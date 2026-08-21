Бен-Гвир взриви мрежата с видеоклип на бесилка за палестинци

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир предизвика мащабен международен скандал, след като публикува в социалните мрежи видеоклип на новострояща се бесилка в затвор с максимална сигурност.
Видеото показва съоръжението за екзекуции, предназначено за палестински затворници, осъдени за тероризъм от военни съдилища. Бен-Гвир гордо обяви, че изпълнява предизборните си обещания за влошаване на условията за терористите и въвеждането на смъртно наказание. В разпространения клип той допълва, че съоръжението ще включва и „кабини за наблюдение“ за семействата на жертвите, по подобие на практиката в САЩ.
Въпреки че първоначалните слухове в социалните мрежи погрешно приписаха видеото на израелския премиер, самият Бенямин Нетаняху не е автор на кадрите, но е подложен на тежки критики заради пълното си мълчание по казуса. Авторитетното израелско издание „Джерусалем Пост“ излезе с остра позиция, заявявайки, че „разумните хора не злорадстват при екзекуции“ и че действията на Бен-Гвир дават мощно оръжие в ръцете на враговете на Израел. Смъртното наказание в Израел беше прокарано в Кнесета по-рано тази година, но законът се прилага само в рамките на военните съдилища, което според правозащитни организации създава двустепенна съдебна система и нарушава човешките права.
Действията на министъра бяха официално осъдени от редица европейски държави, сред които Германия и Франция, както и от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който нарече изказванията му „нехуманни и опасни“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така Така
07:16 21.08.2026
2 истинските фашисти
07:16 21.08.2026
3 хехе
07:17 21.08.2026
4 Двойните стандарти на Запада
Очевидно определят палестинците като по-нисши същества , на които не дават дори право на живот.
Коментиран от #6
07:29 21.08.2026
5 Ами
07:38 21.08.2026
6 Гого
До коментар #4 от "Двойните стандарти на Запада":Всички не само палестинци всички са гои.
07:38 21.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 3467
07:43 21.08.2026
9 Целенасоченото
07:44 21.08.2026
10 Трайчо
07:49 21.08.2026
11 В един
07:50 21.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.