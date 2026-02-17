Нарежението не се понижава! Пентагонът изпраща спешно изтребители F-22 и F-16 в Близкия изток

Изтребители F-22 и F-16 в момента се преместват от Съединените щати и Европа в Близкия изток. Това показват данни от Flightradar.
Смята се, че над 10 самолета F-22 и над 30 самолета F-16 са напуснали базите си.
BREAKING — 🇮🇷🇺🇸 There are currently 36x F-16s and 12x F-22s on the move, about to depart towards the Middle East.— UK Report (@UK_REPT) February 17, 2026
F-22 'Raptors' have departed Langley Air Force Base. pic.twitter.com/JqkevdCc2b
Този ход идва на фона на нов кръг ядрени преговори между САЩ и Иран, проведен в Женева, Швейцария.
Освен това, по-рано тази седмица Техеран започна военните си учения в Ормузкия проток. Вашингтон се стреми да засили военното си присъствие в региона през последните няколко седмици, тъй като напрежението с Иран не се понижава.
1 честен ционист
Коментиран от #11
15:20 17.02.2026
2 Червените Хълмове
15:20 17.02.2026
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #7
15:21 17.02.2026
4 оня с коня
15:25 17.02.2026
5 факуса
15:26 17.02.2026
6 Червените Хълмове
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":48 президент на САЩ ще бъде ЖЕНА ,но дано да съм жива да го видя
Коментиран от #9
15:30 17.02.2026
7 Румен Решетников
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Пропуснал си да добавиш рефрена-
"Рассия се бори за мир "... 😀
15:30 17.02.2026
8 Лумпените от фащ
15:31 17.02.2026
9 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "Червените Хълмове":Вие ще сте жива, но САЩ няма да го има!
15:31 17.02.2026
10 Червените Хълмове
Коментиран от #16
15:33 17.02.2026
11 Брата
До коментар #1 от "честен ционист":Ооо неразумний юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин" ти кой чакаш да те поведе?!
15:33 17.02.2026
12 Пич
15:34 17.02.2026
13 Анонимен
15:34 17.02.2026
14 Владимир Путин, президент
15:35 17.02.2026
15 гост
15:35 17.02.2026
16 Млад българин
До коментар #10 от "Червените Хълмове":Аз гoвнa не ям
Коментиран от #18
15:36 17.02.2026
17 има ли кoзяци
15:37 17.02.2026
18 Червените Хълмове
До коментар #16 от "Млад българин":😄😄😄😄😄😄😄👏👏👏
15:37 17.02.2026