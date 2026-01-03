Очаква се Мадуро да спре за кратко в Гуантанамо

Очаква се венецуелският лидер Николас Мадуро, който е на борда на USS Iwo Jima, пътуващ за Ню Йорк, да спре за кратко в американската военна база в Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен в Ню Йорк, съобщават двама източници, запознати с плановете, пред CNN.
Част от съображението е, че това позволява прехвърлянето да се извърши по-бързо, според източник. Като го качат на самолета там, служителите могат да го отведат директно в Ню Йорк, вместо първо да го представят пред друг съд.
Базата, понякога наричана „Гитмо“, се намира в югоизточна Куба, на брега на Гуантанамо.
Очаква се Мадуро да пристигне в Ню Йорк в неделя. Вероятно ще бъде отведен във федералния център за задържане в Бруклин, съобщава източник пред телевизията.
Най-ранният срок, в който той ще бъде представен в съда в Южния окръг на Ню Йорк в Манхатън, е понеделник, съобщи източникът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #14, #23, #75
19:17 03.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #17, #55, #62
19:18 03.01.2026
3 Последния Софиянец
19:18 03.01.2026
4 Герги
19:18 03.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":иска ти се, ама няма как да стане...
19:19 03.01.2026
7 Европеец
19:19 03.01.2026
8 УАИКЕЕ, ГОУ НОМЕ
19:20 03.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хитро
19:20 03.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Коментиран от #77
19:21 03.01.2026
12 Сила
19:21 03.01.2026
13 Вова
Коментиран от #16
19:21 03.01.2026
14 идват
До коментар #1 от "Тръмп":При подривните исли на Сорос и Бллумбърг. Че с е е оградил с червени мафиози, котио се правят на атлантици и само дуднат против Тръмп!
19:21 03.01.2026
15 механик
19:22 03.01.2026
16 мда
До коментар #13 от "Вова":За подкрепа - петени чорапи и стек цигари.
19:22 03.01.2026
17 Сила
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Курск " ли , или " Комсомолец " ...??!
19:23 03.01.2026
18 Там ще
19:23 03.01.2026
19 ВИВА ВЕНЕЦУЕЛЯ
Коментиран от #24, #25
19:23 03.01.2026
20 Новичок
19:23 03.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Спецназ
Взех си пуканки вече!
САКАМ и ЧЕКАМ да видя как ще стигне до Ню Йорк!
Коментиран от #28
19:24 03.01.2026
23 Сила
До коментар #1 от "Тръмп":Майтапа настрана , но явно наистина го могат ...навсякъде по Света , по всяко време !!! Стига да поискат ...не е само във филмите с Чък Норис или Рамбо ....
Коментиран от #27, #36
19:25 03.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
Така, че "по-бързото прехвърляне" някак си не си пасва.
Но ако желаят, САЩ могат да организират околосветски круиз на Мадуро :)
Коментиран от #44
19:28 03.01.2026
27 могат го
До коментар #23 от "Сила":2 Места на картата изглежда са недостижими за момента: Афганистанските незнайни пещери и Северна Кореа.
19:28 03.01.2026
28 Пецков
До коментар #22 от "Спецназ":Трудно ще плува с въже и чувал на главата.
19:28 03.01.2026
29 Скоро украинците ша фанат
Ама они публично ше га оно-- ждат
Ееееедехееее
19:30 03.01.2026
30 Громико
19:31 03.01.2026
31 Анета
19:32 03.01.2026
32 матурко
19:32 03.01.2026
33 Пустиня(к)
19:32 03.01.2026
34 Последния софиянец
19:33 03.01.2026
35 Ами да, първо
19:33 03.01.2026
36 ⚔️⚔️⚔️
До коментар #23 от "Сила":Рамбо е от Зелените барети, като Дъч от Predator 1987г.
19:34 03.01.2026
37 регистриран
19:34 03.01.2026
38 Няма значение
Коментиран от #42
19:35 03.01.2026
39 Очаква се Мадуро да спре за кратко
той е арестуван и не решава той дали да спира за кратко а други да решат
Пише се морския съд с арестувания
мадъро ще спре за кратко
19:35 03.01.2026
40 нннн
19:38 03.01.2026
41 Zахарова
19:38 03.01.2026
42 Ае ся
До коментар #38 от "Няма значение":То ху ЙЛО го може. Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ .
Даже ...за 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
19:38 03.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 пояснение
До коментар #26 от "Ами":в Гуантанамо освен база имат и затвор и се започва съдебна процедура на затворник, а не заглавия в пресата - отвлечен от САЩ президент кацна на летище в САЩ..
Коментиран от #70
19:39 03.01.2026
45 Хаха
19:39 03.01.2026
46 Надничарите на оная Пияната
Нема новите Опорки и БАВНИТЕ копейки се сдухаха тотално))))))
19:42 03.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бойко Българоубиец
19:43 03.01.2026
49 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:44 03.01.2026
50 Мехуро
Коментиран от #73
19:44 03.01.2026
51 Плд, ул Св Климент
Някой няма ли да го каже
Коментиран от #53, #56
19:47 03.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тука не говорим за
До коментар #51 от "Плд, ул Св Климент":Преврата на Елцин и незаконно назначения ху ЙЛО
Коментиран от #83
19:48 03.01.2026
54 Омазана ватенка
19:48 03.01.2026
55 да знам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":руска подводница с парен двигател и летяща. Те подводничарите обичат путин заради курск , и той е бил на летящата подводница и е унищожавал финландия за кой ли път
19:49 03.01.2026
56 Рипай у КЕН ефо
До коментар #51 от "Плд, ул Св Климент":Шмул ьо
Коментиран от #60, #76
19:49 03.01.2026
57 путя кога ще го превозим
19:50 03.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Просия е външен нуж.ник
19:53 03.01.2026
60 Плд, ул Св Климент
До коментар #56 от "Рипай у КЕН ефо":Ти си голям демократ
Дано да си получиш „демокрацията“ върху теб и върху твоя род
19:53 03.01.2026
61 Осем милиона
Да му мисли Путлер.
19:55 03.01.2026
62 Кютуци
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Она утанула със сакатия спецнаZ барабар
19:57 03.01.2026
63 Владимир
19:57 03.01.2026
64 Ха ха ха
19:57 03.01.2026
65 Хайо
19:58 03.01.2026
66 кофти за чиляка
19:59 03.01.2026
67 Димо
Не е Зеленски наркоман .
20:01 03.01.2026
68 Абдула
20:03 03.01.2026
69 Джуна
20:04 03.01.2026
70 Ами
До коментар #44 от "пояснение":От сега Ви казвам, че задържането е неправомерно.
Тъй като няма международна заповед за задържане на Мадуро.
И Мадуро не е извършил престъпление на територията на САЩ.
От правна гледна точка, Мадуро трябва да бъде освободен.
Айде сега някой да ми обясни "върховенството на правото" :)
Коментиран от #80
20:06 03.01.2026
71 Позитивен
Годината започна с добри новини водещи до добро настроение :
с евро у нас,
блестяща Специална Венецуелска Операция
и многообещаващи бунтове в Иран.
Чудесно !
Прекрасно !
Великолепно !
20:08 03.01.2026
72 Емо
20:09 03.01.2026
73 Мохамад Хасан Ел Хюсейни
До коментар #50 от "Мехуро":Гуантанамо е база за садистични изтезания, промиване на мозъци и подготовка на атентатори-самоубийци.
Това не е затвор за правосъдие
20:10 03.01.2026
74 Ачо
Сринаха те със земята!Азък за съююзниците ти,хак ти е,че те убиват всеки ден!Глупакът му с глупак!Веднага се разпореди да освободят Мадуро,ако си мъж!Тръмп ти се подигра,мишка такова!
20:10 03.01.2026
75 Рашко
До коментар #1 от "Тръмп":интересна фантазия
но Тръмп никога няма да скочи против приятеля си Боко
20:11 03.01.2026
76 Лозенград
До коментар #56 от "Рипай у КЕН ефо":Сульо-Пулев-Горбачов, шефът ти Владо Витковски рипа у кенефо по цял ден...
20:13 03.01.2026
77 Гошо
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Акумулатор от автомобил, солена вода, леген, 2 кабела с щипки, инвертор 12-220 V 2Kw мощност. Чудно забавление.
20:13 03.01.2026
78 Бандера
20:19 03.01.2026
79 Гиркин
И от много специално руско ПВО .
20:28 03.01.2026
80 Задържането
До коментар #70 от "Ами":официално по щатски закон ще се оформи на територия под американска юрист дикция Гуантанамо а не в САЩ, по обвинения за наркотрафик. До тогава е рутинна военна операция срещу наркотрафиканти.
20:30 03.01.2026
81 Лавров
20:32 03.01.2026
82 Фикрет
Коментиран от #84
20:35 03.01.2026
83 Елихан Хритева от Смолян
До коментар #53 от "Тука не говорим за":Елцин наложи на руснаците шоковата терапия
Елцин наложи на руснаците инфлация 1000 пъти по-голяма от тази по времето на Виденов
Елцин искаше да вкара Русия в НАТО
...
и най-накрая, помашкият пияндурин сам сдаде властта на Путин
20:39 03.01.2026
84 Таня
До коментар #82 от "Фикрет":И са много благодарни на САЩ. И ние ще сме им благодарни ако дойдат Делта Форс да измъкнат оня от зайчарника и другия къде се е настанил в Партийния дом в апартамента на Т.Ж.
20:41 03.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.