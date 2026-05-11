"Ракетата" Рони О’Съливан триумфира на Световното първенство по снукър за ветерани

Рони О’Съливан, наричан неслучайно „Ракетата“, доказа за пореден път, че възрастта е само число. 50-годишният майстор на щеката завоюва титлата на Световното първенство по снукър за ветерани, което се проведе на емблематичната сцена на „Крусибъл Театър“ – домът на най-големите битки в този спорт.

В решаващия двубой О’Съливан се изправи срещу своя сънародник Джо Пери. С безапелационна игра и хладнокръвие, Рони надделя с категоричното 10:4 фрейма, демонстрирайки защо е сред най-обичаните и уважавани фигури в света на снукъра.

Световното първенство за ветерани събира на едно място професионалисти, преминали 40-годишната възраст, които продължават да вдъхновяват феновете с изключителни умения и спортен дух. Тази година наградният фонд достигна 80 000 британски лири, а победителят О’Съливан си осигури 30 000 от тях.

Турнирът се превърна в истински празник за ценителите на снукъра – цели 10 „сенчъри брейка“ бяха реализирани, като шест от тях са дело на самия О’Съливан. Финалът бе белязан от впечатляващи серии – 131, 129, 113, 109, 109 и 100 точки, които оставиха публиката без дъх.