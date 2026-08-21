Иран заплаши САЩ със „съкрушителен“ отговор при нови заплахи

Иран обеща „съкрушителен“ отговор на всякакви нови заплахи от страна на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Али Абдолахи заяви, че реакцията на Ислямската република ще бъде мащабна и решителна.
„Благодарение на готовността си на суша, по море, във въздуха, в сферата на противовъздушната отбрана и в киберпространството, въоръжените сили на Иран ще отговорят на новите заплахи на врага със смазващи, наказателни и съкрушителни действия“, заяви Абдолахи.
Изказването му идва след предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон налага „драконовски санкции“ на Техеран и ще предприеме тежки икономически мерки срещу всяка страна, която помага на Иран.
По-рано председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф заяви, че Вашингтон изглежда е стигнал до извода, че не може да надделее над Иран в пряк военен сблъсък.
По време на посещение в съседен Ирак Калибаф призова за изработването на план за справяне с американските санкции. Той обвини САЩ и Израел, че водят срещу Иран икономическа и, по думите му, „когнитивна“ война.
На този фон петролните пазари остават под напрежение. Цените на петрола се стабилизираха, но се насочват към второ поредно седмично повишение заради опасенията относно износа на енергийни ресурси от района на Персийския залив.
Ден по-рано петролът достигна най-високото си ниво от повече от три седмици след отправените от Вашингтон заплахи за нови санкции.
Засилването на реториката между Вашингтон и Техеран увеличава опасенията, че икономическият натиск може да прерасне в нова ескалация с последици не само за двете страни, но и за енергийните пазари в световен мащаб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #10, #11
13:46 21.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #16
13:46 21.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
13:46 21.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #18
13:47 21.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #30
13:47 21.08.2026
6 А такаааа.....
13:47 21.08.2026
7 С 40 трилиона дълг
13:49 21.08.2026
8 Радев пак се издъни!
Ние защо внасяме фурми?
13:49 21.08.2026
9 78291
Коментиран от #25
13:50 21.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Киборг
До коментар #1 от "Овчар":Защото забравиха какво им се случи през 20014..! Предстои опресняване и ъпгрейд.
13:53 21.08.2026
12 Заплахата е реална
13:54 21.08.2026
13 Страшно става
13:56 21.08.2026
14 ДГИ-Движение за граждански инициативи
До коментар #10 от "Русодебил":ДГИ-Движение за граждански инициативи
Ако споделяте ценностите на ДГИ.
Ако разпространявате идеите на ДГИ.
Вие вече сте член на ДГИ;
Самоорганизирайте се по места.
Всяка ваша идея по места
е ценна за България!
"Времето е в нас и ние сме във времето.
То нас променя и ние него променяме"
Народе!!!!
13:57 21.08.2026
15 Никополец
Коментиран от #26
13:58 21.08.2026
16 Тилопев
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":Т.ъпак. Фашизма и нацизма в момента са просия. Бегай в сибир пр.осяк
14:01 21.08.2026
17 Тези
14:04 21.08.2026
18 Не ти ли
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":омръзна да пишеш тези измислици. Тези данниу са интегрирани къ всяка следваща година и тезат на свестта (то руснак съвест има ли?) на дребния руски комплексар.
14:07 21.08.2026
19 Възраждане
Коментиран от #20, #28
14:09 21.08.2026
20 Като
До коментар #19 от "Възраждане":ти видя братята си представям на какво приличаш! Няма много връзка с хомо..пиенс
14:13 21.08.2026
21 Митя
14:16 21.08.2026
22 Кромидченко
14:19 21.08.2026
23 УдоМача
14:32 21.08.2026
24 Анонимен
14:43 21.08.2026
25 Мдаа...
До коментар #9 от "78291":Ми като нямат нищо нека инфантилния идиот тръмп нареди наземна операция и да ги приключва, що се бави?
Виж сега розАв, най добре е да се изказваш по теми по които си специалистка, а повечето от нас нищо не разбираме. Като например избелване на ануса, ползите от употребата на леки синтетики при борбата с когнитивния дисонанс, организиране на гейпаради, качествата на различните видове елекрически силиконени играчки...
Пак ще ти се смеем, ама поне ще си в свои води.
14:48 21.08.2026
26 Ко каза
До коментар #15 от "Никополец":Защо Сичкото самолетоносач избягаха, а днес и най-ама-най гУмио, модерен и страшен се прибира.
14:51 21.08.2026
27 Механик
Сега САЩ нямат печеливш ход. Да продължат военните действия им е много скъпо, понеже Иран е далеко, а в арабските държави не останаха бази. Да не говорим, че и джепането им привърши.
Да се откажат, ова ще е голяма излагация пред цял свят. ДОПЪЛНИТЕЛНА излагация, щото Тръмп не спря да се излага по 3 пъти на ден.
САЩ изгубиха и тази СИ война. Поредната.
14:52 21.08.2026
28 Нолошев
До коментар #19 от "Възраждане":Явно обичаш р.езаните салами а пу.тлероид от из.хождане. Братски иран аахаххахахахха, какъв ид.иот
Коментиран от #31
14:52 21.08.2026
29 Давай Дони
Коментиран от #32
14:56 21.08.2026
30 БЪЛГАРИН
До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":По луд , объркан и незнаещ простак и лунатик , не съм чел!
14:57 21.08.2026
31 Механик
До коментар #28 от "Нолошев":Да, Иран е братски. Нашият ген е много по-близо да този на Иран, от колкото до този на кръвосмесителна Англия. Езикът също. Да не говорим, че дори това да не бе така, нас ни обединява омразата към западният подтисник и експолоататор.
Сега сфана ли или ти е трудничко както обикновено?
Коментиран от #33
14:57 21.08.2026
32 А защо
До коментар #29 от "Давай Дони":Лудия макс във втория си мандат не се сеща за Водородния Ким. От два дена говори само, че се надява на среща с кимчо. Разбра, че всички хВъргат вече ракети до другия бряг на океаните.
15:08 21.08.2026
33 Прешев
До коментар #31 от "Механик":Това което си написал е измислица на кгб , както и че сме дошли от Монголия.Има множество днк-тестове които показват че сме наследници на траките.Да ,българи има на много места по света но винаги са тръгвали от тук на там а не обратното
15:15 21.08.2026