Иран заплаши САЩ със „съкрушителен“ отговор при нови заплахи

Иран обеща „съкрушителен“ отговор на всякакви нови заплахи от страна на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Али Абдолахи заяви, че реакцията на Ислямската република ще бъде мащабна и решителна.

„Благодарение на готовността си на суша, по море, във въздуха, в сферата на противовъздушната отбрана и в киберпространството, въоръжените сили на Иран ще отговорят на новите заплахи на врага със смазващи, наказателни и съкрушителни действия“, заяви Абдолахи.

Изказването му идва след предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон налага „драконовски санкции“ на Техеран и ще предприеме тежки икономически мерки срещу всяка страна, която помага на Иран.

По-рано председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф заяви, че Вашингтон изглежда е стигнал до извода, че не може да надделее над Иран в пряк военен сблъсък.

По време на посещение в съседен Ирак Калибаф призова за изработването на план за справяне с американските санкции. Той обвини САЩ и Израел, че водят срещу Иран икономическа и, по думите му, „когнитивна“ война.

На този фон петролните пазари остават под напрежение. Цените на петрола се стабилизираха, но се насочват към второ поредно седмично повишение заради опасенията относно износа на енергийни ресурси от района на Персийския залив.

Ден по-рано петролът достигна най-високото си ниво от повече от три седмици след отправените от Вашингтон заплахи за нови санкции.

Засилването на реториката между Вашингтон и Техеран увеличава опасенията, че икономическият натиск може да прерасне в нова ескалация с последици не само за двете страни, но и за енергийните пазари в световен мащаб.