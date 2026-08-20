Зеленски: Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия залага на балистични ракети и ескалация на войната, след поредна масирана нощна атака срещу Украйна, при която са загинали най-малко 13 души, предава БТА.
„За съжаление, докато Москва залага на балистични ракети и ескалация, светът не винаги реагира адекватно на такива атаки“, написа Зеленски в „Телеграм“. Той подчерта необходимостта от допълнителни средства за противоракетна отбрана.
По данни на украинските власти 12 души са загинали в Киев, а още един - в Киевска област. При атаката са били повредени жилищни сгради, училище и детска болница, а десетки хора са били ранени.
Зеленски определи нападението като масирано и заяви, че то е било подготвяно продължително време. По думите му руските сили са комбинирали различни видове балистични и крилати ракети и дронове, за да нанесат максимални щети на цивилната инфраструктура.
Украинският президент съобщи още, че руски удари са засегнали газова инфраструктура в Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област.
Атаката отново постави на дневен ред недостига на средства за противоракетна отбрана в Украйна. Според последните данни украинските системи са успели да прехванат голяма част от дроновете и крилатите ракети, но балистичните ракети са останали сериозно предизвикателство.
Зеленски призова съюзниците на Киев да реагират по-решително и да предоставят допълнителни средства за противоракетна отбрана, особено за защита от балистични ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо хубаво не е дошло от империята на
Коментиран от #4, #10, #11, #17, #18, #66
11:36 20.08.2026
2 Боташ
11:38 20.08.2026
3 Госあ
Коментиран от #22
11:38 20.08.2026
4 Госあ
До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":сваляй феса бе!
Коментиран от #12
11:39 20.08.2026
5 иван костов
11:39 20.08.2026
6 Ех Зели...!
Няма теб да питат я...?!?!
11:40 20.08.2026
7 Фен
11:40 20.08.2026
8 Гост
11:41 20.08.2026
9 Имат Карти Залагат
Коментиран от #23
11:41 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да допълня...!
До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":Сваляй чалмата,ве...!
11:41 20.08.2026
12 Не да го сваля,
До коментар #4 от "Госあ":а да го слага защото явно 5 века му е било малко да го носи на кухата си кратуна на раменете.
11:43 20.08.2026
13 Логика
11:43 20.08.2026
14 Няма на какво друго да разчита!
Коментиран от #19, #53
11:43 20.08.2026
15 Хаха
Днес що рИве - тарикат мъж не писка и не проси, да "побеждава" Русия или да развява белия байрак! Друг изход отдавна няма!
11:43 20.08.2026
16 Луд с картечница
11:46 20.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":Явно си калмар по родопски и още ви е яд ,че руснаците ви разрушиха рахатлъка .
11:49 20.08.2026
19 А вие какво освен празнословие
До коментар #14 от "Няма на какво друго да разчита!":от празноглавие и лаене като куче каруца.
11:49 20.08.2026
20 любопитен
11:50 20.08.2026
21 Зеленски
11:52 20.08.2026
22 Сигурно е така,но това с чистенето и
До коментар #3 от "Госあ":строенето в западната част на WCкрайна, е като да се качиш на Титаник 5 минути преди да потъне.
Коментиран от #40
11:52 20.08.2026
23 дядо дръмпир-истината
До коментар #9 от "Имат Карти Залагат":Украйна наваксва: Русия отбелязва огромни загуби от над 40 000 военни през юлиКогато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., Владимир Путин очакваше тя да продължи само няколко месеца.
Той не очакваше, че войната ще бушува повече от четири години по-късно.
И със сигурност не е предвидил, че армията му ще преживее един от най-бруталните и кървави месеци на войната през юли 2026 г. Но точно това се случи.Юли, пълен с загуби
Руските военни загуби достигнаха нов връх миналия месец. The New York Post съобщи, че само през юли Москва е загубила 42 860 военни, които са били убити или ранени; това е според данни на Министерството на отбраната на Украйна.
Това представлява най-голямата месечна загуба за руската армия от януари 2025 г. насам. Общите руски загуби от пълномащабната инвазия през 2022 г. бързо се приближават към 1,5 милиона войници.Москва е под нарастващ натиск да замени падналите войски. За да запълнят тези нарастващи празнини, военните рекрутъри прибягват до агресивни тактики.Помощ от чужбина
Недостигът на персонал накара Кремъл все повече да търси подкрепа от чуждестранни съюзници.
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди през август, че Москва планира да разположи още 30 000 до 50 000 севернокорейски войници, за да компенсира загубите.
Тези сили попадат в месомелачка и в безнадеждна битка. Руските позиции на изток и юг започнаха да се поддават на натиска.
Коментиран от #28, #29, #58, #92
11:52 20.08.2026
24 асенчо
11:52 20.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 7676
11:53 20.08.2026
27 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
Коментиран от #30
11:54 20.08.2026
28 дядо дръмпир-истината
До коментар #23 от "дядо дръмпир-истината":Възстановяване на загубени територии
Докато руските сили преживяваха най-катастрофалния си месец от дълго време, украинските войски успяха да напреднат по южната фронтова линия. Сателитни изображения показват, че Киев е възвърнал почти 780 квадратни километра суша.Войниците, воюващи за Украйна, върнаха 26 окупирани селища под украински контрол в този напредък. В югоизточната част на Украйна военни части отблъснаха руските сили с повече от 11 километра.
Това е най-голямото териториално настъпление на Украйна за повече от година.
Тези тактически победи за Украйна доказват, че постоянният натиск и новите технологии за дронове и отбрана работят. Това е особено важно за предстоящата зима, когато Русия е известна със своите опустошителни атаки и сухопътни офанзиви.ПС€Това що не се пише във факти?
Коментиран от #31, #35, #39, #91, #101
11:54 20.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 дядо дръмпир
До коментар #27 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":Нали печелиш от близо 5 години.дай някакви данни за победата на прросия??по добре пиши за григор или за снощните мачове в Синсинати..
Коментиран от #42
11:57 20.08.2026
31 Гост
До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":Дали осънавате, колко глупаво изглежда подобен копиран тескст за Великата украинска перемога под статия, информираща, как Зеленски реве като вдовица .... срещу руските удари?
11:57 20.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ачо
11:57 20.08.2026
34 хахахах
До коментар #29 от "Крокодила Гена":с големина на грахово зърно са твоите "топченца", мешелче!!!
Коментиран от #43
11:58 20.08.2026
35 Крокодила Гена
До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":Давай давай още може! Или свършиха вицовете!
11:59 20.08.2026
36 Та нали
11:59 20.08.2026
37 балистични ракети и ескалация
12:00 20.08.2026
38 Димитър Дончев -Манатарката
12:00 20.08.2026
39 Хаха
До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":Стига тия глупости и фантасмагории за "върнати" територии и "огромни" руски загуби!
Като е така, защо при всички размени на чували, дори последната преди няколко дни съотношението е винаги 1:12,13, дори "копачите" на Черно море признават това!
Коментиран от #63
12:00 20.08.2026
40 Госあ
До коментар #22 от "Сигурно е така,но това с чистенето и":ч@ф@дите изкупуват западна Украйна на безценица! Провери. Обещали са им, че тая част е за американците. А аз все пак им съчувствам на украинците, има и нормални хора, които са яхнати от продажни мръсници. Познато, нали?
12:00 20.08.2026
41 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
12:02 20.08.2026
42 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
До коментар #30 от "дядо дръмпир":Бай Митьо ,пази нервите ,че за човешкото тяло резервни части няма ,току виж си ритнал бакърчето !
Коментиран от #54
12:02 20.08.2026
43 Крокодила Гена
До коментар #34 от "хахахах":Абе не беше на същото мнение родителското ти тяло!?
12:02 20.08.2026
44 Снимката е чудесна
Коментиран от #51
12:03 20.08.2026
45 Мимч
12:03 20.08.2026
46 Моряка
12:05 20.08.2026
47 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:05 20.08.2026
48 Многоходовото
12:05 20.08.2026
49 Зиленски
С родоотстъпници каквито са урките. Ако има честни украинци да си стиснат ръцете с руснаците и толкоз.
12:06 20.08.2026
50 Да да
12:07 20.08.2026
51 Налудник
До коментар #44 от "Снимката е чудесна":Това обяснява. Баламурниците умират заради него.
12:09 20.08.2026
52 Тя добре
12:10 20.08.2026
53 Моряка
До коментар #14 от "Няма на какво друго да разчита!":За това по ракети са първи в света.
12:11 20.08.2026
54 дядо дръмпир
До коментар #42 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":нещо друго освен глупостите и лъжите ,можеш ли да "Родиш"???Аз ти давам данни ,а ти ми говориш хуморески.погледни интернет и масква...кьорав ли си ,тя гори от 3дена гасят нефтозавода и около него.какво ще кажеш за северно-корейците.колко ще изкарат на първа линия???какво било в киев.виж там няма пожари , а пожарите са в масква.А,колко ще живея зависи само от мен нито от теб нито от господарите ти!
Коментиран от #61, #71, #93
12:12 20.08.2026
55 Аре да се предавате че ни писна
12:14 20.08.2026
56 Има едно човече от рекламите
Яж Яж Яж ....Много ми прилича на зиленски едно към едно.
12:14 20.08.2026
57 Омръзна ни
12:15 20.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Предвид
12:16 20.08.2026
60 ескалация а?
12:17 20.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А колко
12:18 20.08.2026
63 -до мешелчето..с граховите топченца!
До коментар #39 от "Хаха":как не можеш да си обясниш елементарни неща и повтаряш едно и също.Ами мисли ,тая кратуна твоята е пълна само с въздух.още в началото просиянците си ходеха сподвижни крематориуми.какво става когато имаш убити в невъзможност да ги различиш???Имат ли сметка просиянците да плащат -Кръвнина???Не е ли полесно да ги водят изчезнали???те имат опит от 2св.война.Защо не написа това ,което е в момента???Защо не написа ,че масква гори???Не ти изнася ли???
Коментиран от #69, #80, #95
12:19 20.08.2026
64 Ба бааааа
12:19 20.08.2026
65 УСА ДЪЛГ 40 ТРИЛИОНА
12:20 20.08.2026
66 а сега щастлив ли си?
До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":Или си ТОЛКОВА загубен, че хал хабер си нямашкакво се случва. ТАКА МИ СЕ ЧИНИ при твоето голословие. Бегай у америчко, щом там ти е щастието. Или в Брюксел. Сега може.
12:20 20.08.2026
67 Време е за Мир
Вместо да продължава да проси , да настоява светът да му помага, нека подобри отношенията с руснаците и да спре войната.
Защото както вървят събитията , може да завърши и по друг начин.
А пък и украинците вечно ли ще го търпят?
12:20 20.08.2026
68 вижте физиономията
12:21 20.08.2026
69 Що ве
До коментар #63 от "-до мешелчето..с граховите топченца!":Кефиш се че Москва гори ли то кииф гори и Безмер може скоро
12:21 20.08.2026
70 НАЙС А?
12:22 20.08.2026
71 Колко ще
До коментар #54 от "дядо дръмпир":живееш? Да не се подхлъзнеш в банят още днес? Охх... Забравих, че вие жълтопаветниците не се къпите! Но в такъв случай, оглеждай се докато пресичаш!
Коментиран от #77, #79
12:22 20.08.2026
72 7676
12:23 20.08.2026
73 5678
12:23 20.08.2026
74 ?????
А колко беше просто.
Не пипайте общия език и общата история.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
Общо взето такава му беше и предизборната платформа на Зеленски с която спечели изборите, но след тва го ухапа Борката Джонсън и ево ти на.
12:23 20.08.2026
75 стоян георгиев
12:24 20.08.2026
76 Ганю- простия
12:24 20.08.2026
77 това коментирай-грахови топченца!
До коментар #71 от "Колко ще":Дронове, дефицит, недостиг на гориво: Как Украйна систематично поставя икономиката на Путин на коленеУкраински дронове отново удариха руските рафинерии, Русия вече внася бензин от Индия. Какво разкрива това за състоянието на икономиката на Путин.
Киев/Москва – В нощта на 20 август украински дронове отново удариха дълбоко в руска територия и насочиха вниманието си към руската икономика по време на настоящата война в Украйна: рафинерията TANECO в Нижнекамск в руската република Татарстан, която се намира на около 1200 километра от украинската граница, беше засегната. Освен това беше засегнат петролният терминал Таманнефтегаз в Краснодарския регион. Сателитни данни на НАСА от системата FIRMS потвърдиха пожар на терминала.На 10 август украинският Генерален щаб вече потвърди попадение по завода ТАНЕКО, който обработва над 17 милиона тона петрол годишно. Атаките в настоящата война в Украйна са част от систематична кампания на Киев, с която Украйна насочва вниманието си към руската инфраструктура. Вероятно с успех: Последствията за руската икономика стават все по-осезаеми.Икономиката на Русия на хоризонта: Кремъл е под натиск на фона на настоящата война в Украйна
Украйна засили атаките си срещу руската петролна инфраструктура през последните месеци, според Kyiv Independent, насочени към рафинерии и други енергийни съоръжения, които според Киев помагат за финансиране и снабдяване на военните усилия на Русия. Последиците от тази стратегия не само пряко засягат р
Коментиран от #86
12:25 20.08.2026
78 Полгер
12:25 20.08.2026
79 дядо дръмпир
До коментар #71 от "Колко ще":И да се подхлъзна в банята и кво като имам в ръка електрическа четка за зъби ,най много като лорд Съмърсби да открия и аз вбррраттора ...хахах .
12:26 20.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 име
12:27 20.08.2026
82 дядо дръмпир-до грахови топченца
Украйна засили атаките си срещу руската петролна инфраструктура през последните месеци, според Kyiv Independent, насочени към рафинерии и други енергийни съоръжения, които според Киев помагат за финансиране и снабдяване на военните усилия на Русия. Последиците от тази стратегия не само пряко засягат руската икономика, но вече са се превърнали и в част от ежедневието на руските граждани. Русия, която сама изнасяше гориво в мирно време, сега се превърна в вносител.
Коментиран от #88
12:27 20.08.2026
83 Банго Рангов
12:27 20.08.2026
84 Ти да видиш
12:29 20.08.2026
85 Мич
12:30 20.08.2026
86 Крокодила Гена
До коментар #77 от "това коментирай-грахови топченца!":Ти верно си добър с вицовете! ТАЛАНТ!
12:30 20.08.2026
87 НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ
Коментиран от #108
12:30 20.08.2026
88 Десислава Димитрова
До коментар #82 от "дядо дръмпир-до грахови топченца":Дядо дръмпир ,вие явно сте един енергиен Вампир който се храни с човешките емоции и им изсмуква енергията .
12:31 20.08.2026
89 ужас
12:31 20.08.2026
90 виждаш ли колко си елементарен бе
До коментар #80 от "Крокодила Гена":Язък ,че са те "Учили" на журналистика!Интернет нямаш ли ,погледни хубаво ими и то ясно се вижда на какво е заприличал Лукойла им в предградията им на масква ,а и кото по ...са наслагали наблизо и блокове...Уж пускате от факти троанци и други ,манипулирате компютри...а можете и айпи да си сменяте и да бълвате- и + , а това не го виждаш , а грахови топченца!
Коментиран от #110
12:32 20.08.2026
91 Браво, браво
До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":Зелен ски ти си победител. Стига рева за помощ. Хем биеш , хем настояваш и пари да ти дават.
Остави оръжията и спри войната.
12:32 20.08.2026
92 Не ти четох романа...!
До коментар #23 от "дядо дръмпир-истината":Твърде е дълъг и скучен...!
Аз ще съм кратък,само с един Факт :
Само до тук Украйна изгуби безвъзвратно 30% от територията си ,плюс Разкошният Крим!
Хубав ден,писателю на скучни романи...!
12:34 20.08.2026
93 стоян георгиев
До коментар #54 от "дядо дръмпир":Приятелю .дошло е време разделно не виждаш ли как се бъзикат особено мен а и с теб .точи мачетето и директно към редакция .разни там Мешеловци .Механици .Миленовци .знаеш как да се оправиш с тях ...
12:34 20.08.2026
94 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
12:35 20.08.2026
95 Хаха
До коментар #63 от "-до мешелчето..с граховите топченца!":"Имат ли сметка просиянците да плащат -Кръвнина???Не е ли полесно да ги водят изчезнали???те имат опит от... "
Не знам за моята "кратуна", ама твоята е тотално лишена от разсъдък!
Та КОЙ не разбрах от глупостите ти - излиза че "копачите" на Черно море "нямат сметка" да връщат на руснаците черни чували, така ли!?!?
Не ти ли стопля пипето, че просто няма какво да връщат, иначе ще отръбят на цял свят, мозъко....
Знаеш ли каква е диагнозата, когато приемаш желаното за действително!?
12:35 20.08.2026
96 Варна
12:36 20.08.2026
97 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
12:36 20.08.2026
98 7676
12:37 20.08.2026
99 АНОНИМЕН
12:38 20.08.2026
100 ЗЕЛЕНСКИ Е НА ДАЛАВЕРА
12:38 20.08.2026
101 Взех дълбоко да се съмнявам...!
До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":Че си бивш Комсомолски Секретар...?!
Същият Революционен Патос,същите Пламенни Речи,с които те ,,громяха врага"...!
Които обаче никой от публиката не слушаше,а си чоплеха носа,имитирайки че са заинтригувани...!
Признай си,че си бил Комсомолски Секретар...😉😂🤣!
12:39 20.08.2026
102 Зиганшин
12:40 20.08.2026
103 Хи хи
12:42 20.08.2026
104 ТЕ ТОЗИ НА СНИМКАТА
12:42 20.08.2026
105 ВВП
12:46 20.08.2026
106 ВВП
12:47 20.08.2026
107 ВВП
12:49 20.08.2026
108 Поне една...
До коментар #87 от "НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ":...свежарска статия да бяхте пуснали с бодряшкото ,,ЩЕ"...?!
Например-
,,След един месец ще завършим окончателно нашата ракета ,,Фламинго",с която ще унищожим окончателно Русия...!"
12:49 20.08.2026
109 ПЕНКО
12:50 20.08.2026
110 Хахахахаха
До коментар #90 от "виждаш ли колко си елементарен бе":Ох котьо, толкова си прос че няма накъде, майка ти май е яко срамота теб, как като нямат петрол изнасят и са направили 50 млрд от началото на годината хахахаха, ама вярно укрите ще прости по рождение, ама разбирам го вече, все пак ще правено наркотици и алкохол
12:52 20.08.2026
111 Любо
12:55 20.08.2026
112 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:55 20.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 az СВО Победа 81
Имат отличен прозорец да опаткат всичко, което са планирали без Киев и западните му куратори да могат да противодействат с каквото и да било....
А уж Киев беше спечели войната....
А уж руснаците отдавна бяха свършили ракетите.....
🤣🤣🤣🤣
12:57 20.08.2026