Адв. Кашъмов за Пеевски: Време е обществото да спре да се занимава с един човек и неговите влияния във властта

В момента има две производства – едното е образно казано срещу Делян Пеевски, другото – срещу служители в ГДБОП. Този спор възникна още при показването на тези данни за полети. Това, че става дума за човек с имунитет, определя обстоятелството, че делото се работи от СГП и нейният следствен отдел. Точно там има съмнения за поръчкова работа, както беше с кмета на Варна. Това заяви пред Нова тв адв. Александър Кашъмов по повод новината, че прокуратурата ще проверява действията на ГДБОП по разследването на полетите на Пеевски.

„Иззети са материалите от ГДБОП за полетите. В същото време, отваряйки новините на сайта на прокуратурата, виждаме, че това не е важно събитие. Въпросът опира до това дали тези данни, които се събират по PRN, са правомерно използвани. Смисълът да се събират тези данни по самата директива е за разкриване и разследване на тероризъм и тежки престъпления“, обърна внимание той.

Според него не е нормално някой, който вероятно е свързан с Пеевски или с кръга около него, или с кръгове от брокери на влияние, под негово крило да вървят подобни производства: „Говоря за Емилия Русинова. Същевременно, не е нормално да бъде във всяко производство проверявана и полицията.“

„Обществото се занимава с Пеевски вече най-малко 16 години. Една от основните задачи пред обществото ни е да престанем да се занимаваме с един човек и неговите влияния във властта, в съдебната система. Нямам предвид да се затвори вратата и той да изчезне обаче. Топката е в НС. Начини за решаване на казуса има, трябва да сме умерени оптимисти“, каза още адвокатът.