"Ракетата" Рони О’Съливан триумфира на Световното първенство по снукър за ветерани

11 Май, 2026 16:25, обновена 11 Май, 2026 15:17 974 0

Легендарният англичанин покори „Крусибъл“ с впечатляваща победа и серия от сензационни брейкове

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рони О’Съливан, наричан неслучайно „Ракетата“, доказа за пореден път, че възрастта е само число. 50-годишният майстор на щеката завоюва титлата на Световното първенство по снукър за ветерани, което се проведе на емблематичната сцена на „Крусибъл Театър“ – домът на най-големите битки в този спорт.

В решаващия двубой О’Съливан се изправи срещу своя сънародник Джо Пери. С безапелационна игра и хладнокръвие, Рони надделя с категоричното 10:4 фрейма, демонстрирайки защо е сред най-обичаните и уважавани фигури в света на снукъра.

Световното първенство за ветерани събира на едно място професионалисти, преминали 40-годишната възраст, които продължават да вдъхновяват феновете с изключителни умения и спортен дух. Тази година наградният фонд достигна 80 000 британски лири, а победителят О’Съливан си осигури 30 000 от тях.

Турнирът се превърна в истински празник за ценителите на снукъра – цели 10 „сенчъри брейка“ бяха реализирани, като шест от тях са дело на самия О’Съливан. Финалът бе белязан от впечатляващи серии – 131, 129, 113, 109, 109 и 100 точки, които оставиха публиката без дъх.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

