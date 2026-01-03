Очаква се Мадуро да спре за кратко в Гуантанамо

Очаква се венецуелският лидер Николас Мадуро, който е на борда на USS Iwo Jima, пътуващ за Ню Йорк, да спре за кратко в американската военна база в Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен в Ню Йорк, съобщават двама източници, запознати с плановете, пред CNN.

Част от съображението е, че това позволява прехвърлянето да се извърши по-бързо, според източник. Като го качат на самолета там, служителите могат да го отведат директно в Ню Йорк, вместо първо да го представят пред друг съд.

Базата, понякога наричана „Гитмо“, се намира в югоизточна Куба, на брега на Гуантанамо.

Очаква се Мадуро да пристигне в Ню Йорк в неделя. Вероятно ще бъде отведен във федералния център за задържане в Бруклин, съобщава източник пред телевизията.

Най-ранният срок, в който той ще бъде представен в съда в Южния окръг на Ню Йорк в Манхатън, е понеделник, съобщи източникът.