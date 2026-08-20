Зеленски: Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия залага на балистични ракети и ескалация на войната, след поредна масирана нощна атака срещу Украйна, при която са загинали най-малко 13 души, предава БТА.

„За съжаление, докато Москва залага на балистични ракети и ескалация, светът не винаги реагира адекватно на такива атаки“, написа Зеленски в „Телеграм“. Той подчерта необходимостта от допълнителни средства за противоракетна отбрана.

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По данни на украинските власти 12 души са загинали в Киев, а още един - в Киевска област. При атаката са били повредени жилищни сгради, училище и детска болница, а десетки хора са били ранени.

Зеленски определи нападението като масирано и заяви, че то е било подготвяно продължително време. По думите му руските сили са комбинирали различни видове балистични и крилати ракети и дронове, за да нанесат максимални щети на цивилната инфраструктура.

Украинският президент съобщи още, че руски удари са засегнали газова инфраструктура в Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област.

Атаката отново постави на дневен ред недостига на средства за противоракетна отбрана в Украйна. Според последните данни украинските системи са успели да прехванат голяма част от дроновете и крилатите ракети, но балистичните ракети са останали сериозно предизвикателство.

Зеленски призова съюзниците на Киев да реагират по-решително и да предоставят допълнителни средства за противоракетна отбрана, особено за защита от балистични ракети.