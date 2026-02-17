Новини
Нарежението не се понижава! Пентагонът изпраща спешно изтребители F-22 и F-16 в Близкия изток

17 Февруари, 2026 15:18 883 18

Вашингтон се стреми да засили военното си присъствие в региона през последните няколко седмици на фона на напрежението с Иран

Нарежението не се понижава! Пентагонът изпраща спешно изтребители F-22 и F-16 в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Изтребители F-22 и F-16 в момента се преместват от Съединените щати и Европа в Близкия изток. Това показват данни от Flightradar.

Смята се, че над 10 самолета F-22 и над 30 самолета F-16 са напуснали базите си.

Този ход идва на фона на нов кръг ядрени преговори между САЩ и Иран, проведен в Женева, Швейцария.

Освен това, по-рано тази седмица Техеран започна военните си учения в Ормузкия проток. Вашингтон се стреми да засили военното си присъствие в региона през последните няколко седмици, тъй като напрежението с Иран не се понижава.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 честен ционист

    3 13 Отговор
    Льотчикът ще води ескадрилата и като нищо пропуснал да направи партия накрая.

    Коментиран от #11

    15:20 17.02.2026

  • 2 Червените Хълмове

    1 7 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка да ме оглозгат на пълна упойка и да ме разрежат с нож наполовина само по кокали и череп да ме оглозгат

    15:20 17.02.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    14 1 Отговор
    Бай Дончо ще подпали цял свят, това ще е и края на тая цивилизация!

    Коментиран от #6, #7

    15:21 17.02.2026

  • 4 оня с коня

    8 2 Отговор
    ще ядат голям бой краварите ама дано тукаГРЪМНЕ АЕЦа да ни затрие продажния българскиГЕН

    15:25 17.02.2026

  • 5 факуса

    9 1 Отговор
    ами как да се понижи кат говедата не си стоят у крадените земи

    15:26 17.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    48 президент на САЩ ще бъде ЖЕНА ,но дано да съм жива да го видя

    Коментиран от #9

    15:30 17.02.2026

  • 7 Румен Решетников

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Пропуснал си да добавиш рефрена-
    "Рассия се бори за мир "... 😀

    15:30 17.02.2026

  • 8 Лумпените от фащ

    7 0 Отговор
    Тръмписта и ди Джей Винс..се бъркат където не им е работата....а исраель имат атомни бомби..защо за тях няма санкции..или заплахи а ????подлоги чафутсски,

    15:31 17.02.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Червените Хълмове":

    Вие ще сте жива, но САЩ няма да го има!

    15:31 17.02.2026

  • 10 Червените Хълмове

    1 0 Отговор
    Всички минуси на 2 коментар отговарят на истината, сладък съм за устата и стомаха на младите българки искат да се наядат от мръвките ми като ме сготвят и изядат цял и гол изпечен и да ме разрежат с нож наполовина по кокали и череп да ме оглозгат под пълна упойка

    Коментиран от #16

    15:33 17.02.2026

  • 11 Брата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ооо неразумний юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин" ти кой чакаш да те поведе?!

    15:33 17.02.2026

  • 12 Пич

    4 0 Отговор
    Може да се каже, че очаквам с нетърпение САЩ да влезе във война! Ще гледаме голям сеир в целия регион!!! И големи изненади!

    15:34 17.02.2026

  • 13 Анонимен

    4 0 Отговор
    На всякъде разперени но може да си намерят мсйстора

    15:34 17.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Русия може прати аеростати летящи на 20км височина и от там пускащи хвърчила 💪😁

    15:35 17.02.2026

  • 15 гост

    1 2 Отговор
    Стига плашене,удряйте и да идва краят на режима на брадатите...

    15:35 17.02.2026

  • 16 Млад българин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червените Хълмове":

    Аз гoвнa не ям

    Коментиран от #18

    15:36 17.02.2026

  • 17 има ли кoзяци

    0 0 Отговор
    Зеленото наркоман каза миналата седмица, че Рафала и Грипена били най-добрите самолети и искал още от тях. Посолството няма ли да спусне опорки на козяците как да замажат това изявление, или ще си мълчим и ще се правим, че летим с нашите паметници Кен Еф16?!

    15:37 17.02.2026

  • 18 Червените Хълмове

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Млад българин":

    😄😄😄😄😄😄😄👏👏👏

    15:37 17.02.2026

