„На 3 януари руският външен министър Сергей Викторович Лавров проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Боливарска република Венецуела Делси Родригес Гомес“, съобщи Министерството на външните работи.

„Лавров и Родригес се обявиха за предотвратяване на по-нататъшна ескалация и намиране на изход от ситуацията чрез диалог“, отбеляза министерството. Министерство на външните работи.

„Сергей Лавров изрази силна солидарност с народа на Венецуела пред лицето на въоръжена агресия“, отбеляза Министерството на външните работи.

„Русия ще продължи да подкрепя курса на боливарското правителство, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната“, отбеляза министерството.