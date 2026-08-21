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Иран заплаши САЩ със „съкрушителен“ отговор при нови заплахи

Иран заплаши САЩ със „съкрушителен“ отговор при нови заплахи

21 Август, 2026 13:47, обновена 21 Август, 2026 14:01 1 724 33

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  • заплахи

Техеран предупреди, че ще реагира по всички направления, докато Вашингтон затяга икономическия натиск срещу страната

Иран заплаши САЩ със „съкрушителен“ отговор при нови заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обеща „съкрушителен“ отговор на всякакви нови заплахи от страна на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Али Абдолахи заяви, че реакцията на Ислямската република ще бъде мащабна и решителна.

„Благодарение на готовността си на суша, по море, във въздуха, в сферата на противовъздушната отбрана и в киберпространството, въоръжените сили на Иран ще отговорят на новите заплахи на врага със смазващи, наказателни и съкрушителни действия“, заяви Абдолахи.

Изказването му идва след предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон налага „драконовски санкции“ на Техеран и ще предприеме тежки икономически мерки срещу всяка страна, която помага на Иран.

По-рано председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф заяви, че Вашингтон изглежда е стигнал до извода, че не може да надделее над Иран в пряк военен сблъсък.

По време на посещение в съседен Ирак Калибаф призова за изработването на план за справяне с американските санкции. Той обвини САЩ и Израел, че водят срещу Иран икономическа и, по думите му, „когнитивна“ война.

На този фон петролните пазари остават под напрежение. Цените на петрола се стабилизираха, но се насочват към второ поредно седмично повишение заради опасенията относно износа на енергийни ресурси от района на Персийския залив.

Ден по-рано петролът достигна най-високото си ниво от повече от три седмици след отправените от Вашингтон заплахи за нови санкции.

Засилването на реториката между Вашингтон и Техеран увеличава опасенията, че икономическият натиск може да прерасне в нова ескалация с последици не само за двете страни, но и за енергийните пазари в световен мащаб.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    20 5 Отговор
    Този информационен сайт факти гони читателите си..! Защо го правите..?

    Коментиран от #10, #11

    13:46 21.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    22 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #16

    13:46 21.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    25 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    13:46 21.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    12 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #18

    13:47 21.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    15 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #30

    13:47 21.08.2026

  • 6 А такаааа.....

    24 4 Отговор
    „съкрушителен“ отговор по Безмер!

    13:47 21.08.2026

  • 7 С 40 трилиона дълг

    23 4 Отговор
    На САЩ „съкрушителен“ удар не му е нужен а само да се чака падежа

    13:49 21.08.2026

  • 8 Радев пак се издъни!

    7 17 Отговор
    САЩ казаха на всички съюзници да не търгуват с Иран!
    Ние защо внасяме фурми?

    13:49 21.08.2026

  • 9 78291

    5 17 Отговор
    С какво плаши със сопи и лопати ли ,те нищо нямат вече тея

    Коментиран от #25

    13:50 21.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Киборг

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Защото забравиха какво им се случи през 20014..! Предстои опресняване и ъпгрейд.

    13:53 21.08.2026

  • 12 Заплахата е реална

    6 17 Отговор
    Координатите са дадени от руския разузнавателен самолет на Иранците. При удар няма само да пострадат гражданите около Безмер а всички Български граждани от радиация при удара на Ирански ракети с обеднен уран. Бившият министър на отбраната предупреждава

    13:54 21.08.2026

  • 13 Страшно става

    18 7 Отговор
    Сега като опукат американците и израелците,почват Безмер.

    13:56 21.08.2026

  • 14 ДГИ-Движение за граждански инициативи

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русодебил":

    ДГИ-Движение за граждански инициативи

    Ако споделяте ценностите на ДГИ.
    Ако разпространявате идеите на ДГИ.
    Вие вече сте член на ДГИ;

    Самоорганизирайте се по места.
    Всяка ваша идея по места
    е ценна за България!


    "Времето е в нас и ние сме във времето.
    То нас променя и ние него променяме"
    Народе!!!!

    13:57 21.08.2026

  • 15 Никополец

    10 22 Отговор
    Жалки чалми. Тръмп ще ви разкаже играта. Иран е бедна пропаднала държава, сипеща лъжи на които само путлероидите вярват.

    Коментиран от #26

    13:58 21.08.2026

  • 16 Тилопев

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    Т.ъпак. Фашизма и нацизма в момента са просия. Бегай в сибир пр.осяк

    14:01 21.08.2026

  • 17 Тези

    9 11 Отговор
    трябва да се молят за милостта на евреите и американците, както и нашите копйки, разбира се!

    14:04 21.08.2026

  • 18 Не ти ли

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    омръзна да пишеш тези измислици. Тези данниу са интегрирани къ всяка следваща година и тезат на свестта (то руснак съвест има ли?) на дребния руски комплексар.

    14:07 21.08.2026

  • 19 Възраждане

    11 12 Отговор
    Братски Иран има мощта да изравни със земята всички американски бази по света. Жалко за хорара в Безмер. Румен Радев ги пожертва

    Коментиран от #20, #28

    14:09 21.08.2026

  • 20 Като

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    ти видя братята си представям на какво приличаш! Няма много връзка с хомо..пиенс

    14:13 21.08.2026

  • 21 Митя

    3 0 Отговор
    Да нямат вече атомна бомба?

    14:16 21.08.2026

  • 22 Кромидченко

    5 2 Отговор
    Вова им е прехвърлил СЯО !

    14:19 21.08.2026

  • 23 УдоМача

    8 4 Отговор
    Браво на Иран! Така трябва да се действа!!!

    14:32 21.08.2026

  • 24 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ний прилежно сме предприели мерки за защита на военната база от чужди посегателства.Затова е предвидено да се разположат гръцки ракети на ПВО в региона.С чужда помощ /с чужда пита помен се прави/търсим защита,защото нашите ракети предвидливо са пратени от властимащите в страната на Зеления.

    14:43 21.08.2026

  • 25 Мдаа...

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "78291":

    Ми като нямат нищо нека инфантилния идиот тръмп нареди наземна операция и да ги приключва, що се бави?

    Виж сега розАв, най добре е да се изказваш по теми по които си специалистка, а повечето от нас нищо не разбираме. Като например избелване на ануса, ползите от употребата на леки синтетики при борбата с когнитивния дисонанс, организиране на гейпаради, качествата на различните видове елекрически силиконени играчки...
    Пак ще ти се смеем, ама поне ще си в свои води.

    14:48 21.08.2026

  • 26 Ко каза

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Никополец":

    Защо Сичкото самолетоносач избягаха, а днес и най-ама-най гУмио, модерен и страшен се прибира.

    14:51 21.08.2026

  • 27 Механик

    6 0 Отговор
    Голяма греда за САЩ беше, че нападнаха Иран. Те си мислеха, че ще е лесно като във Венецуела, ама иранците не са предатели и даже да не харесват "режима", повече не харесват Израел и САЩ.
    Сега САЩ нямат печеливш ход. Да продължат военните действия им е много скъпо, понеже Иран е далеко, а в арабските държави не останаха бази. Да не говорим, че и джепането им привърши.
    Да се откажат, ова ще е голяма излагация пред цял свят. ДОПЪЛНИТЕЛНА излагация, щото Тръмп не спря да се излага по 3 пъти на ден.
    САЩ изгубиха и тази СИ война. Поредната.

    14:52 21.08.2026

  • 28 Нолошев

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    Явно обичаш р.езаните салами а пу.тлероид от из.хождане. Братски иран аахаххахахахха, какъв ид.иот

    Коментиран от #31

    14:52 21.08.2026

  • 29 Давай Дони

    1 1 Отговор
    И тия почнаха да се репчат като коррейския шопар и бункерния .

    Коментиран от #32

    14:56 21.08.2026

  • 30 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":

    По луд , объркан и незнаещ простак и лунатик , не съм чел!

    14:57 21.08.2026

  • 31 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нолошев":

    Да, Иран е братски. Нашият ген е много по-близо да този на Иран, от колкото до този на кръвосмесителна Англия. Езикът също. Да не говорим, че дори това да не бе така, нас ни обединява омразата към западният подтисник и експолоататор.
    Сега сфана ли или ти е трудничко както обикновено?

    Коментиран от #33

    14:57 21.08.2026

  • 32 А защо

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Давай Дони":

    Лудия макс във втория си мандат не се сеща за Водородния Ким. От два дена говори само, че се надява на среща с кимчо. Разбра, че всички хВъргат вече ракети до другия бряг на океаните.

    15:08 21.08.2026

  • 33 Прешев

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Това което си написал е измислица на кгб , както и че сме дошли от Монголия.Има множество днк-тестове които показват че сме наследници на траките.Да ,българи има на много места по света но винаги са тръгвали от тук на там а не обратното

    15:15 21.08.2026

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