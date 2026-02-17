Нарежението не се понижава! Пентагонът изпраща спешно изтребители F-22 и F-16 в Близкия изток

Изтребители F-22 и F-16 в момента се преместват от Съединените щати и Европа в Близкия изток. Това показват данни от Flightradar.

Смята се, че над 10 самолета F-22 и над 30 самолета F-16 са напуснали базите си.

BREAKING — 🇮🇷🇺🇸 There are currently 36x F-16s and 12x F-22s on the move, about to depart towards the Middle East.

F-22 'Raptors' have departed Langley Air Force Base. pic.twitter.com/JqkevdCc2b — UK Report (@UK_REPT) February 17, 2026

Този ход идва на фона на нов кръг ядрени преговори между САЩ и Иран, проведен в Женева, Швейцария.

Освен това, по-рано тази седмица Техеран започна военните си учения в Ормузкия проток. Вашингтон се стреми да засили военното си присъствие в региона през последните няколко седмици, тъй като напрежението с Иран не се понижава.