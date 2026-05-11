The Wall Street Journal: Парадът на Путин показа, че Украйна обръща хода на войната

11 Май, 2026 07:49, обновена 11 Май, 2026 07:54 2 691 110

Ако той наистина се е страхувал от украински атаки, това е още един знак, че ситуацията може да се промени неблагоприятно за Русия

Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парадът за Деня на победата на 9 май ежегодно демонстрира военната мощ на Русия, но тази година руският лидер Владимир Путин проведе изключително сдържан парад в Москва, с много по-малко ракети и други оръжия.

Според The Wall Street Journal, ако Путин наистина се е страхувал от атаки на украински дронове с голям обсег, това е още един знак, че ситуацията може да се промени неблагоприятно за Русия през петата година от войната.

Преди това Институтът за изследване на войната съобщи, че руските войски се представят по-зле на бойното поле през пролетта на 2026 г., отколкото през 2025 г., като подчерта, че Украйна е възвърнала повече територия от руските сили, отколкото е загубила през април.

В същото време Украйна е все по-способна да поразява важни цели дълбоко в Русия с дронове и ракети – петролни производствени съоръжения, складове за оръжие и други военни съоръжения.

„Това обяснява нежеланието на г-н Путин да показва руски военни сили на Червения площад“, подчертава изданието.

И въпреки че Путин обяви, че войната „приключва“, това ще бъде достоверно само когато спре да бомбардира украински градове и спре да отправя искания към Украйна. Вестникът подчертава, че Русия трябва да отстъпи повече територия, която не е успяла да завземе със сила.

„Само перспективата за големи загуби и евентуално поражение ще принуди Путин да се откаже от имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа. Това е най-добрият начин да се прекрати войната при достойни условия за Украйна“, отбелязва статията.

По-рано Путин се опита да обясни липсата на военна техника на парада в Москва. Според него решението да не се носи техника е взето не само от съображения за сигурност, но и „за да се съсредоточим върху разгрома на украинските сили“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 крайна

    71 16 Отговор
    за 30 години от 50 милиона вече е 20

    Коментиран от #5, #96, #101

    07:55 11.05.2026

  • 2 Трол

    54 10 Отговор
    Още само 9-10 парада и войната ще се обърне.

    Коментиран от #95

    07:58 11.05.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    91 10 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #14, #72

    07:58 11.05.2026

  • 4 Ех....

    68 15 Отговор
    Да беха живи украинците, да видят как побеждават...

    Коментиран от #87

    07:58 11.05.2026

  • 5 руснак

    34 9 Отговор

    До коментар #1 от "крайна":

    Може и по малко да са

    07:58 11.05.2026

  • 6 Лост

    52 10 Отговор
    А,не показва ли ,че толкова време пази Киев и ,ако нещо станеше с парада Киев щеше да го отнесе.

    Коментиран от #55

    07:58 11.05.2026

  • 7 София

    22 55 Отговор
    Разпада на Русия започна...

    Коментиран от #39

    07:59 11.05.2026

  • 8 Хахахахаха

    52 11 Отговор
    Ххахах, не знаех че като си предпазва населението и предприемаш защитни мерки поради възможни атаки губиш войната хахахахаха, не всички са като зеления наркоман и да искат да унищожат населението си

    Коментиран от #91

    07:59 11.05.2026

  • 9 Анонимен

    26 2 Отговор
    Откакто почна войната винаги е бил сдържан.

    08:01 11.05.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    44 8 Отговор
    Светът се променя, технологиите летят, но едно остава вечно: способността на медиите да побеждават армии с един замах на перото. И докато според заглавията врагът се бие с кухненски прибори и антики, реалността на терена продължава досадно да пречи на добре написания сценарий.

    08:03 11.05.2026

  • 11 Много неграмотно и тенденционно

    40 12 Отговор
    Разумът е не пищни паради, когато един наркоман, умирайки/ политически/ и губещ позиции и благопомазването на САЩ и ЕС е изпаднал в състояние на ярост, е хем да почетеш паметта на героите, хем и да запазиш повече животи!
    Русия не е на колене.
    Пищният парад предстои!

    Коментиран от #94

    08:04 11.05.2026

  • 12 Zaxaрова

    16 34 Отговор
    Няма край руският позор.

    08:04 11.05.2026

  • 13 Де да ставаше

    37 5 Отговор
    с глупава пропаганда. 😄 Иначе все си върви на запад! А пропагандата показва кой печели.

    Коментиран от #16, #37

    08:05 11.05.2026

  • 14 Пешо

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Хахаха мега як пост. Много забавен! Браво!

    08:05 11.05.2026

  • 18 Сус бе копейки

    8 22 Отговор
    Мърляви!

    Коментиран от #42

    08:07 11.05.2026

  • 19 Оня

    34 7 Отговор
    И що трябва да публикувате мокрите урко сънища? Те са си за тяхна вътрешна употреба! Това че те са зомбирани не важи за нормалните хора!

    08:07 11.05.2026

  • 20 Шушу Мушу

    22 3 Отговор
    И кога Русия ще подпише капитулацията ? Някакви прогнози ?

    08:07 11.05.2026

  • 21 Смех с ватенки

    7 13 Отговор
    Дерусификацията продължава.Онзи ден украински дронове ликвидираха свинеферма в Русия.🤣

    08:09 11.05.2026

  • 22 Zахарова

    11 5 Отговор
    На паветниците не ми става! Дали са обратни, или са импотентни?

    08:09 11.05.2026

  • 23 Аз ли нещо не разбирам...?!

    28 5 Отговор
    ,,Украйна обръща хода на войната"
    Е как така?!
    Та нали до вчера тръбяхте,че Украйна напредва,по всички фронтове...!
    Значи преминават в отстъпление! Така ли...?!?!

    08:10 11.05.2026

  • 26 Иван

    21 3 Отговор
    Сегашното време показва, че германските нацисти е трябвало да изтребят евреите.

    08:11 11.05.2026

  • 27 Смяхте ли се с глас на това

    25 3 Отговор
    докато преписвахте? Кажете ама честно:

    "„Само перспективата за големи загуби и евентуално поражение ще принуди Путин да се откаже от имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа. Това е най-добрият начин да се прекрати войната при достойни условия за Украйна“, отбелязва статията."

    Ако да, значи просто тролите читателите си.

    Коментиран от #41, #50

    08:12 11.05.2026

  • 28 Българин

    8 17 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #47

    08:12 11.05.2026

  • 29 Едно магаре един руснак и един дрон

    7 19 Отговор
    Знаеше се че късака няма полезен ход. Каквото и да направи ще има обратен ефект към така желаната пропаганда за величие. Реши да се изпъчи като въшка на чело. По нормално беше да каже че сега е война и не е време за пилеене на средства и ресурси за манифестация

    Коментиран от #52

    08:12 11.05.2026

  • 30 Българин

    5 12 Отговор
    А нашия Рундьо иска да спира помощта за Украйна.

    Коментиран от #54, #56

    08:14 11.05.2026

  • 31 Парад???

    7 16 Отговор
    Тъжно парадче на бункерният фюрер.

    Коментиран от #60

    08:14 11.05.2026

  • 32 Трол

    17 6 Отговор
    Абе къв ход променя Украйна,колко години веч Велика Русия е сама срещу почти цяла Европа,Украйна без помощите на ум
    рела Европа щеше да е вече Руска територия

    Коментиран от #44

    08:14 11.05.2026

  • 33 Отговор!

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Лева е по всички щандове,не го ли виждаш... -
    1 лев=1евро
    МОЧАТ-а е на лице,липсва,само ,,Шпагина" на руският войник,но казват,че бил заврян в...за@ника ти...!
    Признай си...

    08:15 11.05.2026

  • 34 Гресирана ватенка

    9 14 Отговор
    Копейките да почват да груххтят 😁

    Коментиран от #63

    08:15 11.05.2026

  • 35 Баба ми викаше

    14 5 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува. Ако по "парада" съдят за изхода от войната - смех в залата.....

    08:16 11.05.2026

  • 36 Минувач

    18 4 Отговор
    Защо, парадът в Киев по-голям ли беше?
    Между другото, какво стана с предишните показания, че Русия свършила ракетите, че фалирала до дни, че се готвел вътрешен бунт срещу Путин и още много други смешни мозъчни напъни?

    Коментиран от #43

    08:16 11.05.2026

  • 37 Механик

    7 13 Отговор

    До коментар #13 от "Де да ставаше":

    Абе и на мен ми бяха надулли главата че Русия била сила.

    Коментиран от #51

    08:17 11.05.2026

  • 38 Не че...

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Но защо толкова се радваш че вече сме колония???

    08:17 11.05.2026

  • 39 Да, като прибавя ежедневно нови и

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "София":

    нови територии от WCкрайна, а слава хероине,настъпват ама към Киев и Лвов.

    08:18 11.05.2026

  • 40 Дзак

    1 0 Отговор
    Почти!

    08:18 11.05.2026

  • 41 И що никой не казва

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смяхте ли се с глас на това":

    какви са тия "достойни условия за Украйна“ за приключването??? Нито Института смее, нито The Wall Street Journal.

    08:19 11.05.2026

  • 43 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Минувач":

    Не бързай краво.Нивата е далече😁

    Коментиран от #48, #68

    08:20 11.05.2026

  • 44 Това показва

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Трол":

    че Европа е по силна от цялата РФ и нейните помощници. С.Корея Иран и тн. Щом така си го написал това значи.Това беше последния парад за Путин.

    Коментиран от #71

    08:21 11.05.2026

  • 45 Нема лабаво... Путин му го каза

    11 1 Отговор
    Путин: Готов съм за среща със Зеленски, но в Москва и не за преговори, а като последна точка в конфликта.
    Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия иска да прекрати конфликта в Украйна по мирен начин, при условие че бъдат отстранени първопричините за войната.
    Другите условия са неутрален, необвързан и неядрен статут на Украйна; демилитаризация и денацификация на страната и отмяна на всички западни санкции срещу Русия.

    08:24 11.05.2026

  • 46 Да бе да

    6 0 Отговор
    Обръща ви се хасттара

    08:24 11.05.2026

  • 48 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гресирана ватенка":

    Забил пак ли си тук хахахах, депресиран пъпчеливецо защо се вреш между големите мъже, отивай да си играеш с куклите и без това нежния пол най добре ти отива, давам ти 24 часа да измислиш отговор, ще се справиш ли

    08:25 11.05.2026

  • 49 ЗРИТЕЛ

    5 2 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ...

    08:25 11.05.2026

  • 50 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Смяхте ли се с глас на това":

    Разкрит съм за "имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа"!
    Но никой не може да се скрие от обективната журналистика!

    08:26 11.05.2026

  • 51 И факт

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Ти и другите глупаци до които опря за лъжи пропадналият запад, са живото доказателство каква сила е Русия!

    08:27 11.05.2026

  • 53 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Парад от 45.минути на който дефилираха майките и жените на убитите при войната в украйна .доста жалка история.путин се молеше на тръмп зеленски да му позволи да направи тоя цирк даже обеща да освободи 1000 пленени украинци ако не го ударят по време на парада...

    Коментиран от #58, #81, #89

    08:29 11.05.2026

  • 54 Много ми е забавно

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    като глупак каже, че помагал на Украйна. С ко помагате бря, да става все по малко и да загиват хиляди! И за капак, докато източват и унищожават Европа! Без глупаци, подобни трагедии нямаше да има!

    08:29 11.05.2026

  • 55 точка

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    Преди няколко дена Симов и Живков спориха по НТ за руската окупация на България. Там ясно си личи извратеното мислене на Запада. Живков нагледно даде представа за угоеният алчен незачитащ другите Запад. Те си живеят в техният свят в който няма място за други. Другите са или колонии или мъртви. Украйна а и ние сме директен пример.

    08:29 11.05.2026

  • 56 Това е и правилен ход

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    на новия мин.председател и е като включване на България във втората фаза на ВСВ.

    08:29 11.05.2026

  • 57 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Оркхайна обръща единствено джоба на урсуланския европеец

    08:30 11.05.2026

  • 58 Излезе глупавата тротка

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    рано сутринта да се унижава и показва деградацията на запада! 😄

    08:30 11.05.2026

  • 59 Медведев

    2 5 Отговор
    Слава Украине!

    08:31 11.05.2026

  • 60 Говориш за бъъъларски на 6 май,

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Парад???":

    предполагам, че дадоха едни дето дори и да маршируват им е трудно и ходеха като ботурачави коне. Пълна излагация, добре, че МиГ 29 направиха накрая прекрасната фигура, че допотопни те Фи 16 и това немогат.

    08:32 11.05.2026

  • 61 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин...

    08:32 11.05.2026

  • 62 ами

    4 2 Отговор
    да - ха ха ха - направо да започва да плаща на украина репарации, да не се чуди европа от къде да извади пари, фалиралата русия има достатъчно

    08:32 11.05.2026

  • 63 Май,Ти грухтиш от кеф...

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Гресирана ватенка":

    ...,че двата ти гресирани ръкава са в газундера ти...😬!

    08:33 11.05.2026

  • 64 Тодар Живков

    2 3 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    08:33 11.05.2026

  • 65 43 МИНУТИ ПАРАД

    3 3 Отговор
    И избяга КУЦОКРАКИЯ

    С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.

    КАТО БИТ.... ПЕЕЕЕ......РАСТ

    08:34 11.05.2026

  • 66 Удри копейката с лопатЕто!

    2 3 Отговор
    До нас иране!

    08:35 11.05.2026

  • 67 Купейки

    3 1 Отговор
    Айде и днеска почвайте да
    Целувате КУРАнът.

    Много работа ви чака

    Продажни РУСОРАБЧЕТА .

    08:35 11.05.2026

  • 68 Нива за WCкрайна няма

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гресирана ватенка":

    и да бърза и да не бърза. Парад грандиозен ще има в Киев, но както през май 1945г.,в Берлин.

    08:36 11.05.2026

  • 69 Факти

    2 2 Отговор
    На парада видяхме един немощен Путин, начало на една слаба Русия. Без оръжие, без съюзници. Толкова тъжно...

    Коментиран от #74, #80

    08:36 11.05.2026

  • 70 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ти исполин ли си бе, че":

    Само не разбрахме 1.70 с десет сантиметровите токчета или на подиума на парада.

    Коментиран от #86

    08:36 11.05.2026

  • 71 Да следващия ще е в

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Това показва":

    Киев, а ако продължавате да рипате, може и в Брюксел, Париж, Берлин, Лондон и къде ли не. Само продължавайте да рипате и да се дървите на мечо.

    Коментиран от #98

    08:38 11.05.2026

  • 72 БУХАНКА

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Как Е Пролетната Офанзива

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    СЕГА ЩЯЛА ДА ПОЧВА ЛЯТНАТА

    Вече 5 та Година
    Е така


    ДВИЖУХА до Дупка

    Дупката на Плешивия Ботокс
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:38 11.05.2026

  • 73 Зеленски унижи русия!

    4 4 Отговор
    И я хвърли на бунището.Мдаа.

    08:38 11.05.2026

  • 75 ФИЦО и той

    1 1 Отговор
    От страх не се появи на ПАРАДА.

    Дроновете го притеснили.

    УРААААА

    08:40 11.05.2026

  • 76 Боби

    2 1 Отговор
    Абе защо като напиша "Туапсе" в Гугъл ми излизат само огнени кълбета и дим до небето, да не е изригнал вулкан там ?

    Коментиран от #77

    08:40 11.05.2026

  • 77 Важното е

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Боби":

    да не спираш да показваш падението си и колко е жалък запада! 😄

    Коментиран от #82

    08:42 11.05.2026

  • 78 Вий рроле.Вий като линейка.

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Супер":

    Мед ми капе на душата като гледам как се гърчиш като глист.

    Коментиран от #84

    08:42 11.05.2026

  • 79 Зеленото:

    2 2 Отговор
    Е, такива неща ми давайте да чета, докато "друсам" и ме чЕкайте да се предам. До последния украинец... само пари ми пращайте и да пишат, че побеждавам.

    08:42 11.05.2026

  • 80 Ха така

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Факти":

    По парадите ще ги познаете???Браво!

    08:43 11.05.2026

  • 81 Путин предупреди Тръмп,

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    да си изнесат посолството и хората, че от Киев няма да остане нищо в случай на провокация по време на парада. Предупреждение не е молба, а Тръмп скръцна на наркомана и западналите, че губят и да внимават какви ги вършат. От тук на сетне ще е така, защото церемонете вече няма да има. Или край на войната но при руските условия или край но със сила пак при руските условия.

    Коментиран от #99

    08:43 11.05.2026

  • 82 Загрижен

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Важното е":

    Болногледачът ти даде ли ти от лекарствата.Трянва да ги вземаш редовно в точният час.

    Коментиран от #90

    08:44 11.05.2026

  • 83 Всяка такава статия

    0 1 Отговор
    се маркира с "Извънредно!!!!!!"

    08:46 11.05.2026

  • 85 Смех бате

    2 1 Отговор
    Путин изглеждаше сякаш е изпил шише с оцет.

    08:47 11.05.2026

  • 87 ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ех....":

    ех дабеха направилинещо 1500000 руснаци за4 години вместодапълнят трапове

    08:47 11.05.2026

  • 88 Ко стаа

    1 0 Отговор
    Не били компютри ми били компоти, ама че и домашни.

    08:47 11.05.2026

  • 89 абе льольо

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Твоя парад по-хубав ли беше? И кой ти каза, че някой се молил на някого? Руснаците заявиха, че ще стрелят по Киев, където ще ударят, т.н. центрове за вземане на решения. Путин просто обясни, че знаят, че тези центрове са в близост с някои западни посолства и е възможно да бъдат засегнати и те. А защо украински центрове за управление са в близост до западни посолства се сети самичък!

    Коментиран от #100, #106

    08:48 11.05.2026

  • 91 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    и с губене навойната подкара5тагодина

    08:49 11.05.2026

  • 92 Един

    2 3 Отговор
    Украйна обръща хастара на рашистите.

    08:49 11.05.2026

  • 93 Анонимен

    1 2 Отговор
    Очаквам на следващия парад направо да обяви победа за Украйна,но пилците се броят на есен.

    08:50 11.05.2026

  • 94 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много неграмотно и тенденционно":

    ооо ясновидецо кажичислата за тото ооо нострадамусе

    08:51 11.05.2026

  • 96 Обръщане?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "крайна":

    Може би, а обръщане на обръщането чували ли сте?

    08:57 11.05.2026

  • 97 Това че украйна не посмя

    0 2 Отговор
    Да направи каквото и да е на 9 Май покзва само нейното безсилие.

    08:57 11.05.2026

  • 98 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Да следващия ще е в":

    еемного синаясно нещоити ясновидец идвашколко взимаш дакажешчислатаза тото ама катоследам не тисепокучава много

    08:58 11.05.2026

  • 99 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Путин предупреди Тръмп,":

    Те не удрят киев от пет години даже хич...дреме му на някой за заплахите на милиционера.ти гледа ли парада? Подобен смях никога не е правен.вчера за първи път вече за путин зеленски е господин не е наркоман не е фашист а господин.до няколко месеца ще стане интересно предвид че вече няма кой да умира за каузата на джуджето милиционер.

    09:00 11.05.2026

  • 100 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "абе льольо":

    Колко ти плаща бункерният за секретарка ??

    09:00 11.05.2026

  • 101 да да

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "крайна":

    Туй го знаем още от 1812г..когато Наполеон решил да гостува в Москва..после руските казаци танцуваха казачок в Париж..а през 1945г...в Берлин..За жалост трети път няма да има..защото всичко ще е пустиня..Трябва да каже някой на имигранти, ако мил им живота да се връщат у дома в африка, азия..хасан и айще стягайте багажа..атома не прави разлика, ще пърже наред..

    09:01 11.05.2026

  • 102 Факти

    1 0 Отговор
    Помните ли СССР? През 1991 г. традицията беше нарушена и на парада нямаше военна техника. В края на същата година съюзът се разпадна.

    09:01 11.05.2026

  • 103 Тутакси

    0 1 Отговор
    почваме перемогата. До месец-два сме в Москва. Еййй, и си вЕрват......

    09:01 11.05.2026

  • 104 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #105

    09:01 11.05.2026

  • 105 Пиро на дупиту

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Дон Корлеоне":

    не никни ли? Напъни още с папагаленето. 😄И на глупака не му е лесно

    Коментиран от #107

    09:03 11.05.2026

  • 106 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "абе льольо":

    Тоя парад беше смях.самите руснаци му се смеят.жалка банда събрани от никъде мишоци.севернокорейци на парада на победата и майки на убитите в сво...техниката я нямало щото освобождавала донбас...да те питам като е толкова страшен путлер що звъня на тръмп с молба да накара зеленски да не удря тоя цирк?що именно той се обади с тази предложения за спиране на огъня и бонус размяна на 1000 пленника?що само не заплаши зелвнски?

    Коментиран от #108

    09:04 11.05.2026

  • 109 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Супер":

    Не съм лекар и няма как да отговоря на това дето си писал.

    09:09 11.05.2026

