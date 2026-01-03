Новини
Свят »
Русия »
Лавров разговаря с вицепрезидента на Венецуела. Необходим е диалог!

3 Януари, 2026 17:15 1 413 52

  • русия-
  • венецуела-
  • сергей лавров-
  • делси родригес

И двамата са се обединили срещу по-нататъшната ескалация на ситуацията

Лавров разговаря с вицепрезидента на Венецуела. Необходим е диалог! - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес, съобщи руското дипломатическо министерство.

„На 3 януари руският външен министър Сергей Викторович Лавров проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Боливарска република Венецуела Делси Родригес Гомес“, съобщи Министерството на външните работи.

По време на телефонния разговор двамата се обявиха срещу по-нататъшната ескалация на ситуацията около републиката и търсенето на решение чрез диалог.

„Лавров и Родригес се обявиха за предотвратяване на по-нататъшна ескалация и намиране на изход от ситуацията чрез диалог“, отбеляза министерството. Министерство на външните работи.

Лавров също изрази силната солидарност на Москва с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия.

„Сергей Лавров изрази силна солидарност с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия“, отбеляза Министерството на външните работи.

Русия ще продължи да подкрепя боливарското правителство на Венецуела.

„Русия ще продължи да подкрепя курса на боливарското правителство, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната“, отбеляза министерството.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 16 Отговор
    Това искаха да чуят хората по света! Всички сме за диалога!

    17:16 03.01.2026

  • 2 Солидарност с народа но не и

    9 10 Отговор
    С уж съюзника ви Мадуро затова ви прокле преди час - "Сергей Лавров изрази силна солидарност с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия“,

    17:18 03.01.2026

  • 3 Достоевски, идиот

    10 5 Отговор
    ИДИОТ 🎅🎅🎅

    17:19 03.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    14 11 Отговор
    Отвличането на Мадуро е като кацането на луната. Всичко е театър.

    Коментиран от #14

    17:19 03.01.2026

  • 5 Боби

    21 14 Отговор
    Аааа, САШ като мачкат, за диалог ревете, комуняги. Ама вие като убивате 3 години и кусур в Украйна няма нужда от диалог, нали тъй? Смешковци

    Коментиран от #9, #10

    17:20 03.01.2026

  • 6 Малий

    16 8 Отговор
    Неадекватни братушки. Пияници

    17:20 03.01.2026

  • 7 Блатна кран@А

    10 6 Отговор
    Тинестия катър събале е цвилил жалостиво по телефона на венецуелския вице,ама он му рекъл пашьол на Х@Й ....😂😂😂

    17:21 03.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Западното полукълбо за САЩ а Източното за БРИКС.

    17:21 03.01.2026

  • 9 Киро Шприца

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Щом на сащ е разрешено и Русия може. И Украйна е само началото.

    Коментиран от #19, #45

    17:22 03.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Кого мачкат бе младеж. Видяхме тебеподобните как висяха по колесниците, коги кравите се изнасяха с 200 от Афганистан. Иран им разби военната база и те се прибраха като бити псета. мачкали.

    Коментиран от #22, #48

    17:22 03.01.2026

  • 11 Кална ватенка

    17 7 Отговор
    На Русия само празните приказки и останаха.

    17:22 03.01.2026

  • 12 звездите ми говорят

    3 2 Отговор
    Ограничената ВО на рижавия върви по план, преписан от плана на кремълския си приятел и ще постигне подобни успехи.

    17:23 03.01.2026

  • 13 Червената шапчица

    10 7 Отговор
    Един Крим за теб, една Гренландия за мен, една Украйна за теб, една Венецуела за мен.... Един Тайван за Си, разбира се.... А за ЕС.... сетете се сами...

    17:23 03.01.2026

  • 14 Юрий Гагарин, уж космонавт

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    "...отвличането е като кацанито на Луната..."

    Самата гола правда !!!
    Друго си е 1млн осакатени обезобразени релуснаци и ревящи за тях майки и бащи, тичащи всяка нощ по порутените стълбища 🎅🎅🎅

    17:23 03.01.2026

  • 15 Ха ха ха

    8 4 Отговор
    Не разбрах, с кой е солидарен лошада, с народа на Венецуела, или с боливарското правителство.....

    17:24 03.01.2026

  • 16 Такива ми ти работи

    13 5 Отговор
    От рубриката "Русские своих не бросают":
    Преди 3 седмици, на 12 декември, Мадуро обяви, че Путин му се е обадил и решително е обещал пълна и безусловна подкрепа. 🤪🤡

    Сега Коня се обяснява.

    Коментиран от #32, #44

    17:24 03.01.2026

  • 17 Катър,

    14 2 Отговор
    Нали щяхте да помагате бе?😅😅😅

    17:24 03.01.2026

  • 18 Лут

    10 4 Отговор
    Клети копейки

    Коментиран от #49

    17:24 03.01.2026

  • 19 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Киро Шприца":

    Твоята просия може единствено да лъже като разпрана някои гал@ни дето им се навядат и да се хвали с уружия на анимационни картинки....😂😂😂

    Коментиран от #31

    17:24 03.01.2026

  • 20 Лавров, Лавров.....

    12 3 Отговор
    Изведоха Мъдурката по долни гащи, ти за диалог ми говориш....нещо Путин са покри, нищо не мъцва.

    Коментиран от #46

    17:25 03.01.2026

  • 21 Вицепрезидента на Венецуела

    12 0 Отговор
    Къв диалог бе, та е 6а...отвлякаха президента

    17:25 03.01.2026

  • 22 Боби

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Младеж, САШ направиха за 1 ден това, дето Руснаците 3 години и кусур не могат - смениха цял режим! Не знам какво не мачкат; ами направо си смазват. Не виждам да са загубили стотици хиляди момчета за 3 града и 5 села. Направо им взеха президента 🤣🤣🤣

    17:27 03.01.2026

  • 23 3а е 6и таа работа

    3 4 Отговор
    Америките на САЩ, Европа на Русия, каквото остане...за Китай

    Коментиран от #29

    17:27 03.01.2026

  • 24 Горски

    5 6 Отговор
    Всичко започва прилича на цирк...значи може глава на суверенна държава буквално да бъде отвлечен щото така е изгодно на някой си...да са смееш ли, да плачеш ли...че то по тая логика всяка държава с достатъчно възможности може да отвлече лидер на друга държава който не и харесва нещо,, че то къде ще му иде края тъй, това значи световна анархия. Доньо психаря преспа с евреина на нова година и вижте какво сътвори. Всички го виждат това, и платените им защитници. Само дето последните е ясно що не го обявяват публично, по финансови причини.

    Коментиран от #30, #36

    17:27 03.01.2026

  • 25 Забелязано в социалните мрежи

    11 2 Отговор
    Руснаци призовават Тръмп да прати тюлените в Кремъл за 30 минути.

    17:27 03.01.2026

  • 26 Диалог, а?

    5 0 Отговор
    Руснаците показаха, че са пълни смотаняци. Не трябвало да има ескалация. Как няма да има?, Във Венецуела ще има гражданска война. Тръмп купи Русия с неговия "Мирен" план и сега си прави каквото си иска. Не може да му се отрече, че е голям играч. Вече намери нефт за да го продава на Европа, всички ще му простят тази малка необходима авантюра по американски. Европейските лидери сигурно вече пишат поздравителни писма, подмокрени от умиление.

    17:28 03.01.2026

  • 27 Теория на конспирацията

    7 1 Отговор
    Що подигравки към Путин ще има,не е истина

    17:29 03.01.2026

  • 28 Сандо

    5 1 Отговор
    Пак си играят на добрия котарат Леополд - "Давайте жить вместе",а?А май на кремълците,решили,че за всички има баница,им обягва чергата,подпалена от всички страни!

    17:29 03.01.2026

  • 29 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "3а е 6и таа работа":

    Руснаците на коне ли ще ходят до Европа 😆😆😆

    17:29 03.01.2026

  • 30 Да 40 опита

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    За убийството на
    Глава на Суверенна държава
    От Бункерата Движуха Пучин.

    Да се смееш ли
    Да плачеш ли ?

    То и Блатните Уроди
    Се опитаха
    Да заловят Зеленски
    За 3 Дня .

    Да се смееш ли
    Да плачеш ли ?

    17:30 03.01.2026

  • 31 Абе малоумнк

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Толкова си балък, че чак ми става балко за тебе!
    Как не ти дойде на ум нещо ново, с което да обогатиш бедния си речник и да си разклатиш сивото вещество в по- разширена посока.

    17:30 03.01.2026

  • 32 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Такива ми ти работи":

    Путин ша му ъ адвокат пред американския съд.

    17:30 03.01.2026

  • 33 Катър

    5 0 Отговор
    Си е Катър .

    Те хванаха Мъдуро със Женка му на калъп

    Катъра искал Преговори .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    17:31 03.01.2026

  • 34 Умрех от смех

    5 1 Отговор
    Г-н Лавров! Честита Нова година на Огнения кон! Пазете се да не станете за суджук..

    17:32 03.01.2026

  • 35 Лавров, Лавров.....

    4 0 Отговор
    Тръмп ви направи за смях....преди в Иран, сега и във Венецуела. Кой ла ша ъ следващия???

    17:32 03.01.2026

  • 36 А ГДЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #41

    17:32 03.01.2026

  • 37 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Още преди 4 дена жената на Мадуро е започнала да стяга куфарите за участието в спектакъла организиран в Аляска. Овчи възторг е обзел Жълтопаветната измет ,която продължава да служи на Делян Пеевски чрез неговите проксита : Асен Василев ,Белогъзова и генерал Наско.

    17:33 03.01.2026

  • 38 Ще има

    0 1 Отговор
    размяна !

    17:33 03.01.2026

  • 39 Асад Башаров

    4 1 Отговор
    Аз поне разбрах

    Че на Руска Помощ да не се надяваш
    Когато стане напечено .

    Бягаш с 300 към Мускалието
    И после ревеш на ПУчя Въшката.

    17:34 03.01.2026

  • 40 Лавров, Лавров.....

    3 0 Отговор
    Тая година е година на огнения кон....цела година имаш имен ден.....да почерпиш.

    17:34 03.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Булпсихопатъ

    1 1 Отговор
    Айде В.Владимирович ,дай им аргументи за диалог на Венецуела. Плиииз.

    17:34 03.01.2026

  • 43 Лавров

    2 0 Отговор
    Връщаме украинските деца,срещу семейство Мадуро!

    17:34 03.01.2026

  • 44 не може да бъде

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Такива ми ти работи":

    Това са пълни глупости.Мадуро не е искал Русия да се намесва също така е отказал и руско въоръжение -във Венецуела има само шепа руски военни съветници които имат на разположение малко руска военна техника дадена само за тяхно ползване и е руска собственост!?Мадуро е залагал най-вече на китайците тъй като инвестициите в във Венецуела са преди всичко китайски!?Има вече сериозно съмнения за предателство или вътрешен заговор за управлението на най-високо ниво!?...Иначе руснаците биха могли да го приберат както Асад -също един неудачник но свързан с Русия !А Мадуро не е!?

    17:35 03.01.2026

  • 45 Цомчо

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Киро Шприца":

    Руснаците са неможачи.Онзи ден опекоха трийсетина пияни руснаци в кръчма.Сами с един дрон.

    17:35 03.01.2026

  • 46 Путин го е страх

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лавров, Лавров.....":

    От нови 91 Дрона .

    Обаче така и никой
    Не ги видя къде са .

    17:36 03.01.2026

  • 47 А50

    0 1 Отговор
    Мадуро беше предаден. Въпросо е дали сега ще се закрепи власта, за това ще трябва да покажат решителни мерки пред обществото срещу предаталите и превратаджии. В противен случай сегашните власти ще бъдат свалени с бунтове организирани от САЩ и ще имат незавидна съдба. Дано са се засветили предателите. Сащ със сигурност ще действат, въпоса едо колко са готови да дадът отпор, а опозицията вече сънува мокри сънища с милиони долари, нещо като наще предатели- като почнеш от БКП та до Слави Трифонов

    17:38 03.01.2026

  • 48 Верно ли бре

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Рублоидиот?

    Още ли вярваш че
    Талибани Чалмари
    Щяха да изгонят Американците
    Ако не го бяха решили в
    Белия дом.ччч

    Или да питаме Мадуро?

    17:39 03.01.2026

  • 49 Кухоглава копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лут":

    Вече сме еврокопейки.

    17:39 03.01.2026

  • 50 Този

    0 0 Отговор
    Даниел Родригес по-спокойно да го дава да не се озове утре в съд в Ню Йорк. Лавров и той да помисли по въпроса, в затворите в Ню Йорк има място за всички.

    17:40 03.01.2026

  • 51 БРЦК

    0 0 Отговор
    Това е краят на САЩ

    17:40 03.01.2026

  • 52 БРЦК

    0 0 Отговор
    Това е краят на сащ

    17:41 03.01.2026

