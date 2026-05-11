В опит да замаскира високите цени на своите електромобили, Hyundai стартира нов експеримент

11 Май, 2026 17:00 1 795 3

Автомобилът е ваш, но сърцето му принадлежи на Hyundai, който въвежда абонамент за батерии

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В опит да замаскира високите цени на своите електрически модели, Hyundai стартира в Южна Корея експеримент, който повдига повече въпроси, отколкото отговори. Корейският гигант въвежда модел на „разделена собственост“, при който клиентът купува купето на автомобила, но е принуден да плаща месечен наем за батерията. Макар компанията да представя това като „облекчение“ за потребителите, критиците виждат в него поредния опит за обвързване на купувача с безкрайни абонаментни такси и превръщането на колата в услуга, която никога не притежавате напълно.

Пилотният проект, реализиран съвместно с финансовото звено Hyundai Capital, стана възможен едва след лобиране за промяна в законодателството, което досега логично забраняваше подобни схеми. В момента програмата е тествана върху малка група таксиметрови автомобили Ioniq 5 в Сеул – избор, който едва ли е случаен. Такситата изтощават батериите си светкавично, а Hyundai използва тези шофьори като „опитни зайчета“, за да събере данни за това колко точно може да бъде изцеден един акумулатор, преди да стане неизползваем.

Логиката на производителя е прагматична, но леко цинична: ако батерията се амортизира, тя просто се заменя с друга, собственост на финансовата къща. Това обаче поставя собственика в позиция на пълна зависимост – спрете ли да плащате абонамента, вашият високотехнологичен електромобил се превръща в скъпа и неподвижна вещ пред дома ви. Вместо да инвестира в по-евтини и издръжливи технологии, Hyundai предпочита да прехвърли риска върху сложни финансови схеми.

Въпреки претенциите, че това ще помогне на пазара на употребявани автомобили, остава неясно каква ще бъде реалната стойност на кола „без сърце“. Hyundai планира да пусне тази абонаментна примка и за частни клиенти до края на 2026 г. Изглежда, че бъдещето, което ни предлагат от Корея, не е свързано с по-достъпна мобилност, а с нова ера на лизингово робство, в което дори най-важният компонент на колата ви вече не е ваш. Остава открит въпросът дали потребителите ще се съгласят да плащат „наем“, за да могат изобщо да потеглят сутрин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 и тея ще ги язди

    4 1 Отговор
    китаеца а те сами ще си свалят слиповете

    17:04 11.05.2026

  • 2 Сзо

    0 1 Отговор
    Не става! Само Мъск може да прави такива понзи схеми.

    17:17 11.05.2026

  • 3 иначе

    0 0 Отговор
    айоник 5 ми е присърце.....но с нормални дръжки на вратите, с копчета на таблото за основни настройки и музика, с пепелник,....

    17:32 11.05.2026