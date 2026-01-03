Новини
Очаква се Мадуро да спре за кратко в Гуантанамо

3 Януари, 2026 19:15, обновена 3 Януари, 2026 19:31 2 747 86

Очаква се да бъде настанен във федералния център за задържане в Бруклин в неделя

Очаква се Мадуро да спре за кратко в Гуантанамо - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Очаква се венецуелският лидер Николас Мадуро, който е на борда на USS Iwo Jima, пътуващ за Ню Йорк, да спре за кратко в американската военна база в Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен в Ню Йорк, съобщават двама източници, запознати с плановете, пред CNN.

Част от съображението е, че това позволява прехвърлянето да се извърши по-бързо, според източник. Като го качат на самолета там, служителите могат да го отведат директно в Ню Йорк, вместо първо да го представят пред друг съд.

Базата, понякога наричана „Гитмо“, се намира в югоизточна Куба, на брега на Гуантанамо.

Очаква се Мадуро да пристигне в Ню Йорк в неделя. Вероятно ще бъде отведен във федералния център за задържане в Бруклин, съобщава източник пред телевизията.

Най-ранният срок, в който той ще бъде представен в съда в Южния окръг на Ню Йорк в Манхатън, е понеделник, съобщи източникът.


САЩ
  • 1 Тръмп

    32 7 Отговор
    Тази вечер Делта Форс идва в Банкя и Бояна.

    Коментиран от #14, #23, #75

    19:17 03.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 27 Отговор
    Руска подводница с морски пехотинци е освободила Мадуро. Сега пътува към Куба.

    Коментиран от #6, #17, #55, #62

    19:18 03.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Бойко и Шиши ще празнуват.Конкурента им Мадуро е отстранен.

    19:18 03.01.2026

  • 4 Герги

    8 6 Отговор
    Ще го запознават с хотела и стаите,нали ще им бъде гостенин,дъъъълго време.

    19:18 03.01.2026

  • 6 гост

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    иска ти се, ама няма как да стане...

    19:19 03.01.2026

  • 7 Европеец

    34 10 Отговор
    Заглавието глупаво.... Да не са го повели на екскурзия..... Краварите държава терорист номер 1, още повече ядрен терорист.... Бай Дончо миротворец, ха-ха-ха..... Свобода за Мадуро..... Долу краварите.... А Путин се бъхта четири години......

    19:19 03.01.2026

  • 8 УАИКЕЕ, ГОУ НОМЕ

    29 6 Отговор
    Делта форс вземете си Тиквата и Прасето ✌🏻

    19:20 03.01.2026

  • 10 хитро

    9 1 Отговор
    Ще си запази стая предварително.

    19:20 03.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    14 11 Отговор
    Ще спре той колкото да му покажат легена с вода и жици, ако не каже кодовете за руските ПВО, които наскоро му падарих. Въпроса е мен къде и когда ша ме спрат 🎅🎅🎅

    Коментиран от #77

    19:21 03.01.2026

  • 12 Сила

    12 4 Отговор
    Да му сменят памперса ...санитарите от "Делта Форс "

    19:21 03.01.2026

  • 13 Вова

    9 6 Отговор
    Отивам на свиждане!

    Коментиран от #16

    19:21 03.01.2026

  • 14 идват

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    При подривните исли на Сорос и Бллумбърг. Че с е е оградил с червени мафиози, котио се правят на атлантици и само дуднат против Тръмп!

    19:21 03.01.2026

  • 15 механик

    13 13 Отговор
    Тръмп ще заслужи похвала и награда за мир , ако по същия начин отвлече путин .

    19:22 03.01.2026

  • 16 мда

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Вова":

    За подкрепа - петени чорапи и стек цигари.

    19:22 03.01.2026

  • 17 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Курск " ли , или " Комсомолец " ...??!

    19:23 03.01.2026

  • 18 Там ще

    7 2 Отговор
    трябва да му претеглят камбаните. Ако е с големи лагери,остава президент на Венецуела..

    19:23 03.01.2026

  • 19 ВИВА ВЕНЕЦУЕЛЯ

    13 12 Отговор
    Delta Force победиха руските Specnaz.

    Коментиран от #24, #25

    19:23 03.01.2026

  • 20 Новичок

    6 2 Отговор
    ще пийне ли ?

    19:23 03.01.2026

  • 22 Спецназ

    9 4 Отговор
    ТОЯ "сам" ще скочи в Морето да плува до Куба ще видите!

    Взех си пуканки вече!

    САКАМ и ЧЕКАМ да видя как ще стигне до Ню Йорк!

    Коментиран от #28

    19:24 03.01.2026

  • 23 Сила

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Майтапа настрана , но явно наистина го могат ...навсякъде по Света , по всяко време !!! Стига да поискат ...не е само във филмите с Чък Норис или Рамбо ....

    Коментиран от #27, #36

    19:25 03.01.2026

  • 26 Ами

    6 6 Отговор
    САЩ имат военна база в Пуерто Рико, което е доста по-близо от Гуантанамо.
    Така, че "по-бързото прехвърляне" някак си не си пасва.
    Но ако желаят, САЩ могат да организират околосветски круиз на Мадуро :)

    Коментиран от #44

    19:28 03.01.2026

  • 27 могат го

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сила":

    2 Места на картата изглежда са недостижими за момента: Афганистанските незнайни пещери и Северна Кореа.

    19:28 03.01.2026

  • 28 Пецков

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Спецназ":

    Трудно ще плува с въже и чувал на главата.

    19:28 03.01.2026

  • 29 Скоро украинците ша фанат

    6 8 Отговор
    И Пиздюхин така.
    Ама они публично ше га оно-- ждат
    Ееееедехееее

    19:30 03.01.2026

  • 30 Громико

    6 2 Отговор
    Да му теглят един ЧЛЕН

    19:31 03.01.2026

  • 31 Анета

    9 3 Отговор
    Z- блогърите са в истерия " Така могат да отвлекат и Путин и няма какво да ги спре "

    19:32 03.01.2026

  • 32 матурко

    7 2 Отговор
    ше осети гумената ръкавица

    19:32 03.01.2026

  • 33 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Ей, тоа не спре с тиа екскурзии, бе!

    19:32 03.01.2026

  • 34 Последния софиянец

    7 5 Отговор
    Копейки, правите ли разлика между...СВО и 12 год Война на монголите срещи независима Украйна?😄👍

    19:33 03.01.2026

  • 35 Ами да, първо

    5 2 Отговор
    трябва да бъде напомпан, а после да го спаднат...

    19:33 03.01.2026

  • 36 ⚔️⚔️⚔️

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сила":

    Рамбо е от Зелените барети, като Дъч от Predator 1987г.

    19:34 03.01.2026

  • 37 регистриран

    4 0 Отговор
    Ще му вземат пръстови отпечатъци и сравнят ДНК пробите за да отхвърлят опасения за двойник.

    19:34 03.01.2026

  • 38 Няма значение

    12 4 Отговор
    Какво пишете тук, няма значение как американците са го направили, няма значение че не съм им фен…има значение че показаха на целия свят че го могат..Това е

    Коментиран от #42

    19:35 03.01.2026

  • 39 Очаква се Мадуро да спре за кратко

    4 2 Отговор
    писарке пиши грамотно макар да си отдавна в писането

    той е арестуван и не решава той дали да спира за кратко а други да решат

    Пише се морския съд с арестувания
    мадъро ще спре за кратко

    19:35 03.01.2026

  • 40 нннн

    8 1 Отговор
    Там за някакъв луксозен почивен дом съм чувал

    19:38 03.01.2026

  • 41 Zахарова

    7 2 Отговор
    Ще му пратя сухари за затвора

    19:38 03.01.2026

  • 42 Ае ся

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Няма значение":

    То ху ЙЛО го може. Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ .
    Даже ...за 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон

    19:38 03.01.2026

  • 44 пояснение

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    в Гуантанамо освен база имат и затвор и се започва съдебна процедура на затворник, а не заглавия в пресата - отвлечен от САЩ президент кацна на летище в САЩ..

    Коментиран от #70

    19:39 03.01.2026

  • 45 Хаха

    2 1 Отговор
    Тролове безмозъчни, какъв е вашият коментар.

    19:39 03.01.2026

  • 46 Надничарите на оная Пияната

    8 1 Отговор
    Са в ступор! ))))
    Нема новите Опорки и БАВНИТЕ копейки се сдухаха тотално))))))

    19:42 03.01.2026

  • 48 Бойко Българоубиец

    4 8 Отговор
    Аз им платих 6 милиарда лева такса спокойствие през кен ЕФ-16 и съм бетон 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    19:43 03.01.2026

  • 49 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 1 Отговор
    Ама ах.мак излезна тоз мъдуро дет мяза малко на адаша му по диктатура и "социализъм" Садамката Хусеинъ, не трябваше да вярва на алка.шите окле.пани в тиня,те си лъжат за добър ден,че и си вярват,с парите дето е окрал от Венецуела можеше да си бие шута в Китай и да си живее кат шейх!

    19:44 03.01.2026

  • 50 Мехуро

    4 1 Отговор
    Хайде, почна се. Да си пожелаем следващия за Гуантанамо да бъде, след Мадуро-Мехуро, т.е. магнитния Шиши.

    Коментиран от #73

    19:44 03.01.2026

  • 51 Плд, ул Св Климент

    4 6 Отговор
    Това е преврат
    Някой няма ли да го каже

    Коментиран от #53, #56

    19:47 03.01.2026

  • 53 Тука не говорим за

    До коментар #51 от "Плд, ул Св Климент":

    Преврата на Елцин и незаконно назначения ху ЙЛО

    Коментиран от #83

    19:48 03.01.2026

  • 54 Омазана ватенка

    5 4 Отговор
    Путин е ошашавен.

    19:48 03.01.2026

  • 55 да знам

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    руска подводница с парен двигател и летяща. Те подводничарите обичат путин заради курск , и той е бил на летящата подводница и е унищожавал финландия за кой ли път

    19:49 03.01.2026

  • 56 Рипай у КЕН ефо

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Плд, ул Св Климент":

    Шмул ьо

    Коментиран от #60, #76

    19:49 03.01.2026

  • 57 путя кога ще го превозим

    4 1 Отговор
    до вила във некой щат, и в съседство всички двойници........ За портокола, някой иска ли тука въ форума да го управлява путя?.....

    19:50 03.01.2026

  • 59 Просия е външен нуж.ник

    4 2 Отговор
    Дрътото джудже с ботокс на дървени токчета 37см било изпаднало в ужас и гърчове,от 6ч сутринта клечало под масата и отказвало да излезе,другите му слуги всички излезнаха по калната им телевизия да мънкат нещо,но не и амгълчо,нещо подозира ботокса ниеден......😂😂😂

    19:53 03.01.2026

  • 60 Плд, ул Св Климент

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Рипай у КЕН ефо":

    Ти си голям демократ
    Дано да си получиш „демокрацията“ върху теб и върху твоя род

    19:53 03.01.2026

  • 61 Осем милиона

    7 2 Отговор
    Венецуелци избягаха от диктатора Мадуро.Народа ликува.Такава е съдбата на всички диктатори.
    Да му мисли Путлер.

    19:55 03.01.2026

  • 62 Кютуци

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Она утанула със сакатия спецнаZ барабар

    19:57 03.01.2026

  • 63 Владимир

    2 5 Отговор
    Мадуро сам се предаде на САЩ и сам продаде петрола на САЩ (също както Горбачов продаде СССР).

    19:57 03.01.2026

  • 64 Ха ха ха

    7 2 Отговор
    Гаврата с комуниста сава все по гадна......По късно когато подкарат и путин за Хага, и него ще го прекарат през Гуантнамо......

    19:57 03.01.2026

  • 65 Хайо

    1 7 Отговор
    Сега Русия ще арестува американец който САЩ ще заменят за Мадуро .Всичко е театър между Русия и САЩ .

    19:58 03.01.2026

  • 66 кофти за чиляка

    5 0 Отговор
    Не стига че го измъкнали по бели гащи, ами сега случайно ше спрат в Гуантанамо, за което той лично е гледал поне 100 пропагандни филмчета... Ще му скапят психиката още преди да се акостирали на острова.

    19:59 03.01.2026

  • 67 Димо

    4 2 Отговор
    Сега в Русия какво ще правят без братския венецуелски кокаин. Закъсаха го .

    Не е Зеленски наркоман .

    20:01 03.01.2026

  • 68 Абдула

    1 1 Отговор
    Браво

    20:03 03.01.2026

  • 69 Джуна

    3 3 Отговор
    Наш гравар путина избега в сибир в тайна землянка длибока 43м ,ще клечи вътре докато не утихне малко бурята!

    20:04 03.01.2026

  • 70 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "пояснение":

    От сега Ви казвам, че задържането е неправомерно.
    Тъй като няма международна заповед за задържане на Мадуро.
    И Мадуро не е извършил престъпление на територията на САЩ.
    От правна гледна точка, Мадуро трябва да бъде освободен.
    Айде сега някой да ми обясни "върховенството на правото" :)

    Коментиран от #80

    20:06 03.01.2026

  • 71 Позитивен

    1 1 Отговор
    Отговор
    Годината започна с добри новини водещи до добро настроение :
    с евро у нас,
    блестяща Специална Венецуелска Операция
    и многообещаващи бунтове в Иран.
    Чудесно !
    Прекрасно !
    Великолепно !

    20:08 03.01.2026

  • 72 Емо

    1 1 Отговор
    За кафенце и цигарка ли ще спре?

    20:09 03.01.2026

  • 73 Мохамад Хасан Ел Хюсейни

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Мехуро":

    Гуантанамо е база за садистични изтезания, промиване на мозъци и подготовка на атентатори-самоубийци.
    Това не е затвор за правосъдие

    20:10 03.01.2026

  • 74 Ачо

    2 1 Отговор
    Срамота за Путин!Не може да гарантира за съюзниците си!Глупак такъв!Нямаш очи да излезеш пред света.
    Сринаха те със земята!Азък за съююзниците ти,хак ти е,че те убиват всеки ден!Глупакът му с глупак!Веднага се разпореди да освободят Мадуро,ако си мъж!Тръмп ти се подигра,мишка такова!

    20:10 03.01.2026

  • 75 Рашко

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    интересна фантазия
    но Тръмп никога няма да скочи против приятеля си Боко

    20:11 03.01.2026

  • 76 Лозенград

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Рипай у КЕН ефо":

    Сульо-Пулев-Горбачов, шефът ти Владо Витковски рипа у кенефо по цял ден...

    20:13 03.01.2026

  • 77 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Акумулатор от автомобил, солена вода, леген, 2 кабела с щипки, инвертор 12-220 V 2Kw мощност. Чудно забавление.

    20:13 03.01.2026

  • 78 Бандера

    0 1 Отговор
    Кратко, кратко - за следващите 50 години!

    20:19 03.01.2026

  • 79 Гиркин

    3 0 Отговор
    През 2019 г Ройтерс ни информира че Мадуро вече ще е охраняван от руски специален екип .
    И от много специално руско ПВО .

    20:28 03.01.2026

  • 80 Задържането

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    официално по щатски закон ще се оформи на територия под американска юрист дикция Гуантанамо а не в САЩ, по обвинения за наркотрафик. До тогава е рутинна военна операция срещу наркотрафиканти.

    20:30 03.01.2026

  • 81 Лавров

    2 0 Отговор
    Тръмпе изпрати на мънечкия един тир памперси ,че умурдари бункера целия

    20:32 03.01.2026

  • 82 Фикрет

    2 1 Отговор
    Венецуела празнува! Милиони са по улиците и приветстват свалянето на диктатурата на Мадуро .

    Коментиран от #84

    20:35 03.01.2026

  • 83 Елихан Хритева от Смолян

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тука не говорим за":

    Елцин наложи на руснаците шоковата терапия
    Елцин наложи на руснаците инфлация 1000 пъти по-голяма от тази по времето на Виденов
    Елцин искаше да вкара Русия в НАТО
    ...
    и най-накрая, помашкият пияндурин сам сдаде властта на Путин

    20:39 03.01.2026

  • 84 Таня

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Фикрет":

    И са много благодарни на САЩ. И ние ще сме им благодарни ако дойдат Делта Форс да измъкнат оня от зайчарника и другия къде се е настанил в Партийния дом в апартамента на Т.Ж.

    20:41 03.01.2026

