Иранските военни: Готови сме да дадем суров урок на САЩ, ако ударят страната ни по време на примирието

Иранските военни са готови да дадат на САЩ и Израел „суров урок“, ако те ударят страната по време на прекратяването на огъня, заяви говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал-Анбия", съобщава информационната агенция Тасним.

Той отбеляза, че военните са в 100% бойна готовност.

„В случай на агресия или каквито и да било действия срещу Иран, те незабавно ще нанесат мощен удар срещу предварително определени цели и ще дадат на САЩ и Израел още един, по-суров урок от преди“, каза говорителят.

Ден преди това, на 21 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е наредил удължаване на прекратяването на огъня с Иран. Той твърди, че пакистанското ръководство го е убедило да го направи. Техеран също така подчерта, че не е поискал от Вашингтон да удължи прекратяването на огъня.

"Хатам ал-Анбия (от арабски: خاتم الأنبياء – Khatam al-Anbiya) буквално означава „Печатът на пророците“. Това е титла, използвана в исляма за пророка Мохамед, обозначаваща го като последен от божествените

Централният щаб „Хатам ал-Анбия“ (KCHQ) е най-висшият орган за оперативно командване на иранските въоръжени сили. Той планира и координира съвместни операции между редовната армия и Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Негов командир в момента е генерал-майор Али Абдолахи. Неговият предшественик, Голам Али Рашид, бе убит при израелски удар през юни 2025 г..

Строителният щаб „Хатам ал-Анбия“ (GHORB) е огромен инженерен и икономически конгломерат, собственост на КГИР. Той участва в мащабни инфраструктурни проекти – строителство на пътища, язовири, петролни и газови обекти, както и в ядрената и ракетната програма на страната.

Смята се, че контролира значителна част от иранската икономика и служи като инструмент за заобикаляне на международни санкции.

Щабът на ПВО „Хатам ал-Анбия“ е специализирана структура, отговаряща за защитата на иранското въздушно пространство.