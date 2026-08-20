"Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев"

Как изглеждат първите месеци от управлението на Румен Радев? Има ли риск от нови масови протести през есента? Ето какво видя британският "Гардиън" в София:

Транзакционна външна политика със САЩ и Европа и ходове, които могат да бъдат разчетени като полезни за Русия - така кореспондентът на британския "Гардиън" Идън Маклаклан описва първите месеци на власт на Румен Радев.

"Липсва идеологическа последователност"

Журналистът припомня как през май България обяви край на военната подкрепа за Украйна, а след това отказа да се подпише за създаването на специален трибунал, който да разследва руските престъпления по време на войната. В Париж България бе изтеглена от "коалицията на желаещите", а военната подкрепа бе етикирана само като средство за продължаване на кръвопролитията. В същото време България се съгласи да предостави на осем американски военни цистерни правото да подкрепят операциите на САЩ в Близкия изток от българската военна база Безмер.

"Липсва идеологическа последователност в начина, по който той води външната си политика", коментира Мария Симеонова от Европейския съвет по външна политика. В тази връзка "Гардиън" поставя акцент и върху новооткритата симпатия на Радев към източното православие. През юни "Прогресивна България" подкрепи Шествието за семейството, което се противопоставя на Прайда, а след това София заплаши да блокира европейския пакт от санкции срещу Русия, защото той включва патриарх Кирил.

Източник на британското издание, близък до патриарх Даниил и църквата, казва, че поведението на Радев е мотивирано само от политически подбуди и той няма отношение към църквата и религията. "Мисля, че това беше жест към Москва. Няма практическа полза нито за България, нито за Радев", коментира още той.

Повече щети за България, отколкото за ЕС

Според Мария Симеонова Радев няма да бъде толкова разрушителен за ЕС, колкото Виктор Орбан. "Разликата е, че действията на Орбан имаха последици за Европейския съюз и Унгария, докато действията на Радев ще имат последици за България, ще маргинилизират страната и ще изолират бизнеса от възможности", казва тя пред "Гардиън".

Накрая на репортажа Идън Маклаклан обръща внимание и на спорния бюджет, приет от правителството, и припомня как предишният проектобюджет свали кабинета на Желязков. Авторът предупреждава, че българският премиер може да има проблеми през есента. "Сега виждаме, че ни излъга", казва Цветелина Марева пред британския "Гардиън". "През септември съм сигурна, че ще има протести", допълва 27-годишната жена.