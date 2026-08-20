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"Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев

"Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев

20 Август, 2026 16:09 3 919 149

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • бойко борисов-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • русия-
  • нато

Липсва идеологическа последователност в начина, по който той води външната си политика

"Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Как изглеждат първите месеци от управлението на Румен Радев? Има ли риск от нови масови протести през есента? Ето какво видя британският "Гардиън" в София:

Транзакционна външна политика със САЩ и Европа и ходове, които могат да бъдат разчетени като полезни за Русия - така кореспондентът на британския "Гардиън" Идън Маклаклан описва първите месеци на власт на Румен Радев.

"Липсва идеологическа последователност"

Журналистът припомня как през май България обяви край на военната подкрепа за Украйна, а след това отказа да се подпише за създаването на специален трибунал, който да разследва руските престъпления по време на войната. В Париж България бе изтеглена от "коалицията на желаещите", а военната подкрепа бе етикирана само като средство за продължаване на кръвопролитията. В същото време България се съгласи да предостави на осем американски военни цистерни правото да подкрепят операциите на САЩ в Близкия изток от българската военна база Безмер.

"Липсва идеологическа последователност в начина, по който той води външната си политика", коментира Мария Симеонова от Европейския съвет по външна политика. В тази връзка "Гардиън" поставя акцент и върху новооткритата симпатия на Радев към източното православие. През юни "Прогресивна България" подкрепи Шествието за семейството, което се противопоставя на Прайда, а след това София заплаши да блокира европейския пакт от санкции срещу Русия, защото той включва патриарх Кирил.

Източник на британското издание, близък до патриарх Даниил и църквата, казва, че поведението на Радев е мотивирано само от политически подбуди и той няма отношение към църквата и религията. "Мисля, че това беше жест към Москва. Няма практическа полза нито за България, нито за Радев", коментира още той.

Повече щети за България, отколкото за ЕС

Според Мария Симеонова Радев няма да бъде толкова разрушителен за ЕС, колкото Виктор Орбан. "Разликата е, че действията на Орбан имаха последици за Европейския съюз и Унгария, докато действията на Радев ще имат последици за България, ще маргинилизират страната и ще изолират бизнеса от възможности", казва тя пред "Гардиън".

Накрая на репортажа Идън Маклаклан обръща внимание и на спорния бюджет, приет от правителството, и припомня как предишният проектобюджет свали кабинета на Желязков. Авторът предупреждава, че българският премиер може да има проблеми през есента. "Сега виждаме, че ни излъга", казва Цветелина Марева пред британския "Гардиън". "През септември съм сигурна, че ще има протести", допълва 27-годишната жена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    69 21 Отговор
    Баце беше добряк като му спретнат протести и освен да понатупа най-глупавите протестиращи, друго съществено не правеше. Румбата обаче не ми изглежда да е от добричките.

    Коментиран от #81, #117

    16:12 20.08.2026

  • 4 ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ

    85 35 Отговор
    НЕ МИРЯСВАТ ТИЯ.ТОЙ ГИ БИЕ ТЕ ПАК ТЯХНОТО.ТОЯ ПЪТ ОТ АНГЛИЯ

    Коментиран от #110

    16:13 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти да видиш

    106 55 Отговор
    Радев, ви направи сами да си говорите.
    Всеки ден по 5 пропагандни статии срещу него и по пет отпадъка на интервюта да го плюят.

    Браво на него! Добре ви е подкарал!

    Чакаме ви на протести да ви покажем откъде изгрява слънцето!!!!

    Коментиран от #16, #30, #79, #149

    16:15 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 След Рюте

    48 11 Отговор
    да привика Урсула!

    16:16 20.08.2026

  • 9 мунью

    33 33 Отговор
    мунчев

    16:17 20.08.2026

  • 10 Цвете

    92 52 Отговор
    ЩОМ ВСИЧКИ БЯСНО СЕ НАХВЪРЛЯТ СРЕЩУ РАДЕВ, ЗНАЧИ ТОЙ МНОГО ДОБРЕ СИ ВЪРШИ РАБОТАТА!💐

    Коментиран от #38, #53, #99, #104, #118

    16:18 20.08.2026

  • 11 Без майтап

    22 17 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Фатмак":

    Кой е принудил Радев да бъде на колене с вдигнати ръце? Българи търсете отговора.

    16:18 20.08.2026

  • 12 Кочо

    66 33 Отговор
    Радев е европеец! Когато лобираше за европейския Грипен, тези, които сега го обвиняват, че не защитавал общата европейска сигурност отидоха да си купят Еф-16 и малко индулгенции, че крадат като магнити всичко, край което минат!Времето на кучата вярност към един стопанин премина! Сега трябва поливалентност, за да имаш шанс да се спасиш, в този все по побъркан свят!

    16:18 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мошето Крадев сложи феса

    37 44 Отговор
    и ни поведе към регреса!

    16:19 20.08.2026

  • 15 Гост

    64 23 Отговор
    Хайде стига сте плашили гаргите с евроатлантически глупости! Сами сте се оплели в лъжите си, като патета в кълчища. Бизнес възможностите щели да намалеят, сякаш преди Радев бяха като пълноводна река, непоследователен бил, защото подкрепял действията на САЩ, но не и на заления наркос в кииф... Значи, който подкрепя САЩ, непременно трябва да дава пари и на Украйна. Че той Тръмп точно обратното казва...и го прави на практика, пари нЕма, действайте! И оръжие без пари също! Нататък даже не ми се коментира!

    Коментиран от #22

    16:19 20.08.2026

  • 16 Ти да видиш

    42 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    Къде ще са протестите?В Безмер?

    16:19 20.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дзак

    22 5 Отговор
    Сигналът е даден!

    16:20 20.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НПО-тата

    55 24 Отговор
    се включиха с пропаганда срещу Радев! Отне им държавата от мекеретата ПП, ДБ и ГЕРБ и сега България не могат да я ползват за марионетка.

    16:20 20.08.2026

  • 24 Намордника

    16 3 Отговор
    какво символизира ?

    16:21 20.08.2026

  • 25 1-20

    41 17 Отговор
    Че ни излъга и народа е достатъчно наивен, за да го допусне, спор няма. Но коя, за бога, е Цветелина Марева? Поредния глашатай на Тиквата, която ни спасява вече 15 години или на ППДБ и тн, които един арест като хората не можаха да направят.

    16:21 20.08.2026

  • 26 А ГДЕ

    10 24 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #31, #127

    16:21 20.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Липсва идеологическа последователност

    21 34 Отговор
    Излъга и подведе хората че ще сложи край на атлантическата лудост в България. Оказа се обаче че даже е по луд от предишните атлантически смотаняци. Никаква алтернатива на нищо не е този мушенгия

    16:21 20.08.2026

  • 30 Стенли

    27 23 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    Ти ли ще излезеш на контрапротести в подкрепа на мунча че да "видим откъде изгрява слънцето"..чакам те

    16:21 20.08.2026

  • 31 Дончо Ментата

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "А ГДЕ":

    При Линкълн...

    16:22 20.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А за потупването

    13 16 Отговор
    от Лавров,никаква реакция !

    16:23 20.08.2026

  • 34 Атина Палада

    14 21 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #46

    16:23 20.08.2026

  • 35 444444

    43 10 Отговор
    Явно Радев много е ядосал конкретно англичаните, които не забелязваха с години корупцията в България а сега за една седмица две провокации при това в различни вестници,Щото това с целите на ираците си беше провокация.Колкто до православието аз не съм вярващ но е по-хубаво децата да се възпитават в христианските цености а не в насажданите от Невеликабритания гей такива.И да уточним руския патриарх може да е бил агент на КГБ (ФСБ) обаче вселенския патриарх със сигурност е служител на MI 6

    16:23 20.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Очевидно много искат да ни набутат

    30 11 Отговор
    В "коалицията на желаещите" и да ни подпукат и Иран и руснаците...

    16:24 20.08.2026

  • 38 Цветето

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    ли ти открадна?

    16:24 20.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ОПГ Герб

    19 6 Отговор
    Мъкааааа.....няма кинти!

    16:24 20.08.2026

  • 41 Едва ли

    34 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом ингилизите са се загружили, значи Радев е на прав път. Бог да го пази!

    16:24 20.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Веднага да бъде изгонен

    24 12 Отговор
    Посланика на Великобритания. На момента !

    16:25 20.08.2026

  • 45 Шарлатани ООД

    13 7 Отговор
    Мъкааа....облитат ни руски самолети и дронове!

    16:25 20.08.2026

  • 46 Само лев

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    ли ти дължи?

    16:25 20.08.2026

  • 47 Гост

    16 8 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Нищо чудно, като им виждам нивото на евроатлантиците, няма да се изненадвам, ако наистина пише подобно нещо. Отдавна обърнаха не само войната, ами цялата политика на мач Левски - ЦСКА. Лозунгите им такива, и скандиранията по митинги, и въобще акъла и възпитанието им е като на футболни хулигани. Пази Боже, да не се докопат до властта, че тежко ни!

    16:25 20.08.2026

  • 48 УЖАС

    23 12 Отговор
    Соросите пак ще протестират срещу 5 евро

    16:26 20.08.2026

  • 49 ИИ на РР

    8 4 Отговор
    Не им обръщайте внимание на тези
    Машините ще са прозрачни
    За всеки случай
    Ура

    16:26 20.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ФАКТ

    28 16 Отговор
    Щом бок луците квичат, значи Радев е прав

    16:27 20.08.2026

  • 53 Някой

    18 10 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Не са всички. Само тези с отпадналата необходимост. И са много кресливи.

    16:27 20.08.2026

  • 54 Малее

    8 1 Отговор
    ще му побелее косата за два месеца!

    16:28 20.08.2026

  • 55 Фори

    15 19 Отговор
    Радев е агент на КГБ

    16:28 20.08.2026

  • 56 "демократ"

    19 3 Отговор
    Нормално е да има протести, нали е демокрация, референдуми да няма.

    16:28 20.08.2026

  • 57 Кантар

    21 16 Отговор
    Румен Радев излъга! Всъщност лъже последователно! Подмолен човек, и на всичкото отгоре е генерал! С коя олигархия се справихте бе, с коя? Всичко е непокътнато! И получава редовните си порции! Лъжец, на есен, на есен! Пишех аз, но кой да чете! Това е примитивна хунта, която ще нанесе щети на собствения си народ, отколкото на някой друг, фашисти.

    16:28 20.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Радев е позор

    19 16 Отговор
    Радев излъга 1.5 българи, включително и мен!

    Коментиран от #100

    16:29 20.08.2026

  • 60 Стоян

    11 11 Отговор
    Според шефа на пиар отдела на Радев- Николай Бареков в студиото на една от парламентарните журналисти ,ГЕРБ и ПП-ДБ готвят общи протести срещу правителството през есента. Понеже ГЕРБ вече нямали поддръжници ,разчитали на избирателите на ПП-ДБ и Борисов щял да се включи към тях. Според Бареков от 413 хиляди гласували за ПП-ДБ около 50-60 хиляди ще излязат по улици и площади в градовете на страната и с искане за оставка на правителството и премиера Радев да организира контрапротести ,понеже знаят че неговите избиратели са мирни ,трудови и кротки хора и не участват в безредици. Така жълтопаветниците както ги нарича Бареков искат да покажат че вече Радев нямал подкрепа. По заповед на Радев, от месеци барека атакува най много ПП-ДБ и ГЕРБ, но вече нито дума за Пеевски и ДПС защото движението вече е в неофициална коалиция с ПБ на Радев.

    16:30 20.08.2026

  • 61 Пилотът Гошу

    16 3 Отговор
    Маклаклан, аре първо трибунала за Биби спретнете, после давайте акъл на източна Европа, при всички случаи СЛЕД като си оправите собствената кочина, в която сте превърнали Англия

    16:30 20.08.2026

  • 62 Много кофти

    15 16 Отговор
    Да го сваляме от власт, това руско говедо румен радев... нещастника не мисли за България а за русия, какво щял да каже хитлер и путин...

    16:31 20.08.2026

  • 63 Идън Маклаклан прави репортаж

    16 10 Отговор
    По фантазиите на Цветелина Марева 27-годишната жена. КУ-КУУУУ! И се лепи етикет "Гардиън" ! Нещо ние да не ядем доматите с колците бре? Я се засрамете там от Дневник!

    16:32 20.08.2026

  • 64 Аз за това

    1 3 Отговор
    на площада не таковам...

    16:32 20.08.2026

  • 65 Корнелия Нинова

    21 8 Отговор
    Огромен скандал с управленската програма на прогресистите!
    ‼️Намаляват минималната работна заплата, но запазват многохилядните заплати в бордовете. И увеличение в МВР и МО.
    Потресаваща несправедливост! Записали са си го черно на бяло. Не им пука.
    Програмата им е клишета, но има едно конкретно нещо с конкретен срок: многохилядните заплати в бордовете няма да се замразяват и намаляват и през 2027 година.
    В програмата пише, че до декември 2026 г. ще правят анализ и нова методика за заплатите.
    Това означава, че тази тема няма да присъства в бюджета за 2027, защото той се приема през ноември 2026.
    Анализът на регресистите още няма да е готов.
    Нагло и неморално!
    Правиха ли анализ на майчинството, детските, заплатите на медицинските сестри, акушерки, минимална заплата? Направо ги замразиха.
    Но на клиентелата си от службогонци и роднински назначения (НДК крещящ пример) "ще правят". Нищо няма да правят. Само номера за печелена на време.
    Да не говорим, че се готвят да намалят минималната заплата на близо 500 000 души с нова формула. Без да си мръднат пръста да озаптят цените, както обещаха и излъгаха. Това е най- антисоциалното и най-антихуманно, некадърно и алчно правителство.

    Коментиран от #102

    16:32 20.08.2026

  • 66 Протести против Радев

    12 12 Отговор
    може да има само, ако ги организират Костадинов и Нинова.
    Те са единствената опозиция.

    Другите са клекнали.

    От жълтопаветните протести не чакайте!
    От Боко и Шиши- хич!

    Коментиран от #73

    16:32 20.08.2026

  • 67 Само да попитам

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коя олигархия? Нашата или вашата?

    16:32 20.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ППдебил

    14 6 Отговор
    И аз ще протестирам срещу Радев и срещу православието и срещу руския вражески самолет гасящ пожари във вражески държави.

    16:33 20.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Гатанка

    11 8 Отговор
    Знаете ли каква е политиката на Кирил и руската църква спрямо македонската? Антибългарска! Винаги е била такава, антибългарска и просръбска.

    16:33 20.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Само да попитам

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Протести против Радев":

    Нали Копейкин ни обеща "революция срещу еврото". Пропомни ни какво се случи?

    16:35 20.08.2026

  • 74 Гост

    9 13 Отговор
    Изборите бяха на 19 април, преди точно 4 (четири) месеца. Партията на Радев спечели с един милион повече гласове от следващата - на Боце. Така че, стига тъпотии от селски вечеринки! Да бяха спечелили малко повечко гласове тези палачовци, като са толкова кадърни, умни и загрижени за народа. Не съм гласувал за Радев, не го защитатавам, ама как да кажа на черното бяло? И как да не отбележа, колко зле за всички останали, щом народът така масово гласува за Радев!

    Коментиран от #82

    16:35 20.08.2026

  • 75 Гардиън по поръчка

    11 10 Отговор
    Какво ни интересува какво цвърчи английския прайден мишок? Доста жълти опорки, поръчкова статийка.

    16:36 20.08.2026

  • 76 казах

    14 9 Отговор
    Каквато политика иска народа, такава ще се провежда. Народът търпя до едно положение ибрикчийската външна политика на борисов и ппдб и каза СТИГА. България не може да е русофобски ястреб. Без Русия България днес нямаши да съществува. 80 % сме русофили, обичаме и ще обичаме Русия. Който има сметки за уреждане с Русия, да си ги урежда сам, включително ЕПИЦЕНТЪР, който се превърна в пещерен русофоб.

    Коментиран от #106, #115

    16:36 20.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 защо

    7 4 Отговор
    "Липсва идеологическа последователност"
    Ако не са го преписали от тезисите на Ленин пък на.

    Коментиран от #89

    16:37 20.08.2026

  • 79 Промяна Х

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    И ти лично ще биеш всичките протестиращи защото не са с твоят господар ли хахахаха И Докога смяташ че това е начин господарят тида държи властта

    16:37 20.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Не само

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    И министър Бях точен с парите ще изкара водните оръдия и сълзотворния газ.

    16:37 20.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ще го призная Радев

    7 8 Отговор
    Само ако почне да лови британски, израелски и американски шпиони в България. Иначе НЕ! Нужна е правилна идеологическа последователност ! Безкомпромистна и брутална ... на всякакво ниво от политици, служби, журналисти, собственици на медии и т.н

    Коментиран от #97

    16:38 20.08.2026

  • 84 Ганчо пита

    9 8 Отговор
    Абе, защо новите братушки вместо да ни махбст визите, ни пращат на война срещу старите братушки?
    Кога ще излярим от тях най-после???

    16:39 20.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ха ха ха

    11 9 Отговор

    До коментар #28 от "Истината":

    Истината е, че на русия е вината за войната

    Коментиран от #93

    16:39 20.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Айде бе

    9 10 Отговор
    Гардиан!???.....ами не ....мерси!

    Пакистанците и индийците да не ми дават тон в живота ако обичат!!

    Поръчкови статии не четем!

    16:40 20.08.2026

  • 89 Не, бе ...

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "защо":

    Те са различни... ХАХАХАХХАХА

    16:40 20.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Гост

    4 7 Отговор

    До коментар #82 от "Математик":

    Я направи сметката и за другите, тях колко ги подкрепят? И най вече, с кого да заменим Радев, кой има по голямо доверие сред народа?

    16:41 20.08.2026

  • 92 Малък Мраз

    9 4 Отговор

    До коментар #77 от "ФАКТ":

    С кои олигарси с бори Мунчо?

    16:42 20.08.2026

  • 93 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ха ха":

    В Иран и Газа ли?

    16:42 20.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Има истина че

    7 4 Отговор
    Липсва идеологическа последователност !
    Излъга и подведе хората че ще сложи край на атлантическата лудост в България. Оказа се обаче че даже е по луд от предишните атлантически смотаняци. Никаква алтернатива на нищо не е този мушенгия

    16:43 20.08.2026

  • 96 Наблюдател

    6 14 Отговор

    До коментар #82 от "Математик":

    Никой в тази държава няма по-голямо доверие на хората от Румен Радев.....направо сте смешни с тези глупави материали против Радев , с които ни облъчване ежедневно.

    Коментиран от #108

    16:43 20.08.2026

  • 97 Няма да стане

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Ще го призная Радев":

    И руски шпиони трябва да лови, от тях има достатъчно. Най-нагли са руските, израелските и американските.

    16:45 20.08.2026

  • 98 Истината

    6 8 Отговор
    Изобщо не ме интересува мнението на някакъв чужд политическо либерален вестник публикуващ това за което му се плаща.

    16:45 20.08.2026

  • 99 Румен Решетников

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Това важи и за Иван Костов, нали, ватенка? 😀

    16:47 20.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 изчезни

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Корнелия Нинова":

    Няма нищо вярно от това. преписваш това нещо беше написано преди 1 месец. Може и ти да си бил.

    16:49 20.08.2026

  • 103 Чорапа е по-вреден за българите и от

    7 8 Отговор
    "царя", украинския евреин, пожарникаря и кирококорелите накуп!

    16:49 20.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Народ

    8 3 Отговор

    До коментар #76 от "казах":

    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    16:54 20.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #96 от "Наблюдател":

    96 на кои ХОРАТА 96 ти си един и кажи за какво му имаш ти лично доверие Затова че лежи 9 години в президенството и ли за това че сега пак лежи но в парламента Посочи ми каква дейност има посочи ми едно полезно нещо свършено С лъжи диктат забрани няма развитие на държавата ни 96

    16:56 20.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 мхм

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ":

    нали там им е централата на жълтопаветниците. Сега Радев пускал американски самолети и е зле, преди Бойко като ги беше пуснал на летище София беше добре. Последно добре ли е, зле ли е? За тях е зле каквото и да стане, защото не са на власт :)

    16:58 20.08.2026

  • 111 Тити

    6 7 Отговор
    С нетърпение чакам датата на новите протести това управление е по лошо от колкото турското робство ограбват те си шушка и дрехите ще гледат да ти вземат

    16:59 20.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 москалски чорап

    5 6 Отговор
    няма по-голямо зло за България от крадеф. Съд и затвор!

    17:16 20.08.2026

  • 117 Той

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    е от празнократунците. само петолъчки има зад челото.

    17:17 20.08.2026

  • 118 Може

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    да си цвете, ама не си за мирисане.....малко и мисъл трябва

    17:18 20.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ЖЪРТОПАВЕННИЦИ СРЕЩУ МАСОНИ

    5 2 Отговор
    Вземам си пуканки и ще гледам театъра.

    17:25 20.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Григор

    3 5 Отговор
    "Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев"
    Едва ли трябва да се гледа сериозно на писанията на "Дойче веле", защото има опасност от мозъчно увреждане! Ще има протести. Ами добре. Нека протестират. Жълтите павета са свободни. Само че има една подробност. Един митинг, пък бил той и от 100 000 души, няма как да замени вота на 1,5 милиона българи. Няма такъв филм! Абсолютното мнозинство на "Прогресивна България" се дължи и на декларираната външна политика още преди изборите. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НАСОЧЕНА ЕДИНСТВЕНО КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТАМ ВЛИЗА И НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ И ПРЕГОВОРИ/ А НЕ ВОЙНА! / В УКРАЙНА! Знаем, че тия неща на "Дойче веле" не им харесват. За да сме на "правилната" страна, трябва да сме в "Коалицията на желаещите", да продължим да даваме пари за война в Украйна и неистово да мразим Русия. Е, няма как да се случи, защото това е България, любезни!

    Коментиран от #136, #140

    17:28 20.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Анонимен

    3 7 Отговор
    Не ставайте смешни, народът е с Радев и ще ядете бой! Ако искате , проверете!

    Коментиран от #132, #147

    17:28 20.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Максим

    4 5 Отговор
    Англия си е била винаги най-голямата политическа проститутка и то не от вчера. Това са гадовете които предизвикват международно напрежение и след това се скриват. Главният виновник за войната в Украйна е оня не сресания дебил (BJ) който посъветва украйнското Л…да не подписва предварителното Минско споразумение.

    Коментиран от #135

    17:32 20.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Проверихме,

    6 1 Отговор

    До коментар #128 от "Анонимен":

    куп необразовани лентяй сте с 8 клас по милост. Нефелни крепостни неможачи!

    17:32 20.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ЛЪЖЛИВ МАСОН

    7 3 Отговор
    Не изпълни нито едно от предизборните си обещания. Прегърна се и се сговори с мафията. Вече никой не му вярва за нищо.

    17:33 20.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Само Радев

    5 3 Отговор
    Не е идеален, но е много по-добър от тиквун!
    Чуждестранния агент дойче веле защо още го цитирате? Забранете го изцяло!

    Коментиран от #142

    17:38 20.08.2026

  • 138 Поспрете малко

    4 2 Отговор
    Не съм му подръжник но съм против протестите и глупавите идеи на статията
    Чиста пропаганда тип ОФ за прости селяни от 1944.

    17:40 20.08.2026

  • 139 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    2 3 Отговор
    Народа му даде огромно доверие с една единствена задача - да вкара Боко и Шиши на топло и да се пребори с държавата мафия. Той обаче предпочете мафиотските пари.

    17:40 20.08.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Кирил

    3 3 Отговор
    Радев е скъпотия, фатмаци, ченгета

    17:41 20.08.2026

  • 142 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Само Радев":

    И посочи едно което е добър някаква работа някаква дейност нещо посочи кое е

    17:42 20.08.2026

  • 143 Платена медия

    1 2 Отговор
    Протести на кукуво лято

    17:44 20.08.2026

  • 144 Ехо

    3 2 Отговор
    Нали знаете, на запад всичко се купува и продава. Това няма да е първата статия написана от ПП против своите опоненти.

    17:45 20.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 123

    3 0 Отговор
    Лондоското Сити му спретна протести;не е по вкуса им самостоятелна политика от която България има ползи ;Трябва да се защитава Шиши и Боко Тиквата

    17:49 20.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 От британските интриганти

    0 0 Отговор
    по-опитни има ли на този свят?

    Че и български боклуци от женски пол слугуват на Малобритания...

    17:57 20.08.2026

  • 149 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    Ще дойдете 5 автобуса срещу 200 000 свободни хора?

    18:02 20.08.2026