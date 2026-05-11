The Wall Street Journal: Парадът на Путин показа, че Украйна обръща хода на войната

Парадът за Деня на победата на 9 май ежегодно демонстрира военната мощ на Русия, но тази година руският лидер Владимир Путин проведе изключително сдържан парад в Москва, с много по-малко ракети и други оръжия.
Според The Wall Street Journal, ако Путин наистина се е страхувал от атаки на украински дронове с голям обсег, това е още един знак, че ситуацията може да се промени неблагоприятно за Русия през петата година от войната.
Преди това Институтът за изследване на войната съобщи, че руските войски се представят по-зле на бойното поле през пролетта на 2026 г., отколкото през 2025 г., като подчерта, че Украйна е възвърнала повече територия от руските сили, отколкото е загубила през април.
В същото време Украйна е все по-способна да поразява важни цели дълбоко в Русия с дронове и ракети – петролни производствени съоръжения, складове за оръжие и други военни съоръжения.
„Това обяснява нежеланието на г-н Путин да показва руски военни сили на Червения площад“, подчертава изданието.
И въпреки че Путин обяви, че войната „приключва“, това ще бъде достоверно само когато спре да бомбардира украински градове и спре да отправя искания към Украйна. Вестникът подчертава, че Русия трябва да отстъпи повече територия, която не е успяла да завземе със сила.
„Само перспективата за големи загуби и евентуално поражение ще принуди Путин да се откаже от имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа. Това е най-добрият начин да се прекрати войната при достойни условия за Украйна“, отбелязва статията.
По-рано Путин се опита да обясни липсата на военна техника на парада в Москва. Според него решението да не се носи техника е взето не само от съображения за сигурност, но и „за да се съсредоточим върху разгрома на украинските сили“.
07:55 11.05.2026
3 ЗИЛ 117
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
07:58 11.05.2026
5 руснак
До коментар #1 от "крайна":Може и по малко да са
07:58 11.05.2026
Коментиран от #55
07:58 11.05.2026
Русия не е на колене.
Пищният парад предстои!
08:04 11.05.2026
Коментиран от #16, #37
08:05 11.05.2026
14 Пешо
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Хахаха мега як пост. Много забавен! Браво!
08:05 11.05.2026
08:09 11.05.2026
08:10 11.05.2026
27 Смяхте ли се с глас на това
27 Смяхте ли се с глас на това
„„Само перспективата за големи загуби и евентуално поражение ще принуди Путин да се откаже от имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа. Това е най-добрият начин да се прекрати войната при достойни условия за Украйна", отбелязва статията."
Ако да, значи просто тролите читателите си.
Коментиран от #52
Коментиран от #54, #56
Коментиран от #60
08:14 11.05.2026
32 Трол
рела Европа щеше да е вече Руска територия
Коментиран от #44
1 лев=1евро
МОЧАТ-а е на лице,липсва,само ,,Шпагина" на руският войник,но казват,че бил заврян в...за@ника ти...!
34 Гресирана ватенка
08:15 11.05.2026
36 Минувач
36 Минувач
Между другото, какво стана с предишните показания, че Русия свършила ракетите, че фалирала до дни, че се готвел вътрешен бунт срещу Путин и още много други смешни мозъчни напъни?
Коментиран от #43
08:16 11.05.2026
37 Механик
До коментар #13 от "Де да ставаше":Абе и на мен ми бяха надулли главата че Русия била сила.
Коментиран от #51
08:17 11.05.2026
38 Не че...
До коментар #16 от "Да де":Но защо толкова се радваш че вече сме колония???
08:17 11.05.2026
39 Да, като прибавя ежедневно нови и
До коментар #7 от "София":нови територии от WCкрайна, а слава хероине,настъпват ама към Киев и Лвов.
08:18 11.05.2026
41 И що никой не казва
До коментар #27 от "Смяхте ли се с глас на това":какви са тия "достойни условия за Украйна“ за приключването??? Нито Института смее, нито The Wall Street Journal.
08:19 11.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гресирана ватенка
До коментар #36 от "Минувач":Не бързай краво.Нивата е далече😁
Коментиран от #48, #68
08:20 11.05.2026
44 Това показва
До коментар #32 от "Трол":че Европа е по силна от цялата РФ и нейните помощници. С.Корея Иран и тн. Щом така си го написал това значи.Това беше последния парад за Путин.
Коментиран от #71
08:21 11.05.2026
45 Нема лабаво... Путин му го каза
Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия иска да прекрати конфликта в Украйна по мирен начин, при условие че бъдат отстранени първопричините за войната.
Другите условия са неутрален, необвързан и неядрен статут на Украйна; демилитаризация и денацификация на страната и отмяна на всички западни санкции срещу Русия.
08:24 11.05.2026
46 Да бе да
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахахаха
До коментар #43 от "Гресирана ватенка":Забил пак ли си тук хахахах, депресиран пъпчеливецо защо се вреш между големите мъже, отивай да си играеш с куклите и без това нежния пол най добре ти отива, давам ти 24 часа да измислиш отговор, ще се справиш ли
08:25 11.05.2026
50 Путин
До коментар #27 от "Смяхте ли се с глас на това":Разкрит съм за "имперските си амбиции в Украйна и Западна Европа"!
Но никой не може да се скрие от обективната журналистика!
08:26 11.05.2026
51 И факт
До коментар #37 от "Механик":Ти и другите глупаци до които опря за лъжи пропадналият запад, са живото доказателство каква сила е Русия!
08:27 11.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 стоян георгиев
Коментиран от #58, #81, #89
08:29 11.05.2026
54 Много ми е забавно
До коментар #30 от "Българин":като глупак каже, че помагал на Украйна. С ко помагате бря, да става все по малко и да загиват хиляди! И за капак, докато източват и унищожават Европа! Без глупаци, подобни трагедии нямаше да има!
08:29 11.05.2026
55 точка
55 точка
До коментар #6 от "Лост":Преди няколко дена Симов и Живков спориха по НТ за руската окупация на България. Там ясно си личи извратеното мислене на Запада. Живков нагледно даде представа за угоеният алчен незачитащ другите Запад. Те си живеят в техният свят в който няма място за други. Другите са или колонии или мъртви. Украйна а и ние сме директен пример.
08:29 11.05.2026
56 Това е и правилен ход
До коментар #30 от "Българин":на новия мин.председател и е като включване на България във втората фаза на ВСВ.
08:29 11.05.2026
До коментар #53 от "стоян георгиев":рано сутринта да се унижава и показва деградацията на запада! 😄
08:30 11.05.2026
60 Говориш за бъъъларски на 6 май,
До коментар #31 от "Парад???":предполагам, че дадоха едни дето дори и да маршируват им е трудно и ходеха като ботурачави коне. Пълна излагация, добре, че МиГ 29 направиха накрая прекрасната фигура, че допотопни те Фи 16 и това немогат.
08:32 11.05.2026
63 Май,Ти грухтиш от кеф...
До коментар #34 от "Гресирана ватенка":...,че двата ти гресирани ръкава са в газундера ти...😬!
08:33 11.05.2026
65 43 МИНУТИ ПАРАД
С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.
КАТО БИТ.... ПЕЕЕЕ......РАСТ
08:34 11.05.2026
67 Купейки
Целувате КУРАнът.
Много работа ви чака
Продажни РУСОРАБЧЕТА .
08:35 11.05.2026
68 Нива за WCкрайна няма
До коментар #43 от "Гресирана ватенка":и да бърза и да не бърза. Парад грандиозен ще има в Киев, но както през май 1945г.,в Берлин.
08:36 11.05.2026
69 Факти
Коментиран от #74, #80
08:36 11.05.2026
70 Ха ха ха
До коментар #52 от "Ти исполин ли си бе, че":Само не разбрахме 1.70 с десет сантиметровите токчета или на подиума на парада.
Коментиран от #86
08:36 11.05.2026
71 Да следващия ще е в
До коментар #44 от "Това показва":Киев, а ако продължавате да рипате, може и в Брюксел, Париж, Берлин, Лондон и къде ли не. Само продължавайте да рипате и да се дървите на мечо.
Коментиран от #98
08:38 11.05.2026
72 БУХАНКА
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Как Е Пролетната Офанзива
Бре РУБЛО ИДИОТ?
СЕГА ЩЯЛА ДА ПОЧВА ЛЯТНАТА
Вече 5 та Година
Е така
ДВИЖУХА до Дупка
Дупката на Плешивия Ботокс
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:38 11.05.2026
75 ФИЦО и той
Дроновете го притеснили.
УРААААА
08:40 11.05.2026
76 Боби
Коментиран от #77
08:40 11.05.2026
77 Важното е
До коментар #76 от "Боби":да не спираш да показваш падението си и колко е жалък запада! 😄
Коментиран от #82
08:42 11.05.2026
78 Вий рроле.Вий като линейка.
До коментар #74 от "Супер":Мед ми капе на душата като гледам как се гърчиш като глист.
Коментиран от #84
08:42 11.05.2026
80 Ха така
До коментар #69 от "Факти":По парадите ще ги познаете???Браво!
08:43 11.05.2026
81 Путин предупреди Тръмп,
До коментар #53 от "стоян георгиев":да си изнесат посолството и хората, че от Киев няма да остане нищо в случай на провокация по време на парада. Предупреждение не е молба, а Тръмп скръцна на наркомана и западналите, че губят и да внимават какви ги вършат. От тук на сетне ще е така, защото церемонете вече няма да има. Или край на войната но при руските условия или край но със сила пак при руските условия.
Коментиран от #99
08:43 11.05.2026
82 Загрижен
До коментар #77 от "Важното е":Болногледачът ти даде ли ти от лекарствата.Трянва да ги вземаш редовно в точният час.
Коментиран от #90
08:44 11.05.2026
87 ха ха ха
До коментар #4 от "Ех....":ех дабеха направилинещо 1500000 руснаци за4 години вместодапълнят трапове
08:47 11.05.2026
89 абе льольо
89 абе льольо
До коментар #53 от "стоян георгиев":Твоя парад по-хубав ли беше? И кой ти каза, че някой се молил на някого? Руснаците заявиха, че ще стрелят по Киев, където ще ударят, т.н. центрове за вземане на решения. Путин просто обясни, че знаят, че тези центрове са в близост с някои западни посолства и е възможно да бъдат засегнати и те. А защо украински центрове за управление са в близост до западни посолства се сети самичък!
Коментиран от #100, #106
08:48 11.05.2026
91 ха ха ха
До коментар #8 от "Хахахахаха":и с губене навойната подкара5тагодина
08:49 11.05.2026
94 ха ха ха
До коментар #11 от "Много неграмотно и тенденционно":ооо ясновидецо кажичислата за тото ооо нострадамусе
08:51 11.05.2026
96 Обръщане?
До коментар #1 от "крайна":Може би, а обръщане на обръщането чували ли сте?
08:57 11.05.2026
98 ха ха ха
До коментар #71 от "Да следващия ще е в":еемного синаясно нещоити ясновидец идвашколко взимаш дакажешчислатаза тото ама катоследам не тисепокучава много
08:58 11.05.2026
99 стоян георгиев
99 стоян георгиев
До коментар #81 от "Путин предупреди Тръмп,":Те не удрят киев от пет години даже хич...дреме му на някой за заплахите на милиционера.ти гледа ли парада? Подобен смях никога не е правен.вчера за първи път вече за путин зеленски е господин не е наркоман не е фашист а господин.до няколко месеца ще стане интересно предвид че вече няма кой да умира за каузата на джуджето милиционер.
09:00 11.05.2026
100 ТИГО
До коментар #89 от "абе льольо":Колко ти плаща бункерният за секретарка ??
09:00 11.05.2026
101 да да
До коментар #1 от "крайна":Туй го знаем още от 1812г..когато Наполеон решил да гостува в Москва..после руските казаци танцуваха казачок в Париж..а през 1945г...в Берлин..За жалост трети път няма да има..защото всичко ще е пустиня..Трябва да каже някой на имигранти, ако мил им живота да се връщат у дома в африка, азия..хасан и айще стягайте багажа..атома не прави разлика, ще пърже наред..
09:01 11.05.2026
105 Пиро на дупиту
До коментар #104 от "Дон Корлеоне":не никни ли? Напъни още с папагаленето. 😄И на глупака не му е лесно
Коментиран от #107
09:03 11.05.2026
106 стоян георгиев
До коментар #89 от "абе льольо":Тоя парад беше смях.самите руснаци му се смеят.жалка банда събрани от никъде мишоци.севернокорейци на парада на победата и майки на убитите в сво...техниката я нямало щото освобождавала донбас...да те питам като е толкова страшен путлер що звъня на тръмп с молба да накара зеленски да не удря тоя цирк?що именно той се обади с тази предложения за спиране на огъня и бонус размяна на 1000 пленника?що само не заплаши зелвнски?
Коментиран от #108
09:04 11.05.2026
109 стоян георгиев
До коментар #108 от "Супер":Не съм лекар и няма как да отговоря на това дето си писал.
09:09 11.05.2026
