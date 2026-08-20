"Ще има протести": "Гардиън" с репортаж за Радев"

Как изглеждат първите месеци от управлението на Румен Радев? Има ли риск от нови масови протести през есента? Ето какво видя британският "Гардиън" в София:
Транзакционна външна политика със САЩ и Европа и ходове, които могат да бъдат разчетени като полезни за Русия - така кореспондентът на британския "Гардиън" Идън Маклаклан описва първите месеци на власт на Румен Радев.
"Липсва идеологическа последователност"
Журналистът припомня как през май България обяви край на военната подкрепа за Украйна, а след това отказа да се подпише за създаването на специален трибунал, който да разследва руските престъпления по време на войната. В Париж България бе изтеглена от "коалицията на желаещите", а военната подкрепа бе етикирана само като средство за продължаване на кръвопролитията. В същото време България се съгласи да предостави на осем американски военни цистерни правото да подкрепят операциите на САЩ в Близкия изток от българската военна база Безмер.
"Липсва идеологическа последователност в начина, по който той води външната си политика", коментира Мария Симеонова от Европейския съвет по външна политика. В тази връзка "Гардиън" поставя акцент и върху новооткритата симпатия на Радев към източното православие. През юни "Прогресивна България" подкрепи Шествието за семейството, което се противопоставя на Прайда, а след това София заплаши да блокира европейския пакт от санкции срещу Русия, защото той включва патриарх Кирил.
Източник на британското издание, близък до патриарх Даниил и църквата, казва, че поведението на Радев е мотивирано само от политически подбуди и той няма отношение към църквата и религията. "Мисля, че това беше жест към Москва. Няма практическа полза нито за България, нито за Радев", коментира още той.
Повече щети за България, отколкото за ЕС
Според Мария Симеонова Радев няма да бъде толкова разрушителен за ЕС, колкото Виктор Орбан. "Разликата е, че действията на Орбан имаха последици за Европейския съюз и Унгария, докато действията на Радев ще имат последици за България, ще маргинилизират страната и ще изолират бизнеса от възможности", казва тя пред "Гардиън".
Накрая на репортажа Идън Маклаклан обръща внимание и на спорния бюджет, приет от правителството, и припомня как предишният проектобюджет свали кабинета на Желязков. Авторът предупреждава, че българският премиер може да има проблеми през есента. "Сега виждаме, че ни излъга", казва Цветелина Марева пред британския "Гардиън". "През септември съм сигурна, че ще има протести", допълва 27-годишната жена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Трол
Коментиран от #81, #117
16:12 20.08.2026
4 ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ
Коментиран от #110
16:13 20.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти да видиш
Всеки ден по 5 пропагандни статии срещу него и по пет отпадъка на интервюта да го плюят.
Браво на него! Добре ви е подкарал!
Чакаме ви на протести да ви покажем откъде изгрява слънцето!!!!
Коментиран от #16, #30, #79, #149
16:15 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 След Рюте
16:16 20.08.2026
9 мунью
16:17 20.08.2026
10 Цвете
Коментиран от #38, #53, #99, #104, #118
16:18 20.08.2026
11 Без майтап
До коментар #2 от "Бай Фатмак":Кой е принудил Радев да бъде на колене с вдигнати ръце? Българи търсете отговора.
16:18 20.08.2026
12 Кочо
16:18 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мошето Крадев сложи феса
16:19 20.08.2026
15 Гост
Коментиран от #22
16:19 20.08.2026
16 Ти да видиш
До коментар #6 от "Ти да видиш":Къде ще са протестите?В Безмер?
16:19 20.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дзак
16:20 20.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НПО-тата
16:20 20.08.2026
24 Намордника
16:21 20.08.2026
25 1-20
16:21 20.08.2026
26 А ГДЕ
До коментар #20 от "Анонимен":МОЧАТА?
Коментиран от #31, #127
16:21 20.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Липсва идеологическа последователност
16:21 20.08.2026
30 Стенли
До коментар #6 от "Ти да видиш":Ти ли ще излезеш на контрапротести в подкрепа на мунча че да "видим откъде изгрява слънцето"..чакам те
16:21 20.08.2026
31 Дончо Ментата
До коментар #26 от "А ГДЕ":При Линкълн...
16:22 20.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А за потупването
16:23 20.08.2026
34 Атина Палада
Коментиран от #46
16:23 20.08.2026
35 444444
16:23 20.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Очевидно много искат да ни набутат
16:24 20.08.2026
38 Цветето
До коментар #10 от "Цвете":ли ти открадна?
16:24 20.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ОПГ Герб
16:24 20.08.2026
41 Едва ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щом ингилизите са се загружили, значи Радев е на прав път. Бог да го пази!
16:24 20.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Веднага да бъде изгонен
16:25 20.08.2026
45 Шарлатани ООД
16:25 20.08.2026
46 Само лев
До коментар #34 от "Атина Палада":ли ти дължи?
16:25 20.08.2026
47 Гост
До коментар #22 от "Някой":Нищо чудно, като им виждам нивото на евроатлантиците, няма да се изненадвам, ако наистина пише подобно нещо. Отдавна обърнаха не само войната, ами цялата политика на мач Левски - ЦСКА. Лозунгите им такива, и скандиранията по митинги, и въобще акъла и възпитанието им е като на футболни хулигани. Пази Боже, да не се докопат до властта, че тежко ни!
16:25 20.08.2026
48 УЖАС
16:26 20.08.2026
49 ИИ на РР
Машините ще са прозрачни
За всеки случай
Ура
16:26 20.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ФАКТ
16:27 20.08.2026
53 Някой
До коментар #10 от "Цвете":Не са всички. Само тези с отпадналата необходимост. И са много кресливи.
16:27 20.08.2026
54 Малее
16:28 20.08.2026
55 Фори
16:28 20.08.2026
56 "демократ"
16:28 20.08.2026
57 Кантар
16:28 20.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Радев е позор
Коментиран от #100
16:29 20.08.2026
60 Стоян
16:30 20.08.2026
61 Пилотът Гошу
16:30 20.08.2026
62 Много кофти
16:31 20.08.2026
63 Идън Маклаклан прави репортаж
16:32 20.08.2026
64 Аз за това
16:32 20.08.2026
65 Корнелия Нинова
‼️Намаляват минималната работна заплата, но запазват многохилядните заплати в бордовете. И увеличение в МВР и МО.
Потресаваща несправедливост! Записали са си го черно на бяло. Не им пука.
Програмата им е клишета, но има едно конкретно нещо с конкретен срок: многохилядните заплати в бордовете няма да се замразяват и намаляват и през 2027 година.
В програмата пише, че до декември 2026 г. ще правят анализ и нова методика за заплатите.
Това означава, че тази тема няма да присъства в бюджета за 2027, защото той се приема през ноември 2026.
Анализът на регресистите още няма да е готов.
Нагло и неморално!
Правиха ли анализ на майчинството, детските, заплатите на медицинските сестри, акушерки, минимална заплата? Направо ги замразиха.
Но на клиентелата си от службогонци и роднински назначения (НДК крещящ пример) "ще правят". Нищо няма да правят. Само номера за печелена на време.
Да не говорим, че се готвят да намалят минималната заплата на близо 500 000 души с нова формула. Без да си мръднат пръста да озаптят цените, както обещаха и излъгаха. Това е най- антисоциалното и най-антихуманно, некадърно и алчно правителство.
Коментиран от #102
16:32 20.08.2026
66 Протести против Радев
Те са единствената опозиция.
Другите са клекнали.
От жълтопаветните протести не чакайте!
От Боко и Шиши- хич!
Коментиран от #73
16:32 20.08.2026
67 Само да попитам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коя олигархия? Нашата или вашата?
16:32 20.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ППдебил
16:33 20.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Гатанка
16:33 20.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Само да попитам
До коментар #66 от "Протести против Радев":Нали Копейкин ни обеща "революция срещу еврото". Пропомни ни какво се случи?
16:35 20.08.2026
74 Гост
Коментиран от #82
16:35 20.08.2026
75 Гардиън по поръчка
16:36 20.08.2026
76 казах
Коментиран от #106, #115
16:36 20.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 защо
Ако не са го преписали от тезисите на Ленин пък на.
Коментиран от #89
16:37 20.08.2026
79 Промяна Х
До коментар #6 от "Ти да видиш":И ти лично ще биеш всичките протестиращи защото не са с твоят господар ли хахахаха И Докога смяташ че това е начин господарят тида държи властта
16:37 20.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Не само
До коментар #3 от "Трол":И министър Бях точен с парите ще изкара водните оръдия и сълзотворния газ.
16:37 20.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ще го призная Радев
Коментиран от #97
16:38 20.08.2026
84 Ганчо пита
Кога ще излярим от тях най-после???
16:39 20.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ха ха ха
До коментар #28 от "Истината":Истината е, че на русия е вината за войната
Коментиран от #93
16:39 20.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Айде бе
Пакистанците и индийците да не ми дават тон в живота ако обичат!!
Поръчкови статии не четем!
16:40 20.08.2026
89 Не, бе ...
До коментар #78 от "защо":Те са различни... ХАХАХАХХАХА
16:40 20.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Гост
До коментар #82 от "Математик":Я направи сметката и за другите, тях колко ги подкрепят? И най вече, с кого да заменим Радев, кой има по голямо доверие сред народа?
16:41 20.08.2026
92 Малък Мраз
До коментар #77 от "ФАКТ":С кои олигарси с бори Мунчо?
16:42 20.08.2026
93 Само питам
До коментар #86 от "Ха ха ха":В Иран и Газа ли?
16:42 20.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Има истина че
Излъга и подведе хората че ще сложи край на атлантическата лудост в България. Оказа се обаче че даже е по луд от предишните атлантически смотаняци. Никаква алтернатива на нищо не е този мушенгия
16:43 20.08.2026
96 Наблюдател
До коментар #82 от "Математик":Никой в тази държава няма по-голямо доверие на хората от Румен Радев.....направо сте смешни с тези глупави материали против Радев , с които ни облъчване ежедневно.
Коментиран от #108
16:43 20.08.2026
97 Няма да стане
До коментар #83 от "Ще го призная Радев":И руски шпиони трябва да лови, от тях има достатъчно. Най-нагли са руските, израелските и американските.
16:45 20.08.2026
98 Истината
16:45 20.08.2026
99 Румен Решетников
До коментар #10 от "Цвете":Това важи и за Иван Костов, нали, ватенка? 😀
16:47 20.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 изчезни
До коментар #65 от "Корнелия Нинова":Няма нищо вярно от това. преписваш това нещо беше написано преди 1 месец. Може и ти да си бил.
16:49 20.08.2026
103 Чорапа е по-вреден за българите и от
16:49 20.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Народ
До коментар #76 от "казах":За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
16:54 20.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Анонимен
До коментар #96 от "Наблюдател":96 на кои ХОРАТА 96 ти си един и кажи за какво му имаш ти лично доверие Затова че лежи 9 години в президенството и ли за това че сега пак лежи но в парламента Посочи ми каква дейност има посочи ми едно полезно нещо свършено С лъжи диктат забрани няма развитие на държавата ни 96
16:56 20.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 мхм
До коментар #4 от "ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ":нали там им е централата на жълтопаветниците. Сега Радев пускал американски самолети и е зле, преди Бойко като ги беше пуснал на летище София беше добре. Последно добре ли е, зле ли е? За тях е зле каквото и да стане, защото не са на власт :)
16:58 20.08.2026
111 Тити
16:59 20.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 москалски чорап
17:16 20.08.2026
117 Той
До коментар #3 от "Трол":е от празнократунците. само петолъчки има зад челото.
17:17 20.08.2026
118 Може
До коментар #10 от "Цвете":да си цвете, ама не си за мирисане.....малко и мисъл трябва
17:18 20.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 ЖЪРТОПАВЕННИЦИ СРЕЩУ МАСОНИ
17:25 20.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Григор
Едва ли трябва да се гледа сериозно на писанията на "Дойче веле", защото има опасност от мозъчно увреждане! Ще има протести. Ами добре. Нека протестират. Жълтите павета са свободни. Само че има една подробност. Един митинг, пък бил той и от 100 000 души, няма как да замени вота на 1,5 милиона българи. Няма такъв филм! Абсолютното мнозинство на "Прогресивна България" се дължи и на декларираната външна политика още преди изборите. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НАСОЧЕНА ЕДИНСТВЕНО КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТАМ ВЛИЗА И НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ И ПРЕГОВОРИ/ А НЕ ВОЙНА! / В УКРАЙНА! Знаем, че тия неща на "Дойче веле" не им харесват. За да сме на "правилната" страна, трябва да сме в "Коалицията на желаещите", да продължим да даваме пари за война в Украйна и неистово да мразим Русия. Е, няма как да се случи, защото това е България, любезни!
Коментиран от #136, #140
17:28 20.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Анонимен
Коментиран от #132, #147
17:28 20.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Максим
Коментиран от #135
17:32 20.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Проверихме,
До коментар #128 от "Анонимен":куп необразовани лентяй сте с 8 клас по милост. Нефелни крепостни неможачи!
17:32 20.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ЛЪЖЛИВ МАСОН
17:33 20.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Само Радев
Чуждестранния агент дойче веле защо още го цитирате? Забранете го изцяло!
Коментиран от #142
17:38 20.08.2026
138 Поспрете малко
Чиста пропаганда тип ОФ за прости селяни от 1944.
17:40 20.08.2026
139 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
17:40 20.08.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Кирил
17:41 20.08.2026
142 Анонимен
До коментар #137 от "Само Радев":И посочи едно което е добър някаква работа някаква дейност нещо посочи кое е
17:42 20.08.2026
143 Платена медия
17:44 20.08.2026
144 Ехо
17:45 20.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 123
17:49 20.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 От британските интриганти
Че и български боклуци от женски пол слугуват на Малобритания...
17:57 20.08.2026
149 Мусорчик
До коментар #6 от "Ти да видиш":Ще дойдете 5 автобуса срещу 200 000 свободни хора?
18:02 20.08.2026