 03.01.2026

  • 76 Симо

    7 2 Отговор
    Международен тероризъм и отвличане на длъжностно лице! Няма как по друг начин да бъде определено отвличането на президента на суверенна държава. Тероризъм!!! Това минава границите дори на фантазиите и международната общност трябва да се намеси, не само с думи и афиши. Трябва да се застане твърдо на страната на жертвата и да се отстоява твърда позиция. В противен случай, всички ще бъдат заложници на цинизма на САЩ и най-вероятно следващите по списък. Сега ще се види, дали останалият свят е готов да защити свободата в цялостен мащаб.

    Коментиран от #87

    16:53 03.01.2026

  • 77 ЗРИТЕЛ

    5 3 Отговор
    ПРЕДАДОХА ГО, ПРЕДАДОХА И ПЕТРОЛА СИ....ГОЛЕМИЯ БРАТ ГИ ЗАГРАБИ...СИЛНИЯ ПЕЧЕЛИ...

    16:54 03.01.2026

  • 78 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    СЛЕД ТОЗИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ НА ОТВЛИЧАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА СУВЕРЕННА СНРАНА СЕГА ДА ГЛЕДА МИКУШАВИЯ ЛИБЕРАСТИН ПУТИН КАК ДА ПРОЦЕДИРА И С ЗЕЛЕНИЯ НАШМЪРКАН ЖИДОВСКИ ПОР...

    16:55 03.01.2026

  • 79 Антиватник

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Анонимен":

    Няма казус.Цялата иzzмет дето я има още по света е приятелска(на приказки) с русията.После идват американците...

    Коментиран от #92

    16:56 03.01.2026

  • 80 инвеститоръ

    1 2 Отговор
    кога е бегал мъдюту, бас държа, че е обменял в евра...

    16:57 03.01.2026

  • 81 Путин в тих ужас

    2 3 Отговор
    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбира кво са случва....

    16:58 03.01.2026

  • 82 Ротмистър

    3 3 Отговор
    Тази мустаката левичарска сввиня бе "избрана" след гигантски фалшификации на последните избори, той не е никакъв представител на народа там!

    Коментиран от #84

    16:58 03.01.2026

  • 83 Абе телкаджия радиоактивен

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Евроцентовете натовари ли ги вече?

    Коментиран от #86

    16:58 03.01.2026

  • 84 oкокоp по пеньоар

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ротмистър":

    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    16:59 03.01.2026

  • 85 Таралеж

    3 3 Отговор
    Мъдюто утече в канала, намаляват и без друго малкото съучастница на жалкия Путйо в Кремлин....

    17:00 03.01.2026

  • 86 Данко Урсузина

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Абе телкаджия радиоактивен":

    Тоя не е телкаджия, лъже Ви! Весо Гъдулката!

    17:01 03.01.2026

  • 87 При краварника

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Симо":

    Не е прецедент. Първият им такъв случай беше с Норивега в Никарагуа. Световният жандарм всъщност си е отколешен световен терорист.

    17:02 03.01.2026

  • 88 През 1968 год Партийния ръкъвъдител

    5 0 Отговор
    на Чехословакия бе отвлечен в Москва за инструктаж, заради завой на партийната му политика. След инструктажа бе върнат по живо , по здраво.
    Разликата е, че Дубчек не спазваше общата партийна политика на Соц. Лагера, тоест по идейни причини, а в настоящия случай нападението е предвествувано с бомбене на столицата и убиване на рибари, отвличане на танкери и това че Мадуро ще бъде съден и вероятно осъден по Щатските закони. Това вече е ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ,. ВЕРОЯТНО ЩЕ ИМА СБЛЪСЪЦИ НА АРМЕЙСКИ ЧАСТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ. Най-интересното е, че минути преди инвазията, Мадуро е имал разговор със Специалния пратеник на Си Цзи Пин, което ще изостри противоречията между Китай и Щатите. Тръмп се надява, че е спечелил нефта, но загуби завинаги редкоземните минерали в Китай и в Украйна. Най-голямото в света Манганово находище в Запорожие е в ръцете на Русннаците..

    17:03 03.01.2026

  • 89 Съдебен заседател

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "НАРКОБОСОВЕ":

    Ако има доказателства срещу тях и са заловени на тяхна територия.А в този случай ,нито доказателства да представени,нито пък е териториално оправдано задържането.От всякъде "издишат".Има си ред за тези действия и той е международен.Пурво се доказва престъпление и после се отправя искане до държавата да екстрадира престъпника.С тук става дума и за имунитет на Представителна личност.Ако ви повярвам,това значи ,че така може да бъде отвлечен и Тръмп и да бъде съден във Иран,например.Пък да не отварям дума и за Клепоухия убиец на палестинците,който провежда и геноцид.Няма нищо по-лрсно от това да бъде отвлечен самолетът в който пътува Президент,независимо кой.

    17:05 03.01.2026

  • 90 демократичен преврат

    2 0 Отговор
    Терористите от сащ и ес с поредна жертва.

    17:05 03.01.2026

  • 91 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ПЪРВО ДА ОПРАВЯТМАКЯТИИТОГАВА!

    17:06 03.01.2026

  • 92 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Антиватник":

    Всеки сам си избира приятелите!

    17:06 03.01.2026

  • 93 още една тухла от стената падна

    1 0 Отговор
    аятоласите са следващите. Ам ко шъ прайм с бриксъ? - демек - четвъртия райх, май се сриват въжделенията на шестаците.....

    17:08 03.01.2026

  • 94 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Кой е втория":

    Не си уцелил и единия...

    17:09 03.01.2026

  • 95 Съдебен заседател

    0 0 Отговор
    Ако има доказателства срещу тях и са заловени на територията на тяхна територия.А в този случай нито доказателства са представени,нито пък е териториално оправдано задържането.От всякъде "издишат".Има си ред за тези действия и той е международен.Първо се доказва престъпление и после се отправя искане до държавата да екстрадира престъпника.А тук в този случай няма нито едното нито другото.А става дума и за имунитет на Представителна личност.Ако ви повярвам,това значи ,че така може да бъде отвлечен и Тръмп и да бъде съден в Иран,например.Пък да не отварям дума и за Клепоухия убиец на палестинците,който провежда и геноцид.Няма нищо по-лесно от това да бъде отвлечен самолетът в който пътува Президент,независимо кой.

    17:09 03.01.2026

  • 96 Съдебен заседател

    1 0 Отговор
    Ако има доказателства срещу тях и са заловени на територията на тяхна територия.А в този случай нито доказателства са представени,нито пък е териториално оправдано задържането.От всякъде "издишат".Има си ред за тези действия и той е международен.Първо се доказва престъпление и после се отправя искане до държавата да екстрадира престъпника.А тук в този случай няма нито едното нито другото.А става дума и за имунитет на Представителна личност.Ако ви повярвам,това значи ,че така може да бъде отвлечен и Тръмп и да бъде съден в Иран,например.Пък да не отварям дума и за Клепоухия убиец на палестинците,който провежда и геноцид.Няма нищо по-лесно от това да бъде отвлечен самолетът в който пътува Президент,независимо кой.

    17:10 03.01.2026

  • 97 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Аман":

    Аман от слепци.

    17:10 03.01.2026

  • 98 Не,че нещо,ама...

    1 0 Отговор
    Тръмп го хвана яко за Мадуро-то🤣

    17:11 03.01.2026

  • 99 Тръмп

    0 0 Отговор
    Ето това е вилика държава и армия, а не като Русия с над 2 млн загинали, четири години война, с над 700 хлиди войски там сега, с помощ от Корея, чипове от Китай от Европа за ракетите то не бяха специални части и неможаха да заловят Зеленски, а Тръмп с няколко париращи удара и хоп и Мадуро заловен и нищо неможеш да направи на АМерика а не някоя си петорязрядна ядрена държава да е втора в света и да боби наред и нищо и половина

    17:12 03.01.2026

  • 100 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    къде е Жоро от външното къде е протесната нота на Жоро вле чу го!

    17:12 03.01.2026

  • 101 хахаха

    0 0 Отговор
    сега тръмп ще им назначи мачадо за президент и ще им вземе петрола

    17:15 03.01.2026

  • 102 666

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хаха":

    Не са ве. Венецуалеските милиционери не очакваха да ги нападнат посред нощ и да разберат чак когато са в Каракас

    17:17 03.01.2026

  • 103 РИТОРИЧНО

    0 0 Отговор
    Чакайте пратка по китайски
    Он лине сайт

    17:18 03.01.2026

  • 104 Студопор

    1 0 Отговор
    Тъкмо се чудех на кого ми прилича този. Сетих се - на Саддам Хюсеин. И съдбата му ще е същата, за съжаление. Янките ще го пречукат, за да не им е конкуренция в наркобизнеса.

    17:24 03.01.2026

  • 105 Факт

    0 0 Отговор
    Въпроса е, че трябва да се спазят демократичните процедури!

    17:26 03.01.2026

  • 106 избирателъ

    0 0 Отговор
    венецуелските изборни машини и софтуерЪ, йощ ли да актуални? Щото некои политикани държат на тях, за нашета демокраТскъ системъ, да не споменоваме поимено мераклиите.... ха ха ха

    Коментиран от #107

    17:34 03.01.2026

  • 107 ветеранчето от Пето Главно

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "избирателъ":

    за някои наднормено високи пилоти ли иде реч?

    17:36 03.01.2026

  • 108 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха":

    Да да, точно след 1 час ще е и той в затвор в Ню Йорк ако му хрумне такава идея.

    17:37 03.01.2026