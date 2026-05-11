Тежка катастрофа завърши с мотоциклет висящ от светофар и без жертви (ВИДЕО)

Сблъсък с висока скорост в близост до границата между Съри и Делта в Британска Колумбия превърна обикновен съботен следобед в сцена, която изглеждаше като нарушение на законите на физиката, след като мотоциклет остана висящ на светофарна уредба високо над натоварено кръстовище. Инцидентът се е случил на 9 май, а според полицейското управление в Делта в него са участвали син спортен мотоциклет и сребрист седан BMW. Ударът е бил толкова силен, че мотоциклетът е изстрелян вертикално, където се е заклещил с предното си колело в стълба на светофара.

Спасителните екипи, пристигнали на място са намерили мотоциклетиста с тежки, но не животозастрашаващи наранявания. Шофьорът на BMW-то е останал на мястото на инцидента и не е бил ранен. Полицията в Делта официално посочи скоростта като основен фактор, допринесъл за катастрофата, която на практика е превърнала предната част на седана в трамплин за мотоциклета.

Гледката на мотоциклета, висящ над пътя, бързо се превърна в сензация в интернет, привличайки тълпи от объркани зяпачи, които първоначално са се мъчили да открият втория автомобил, участвал в катастрофата. Властите са били принудени да затворят Scott Road между 70-та и 72-ра авеню за няколко часа, за да проведат разследване на сблъсъка и да разчистят отломките. Въпреки че мотоциклетът е напълно унищожен, оцеляването на мотоциклетиста, като се има предвид огромната кинетична енергия, необходима за изстрелването на машината на няколко метра във въздуха, се разглежда от разследващите като забележителен резултат.