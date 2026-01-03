Лавров разговаря с вицепрезидента на Венецуела. Необходим е диалог!

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес, съобщи руското дипломатическо министерство.
„На 3 януари руският външен министър Сергей Викторович Лавров проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Боливарска република Венецуела Делси Родригес Гомес“, съобщи Министерството на външните работи.
По време на телефонния разговор двамата се обявиха срещу по-нататъшната ескалация на ситуацията около републиката и търсенето на решение чрез диалог.
„Лавров и Родригес се обявиха за предотвратяване на по-нататъшна ескалация и намиране на изход от ситуацията чрез диалог“, отбеляза министерството. Министерство на външните работи.
Лавров също изрази силната солидарност на Москва с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия.
„Сергей Лавров изрази силна солидарност с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия“, отбеляза Министерството на външните работи.
Русия ще продължи да подкрепя боливарското правителство на Венецуела.
„Русия ще продължи да подкрепя курса на боливарското правителство, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната“, отбеляза министерството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
17:16 03.01.2026
2 Солидарност с народа но не и
17:18 03.01.2026
3 Достоевски, идиот
17:19 03.01.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #14
17:19 03.01.2026
5 Боби
Коментиран от #9, #10
17:20 03.01.2026
6 Малий
17:20 03.01.2026
7 Блатна кран@А
17:21 03.01.2026
8 Последния Софиянец
17:21 03.01.2026
9 Киро Шприца
До коментар #5 от "Боби":Щом на сащ е разрешено и Русия може. И Украйна е само началото.
Коментиран от #19, #45
17:22 03.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #5 от "Боби":Кого мачкат бе младеж. Видяхме тебеподобните как висяха по колесниците, коги кравите се изнасяха с 200 от Афганистан. Иран им разби военната база и те се прибраха като бити псета. мачкали.
Коментиран от #22, #48
17:22 03.01.2026
11 Кална ватенка
17:22 03.01.2026
12 звездите ми говорят
17:23 03.01.2026
13 Червената шапчица
17:23 03.01.2026
14 Юрий Гагарин, уж космонавт
До коментар #4 от "Вашето мнение":"...отвличането е като кацанито на Луната..."
Самата гола правда !!!
Друго си е 1млн осакатени обезобразени релуснаци и ревящи за тях майки и бащи, тичащи всяка нощ по порутените стълбища 🎅🎅🎅
17:23 03.01.2026
15 Ха ха ха
17:24 03.01.2026
16 Такива ми ти работи
Преди 3 седмици, на 12 декември, Мадуро обяви, че Путин му се е обадил и решително е обещал пълна и безусловна подкрепа. 🤪🤡
Сега Коня се обяснява.
Коментиран от #32, #44
17:24 03.01.2026
17 Катър,
17:24 03.01.2026
18 Лут
Коментиран от #49
17:24 03.01.2026
19 пРОСИЯ Е КОЧИНА
До коментар #9 от "Киро Шприца":Твоята просия може единствено да лъже като разпрана някои гал@ни дето им се навядат и да се хвали с уружия на анимационни картинки....😂😂😂
Коментиран от #31
17:24 03.01.2026
20 Лавров, Лавров.....
Коментиран от #46
17:25 03.01.2026
21 Вицепрезидента на Венецуела
17:25 03.01.2026
22 Боби
До коментар #10 от "Вашето мнение":Младеж, САШ направиха за 1 ден това, дето Руснаците 3 години и кусур не могат - смениха цял режим! Не знам какво не мачкат; ами направо си смазват. Не виждам да са загубили стотици хиляди момчета за 3 града и 5 села. Направо им взеха президента 🤣🤣🤣
17:27 03.01.2026
23 3а е 6и таа работа
Коментиран от #29
17:27 03.01.2026
24 Горски
Коментиран от #30, #36
17:27 03.01.2026
25 Забелязано в социалните мрежи
17:27 03.01.2026
26 Диалог, а?
17:28 03.01.2026
27 Теория на конспирацията
17:29 03.01.2026
28 Сандо
17:29 03.01.2026
29 Зевзек
До коментар #23 от "3а е 6и таа работа":Руснаците на коне ли ще ходят до Европа 😆😆😆
17:29 03.01.2026
30 Да 40 опита
До коментар #24 от "Горски":За убийството на
Глава на Суверенна държава
От Бункерата Движуха Пучин.
Да се смееш ли
Да плачеш ли ?
То и Блатните Уроди
Се опитаха
Да заловят Зеленски
За 3 Дня .
Да се смееш ли
Да плачеш ли ?
17:30 03.01.2026
31 Абе малоумнк
До коментар #19 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Толкова си балък, че чак ми става балко за тебе!
Как не ти дойде на ум нещо ново, с което да обогатиш бедния си речник и да си разклатиш сивото вещество в по- разширена посока.
17:30 03.01.2026
32 Така де
До коментар #16 от "Такива ми ти работи":Путин ша му ъ адвокат пред американския съд.
17:30 03.01.2026
33 Катър
Те хванаха Мъдуро със Женка му на калъп
Катъра искал Преговори .
Хахахаха хахахаха хахахаха
17:31 03.01.2026
34 Умрех от смех
17:32 03.01.2026
35 Лавров, Лавров.....
17:32 03.01.2026
36 А ГДЕ
До коментар #24 от "Горски":МОЧАТА?
Коментиран от #41
17:32 03.01.2026
37 Сатана Z
17:33 03.01.2026
38 Ще има
17:33 03.01.2026
39 Асад Башаров
Че на Руска Помощ да не се надяваш
Когато стане напечено .
Бягаш с 300 към Мускалието
И после ревеш на ПУчя Въшката.
17:34 03.01.2026
40 Лавров, Лавров.....
17:34 03.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Булпсихопатъ
17:34 03.01.2026
43 Лавров
17:34 03.01.2026
44 не може да бъде
До коментар #16 от "Такива ми ти работи":Това са пълни глупости.Мадуро не е искал Русия да се намесва също така е отказал и руско въоръжение -във Венецуела има само шепа руски военни съветници които имат на разположение малко руска военна техника дадена само за тяхно ползване и е руска собственост!?Мадуро е залагал най-вече на китайците тъй като инвестициите в във Венецуела са преди всичко китайски!?Има вече сериозно съмнения за предателство или вътрешен заговор за управлението на най-високо ниво!?...Иначе руснаците биха могли да го приберат както Асад -също един неудачник но свързан с Русия !А Мадуро не е!?
17:35 03.01.2026
45 Цомчо
До коментар #9 от "Киро Шприца":Руснаците са неможачи.Онзи ден опекоха трийсетина пияни руснаци в кръчма.Сами с един дрон.
17:35 03.01.2026
46 Путин го е страх
До коментар #20 от "Лавров, Лавров.....":От нови 91 Дрона .
Обаче така и никой
Не ги видя къде са .
17:36 03.01.2026
47 А50
17:38 03.01.2026
48 Верно ли бре
До коментар #10 от "Вашето мнение":Рублоидиот?
Още ли вярваш че
Талибани Чалмари
Щяха да изгонят Американците
Ако не го бяха решили в
Белия дом.ччч
Или да питаме Мадуро?
17:39 03.01.2026
49 Кухоглава копейка
До коментар #18 от "Лут":Вече сме еврокопейки.
17:39 03.01.2026
50 Този
17:40 03.01.2026
51 БРЦК
17:40 03.01.2026
52 БРЦК
17:41 03.01.2026