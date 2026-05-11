The Wall Street Journal: Парадът на Путин показа, че Украйна обръща хода на войната

Парадът за Деня на победата на 9 май ежегодно демонстрира военната мощ на Русия, но тази година руският лидер Владимир Путин проведе изключително сдържан парад в Москва, с много по-малко ракети и други оръжия.

Според The Wall Street Journal, ако Путин наистина се е страхувал от атаки на украински дронове с голям обсег, това е още един знак, че ситуацията може да се промени неблагоприятно за Русия през петата година от войната.

Още новини от Украйна

Преди това Институтът за изследване на войната съобщи, че руските войски се представят по-зле на бойното поле през пролетта на 2026 г., отколкото през 2025 г., като подчерта, че Украйна е възвърнала повече територия от руските сили, отколкото е загубила през април.

В същото време Украйна е все по-способна да поразява важни цели дълбоко в Русия с дронове и ракети – петролни производствени съоръжения, складове за оръжие и други военни съоръжения.

„Това обяснява нежеланието на г-н Путин да показва руски военни сили на Червения площад“, подчертава изданието.

И въпреки че Путин обяви, че войната „приключва“, това ще бъде достоверно само когато спре да бомбардира украински градове и спре да отправя искания към Украйна. Вестникът подчертава, че Русия трябва да отстъпи повече територия, която не е успяла да завземе със сила.

„Само перспективата за големи загуби и евентуално поражение ще принуди Путин да се откаже от имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа. Това е най-добрият начин да се прекрати войната при достойни условия за Украйна“, отбелязва статията.

По-рано Путин се опита да обясни липсата на военна техника на парада в Москва. Според него решението да не се носи техника е взето не само от съображения за сигурност, но и „за да се съсредоточим върху разгрома на украинските сили“.