Иранските военни: Готови сме да дадем суров урок на САЩ, ако ударят страната ни по време на примирието

22 Април, 2026 06:35, обновена 22 Април, 2026 06:49

Говорител на въоръжените сили отбеляза, че готовността им е "на 100%"

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските военни са готови да дадат на САЩ и Израел „суров урок“, ако те ударят страната по време на прекратяването на огъня, заяви говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал-Анбия", съобщава информационната агенция Тасним.

Той отбеляза, че военните са в 100% бойна готовност.

„В случай на агресия или каквито и да било действия срещу Иран, те незабавно ще нанесат мощен удар срещу предварително определени цели и ще дадат на САЩ и Израел още един, по-суров урок от преди“, каза говорителят.

Ден преди това, на 21 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е наредил удължаване на прекратяването на огъня с Иран. Той твърди, че пакистанското ръководство го е убедило да го направи. Техеран също така подчерта, че не е поискал от Вашингтон да удължи прекратяването на огъня.

"Хатам ал-Анбия (от арабски: خاتم الأنبياء – Khatam al-Anbiya) буквално означава „Печатът на пророците“. Това е титла, използвана в исляма за пророка Мохамед, обозначаваща го като последен от божествените

Централният щаб „Хатам ал-Анбия“ (KCHQ) е най-висшият орган за оперативно командване на иранските въоръжени сили. Той планира и координира съвместни операции между редовната армия и Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Негов командир в момента е генерал-майор Али Абдолахи. Неговият предшественик, Голам Али Рашид, бе убит при израелски удар през юни 2025 г..

Строителният щаб „Хатам ал-Анбия“ (GHORB) е огромен инженерен и икономически конгломерат, собственост на КГИР. Той участва в мащабни инфраструктурни проекти – строителство на пътища, язовири, петролни и газови обекти, както и в ядрената и ракетната програма на страната.

Смята се, че контролира значителна част от иранската икономика и служи като инструмент за заобикаляне на международни санкции.

Щабът на ПВО „Хатам ал-Анбия“ е специализирана структура, отговаряща за защитата на иранското въздушно пространство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    30 9 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите.

    Коментиран от #18

    06:57 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    30 7 Отговор
    26 млн доброволци се записаха в Иран в армията.А тук срещу Русия никой.

    06:59 22.04.2026

  • 6 сатаняху е антихриста

    28 7 Отговор
    обърнете му по голямо внимание

    07:00 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    8 32 Отговор
    Давайте урана и ви оставям да живуркате

    Коментиран от #12

    07:05 22.04.2026

  • 9 гост

    13 38 Отговор
    Стига се напъвай...американците се разхождат в Иран като в разграден двор...държите един Ормузки Проток и голямо хвалене...

    Коментиран от #51

    07:07 22.04.2026

  • 10 Шопо

    28 5 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    07:08 22.04.2026

  • 11 Тити

    11 33 Отговор
    Иранците са като Рашистите само плашат а на практика са кръгла нула.

    Коментиран от #30

    07:08 22.04.2026

  • 12 Милен

    10 14 Отговор

    До коментар #8 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    Коментиран от #13, #34

    07:09 22.04.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    12 16 Отговор

    До коментар #12 от "Милен":

    Имат таратанци. Кой ша им даде на тия бре...попадне ли в Хизбула, може гръмнат и...Русия.

    Коментиран от #24

    07:14 22.04.2026

  • 14 Д-р Ментал

    24 5 Отговор
    Урокът е даден, ама дали Тръмп го е разбрал изобщо….

    07:15 22.04.2026

  • 15 Д-р Ментал

    24 6 Отговор
    САЩ е силен само на думи и заплахи

    07:16 22.04.2026

  • 16 хамам амфибия

    5 0 Отговор
    после да сме запеканки

    07:17 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 едни и същи

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    голи от о.ман

    07:18 22.04.2026

  • 19 Д-р Ментал

    19 5 Отговор
    Тръмп е най-лошият президент в историята на Сащ

    Коментиран от #21

    07:24 22.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дудов

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Д-р Ментал":

    Той и от нашия май е по-зле

    07:40 22.04.2026

  • 22 Браво Иран

    15 4 Отговор
    Иран са с българско ДНК.

    07:40 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Милен

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    С какво Путин е платил за Шахедите ?
    Дал е е на Иран петрол може би

    Коментиран от #28, #36

    07:41 22.04.2026

  • 25 Досега

    9 13 Отговор
    иранците все са готови и все бой ядат. И продължават да приказват :)

    07:46 22.04.2026

  • 26 Казанлъшкия

    9 3 Отговор
    Ами ,удрят ви кораби и вие не реагирате. Явно само плашите и вие. Трябваше досега да сте им потопили всички кораби.

    07:47 22.04.2026

  • 27 защо

    7 4 Отговор
    не написахте за по ясно "печатът на пророците " и на още някакъв местен диалект.

    07:50 22.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анонимен

    16 5 Отговор
    Това което следва да се случи надхвърля всякакво човешко въображение.Милиони са готови да дадат живота си за справедливата кауза.Много държави от региона ще бъдат заличени.Верни приятелски държави са ги снабдили с оръжия на възмездието.Те предстои да пробият ламариненият купол и да го отнесат като куцо пиле домат.Много съюзнически бази ще изчезнат и ще се осъществи поговорката,,На всекиму своето,,Нека бурята се развихри....

    Коментиран от #31

    07:52 22.04.2026

  • 30 Казанлъшкия

    16 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    Американците са по-голяма нула както стана ясно. То не бяха молби за помощ, заплахи към НАТО какво ще стане ако не им се помогне. Доста очевадно е кой се н.а.а.ка повече и определено това не е Иран. Щом се стигна до молби за помощ при двама на един, смятай.

    07:53 22.04.2026

  • 31 Казанлъшкия

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Не,нямат пак такива военни възможности Иран, надценяваш ги.

    07:54 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рамбо

    12 11 Отговор
    Чалмите само перене и нищо, скоро тая нагиздена чалма ще даде фира само ако Тръмпосания си повдигне пръста.

    Коментиран от #50

    07:58 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 надяввах се още пътвия път

    6 0 Отговор
    то трябваше вече да сте им го дали за да не си помислят втори път да ви нападат ама…

    07:59 22.04.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 8 Отговор

    До коментар #24 от "Милен":

    С300, С400, самолети, танкове и кво ли още не, дето САЩ ГИ СМЛЯХА за три дена. Това е дал Путин. Но не спаси аятоласите.

    08:00 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    С300, С400, руските МИГ, явно са китайски.....

    08:02 22.04.2026

  • 39 Иран са хванали Тръмп

    9 5 Отговор
    за т@пкит@ с Ормуз и направо го гаврят!
    Тръмп има два изхода:

    1. да отстъпи и да изтегли армадата от Ормуз и да подвие позорно опашка. Ефектът върху САЩ ще е опустушителен. Светът ще си отдъхне с облекчение. Трафикът се възстановява, но под пълен контрол на Иран.
    2. да започне масирани бомбардировки. Предупреждаваме за това отдавна. Войната екскалира до следващ, много разрушителен и смъртоносен етап и се удължава с много месеци. Световната криза се обостря още повече. Целият свят намразва САЩ. Ефектът върху САЩ е опустушителен.

    Коментиран от #42, #54

    08:16 22.04.2026

  • 40 Хасковски каунь

    8 7 Отговор
    Горда нация! Не са като нас офчици.

    Коментиран от #46

    08:18 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Джо

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Иран са хванали Тръмп":

    Стига бе, верно ли.

    08:20 22.04.2026

  • 43 В САЩ

    5 4 Отговор
    липсва интерес за изпращане на сухопътни сили за водене на истинска война. Иран пък няма какво толкова да губи, което го прави изключително опасен противник. Евреите пък не искат да отстъпват. Много е вероятно цялата петролна и газова инфраструктура в залива да бъде унищожена по време на предстоящите въздушни удари. После ще има дълга тишина в залива. Десетилетия . Други страни, производителни на петрол и газ ще запълнят липсващите обеми продукти постепенно през следващите десетилетия.
    Светът очаква много високи цени.

    08:36 22.04.2026

  • 44 Иранците

    5 4 Отговор
    Не се страхуват от смъртта. Да се пренесеш в жертва за отечеството е висша ценност. Американците и евреите ще трябва да решат дали са готови да дадат значителни човешки жертви в процеса. Израел няма опит във военни действия с истинска армия. САЩ също.

    08:39 22.04.2026

  • 45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 4 Отговор
    Давайте урана, че тая блокада ша ви довърши

    Коментиран от #47

    08:40 22.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Хасковски каунь":

    От гордост, САЩ и Израел ги РАЗБОМБИХА.

    08:42 22.04.2026

  • 47 Те уранът

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ще го продадат на САЩ. Но след три четири години пак ще добият същите количества обогатен уран. Няма вече кой да ги спре. Ще имат ядрени оръжия до няколко години.

    Коментиран от #53

    08:43 22.04.2026

  • 48 Съседен

    3 2 Отговор
    Пакистан има ядрени оръжия. Тази война не е заради някаква измислена ядрена програма на Иран.

    Коментиран от #57

    08:45 22.04.2026

  • 49 ха ха ха

    2 3 Отговор
    тея чалми както винаги тръгват на престрелка с ножове. Какво им пука на САЩ че щяли да унищожат всичкия нефт в Залива , включително и иранския. Нали от това печелят САЩ

    08:47 22.04.2026

  • 50 „Босилек”

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Рамбо":

    СЪЩИНСКИ Е
    ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ ЗА ЧОРАПА.. БАЩИЧКО

    08:52 22.04.2026

  • 51 А разхождащия се в Иран пилот

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    прибраха ли си го? Или беше само капава постановка за да приберат урана и е едва се измъкнаха!

    09:17 22.04.2026

  • 52 Доналд Тръмп

    0 0 Отговор
    Много детайлно информираща статия!
    Но важното е, че сменихме режима!

    09:21 22.04.2026

  • 53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Те уранът":

    Сащ не купуват уран от аятоласи...направо ша им го гушнат

    09:28 22.04.2026

  • 54 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Иран са хванали Тръмп":

    Ша държат БЛОКАДАТА докато иранците изпукат от глад

    09:30 22.04.2026

  • 55 Още по

    0 0 Отговор
    По добре ще е отговора да е сготвен😀

    11:42 22.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ВСИЧКО Е ЗАРАДИ БРИКС

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Съседен":

    ИПЕТРОДОЛАРА ЗАМЕНЕН С ЮАН. РАКЕТИТЕ И УРАНА СА ПРЕДТЕКСТ....

    12:38 22.04.2026

