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Зеленски: Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна

20 Август, 2026 11:34 1 436 114

  • русия-
  • украйна-
  • балистична ракета-
  • ескалация

Най-малко 13 души са загинали при поредната руска атака, а украинският президент призова международната общност за по-силна реакция

Зеленски: Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия залага на балистични ракети и ескалация на войната, след поредна масирана нощна атака срещу Украйна, при която са загинали най-малко 13 души, предава БТА.

„За съжаление, докато Москва залага на балистични ракети и ескалация, светът не винаги реагира адекватно на такива атаки“, написа Зеленски в „Телеграм“. Той подчерта необходимостта от допълнителни средства за противоракетна отбрана.

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По данни на украинските власти 12 души са загинали в Киев, а още един - в Киевска област. При атаката са били повредени жилищни сгради, училище и детска болница, а десетки хора са били ранени.

Зеленски определи нападението като масирано и заяви, че то е било подготвяно продължително време. По думите му руските сили са комбинирали различни видове балистични и крилати ракети и дронове, за да нанесат максимални щети на цивилната инфраструктура.

Украинският президент съобщи още, че руски удари са засегнали газова инфраструктура в Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област.

Атаката отново постави на дневен ред недостига на средства за противоракетна отбрана в Украйна. Според последните данни украинските системи са успели да прехванат голяма част от дроновете и крилатите ракети, но балистичните ракети са останали сериозно предизвикателство.

Зеленски призова съюзниците на Киев да реагират по-решително и да предоставят допълнителни средства за противоракетна отбрана, особено за защита от балистични ракети.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо хубаво не е дошло от империята на

    89 73 Отговор
    злото русия

    Коментиран от #4, #10, #11, #17, #18, #66

    11:36 20.08.2026

  • 2 Боташ

    17 18 Отговор
    Нас султан Ердоган ни пази нали му дадох на концесия Челно море за 30 години, като другаря Костов 👌🏻

    11:38 20.08.2026

  • 3 Госあ

    45 73 Отговор
    Еврея чисти Украйна за братчедите си. Писал съм вече за ч@ф@дските катуни в Западна Украйна. Даже строят собствени училища, болници и магазини. Всичко на джагалски език. Имат и армии, съгласувани с бандерите.

    Коментиран от #22

    11:38 20.08.2026

  • 4 Госあ

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":

    сваляй феса бе!

    Коментиран от #12

    11:39 20.08.2026

  • 5 иван костов

    49 4 Отговор
    Нали трябва да види сметката на нацисткият ви режим бе Владко, на какво очаква да заложи! На балони и фойерверки ли?😂😂😂

    11:39 20.08.2026

  • 6 Ех Зели...!

    46 3 Отговор
    Та на Русия си е нейна работа на какво разчита...!
    Няма теб да питат я...?!?!

    11:40 20.08.2026

  • 7 Фен

    60 3 Отговор
    Ми ескалацията, ако не бъркам, я почна Зе, под бурните аплодисменти на коалицията на желаещите. Ма нещо, не ви се получи, май?

    11:40 20.08.2026

  • 8 Гост

    58 3 Отговор
    Сами започнахте "удари дълбоко в територията на Русия", какво очаквахте от Путин? Да ви подари плазмен телевизор в отговор?

    11:41 20.08.2026

  • 9 Имат Карти Залагат

    35 3 Отговор
    А ти - шах с пешката...... На сватба без х/й тръгнал

    Коментиран от #23

    11:41 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да допълня...!

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":

    Сваляй чалмата,ве...!

    11:41 20.08.2026

  • 12 Не да го сваля,

    27 3 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    а да го слага защото явно 5 века му е било малко да го носи на кухата си кратуна на раменете.

    11:43 20.08.2026

  • 13 Логика

    21 4 Отговор
    Няма. ракетите са за Иран имате си дронове

    11:43 20.08.2026

  • 14 Няма на какво друго да разчита!

    4 29 Отговор
    Маскалите произвеждат само ракети и бензин!

    Коментиран от #19, #53

    11:43 20.08.2026

  • 15 Хаха

    45 4 Отговор
    Тоя до вчера не се ли биеше гордо в гърдите, че изпратил 600 дрона срещу Москва, "унищожава" нефтозаводи, складове и т.н. в Русия!?
    Днес що рИве - тарикат мъж не писка и не проси, да "побеждава" Русия или да развява белия байрак! Друг изход отдавна няма!

    11:43 20.08.2026

  • 16 Луд с картечница

    41 6 Отговор
    Русия трябва да залага на яко млатене на бандерите ,то се видя че с преговори не става .

    11:46 20.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    30 26 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":

    Явно си калмар по родопски и още ви е яд ,че руснаците ви разрушиха рахатлъка .

    11:49 20.08.2026

  • 19 А вие какво освен празнословие

    15 26 Отговор

    До коментар #14 от "Няма на какво друго да разчита!":

    от празноглавие и лаене като куче каруца.

    11:49 20.08.2026

  • 20 любопитен

    25 27 Отговор
    Какво стана с 40 дневната перемога, която щеше да свали Русия на колене и да я накара да преговаря? Мина ли, победихме ли, че нещо май съм пропуснал!

    11:50 20.08.2026

  • 21 Зеленски

    28 3 Отговор
    Разкажи как Борис Джонсън ти даде половин милион лири за да продължиш войната и да скъсаш Истанбулското споразумение с Русия.

    11:52 20.08.2026

  • 22 Сигурно е така,но това с чистенето и

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    строенето в западната част на WCкрайна, е като да се качиш на Титаник 5 минути преди да потъне.

    Коментиран от #40

    11:52 20.08.2026

  • 23 дядо дръмпир-истината

    6 35 Отговор

    До коментар #9 от "Имат Карти Залагат":

    Украйна наваксва: Русия отбелязва огромни загуби от над 40 000 военни през юлиКогато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., Владимир Путин очакваше тя да продължи само няколко месеца.

    Той не очакваше, че войната ще бушува повече от четири години по-късно.

    И със сигурност не е предвидил, че армията му ще преживее един от най-бруталните и кървави месеци на войната през юли 2026 г. Но точно това се случи.Юли, пълен с загуби
    Руските военни загуби достигнаха нов връх миналия месец. The New York Post съобщи, че само през юли Москва е загубила 42 860 военни, които са били убити или ранени; това е според данни на Министерството на отбраната на Украйна.

    Това представлява най-голямата месечна загуба за руската армия от януари 2025 г. насам. Общите руски загуби от пълномащабната инвазия през 2022 г. бързо се приближават към 1,5 милиона войници.Москва е под нарастващ натиск да замени падналите войски. За да запълнят тези нарастващи празнини, военните рекрутъри прибягват до агресивни тактики.Помощ от чужбина
    Недостигът на персонал накара Кремъл все повече да търси подкрепа от чуждестранни съюзници.

    Украинският президент Володимир Зеленски предупреди през август, че Москва планира да разположи още 30 000 до 50 000 севернокорейски войници, за да компенсира загубите.

    Тези сили попадат в месомелачка и в безнадеждна битка. Руските позиции на изток и юг започнаха да се поддават на натиска.

    Коментиран от #28, #29, #58, #92

    11:52 20.08.2026

  • 24 асенчо

    14 3 Отговор
    Тероризма му срещу деца се заплаща с трупове, на чужди за него.

    11:52 20.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 7676

    20 3 Отговор
    Не се притеснявай зельо ,чичко ти Путин ти е направил специална клетка в московската зоологическа градина! Точно при маймуните!

    11:53 20.08.2026

  • 27 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    14 5 Отговор
    Абе кво стана пак с Контранаступа и Перемогата ?Вече трета година ги очаквам и се подготвям подобаващо за Димитровден с богата софра ?Явно пак трябва да изчакам ....

    Коментиран от #30

    11:54 20.08.2026

  • 28 дядо дръмпир-истината

    3 22 Отговор

    До коментар #23 от "дядо дръмпир-истината":

    Възстановяване на загубени територии
    Докато руските сили преживяваха най-катастрофалния си месец от дълго време, украинските войски успяха да напреднат по южната фронтова линия. Сателитни изображения показват, че Киев е възвърнал почти 780 квадратни километра суша.Войниците, воюващи за Украйна, върнаха 26 окупирани селища под украински контрол в този напредък. В югоизточната част на Украйна военни части отблъснаха руските сили с повече от 11 километра.

    Това е най-голямото териториално настъпление на Украйна за повече от година.

    Тези тактически победи за Украйна доказват, че постоянният натиск и новите технологии за дронове и отбрана работят. Това е особено важно за предстоящата зима, когато Русия е известна със своите опустошителни атаки и сухопътни офанзиви.ПС€Това що не се пише във факти?

    Коментиран от #31, #35, #39, #91, #101

    11:54 20.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядо дръмпир

    5 14 Отговор

    До коментар #27 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    Нали печелиш от близо 5 години.дай някакви данни за победата на прросия??по добре пиши за григор или за снощните мачове в Синсинати..

    Коментиран от #42

    11:57 20.08.2026

  • 31 Гост

    22 3 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":

    Дали осънавате, колко глупаво изглежда подобен копиран тескст за Великата украинска перемога под статия, информираща, как Зеленски реве като вдовица .... срещу руските удари?

    11:57 20.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ачо

    17 3 Отговор
    Разбраааааааааааал!Колко е умен този!Ти на какво залагаш?Унищожиха ти държавата,а ти ще правиш скоро време компания на Джухар Дудаев и Шамил Басаев.Няма да има спасение за теб.

    11:57 20.08.2026

  • 34 хахахах

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Крокодила Гена":

    с големина на грахово зърно са твоите "топченца", мешелче!!!

    Коментиран от #43

    11:58 20.08.2026

  • 35 Крокодила Гена

    15 3 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":

    Давай давай още може! Или свършиха вицовете!

    11:59 20.08.2026

  • 36 Та нали

    19 3 Отговор
    Зеления се закани да пренесе войната в Русия....а сега реве че уж Путин я ескалирал?!

    11:59 20.08.2026

  • 37 балистични ракети и ескалация

    16 3 Отговор
    Или малък термоядрен и ще е без ескалация. Олигофрени....

    12:00 20.08.2026

  • 38 Димитър Дончев -Манатарката

    20 3 Отговор
    Предишната вечер при удар на 5бр Искандер 3броя Циркон по подземна фабрика на 40м.под земята , за сглобяване и тествана на английски ракети носещи само името Фламинго в Югоизточно предградие на Киев е бил а унищожена напълно заедно с персонала ,8 от които британски военни инженери .А пък мен ми стана едно хубаво като прочетох новината ,наздраве🍷 за благата вест и дай боже почесто такива !

    12:00 20.08.2026

  • 39 Хаха

    16 4 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":

    Стига тия глупости и фантасмагории за "върнати" територии и "огромни" руски загуби!
    Като е така, защо при всички размени на чували, дори последната преди няколко дни съотношението е винаги 1:12,13, дори "копачите" на Черно море признават това!

    Коментиран от #63

    12:00 20.08.2026

  • 40 Госあ

    16 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сигурно е така,но това с чистенето и":

    ч@ф@дите изкупуват западна Украйна на безценица! Провери. Обещали са им, че тая част е за американците. А аз все пак им съчувствам на украинците, има и нормални хора, които са яхнати от продажни мръсници. Познато, нали?

    12:00 20.08.2026

  • 41 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    16 4 Отговор
    Разбира, че играта му е приключила и няма къде да се скрие.

    12:02 20.08.2026

  • 42 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "дядо дръмпир":

    Бай Митьо ,пази нервите ,че за човешкото тяло резервни части няма ,току виж си ритнал бакърчето !

    Коментиран от #54

    12:02 20.08.2026

  • 43 Крокодила Гена

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "хахахах":

    Абе не беше на същото мнение родителското ти тяло!?

    12:02 20.08.2026

  • 44 Снимката е чудесна

    12 3 Отговор
    Обяснява много неща

    Коментиран от #51

    12:03 20.08.2026

  • 45 Мимч

    10 4 Отговор
    Най голямата защита зависи от теб зелении.Вдигаш белия байрак и защитата е готова.толкова просто и логично че.....

    12:03 20.08.2026

  • 46 Моряка

    12 3 Отговор
    А стига с този просяк,всяка сутрин го представяте като мъдрец,коментарите са само подигравки,даже приятелят ми Стоянчо обира негативите.

    12:05 20.08.2026

  • 47 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    9 4 Отговор
    Щял не бяга. Много се бил уплашил, че британците губят войната.

    12:05 20.08.2026

  • 48 Многоходовото

    3 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    12:05 20.08.2026

  • 49 Зиленски

    14 4 Отговор
    Какво иска цял живот да се занимаваме с него ли ?
    С родоотстъпници каквито са урките. Ако има честни украинци да си стиснат ръцете с руснаците и толкоз.

    12:06 20.08.2026

  • 50 Да да

    11 3 Отговор
    Не му ли умразна на тоя да реве

    12:07 20.08.2026

  • 51 Налудник

    13 3 Отговор

    До коментар #44 от "Снимката е чудесна":

    Това обяснява. Баламурниците умират заради него.

    12:09 20.08.2026

  • 52 Тя добре

    9 3 Отговор
    Че не залага на ядрени. Тогава съвсем ще ви се стъжни. Много ви жали този Путин. Паметник трябва да му вдигнете.

    12:10 20.08.2026

  • 53 Моряка

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Няма на какво друго да разчита!":

    За това по ракети са първи в света.

    12:11 20.08.2026

  • 54 дядо дръмпир

    4 15 Отговор

    До коментар #42 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    нещо друго освен глупостите и лъжите ,можеш ли да "Родиш"???Аз ти давам данни ,а ти ми говориш хуморески.погледни интернет и масква...кьорав ли си ,тя гори от 3дена гасят нефтозавода и около него.какво ще кажеш за северно-корейците.колко ще изкарат на първа линия???какво било в киев.виж там няма пожари , а пожарите са в масква.А,колко ще живея зависи само от мен нито от теб нито от господарите ти!

    Коментиран от #61, #71, #93

    12:12 20.08.2026

  • 55 Аре да се предавате че ни писна

    11 3 Отговор
    И на украинците им писна и на всички им писна

    12:14 20.08.2026

  • 56 Има едно човече от рекламите

    12 3 Отговор
    За сладоледи. Дето все подскача:
    Яж Яж Яж ....Много ми прилича на зиленски едно към едно.

    12:14 20.08.2026

  • 57 Омръзна ни

    11 3 Отговор
    ....на вас не ви ли омръзна този и@дио@т, или вие знаете че сте същите!

    12:15 20.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Предвид

    11 4 Отговор
    последните събития във вътрешнополитически план в Украйна интересно е ти на какво залагаш ? Жена ти е с британско гражданство, но ти не си! Не си и гражданин на държавата Израел, а американците меко казано не са ти големи фенове…..

    12:16 20.08.2026

  • 60 ескалация а?

    10 4 Отговор
    А кога бухахте гражданска структура и извършвахте терористични атаки не беше ескалация ?

    12:17 20.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А колко

    12 3 Отговор
    загинаха от един удар на Украйна по хостел? Но за това нито дума! Или за удара по ученическото общежитие? Каквото повикало, това се обадило!

    12:18 20.08.2026

  • 63 -до мешелчето..с граховите топченца!

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха":

    как не можеш да си обясниш елементарни неща и повтаряш едно и също.Ами мисли ,тая кратуна твоята е пълна само с въздух.още в началото просиянците си ходеха сподвижни крематориуми.какво става когато имаш убити в невъзможност да ги различиш???Имат ли сметка просиянците да плащат -Кръвнина???Не е ли полесно да ги водят изчезнали???те имат опит от 2св.война.Защо не написа това ,което е в момента???Защо не написа ,че масква гори???Не ти изнася ли???

    Коментиран от #69, #80, #95

    12:19 20.08.2026

  • 64 Ба бааааа

    4 3 Отговор
    На зелю му се клатят краката

    12:19 20.08.2026

  • 65 УСА ДЪЛГ 40 ТРИЛИОНА

    6 3 Отговор
    Честито.

    12:20 20.08.2026

  • 66 а сега щастлив ли си?

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо хубаво не е дошло от империята на":

    Или си ТОЛКОВА загубен, че хал хабер си нямашкакво се случва. ТАКА МИ СЕ ЧИНИ при твоето голословие. Бегай у америчко, щом там ти е щастието. Или в Брюксел. Сега може.

    12:20 20.08.2026

  • 67 Време е за Мир

    7 14 Отговор
    Зеленски е толкова досаден, на всички отдавна ни е омръзнало от него. Фука се когато удря, вие на умряло , когато го ударят.
    Вместо да продължава да проси , да настоява светът да му помага, нека подобри отношенията с руснаците и да спре войната.
    Защото както вървят събитията , може да завърши и по друг начин.
    А пък и украинците вечно ли ще го търпят?

    12:20 20.08.2026

  • 68 вижте физиономията

    5 7 Отговор
    на снимката. Същински клоун в специфична роля. Големите мислители казват, че външността на човек издава и вътрешния му мир. Та така и с нелегитимния уксро-бендерски вожд. Но не пуска кокъла.

    12:21 20.08.2026

  • 69 Що ве

    6 6 Отговор

    До коментар #63 от "-до мешелчето..с граховите топченца!":

    Кефиш се че Москва гори ли то кииф гори и Безмер може скоро

    12:21 20.08.2026

  • 70 НАЙС А?

    9 4 Отговор
    Те заради тоя на снимката умряха милиони окраинци.

    12:22 20.08.2026

  • 71 Колко ще

    8 3 Отговор

    До коментар #54 от "дядо дръмпир":

    живееш? Да не се подхлъзнеш в банят още днес? Охх... Забравих, че вие жълтопаветниците не се къпите! Но в такъв случай, оглеждай се докато пресичаш!

    Коментиран от #77, #79

    12:22 20.08.2026

  • 72 7676

    5 3 Отговор
    А ей тъй да напишете нещо за целите които са наистина поразени! Заводът Антонов, оная велика уркобританска компания дето и викат огнена точка?

    12:23 20.08.2026

  • 73 5678

    5 4 Отговор
    Ти какво искаш бе Бо к л у

    12:23 20.08.2026

  • 74 ?????

    11 3 Отговор
    Уф.
    А колко беше просто.
    Не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Общо взето такава му беше и предизборната платформа на Зеленски с която спечели изборите, но след тва го ухапа Борката Джонсън и ево ти на.

    12:23 20.08.2026

  • 75 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Приятелю .дошло е време разделно не виждаш ли как се бъзикат особено мен а и с теб .точи мачетето и директно към редакция .разни там Мешеловци .Механици .Миленовци .знаеш как да се оправиш с тях ...

    12:24 20.08.2026

  • 76 Ганю- простия

    9 3 Отговор
    Защо му трябваше на наркомана да напада великия Путин нашия Освободител... сигурно му е свършила дрогата и тръгна да завладява Русия или е гладен за руски земи и богатства.

    12:24 20.08.2026

  • 77 това коментирай-грахови топченца!

    4 5 Отговор

    До коментар #71 от "Колко ще":

    Дронове, дефицит, недостиг на гориво: Как Украйна систематично поставя икономиката на Путин на коленеУкраински дронове отново удариха руските рафинерии, Русия вече внася бензин от Индия. Какво разкрива това за състоянието на икономиката на Путин.

    Киев/Москва – В нощта на 20 август украински дронове отново удариха дълбоко в руска територия и насочиха вниманието си към руската икономика по време на настоящата война в Украйна: рафинерията TANECO в Нижнекамск в руската република Татарстан, която се намира на около 1200 километра от украинската граница, беше засегната. Освен това беше засегнат петролният терминал Таманнефтегаз в Краснодарския регион. Сателитни данни на НАСА от системата FIRMS потвърдиха пожар на терминала.На 10 август украинският Генерален щаб вече потвърди попадение по завода ТАНЕКО, който обработва над 17 милиона тона петрол годишно. Атаките в настоящата война в Украйна са част от систематична кампания на Киев, с която Украйна насочва вниманието си към руската инфраструктура. Вероятно с успех: Последствията за руската икономика стават все по-осезаеми.Икономиката на Русия на хоризонта: Кремъл е под натиск на фона на настоящата война в Украйна
    Украйна засили атаките си срещу руската петролна инфраструктура през последните месеци, според Kyiv Independent, насочени към рафинерии и други енергийни съоръжения, които според Киев помагат за финансиране и снабдяване на военните усилия на Русия. Последиците от тази стратегия не само пряко засягат р

    Коментиран от #86

    12:25 20.08.2026

  • 78 Полгер

    6 4 Отговор
    С други думи пари,пари още пари дайте глупаци,понеже не мога да спра да прося!Нагъл ...... ,окрайнинець!

    12:25 20.08.2026

  • 79 дядо дръмпир

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Колко ще":

    И да се подхлъзна в банята и кво като имам в ръка електрическа четка за зъби ,най много като лорд Съмърсби да открия и аз вбррраттора ...хахах .

    12:26 20.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 име

    5 4 Отговор
    Наркомана кво очакваше като почна да удря с дронове? Руснаците да седят и да го гледат ли? Айде, да му е честито без пристанища складове и бензиностанции!

    12:27 20.08.2026

  • 82 дядо дръмпир-до грахови топченца

    3 5 Отговор
    Сателитни данни на НАСА от системата FIRMS потвърдиха пожар на терминала.На 10 август украинският Генерален щаб вече потвърди попадение по завода ТАНЕКО, който обработва над 17 милиона тона петрол годишно. Атаките в настоящата война в Украйна са част от систематична кампания на Киев, с която Украйна насочва вниманието си към руската инфраструктура. Вероятно с успех: Последствията за руската икономика стават все по-осезаеми.Икономиката на Русия на хоризонта: Кремъл е под натиск на фона на настоящата война в Украйна
    Украйна засили атаките си срещу руската петролна инфраструктура през последните месеци, според Kyiv Independent, насочени към рафинерии и други енергийни съоръжения, които според Киев помагат за финансиране и снабдяване на военните усилия на Русия. Последиците от тази стратегия не само пряко засягат руската икономика, но вече са се превърнали и в част от ежедневието на руските граждани. Русия, която сама изнасяше гориво в мирно време, сега се превърна в вносител.

    Коментиран от #88

    12:27 20.08.2026

  • 83 Банго Рангов

    6 3 Отговор
    Шуте надрусан , Русия знае как се води война , ти не я мислИ , мислИ колко скоро самите украинци ще ти надянат въжето ?! Да оставиш достатъчно епителни клетки по него ...

    12:27 20.08.2026

  • 84 Ти да видиш

    3 3 Отговор
    Зеле, ти си основният "ескалатор". Затова обикаляш евро-идио...тите с думичките: "Дай, дай, дай, искам".

    12:29 20.08.2026

  • 85 Мич

    4 4 Отговор
    Тоя да е благодарен, че Путин не използва и другите оръжия, ако бяха САЩ, отдавна да беше изчезнала измислената "Украйна".

    12:30 20.08.2026

  • 86 Крокодила Гена

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "това коментирай-грахови топченца!":

    Ти верно си добър с вицовете! ТАЛАНТ!

    12:30 20.08.2026

  • 87 НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ

    4 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #108

    12:30 20.08.2026

  • 88 Десислава Димитрова

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "дядо дръмпир-до грахови топченца":

    Дядо дръмпир ,вие явно сте един енергиен Вампир който се храни с човешките емоции и им изсмуква енергията .

    12:31 20.08.2026

  • 89 ужас

    2 3 Отговор
    Тоя зелю го впрегнаха да яде дренки с мечка. Тръгнал на война със свалени гащи и постоянно реве за помощ.

    12:31 20.08.2026

  • 90 виждаш ли колко си елементарен бе

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Крокодила Гена":

    Язък ,че са те "Учили" на журналистика!Интернет нямаш ли ,погледни хубаво ими и то ясно се вижда на какво е заприличал Лукойла им в предградията им на масква ,а и кото по ...са наслагали наблизо и блокове...Уж пускате от факти троанци и други ,манипулирате компютри...а можете и айпи да си сменяте и да бълвате- и + , а това не го виждаш , а грахови топченца!

    Коментиран от #110

    12:32 20.08.2026

  • 91 Браво, браво

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":

    Зелен ски ти си победител. Стига рева за помощ. Хем биеш , хем настояваш и пари да ти дават.
    Остави оръжията и спри войната.

    12:32 20.08.2026

  • 92 Не ти четох романа...!

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "дядо дръмпир-истината":

    Твърде е дълъг и скучен...!
    Аз ще съм кратък,само с един Факт :
    Само до тук Украйна изгуби безвъзвратно 30% от територията си ,плюс Разкошният Крим!
    Хубав ден,писателю на скучни романи...!

    12:34 20.08.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "дядо дръмпир":

    Приятелю .дошло е време разделно не виждаш ли как се бъзикат особено мен а и с теб .точи мачетето и директно към редакция .разни там Мешеловци .Механици .Миленовци .знаеш как да се оправиш с тях ...

    12:34 20.08.2026

  • 94 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 3 Отговор
    Британците ги набутаха в тази прокси война и бандерите си загубиха държавата.

    12:35 20.08.2026

  • 95 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "-до мешелчето..с граховите топченца!":

    "Имат ли сметка просиянците да плащат -Кръвнина???Не е ли полесно да ги водят изчезнали???те имат опит от... "

    Не знам за моята "кратуна", ама твоята е тотално лишена от разсъдък!
    Та КОЙ не разбрах от глупостите ти - излиза че "копачите" на Черно море "нямат сметка" да връщат на руснаците черни чували, така ли!?!?
    Не ти ли стопля пипето, че просто няма какво да връщат, иначе ще отръбят на цял свят, мозъко....
    Знаеш ли каква е диагнозата, когато приемаш желаното за действително!?

    12:35 20.08.2026

  • 96 Варна

    4 3 Отговор
    Русия има на какво да залага,Наркомана залага народа си

    12:36 20.08.2026

  • 97 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    5 3 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    12:36 20.08.2026

  • 98 7676

    5 3 Отговор
    А всъщност руснаците са размазали Fire point и завода Антонов! Плюс складовете им! Сега дрончета йок и фламинго йок! Ай чиститу!

    12:37 20.08.2026

  • 99 АНОНИМЕН

    4 3 Отговор
    КОГА ЕВРОПА ЩЕ СЕ ОТЪРВЕ ОТ ТОЗИ КЛОУН

    12:38 20.08.2026

  • 100 ЗЕЛЕНСКИ Е НА ДАЛАВЕРА

    3 3 Отговор
    За всеки убит окраинец британците му плащат по 1000 паунда.

    12:38 20.08.2026

  • 101 Взех дълбоко да се съмнявам...!

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир-истината":

    Че си бивш Комсомолски Секретар...?!
    Същият Революционен Патос,същите Пламенни Речи,с които те ,,громяха врага"...!
    Които обаче никой от публиката не слушаше,а си чоплеха носа,имитирайки че са заинтригувани...!
    Признай си,че си бил Комсомолски Секретар...😉😂🤣!

    12:39 20.08.2026

  • 102 Зиганшин

    5 4 Отговор
    Украински,опърпан мишок,влез си в дупката доброволно,за да не се наложи да те натикат в дъното.

    12:40 20.08.2026

  • 103 Хи хи

    5 3 Отговор
    маленкия, но мноо проссс зеля още си мисли, че на Света му пука за урките !!

    12:42 20.08.2026

  • 104 ТЕ ТОЗИ НА СНИМКАТА

    5 3 Отговор
    Е защитника на Европата. Мани мани.

    12:42 20.08.2026

  • 105 ВВП

    4 3 Отговор
    Отдайте чест.на зеления пор .Той захисти Окропа..За поооочест.

    12:46 20.08.2026

  • 106 ВВП

    2 3 Отговор
    Да си окропитек е съдба Много тъпи ,инертни същества .

    12:47 20.08.2026

  • 107 ВВП

    2 2 Отговор
    Тоя трябва да е президент на България.. да я заличи..от лицето на земята .Слаб материал..

    12:49 20.08.2026

  • 108 Поне една...

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ":

    ...свежарска статия да бяхте пуснали с бодряшкото ,,ЩЕ"...?!
    Например-
    ,,След един месец ще завършим окончателно нашата ракета ,,Фламинго",с която ще унищожим окончателно Русия...!"

    12:49 20.08.2026

  • 109 ПЕНКО

    1 2 Отговор
    ... ДА ВОЮВА РУСИЯ С "БАЛИСТИКА " Е ТЪПО --- ВЕЧЕ С ПРАВО МЕРЕНЕ ПО .... !?!?!??

    12:50 20.08.2026

  • 110 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "виждаш ли колко си елементарен бе":

    Ох котьо, толкова си прос че няма накъде, майка ти май е яко срамота теб, как като нямат петрол изнасят и са направили 50 млрд от началото на годината хахахаха, ама вярно укрите ще прости по рождение, ама разбирам го вече, все пак ще правено наркотици и алкохол

    12:52 20.08.2026

  • 111 Любо

    0 0 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    12:55 20.08.2026

  • 112 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че героя от снимката ще го защитава.

    12:55 20.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Руснаците разстрелват целите като на стрелбище! 🤣🤣🤣

    Имат отличен прозорец да опаткат всичко, което са планирали без Киев и западните му куратори да могат да противодействат с каквото и да било....

    А уж Киев беше спечели войната....

    А уж руснаците отдавна бяха свършили ракетите.....

    🤣🤣🤣🤣

    12:57 20.08.2026

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