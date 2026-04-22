Иранските военни: Готови сме да дадем суров урок на САЩ, ако ударят страната ни по време на примирието

Иранските военни са готови да дадат на САЩ и Израел „суров урок“, ако те ударят страната по време на прекратяването на огъня, заяви говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал-Анбия", съобщава информационната агенция Тасним.
Той отбеляза, че военните са в 100% бойна готовност.
„В случай на агресия или каквито и да било действия срещу Иран, те незабавно ще нанесат мощен удар срещу предварително определени цели и ще дадат на САЩ и Израел още един, по-суров урок от преди“, каза говорителят.
Ден преди това, на 21 април, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е наредил удължаване на прекратяването на огъня с Иран. Той твърди, че пакистанското ръководство го е убедило да го направи. Техеран също така подчерта, че не е поискал от Вашингтон да удължи прекратяването на огъня.
"Хатам ал-Анбия (от арабски: خاتم الأنبياء – Khatam al-Anbiya) буквално означава „Печатът на пророците“. Това е титла, използвана в исляма за пророка Мохамед, обозначаваща го като последен от божествените
Централният щаб „Хатам ал-Анбия“ (KCHQ) е най-висшият орган за оперативно командване на иранските въоръжени сили. Той планира и координира съвместни операции между редовната армия и Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).
Негов командир в момента е генерал-майор Али Абдолахи. Неговият предшественик, Голам Али Рашид, бе убит при израелски удар през юни 2025 г..
Строителният щаб „Хатам ал-Анбия“ (GHORB) е огромен инженерен и икономически конгломерат, собственост на КГИР. Той участва в мащабни инфраструктурни проекти – строителство на пътища, язовири, петролни и газови обекти, както и в ядрената и ракетната програма на страната.
Смята се, че контролира значителна част от иранската икономика и служи като инструмент за заобикаляне на международни санкции.
Щабът на ПВО „Хатам ал-Анбия“ е специализирана структура, отговаряща за защитата на иранското въздушно пространство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Последния Софиянец
Коментиран от #18
06:57 22.04.2026
5 Последния Софиянец
06:59 22.04.2026
6 сатаняху е антихриста
07:00 22.04.2026
8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #12
07:05 22.04.2026
9 гост
Коментиран от #51
07:07 22.04.2026
10 Шопо
07:08 22.04.2026
11 Тити
Коментиран от #30
07:08 22.04.2026
12 Милен
До коментар #8 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
Коментиран от #13, #34
07:09 22.04.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #12 от "Милен":Имат таратанци. Кой ша им даде на тия бре...попадне ли в Хизбула, може гръмнат и...Русия.
Коментиран от #24
07:14 22.04.2026
14 Д-р Ментал
07:15 22.04.2026
15 Д-р Ментал
07:16 22.04.2026
16 хамам амфибия
07:17 22.04.2026
18 едни и същи
До коментар #3 от "Последния Софиянец":голи от о.ман
07:18 22.04.2026
19 Д-р Ментал
Коментиран от #21
07:24 22.04.2026
21 Дудов
До коментар #19 от "Д-р Ментал":Той и от нашия май е по-зле
07:40 22.04.2026
22 Браво Иран
07:40 22.04.2026
24 Милен
До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":С какво Путин е платил за Шахедите ?
Дал е е на Иран петрол може би
Коментиран от #28, #36
07:41 22.04.2026
25 Досега
07:46 22.04.2026
26 Казанлъшкия
07:47 22.04.2026
27 защо
07:50 22.04.2026
29 Анонимен
Коментиран от #31
07:52 22.04.2026
30 Казанлъшкия
До коментар #11 от "Тити":Американците са по-голяма нула както стана ясно. То не бяха молби за помощ, заплахи към НАТО какво ще стане ако не им се помогне. Доста очевадно е кой се н.а.а.ка повече и определено това не е Иран. Щом се стигна до молби за помощ при двама на един, смятай.
07:53 22.04.2026
31 Казанлъшкия
До коментар #29 от "Анонимен":Не,нямат пак такива военни възможности Иран, надценяваш ги.
07:54 22.04.2026
33 Рамбо
Коментиран от #50
07:58 22.04.2026
35 надяввах се още пътвия път
07:59 22.04.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Милен":С300, С400, самолети, танкове и кво ли още не, дето САЩ ГИ СМЛЯХА за три дена. Това е дал Путин. Но не спаси аятоласите.
08:00 22.04.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Мишел":С300, С400, руските МИГ, явно са китайски.....
08:02 22.04.2026
39 Иран са хванали Тръмп
Тръмп има два изхода:
1. да отстъпи и да изтегли армадата от Ормуз и да подвие позорно опашка. Ефектът върху САЩ ще е опустушителен. Светът ще си отдъхне с облекчение. Трафикът се възстановява, но под пълен контрол на Иран.
2. да започне масирани бомбардировки. Предупреждаваме за това отдавна. Войната екскалира до следващ, много разрушителен и смъртоносен етап и се удължава с много месеци. Световната криза се обостря още повече. Целият свят намразва САЩ. Ефектът върху САЩ е опустушителен.
Коментиран от #42, #54
08:16 22.04.2026
40 Хасковски каунь
Коментиран от #46
08:18 22.04.2026
42 Джо
До коментар #39 от "Иран са хванали Тръмп":Стига бе, верно ли.
08:20 22.04.2026
43 В САЩ
Светът очаква много високи цени.
08:36 22.04.2026
44 Иранците
08:39 22.04.2026
45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #47
08:40 22.04.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "Хасковски каунь":От гордост, САЩ и Израел ги РАЗБОМБИХА.
08:42 22.04.2026
47 Те уранът
До коментар #45 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":ще го продадат на САЩ. Но след три четири години пак ще добият същите количества обогатен уран. Няма вече кой да ги спре. Ще имат ядрени оръжия до няколко години.
Коментиран от #53
08:43 22.04.2026
48 Съседен
Коментиран от #57
08:45 22.04.2026
49 ха ха ха
08:47 22.04.2026
50 „Босилек”
До коментар #33 от "Рамбо":СЪЩИНСКИ Е
ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ ЗА ЧОРАПА.. БАЩИЧКО
08:52 22.04.2026
51 А разхождащия се в Иран пилот
До коментар #9 от "гост":прибраха ли си го? Или беше само капава постановка за да приберат урана и е едва се измъкнаха!
09:17 22.04.2026
52 Доналд Тръмп
Но важното е, че сменихме режима!
09:21 22.04.2026
53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #47 от "Те уранът":Сащ не купуват уран от аятоласи...направо ша им го гушнат
09:28 22.04.2026
54 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #39 от "Иран са хванали Тръмп":Ша държат БЛОКАДАТА докато иранците изпукат от глад
09:30 22.04.2026
55 Още по
11:42 22.04.2026
57 ВСИЧКО Е ЗАРАДИ БРИКС
До коментар #48 от "Съседен":ИПЕТРОДОЛАРА ЗАМЕНЕН С ЮАН. РАКЕТИТЕ И УРАНА СА ПРЕДТЕКСТ....
12:38 22.04.2026