САЩ и Израел планират масиран удар в Иран

САЩ и Израел планират една от най-ожесточените въздушни кампании срещу критичната енергийна инфраструктура в Иран, която може да започне още този уикенд.

Новината бе съобщена официално в петък вечерта от CBS News, позовавайки се на високопоставени източници от сферата на националната сигурност.

Според журналистическо разследване на CBS News потенциалните мишени включват електропреносната мрежа, петролни рафинерии и газови съоръжения в Техеран и други ключови провинции. Обсъжданията в Пентагона в петък следобед са включвали пълно прекъсване на електричеството в иранската столица. Основната цел на подготвяната атака е да се подкопае способността на иранската армия да оперира и да се ограничи капацитетът на режима за ефективно управление.

Провеждането на мащабната операция зависи изцяло от окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, който все още не е дал финална "зелена светлина". Главният говорител на Пентагона Шон Парнел отказа коментар пред медиите относно конкретните цели. Той обаче подчерта в официално изявление, че „Министерството на войната е напълно готово и в бойна готовност да изпълни директивите на президента във всеки един момент“.

Военни анализатори, цитирани в репортаж на Reuters, посочват, че плановете предвиждат ударите да приключат преди отварянето на световните финансови пазари в понеделник сутрин, за да се избегне глобален икономически шок.

Ескалацията идва на фона на ожесточения конфликт в Близкия изток, като иранските медии вече предупредиха за „жестоко възмездие“. В изявление, цитирано от Al Jazeera, властите в Техеран обявиха, че разполагат с „изчерпателен план за отговор“, който ще таргетира американски военни бази и енергийни обекти в целия регион на Персийския залив, ако инфраструктурата им бъде атакувана отново.