Бен-Гвир взриви мрежата с видеоклип на бесилка за палестинци

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир предизвика мащабен международен скандал, след като публикува в социалните мрежи видеоклип на новострояща се бесилка в затвор с максимална сигурност.

Видеото показва съоръжението за екзекуции, предназначено за палестински затворници, осъдени за тероризъм от военни съдилища. Бен-Гвир гордо обяви, че изпълнява предизборните си обещания за влошаване на условията за терористите и въвеждането на смъртно наказание. В разпространения клип той допълва, че съоръжението ще включва и „кабини за наблюдение“ за семействата на жертвите, по подобие на практиката в САЩ.

Въпреки че първоначалните слухове в социалните мрежи погрешно приписаха видеото на израелския премиер, самият Бенямин Нетаняху не е автор на кадрите, но е подложен на тежки критики заради пълното си мълчание по казуса. Авторитетното израелско издание „Джерусалем Пост“ излезе с остра позиция, заявявайки, че „разумните хора не злорадстват при екзекуции“ и че действията на Бен-Гвир дават мощно оръжие в ръцете на враговете на Израел. Смъртното наказание в Израел беше прокарано в Кнесета по-рано тази година, но законът се прилага само в рамките на военните съдилища, което според правозащитни организации създава двустепенна съдебна система и нарушава човешките права.

Действията на министъра бяха официално осъдени от редица европейски държави, сред които Германия и Франция, както и от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който нарече изказванията му „нехуманни и опасни“.