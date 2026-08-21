Новини
Свят »
Израел »
Бен-Гвир взриви мрежата с видеоклип на бесилка за палестинци

Бен-Гвир взриви мрежата с видеоклип на бесилка за палестинци

21 Август, 2026 07:09, обновена 21 Август, 2026 07:14 829 12

  • бен-гвир-
  • министър-
  • израел-
  • бесилка-
  • екзекуции-
  • смъртно наказание

Националистическият израелски лидер показа съоръжение за екзекуции в затвор, докато премиерът Бенямин Нетаняху запазва мълчание

Бен-Гвир взриви мрежата с видеоклип на бесилка за палестинци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир предизвика мащабен международен скандал, след като публикува в социалните мрежи видеоклип на новострояща се бесилка в затвор с максимална сигурност.

Видеото показва съоръжението за екзекуции, предназначено за палестински затворници, осъдени за тероризъм от военни съдилища. Бен-Гвир гордо обяви, че изпълнява предизборните си обещания за влошаване на условията за терористите и въвеждането на смъртно наказание. В разпространения клип той допълва, че съоръжението ще включва и „кабини за наблюдение“ за семействата на жертвите, по подобие на практиката в САЩ.

Въпреки че първоначалните слухове в социалните мрежи погрешно приписаха видеото на израелския премиер, самият Бенямин Нетаняху не е автор на кадрите, но е подложен на тежки критики заради пълното си мълчание по казуса. Авторитетното израелско издание „Джерусалем Пост“ излезе с остра позиция, заявявайки, че „разумните хора не злорадстват при екзекуции“ и че действията на Бен-Гвир дават мощно оръжие в ръцете на враговете на Израел. Смъртното наказание в Израел беше прокарано в Кнесета по-рано тази година, но законът се прилага само в рамките на военните съдилища, което според правозащитни организации създава двустепенна съдебна система и нарушава човешките права.

Действията на министъра бяха официално осъдени от редица европейски държави, сред които Германия и Франция, както и от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който нарече изказванията му „нехуманни и опасни“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    21 1 Отговор
    И тоя ще висне всяка наглост е до време пак ще излизат през комините

    07:16 21.08.2026

  • 2 истинските фашисти

    4 16 Отговор
    прокаженото арабско племе

    07:16 21.08.2026

  • 3 хехе

    24 0 Отговор
    Като гледам тоя ще сложи австрийския художник в малкото си джобче.

    07:17 21.08.2026

  • 4 Двойните стандарти на Запада

    19 1 Отговор
    Светът си мълчи, защото Израел се ползва със специални права във света. И всяка критика се определя като антисемитизъм.
    Очевидно определят палестинците като по-нисши същества , на които не дават дори право на живот.

    Коментиран от #6

    07:29 21.08.2026

  • 5 Ами

    9 1 Отговор
    дивашка държава. Целта им е пълно унищожение на палестинските араби. Цял свят го вижда и мълчи. Много странна работа.

    07:38 21.08.2026

  • 6 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Двойните стандарти на Запада":

    Всички не само палестинци всички са гои.

    07:38 21.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 3467

    6 1 Отговор
    Немците са били прави за евреите,това не са хора,те са чеда на сатаната.

    07:43 21.08.2026

  • 9 Целенасоченото

    2 2 Отговор
    избиване или лишаване на човешки условия на общността група, била тя етническа, религиозна или културна си има име. Нарича се геноцид. Ционистите обаче имат и специален фокус върху бебета и невръстни деца. Още в Старият завет са описани тези зверства, като във хорър филм.

    07:44 21.08.2026

  • 10 Трайчо

    0 0 Отговор
    Еврейското миролюбие е пословично, след тази новина пак ми се образува Шалом в душата!

    07:49 21.08.2026

  • 11 В един

    1 0 Отговор
    момент и него ще го инсталират там!

    07:50 21.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.