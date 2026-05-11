Новини
Авто »
Тежка катастрофа завърши с мотоциклет висящ от светофар и без жертви (ВИДЕО)

Тежка катастрофа завърши с мотоциклет висящ от светофар и без жертви (ВИДЕО)

11 Май, 2026 16:23 4 878 10

  • мотор-
  • мотоциклет-
  • светофар

При инцидента пострадал е водача на двуколесното

Тежка катастрофа завърши с мотоциклет висящ от светофар и без жертви (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Сблъсък с висока скорост в близост до границата между Съри и Делта в Британска Колумбия превърна обикновен съботен следобед в сцена, която изглеждаше като нарушение на законите на физиката, след като мотоциклет остана висящ на светофарна уредба високо над натоварено кръстовище. Инцидентът се е случил на 9 май, а според полицейското управление в Делта в него са участвали син спортен мотоциклет и сребрист седан BMW. Ударът е бил толкова силен, че мотоциклетът е изстрелян вертикално, където се е заклещил с предното си колело в стълба на светофара.

Спасителните екипи, пристигнали на място са намерили мотоциклетиста с тежки, но не животозастрашаващи наранявания. Шофьорът на BMW-то е останал на мястото на инцидента и не е бил ранен. Полицията в Делта официално посочи скоростта като основен фактор, допринесъл за катастрофата, която на практика е превърнала предната част на седана в трамплин за мотоциклета.

Watch full video on TMZ

Гледката на мотоциклета, висящ над пътя, бързо се превърна в сензация в интернет, привличайки тълпи от объркани зяпачи, които първоначално са се мъчили да открият втория автомобил, участвал в катастрофата. Властите са били принудени да затворят Scott Road между 70-та и 72-ра авеню за няколко часа, за да проведат разследване на сблъсъка и да разчистят отломките. Въпреки че мотоциклетът е напълно унищожен, оцеляването на мотоциклетиста, като се има предвид огромната кинетична енергия, необходима за изстрелването на машината на няколко метра във въздуха, се разглежда от разследващите като забележителен резултат.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миро

    15 0 Отговор
    Сфетофара ме кефи, яка конструкция..

    16:27 11.05.2026

  • 2 Мнение

    11 3 Отговор
    Някой като ми каже:
    "Пази моториста!"
    И направо не издържам да го попитам:
    Да пазя моториста докато се състезава в градски условия, или по магистралата???

    МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ВКЛ АВТОМОБИЛИ), КОИТО СА С ОГРОМНО УСКОРЕНИЕ И КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ МАСОВО ЗА СЪСТЕЗАНИЯ!

    КОЙТО ИСКА ДА СЕ СЪСТЕЗАВА, ИМА СИ ПИСТИ, ОТИВА ПЛАЩА СИ И СЕ СЪСТЕЗАВА!!!

    ОСОБЕНО ВЕЧЕР ПО БУЛЕВАРДИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ Е ПЪЛЕН УЖАС!
    ПОСТОЯННИ СЪСТЕЗАНИЯ???!!!
    ОТВОРИШ ПРОЗОРЕЦА НА ЖИЛИЩЕТО СИ ВЕЧЕР И ХОП, ОГРОМЕН РЕВ ОТ КОЙТО СЕ СТРЯСКАШ И СЪБУЖДАШ?!

    БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ОСНОВНА РЕФОРМА ВЪВ ВСЯКО ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ!

    ДРУГ ПРИМЕР:
    Т.НАР. ЗАПАЛЯНКОВЦИ!
    ВСИЧКО НАШАРЕНО, ВСИЧКО ОЛЕПЕНО СЪС ИД.ОТСКИТЕ ИМ СТИКЕРИ?!
    И ЗА КВО? БОРЯТ СЕ ЗА НЕЗАВИСИМА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ???
    ИЛИ СЕ ЛУПАТ ПОМЕЖДУ СИ, ЗАРАДИ НЕКВИ ЧУЖДЕСТРАННИ, НАГЛАСЕНИ РИТНИТОПКОВЦИ???

    НЕЗАБАВНА РЕФОРМА Е КРАЙНО НЕОБХОДИМА ЗА БЪЛГАРИЯ!!!

    16:43 11.05.2026

  • 3 Миии

    8 0 Отговор
    Ако беше се ударил в ламборгини, щеше да прескочи светофара успешно😉

    Коментиран от #5

    16:44 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Герп боклуци

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миии":

    GTA VI.... Къминг суун... Ха ха ха

    16:48 11.05.2026

  • 6 Аз по същият

    0 0 Отговор
    начин се подхлъзнах на Еверест. Гуци.

    17:18 11.05.2026

  • 7 Чичо Ганчо

    3 0 Отговор
    Абееее, къде сте вий, къде сме ний?
    Я да пробва да паркира в автобус, че да види лесно ли е!

    17:23 11.05.2026

  • 8 МП4

    0 0 Отговор
    Такава каскада ще му завидят дори и в Холивуд, за медал е :)

    17:47 11.05.2026

  • 9 Много са важни цветовете...!

    1 0 Отговор
    ,,...в него са участвали син спортен мотоциклет и сребрист седан BMW."
    Нали...😝😝😝😝?!

    17:52 11.05.2026

  • 10 А си мислихме,че само в нашто БГ...

    1 0 Отговор
    ...водачите на БМВ,са джигити...?!

    17:55 11.05.2026