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Адв. Кашъмов за Пеевски: Време е обществото да спре да се занимава с един човек и неговите влияния във властта

Адв. Кашъмов за Пеевски: Време е обществото да спре да се занимава с един човек и неговите влияния във властта

21 Август, 2026 10:10 1 685 14

  • адв. александър кашъмов-
  • делян пеевски-
  • полети

В момента има две производства – едното е образно казано срещу Делян Пеевски, другото – срещу служители в ГДБОП. Този спор възникна още при показването на тези данни за полети

Адв. Кашъмов за Пеевски: Време е обществото да спре да се занимава с един човек и неговите влияния във властта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента има две производства – едното е образно казано срещу Делян Пеевски, другото – срещу служители в ГДБОП. Този спор възникна още при показването на тези данни за полети. Това, че става дума за човек с имунитет, определя обстоятелството, че делото се работи от СГП и нейният следствен отдел. Точно там има съмнения за поръчкова работа, както беше с кмета на Варна. Това заяви пред Нова тв адв. Александър Кашъмов по повод новината, че прокуратурата ще проверява действията на ГДБОП по разследването на полетите на Пеевски.

„Иззети са материалите от ГДБОП за полетите. В същото време, отваряйки новините на сайта на прокуратурата, виждаме, че това не е важно събитие. Въпросът опира до това дали тези данни, които се събират по PRN, са правомерно използвани. Смисълът да се събират тези данни по самата директива е за разкриване и разследване на тероризъм и тежки престъпления“, обърна внимание той.

Според него не е нормално някой, който вероятно е свързан с Пеевски или с кръга около него, или с кръгове от брокери на влияние, под негово крило да вървят подобни производства: „Говоря за Емилия Русинова. Същевременно, не е нормално да бъде във всяко производство проверявана и полицията.“

„Обществото се занимава с Пеевски вече най-малко 16 години. Една от основните задачи пред обществото ни е да престанем да се занимаваме с един човек и неговите влияния във властта, в съдебната система. Нямам предвид да се затвори вратата и той да изчезне обаче. Топката е в НС. Начини за решаване на казуса има, трябва да сме умерени оптимисти“, каза още адвокатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена медия

    21 0 Отговор
    Що за платена партенка е това?

    10:13 21.08.2026

  • 2 Питане

    10 1 Отговор
    Тоя "адв" не беше ли чест клиент на "Св. Наум" ???

    10:17 21.08.2026

  • 3 Пич

    6 21 Отговор
    Не съм защитник на Пеевски, но.......
    Фиксацията върху това дали някоя личност извършва престъпни деяния е работа на следствието и прокуратурата!!! И тя се върши мълчаливо!!! Когато някоя политическа сила реве денонощно, а тази сила е показала само некадърност и безпомощност да се справи с проблемите на българите, но същевременно не спира да ги краде, и да им измисля всевъзможни данъци, такси и глоби, та......... това реване срещу Пеевски прилича на операция за отклоняване на вниманието!!!

    10:17 21.08.2026

  • 4 сигурно влияе и на мене . и на кашъмов

    6 0 Отговор
    му влияе . като цяло и при каушев се забелязваше влиянието на пеески . и при алексей за сглобката и татко петко каратиста . на доган така му влияеше . електората е намалял . кой ли ще е неговия кандидат за президенските избори . според мен ще подкрепи някой от кандидатите без да обяви кандидатура .

    10:20 21.08.2026

  • 5 Адвокат

    17 0 Отговор
    "За да работиш като адвокат и да защитаваш престъпници трябва да можеш да правиш компромиси със съвестта си.Най-успешните адвокати в наказателните дела са тези, които изобщо нямат съвест!Накратко, адвокатството е най-голямото морално падение за един мъж."

    10:21 21.08.2026

  • 6 1001

    10 0 Отговор
    Вкарайте ги в затвора и ще спре!

    10:22 21.08.2026

  • 7 Янко

    8 0 Отговор
    Щом държавата не може да вкара мамута в затвора се казва ега ти и държавата

    10:46 21.08.2026

  • 8 00014

    4 0 Отговор
    При Народния съд процентът осъдени адвокати и съдии е бил най-голям.

    Коментиран от #11, #14

    10:57 21.08.2026

  • 9 Учуден

    6 0 Отговор
    Да крадеш един цял народ не е ли тежко престъпление?

    11:05 21.08.2026

  • 10 Ама

    3 0 Отговор
    Оставете го на мира човека ,нека да си краде

    11:06 21.08.2026

  • 11 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "00014":

    И при втория НС ще бъде същото.Плюс журналисти.

    11:13 21.08.2026

  • 12 Моряка

    2 0 Отговор
    Пеевски човек?Голям майтапчия си!

    11:15 21.08.2026

  • 13 Перо

    2 2 Отговор
    Има болни мозъци в това правителство! Огромна енергия, усилия, средства и дълга командировка в САЩ, насочени срещу един човек, без да се види правната страна: как да се състави обвинение от прокуратурата, без причини и щети от държавни ведомства и по наличие на чуждестранни закони и контрол! Цялата пара отиде в свирката, докато цените скачат до небето, вече 1 лв. отдавна мина €1 и върви към £1, а регулаторните органи не работят!

    11:21 21.08.2026

  • 14 Д-р Хаус

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "00014":

    Всеки е невинен до доказване на противното. Съдът решава кой е виновен или го оправдава. Не се правете на съдници .

    11:22 21.08.2026

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