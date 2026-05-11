Тежка катастрофа завърши с мотоциклет висящ от светофар и без жертви (ВИДЕО)

Сблъсък с висока скорост в близост до границата между Съри и Делта в Британска Колумбия превърна обикновен съботен следобед в сцена, която изглеждаше като нарушение на законите на физиката, след като мотоциклет остана висящ на светофарна уредба високо над натоварено кръстовище. Инцидентът се е случил на 9 май, а според полицейското управление в Делта в него са участвали син спортен мотоциклет и сребрист седан BMW. Ударът е бил толкова силен, че мотоциклетът е изстрелян вертикално, където се е заклещил с предното си колело в стълба на светофара.
Спасителните екипи, пристигнали на място са намерили мотоциклетиста с тежки, но не животозастрашаващи наранявания. Шофьорът на BMW-то е останал на мястото на инцидента и не е бил ранен. Полицията в Делта официално посочи скоростта като основен фактор, допринесъл за катастрофата, която на практика е превърнала предната част на седана в трамплин за мотоциклета.
Гледката на мотоциклета, висящ над пътя, бързо се превърна в сензация в интернет, привличайки тълпи от объркани зяпачи, които първоначално са се мъчили да открият втория автомобил, участвал в катастрофата. Властите са били принудени да затворят Scott Road между 70-та и 72-ра авеню за няколко часа, за да проведат разследване на сблъсъка и да разчистят отломките. Въпреки че мотоциклетът е напълно унищожен, оцеляването на мотоциклетиста, като се има предвид огромната кинетична енергия, необходима за изстрелването на машината на няколко метра във въздуха, се разглежда от разследващите като забележителен резултат.
1 Миро
16:27 11.05.2026
2 Мнение
"Пази моториста!"
И направо не издържам да го попитам:
Да пазя моториста докато се състезава в градски условия, или по магистралата???
МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ВКЛ АВТОМОБИЛИ), КОИТО СА С ОГРОМНО УСКОРЕНИЕ И КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ МАСОВО ЗА СЪСТЕЗАНИЯ!
КОЙТО ИСКА ДА СЕ СЪСТЕЗАВА, ИМА СИ ПИСТИ, ОТИВА ПЛАЩА СИ И СЕ СЪСТЕЗАВА!!!
ОСОБЕНО ВЕЧЕР ПО БУЛЕВАРДИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ Е ПЪЛЕН УЖАС!
ПОСТОЯННИ СЪСТЕЗАНИЯ???!!!
ОТВОРИШ ПРОЗОРЕЦА НА ЖИЛИЩЕТО СИ ВЕЧЕР И ХОП, ОГРОМЕН РЕВ ОТ КОЙТО СЕ СТРЯСКАШ И СЪБУЖДАШ?!
БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ОСНОВНА РЕФОРМА ВЪВ ВСЯКО ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ!
ДРУГ ПРИМЕР:
Т.НАР. ЗАПАЛЯНКОВЦИ!
ВСИЧКО НАШАРЕНО, ВСИЧКО ОЛЕПЕНО СЪС ИД.ОТСКИТЕ ИМ СТИКЕРИ?!
И ЗА КВО? БОРЯТ СЕ ЗА НЕЗАВИСИМА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ???
ИЛИ СЕ ЛУПАТ ПОМЕЖДУ СИ, ЗАРАДИ НЕКВИ ЧУЖДЕСТРАННИ, НАГЛАСЕНИ РИТНИТОПКОВЦИ???
НЕЗАБАВНА РЕФОРМА Е КРАЙНО НЕОБХОДИМА ЗА БЪЛГАРИЯ!!!
16:43 11.05.2026
3 Миии
Коментиран от #5
16:44 11.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Герп боклуци
До коментар #3 от "Миии":GTA VI.... Къминг суун... Ха ха ха
16:48 11.05.2026
6 Аз по същият
17:18 11.05.2026
7 Чичо Ганчо
Я да пробва да паркира в автобус, че да види лесно ли е!
17:23 11.05.2026
8 МП4
17:47 11.05.2026
9 Много са важни цветовете...!
Нали...😝😝😝😝?!
17:52 11.05.2026
10 А си мислихме,че само в нашто БГ...
17:55 11.05.2026