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Кремъл вече не крие пораженията! Путин открито признава щетите от войната за Русия
  Тема: Украйна

Кремъл вече не крие пораженията! Путин открито признава щетите от войната за Русия

20 Август, 2026 20:39 2 937 175

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото

Кремъл вече не крие пораженията! Путин открито признава щетите от войната за Русия - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин се опитва да представи слабите икономически резултати на Русия в положителна светлина, тъй като не е в състояние да скрие щетите, които четиригодишната война и украинските удари на далечни разстояния са нанесли на руската икономика. Путин заяви, че растежът на БВП на Русия в момента е около един процент, "скромен", но положителен, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Путин призна, че "външният натиск" и "терористичните атаки" - кодът на Кремъл за кампанията на Украйна за удари на далечни разстояния - влияят на икономическия растеж на Русия. Мълчаливо призна, че украинските удари срещу съоръженията на Wildberries в края на юли и август 2026 г., които налагат нарастващи оперативни и финансови разходи на Русия, но твърди, че цялата търговска инфраструктура функционира ефективно.

Путин се опита да увери руската общественост, че предприема подходящи мерки за справяне с икономическите предизвикателства пред Русия преди предстоящите избори за Държавна дума през септември.

Украинските удари с голям обсег обаче принудиха Путин публично да признае икономическите ефекти, които над четири години война е оказала върху Русия, тъй като руското население и бизнес общността виждат тези удари и техните последици по начини, които цензурата не може да контролира.

Недостигът на бензин продължава в цяла Русия, включително в райони, които Путин се опитва да предпази от негативните последици от войната. Руският държавен вестник "Известия" съобщи на 18 август, позовавайки се на данни от руското мобилно приложение "GdeBENZ" (което предоставя на руснаците информация за наличността и цените на горивата в реално време), че бензин е наличен само на 28% от всички руски бензиностанции, в сравнение с 41% през предходната седмица.

Според съобщенията, наличността на гориво е намаляла в няколко руски области, които са чести цели на украински удари на далечни разстояния, включително Московска област.

Горещата линия на руската държавна петролна компания "Газпром нефт" потвърди пред руското бизнес издание RBK, че е въвела квоти за бензин на някои бензиностанции в Москва-Сити, но заяви, че полага усилия за увеличаване на предлагането.

Загрижеността на Кремъл относно социалните безредици, произтичащи от недостига на гориво, е довела до разполагането на паравоенни сили в някои райони. Руски вътрешен източник твърди на 18 август, че Путин е разположил части на Росгвардия (силно милитаризираните сили за вътрешна сигурност на Русия) на бензиностанции в Московска област.

Кремъл очаква руската горивна криза и насилието, свързано с горивото, да продължат. Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото.

Кремъл също така разширява законовите правомощия на руските извънредни сили, вероятно отчасти в очакване на по-широко разпространени обществени вълнения. На 18 август руската законодателна комисия одобри законопроект, който позволява на спасителните сили на руското Министерство на извънредните ситуации да използват физическа сила и огнестрелно оръжие, ако силите не могат да изпълняват задълженията си чрез ненасилствени средства, според източник от Кремъл и друг източник от законодателната комисия.

Законопроектът позволява на спасителните сили да използват огнестрелно оръжие, за да предотвратят опити за изземване на военна техника и да защитят персонала на Министерството на извънредните ситуации.

Руските власти представят законопроекта единствено като мярка за борба с дронове. Законопроектът предоставя на Кремъл допълнителни средства за потушаване на вътрешните вълнения, включително чрез насилствени средства, ако е необходимо. Кремъл изменя руския закон за гражданска защита, вероятно в очакване на общественото недоволство на фона на продължаващия недостиг на бензин в страната и евентуално в очакване на принудителна мобилизация, която Путин обмисля след изборите за Държавна дума през септември.

Руските власти ограничават масовите събирания на Червения площад в Москва, вероятно от страх от протести и вътрешни вълнения. Организаторите на военно-музикалния фестивал "Спасская башня" (Спасителската кула) обявиха на 17 август отмяната на музикалния фестивал, първоначално планиран за периода от 21 до 30 август, "по причини извън контрола на организаторите".

Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза, че отмяната на масови събития е следствие от протести срещу решението на руския Върховен съд да забрани на опозиционната партия "Яблоко" да участва в изборите за Държавна дума от 18 до 20 септември.

На 19 август Върховната рада (Парламентът) потвърди назначаването на Евгений Хмара за министър на отбраната на Украйна от украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли и внесе кандидатурата на 18 август.

Върховната рада също така потвърди преназначаването от Зеленски на Андрий Сибига, който е министър на външните работи на Украйна от септември 2024 г.

Русия и Украйна наскоро проведоха размяна на военнопленници. Украинският Генерален щаб съобщи на 19 август, че Русия е върнала 103 украински военнослужещи в Украйна, повечето от които ранени или тежко болни.

Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 19 август, че Украйна е върнала 103 руски военнослужещи, които са били незабавно изпратени за лечение в Беларус.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 17 Отговор
    Днес в София имаше учение на депутатите, президент и правителство за евакуация в скривалищата

    Коментиран от #5, #10, #60

    20:41 20.08.2026

  • 2 pyzoфилтуркофил

    22 15 Отговор
    дядя вова мьi с тобой!

    20:42 20.08.2026

  • 3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    60 48 Отговор
    Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #7, #8

    20:42 20.08.2026

  • 4 Мокрите ви сънища

    44 10 Отговор
    Ще ви потопят окончателно

    20:42 20.08.2026

  • 5 разкриха ли ти

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    зад нио двор

    20:42 20.08.2026

  • 6 Шопо

    25 30 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #9, #46, #81, #113

    20:42 20.08.2026

  • 7 тебе

    20 23 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    няма кой да спаси

    Коментиран от #14

    20:43 20.08.2026

  • 8 Хахахаха

    37 35 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Русия е фашизма.

    20:44 20.08.2026

  • 9 Град Козлодуй

    29 11 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Наполеон ако беше получил помощ от България щеше да победи Русия.

    Коментиран от #17

    20:45 20.08.2026

  • 10 Ей скъперник

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).

    20:45 20.08.2026

  • 11 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    28 34 Отговор
    Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #15, #21

    20:45 20.08.2026

  • 12 Не ви е

    5 3 Отговор
    достатъчно, са та ни сте

    20:46 20.08.2026

  • 13 Варна 3

    27 21 Отговор
    Убийте Путин!

    20:46 20.08.2026

  • 14 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "тебе":

    За мен не мисли спасявай себе си

    20:46 20.08.2026

  • 15 Като

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    се самозатрие

    20:47 20.08.2026

  • 16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    17 27 Отговор
    Украинските ни колеги ще арестуват диктатора Путин

    Коментиран от #19, #114

    20:47 20.08.2026

  • 17 Любопитен

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    От оня свят ли пишеш бе? Нали умря преди година? Кога възкръсна бе гадина.

    20:47 20.08.2026

  • 18 Факт

    20 14 Отговор
    Сега нашенските путинофили ще обяснят че Путин лъже!!! 😂

    Коментиран от #27

    20:48 20.08.2026

  • 19 Слава украина

    18 9 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Занули ес и нато

    20:50 20.08.2026

  • 20 Росомаха

    12 6 Отговор
    Квотата е 60 литра на ден на автомобил. Мойта Тойота с 30 литра я пълня догоре.

    Коментиран от #26

    20:50 20.08.2026

  • 21 Кога ще се

    13 10 Отговор

    До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Спаси от собствения фашизъм отговор никога.Там винаги ще е диктатура.

    20:51 20.08.2026

  • 22 Дядо дръмпир точи мачетето ...

    20 11 Отговор
    Как да прикрие срамотиите на кремъл като в масква -бензин нет....това ако бе в германия досега да са свалили правитебството ,а в просия ги е страх да пръд...ат пред власта!

    Коментиран от #30

    20:51 20.08.2026

  • 23 Явно духът на Сталин

    19 10 Отговор
    се превъплъщава в джуджето, което по всичко личи е готов да похарчи 20млн живота като обяви война на Запада, само и само да се задържи на власт

    20:51 20.08.2026

  • 24 Хаген Дас

    16 13 Отговор
    ISW изкривяват реалността за войната, според тях влизането на украински войници на руска територия беше входа към победа, да но не излезнаха, тоест излезнаха в чували! Така че дезинформационите анализи да си ги заврат къде слънце не грее! Ако не сключат мир тази зима всеки ден ще е ден на траур!

    Коментиран от #31, #47

    20:51 20.08.2026

  • 25 Горски

    19 11 Отговор
    Украинските антикорупционни агенции заявиха: Разследваме група, включваща З@ленски и други президентски служители уличени в супер корупция. След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златните тоалетни, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи. Дали пък евроатлантическите "приятели" на зеле наркомана не му намазаха ските? И дали утре охраната му от ми6 няма да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка? Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. .Главния въпрос е как Запада ще се извърти на преговорите с Русия без да признава официално новите територии руски?

    20:51 20.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    9 12 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    20:52 20.08.2026

  • 28 Е как

    14 12 Отговор
    да крие. Днеска деня ми започна с прекрасна гледка накадри с километрична опашка за гориво от Москва.
    Дори икрепосниците няма как още да вярват на самозапалване на стратегически обекти след пушене на забронено място това минаваше преди години вече не.

    20:53 20.08.2026

  • 29 А не се пъни

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не лъжи бе":

    Ке се одрицкаш

    20:53 20.08.2026

  • 30 Росомаха

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "Дядо дръмпир точи мачетето ...":

    Има по 60 литра на автомобил дневно. За мойта Тойота това два резервоара. Инак отиват в съседните страни и продават, както българите продаваха едно време в Сърбия.

    Коментиран от #33

    20:54 20.08.2026

  • 31 С Чували

    11 12 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    Абе Смешник там утилизираха 50 Хил.ватенки.За това ли Ка Путин викна 10 хил.корейци .Много ми е интересно как съвременни чи ки Джи и нищо не знаещи ми коментират война.Абе автомат държал ли си бе,Недокат.

    Коментиран от #116

    20:55 20.08.2026

  • 32 Фори

    10 10 Отговор
    Има двуцифрен ръст на икономиката. Изпревариха китайците! Самия Путин казва че няма щети. А нашите шушляци пискат че има!

    Коментиран от #40

    20:55 20.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ПУТИН Е ВЕЛИК

    14 13 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #41

    20:56 20.08.2026

  • 35 След новината

    16 11 Отговор
    за дълга на щатите, тази статия за Русия, за замазване на очите ли е?

    Коментиран от #45

    20:57 20.08.2026

  • 36 Джери

    15 13 Отговор
    Слава на нашата освободителка и настояща защитница на цяла Европа Слава Украине браво на нашите братя украинци

    20:57 20.08.2026

  • 37 Както видя източник

    14 9 Отговор
    институт за изследване на войната, или украинска агенция или някаква новосъздадена, оставам статията за по глупавите! Такива обикновено събират стотици коментари от двата трола на Украйна!

    20:57 20.08.2026

  • 38 Ба бааааа

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Групи редят":

    А заправки где свет нет

    20:57 20.08.2026

  • 39 асенчо

    5 8 Отговор
    Бота на Урсула ни уведомява за поредното доене на данъци.

    20:58 20.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 От страни

    11 17 Отговор
    Щуротии пишете - Путин каза че има некъв урон но не е значителен. Бензина си го има и не е ограничен. За десетина дена правиха лимит 20 литра но опашката е 2- 3 коли и ако не ти изнася лимита се нареди пак и сипи още. Сега и лимита е премахнат.
    "Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза" - това ли е новата смешка? В това изречение лумата "борба с" е излишна....
    Това е проблема на Запада - пишат глупости и си вярват а после се чудят що не пасва....

    Коментиран от #52

    20:59 20.08.2026

  • 43 Резюме

    16 8 Отговор
    Текат последните дни на войната и диктатора в Кремъл .

    20:59 20.08.2026

  • 44 Основното по темата е

    10 6 Отговор
    Че на вскъде има млади лиглъовци но малко кютек оправя всички капризи и чакри. Служилите в армията по живково знаят за какво говоря и как се превръщат новобранците в мъже. И как турците започват дори с радост и патос да цитират "аз съм българче обичам.... "

    20:59 20.08.2026

  • 45 За това ли

    13 9 Отговор

    До коментар #35 от "След новината":

    Има 10 милиона руснаци емигрирали в САЩ.Я кажи колко милиона американци има в блатото.

    Коментиран от #51

    21:00 20.08.2026

  • 46 От страни

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    То не стана с помощ на "целия сифилизован свят" та мани....

    21:00 20.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гориил

    13 8 Отговор
    Кремъл призна щетите, но те са малки и незначителни. Не правете от къртичина планина. Помислете за колосалните щети за Европа и пълната липса на европейски икономически растеж. Масовото покачване на цените, екологичната катастрофа и спадащите социални стандарти.

    21:01 20.08.2026

  • 49 Росомаха

    5 8 Отговор
    Че то и в България има недостиг на бензин и дизел, без да сме във война. Запаси има за две седмици.

    Коментиран от #54, #63

    21:01 20.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 След палячото Депардийо

    8 8 Отговор

    До коментар #45 от "За това ли":

    Другият палячо Стивън Сегал бяга от Русията.Банките в Русия му конфискували всичко.

    Коментиран от #129

    21:03 20.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Това ли е проблема лиглъовци ?

    8 8 Отговор
    Че наличността на гориво е намаляла в няколко руски области ? ... хахахаха...

    Коментиран от #57, #80

    21:03 20.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе Смешник

    9 6 Отговор

    До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":

    Ти редиш ли се по 12 часа за една туба .Заминавай да видиш как е.

    Коментиран от #66, #120

    21:05 20.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ква Русия бе

    10 7 Отговор

    До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":

    Блато е името.

    Коментиран от #67, #95

    21:05 20.08.2026

  • 60 Видьо Видев

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    21:06 20.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Росомаха

    6 4 Отговор
    Нивото на сайта пада драстично. Изгонете ги тия, които пишат обиди от сексуален характер.

    Коментиран от #65, #68

    21:07 20.08.2026

  • 63 Да бе, да

    7 4 Отговор

    До коментар #49 от "Росомаха":

    И се колим с ножове на киомитричните опсшки. Само дето това е реалноста в Русия под управленито на Путлер и след 4.5годишната му "СВО" която се развива по план.

    21:07 20.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Оди у Въш.кар.истан

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Росомаха":

    Там пиши.

    21:08 20.08.2026

  • 66 А туби от Илиянци купувал ли си

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Абе Смешник":

    Лиглъо ? Как пък сме оживяли първите години след демокрацията а? Чакал бил лиглъото на опашка... ауууууу трагедия

    21:08 20.08.2026

  • 67 Всеки тролей

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Ква Русия бе":

    има няколко думи в речника си, които папагали срещу Русия! Изглежда супер глупаво!

    21:08 20.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гориил

    5 7 Отговор
    Няма смисъл да се хипнотизираме с черна пропаганда. Състоянието на европейската икономика не вдъхва оптимизъм. Цените на стоките и енергията в момента са по-високи за Европа, отколкото за преките ѝ конкуренти в САЩ и Азия. Това открива блестящи перспективи за азиатските центрове на световната икономика, финанси и търговия, но едновременно с това помрачава перспективите на европейската икономика, изтласквайки я в периферията и обричайки я на свиване и стагнация.

    21:11 20.08.2026

  • 70 Васил

    9 6 Отговор
    Нормално дядката не излиза от бункера.

    Коментиран от #73

    21:11 20.08.2026

  • 71 Така трябва ! Пеш

    6 2 Отговор
    Всеки ден минимум по 35 км. пеш и а видиш някой да е сам цяла кола го измъкваш и бой и еб..

    21:12 20.08.2026

  • 72 Софиянец

    8 8 Отговор
    😂 евала мисирки
    Това, ако не е дезинформация, внушения и пропаганда, здраве му кажи 😂😂😂 Това ли е ес? Към това ли се стремим 🤡

    21:13 20.08.2026

  • 73 Росомаха

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Васил":

    Възрастта не е порок. Всеки остарява, но не всеки става президент!

    21:13 20.08.2026

  • 74 Вече 4 години

    8 7 Отговор
    борят Русия с пропаганда и лъжи! Колкото по глупава става, толкова са по отчаяни от Русия!

    Коментиран от #79

    21:14 20.08.2026

  • 75 стоян георгиев

    5 6 Отговор
    Мда, евтина пропаганда за отчаяни евролунатици!

    21:14 20.08.2026

  • 76 Руснака е корав

    10 0 Отговор
    След една бутилка водка може и сам да избута ЗИЛ на 50 км. Ама натоварен оууу!

    21:15 20.08.2026

  • 77 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    9 3 Отговор
    И гориво нет

    21:17 20.08.2026

  • 78 Руснак без крак

    9 3 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #115

    21:17 20.08.2026

  • 79 Бомбят Русия на поразия

    9 3 Отговор

    До коментар #74 от "Вече 4 години":

    Путин безпомощен

    Коментиран от #83

    21:18 20.08.2026

  • 80 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":

    Прочети, статията не е само това проблема.

    Коментиран от #88, #90

    21:18 20.08.2026

  • 81 Лимонлс

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Може, но на кукуво лято.

    21:18 20.08.2026

  • 82 Росомаха

    6 5 Отговор
    Нямало картофи в Русия, моля ви се! И щели да имат купони за хляб. Това в най-големия износител на селскостопанска продукция в света. Нямало горива. Русия произвежда два пъти повече горива, отколкото са и нужни и изнася. Временно забраниха износа, за да няма черен реекспорт към Украйна.

    Коментиран от #107, #158

    21:18 20.08.2026

  • 83 Ти троли

    4 5 Отговор

    До коментар #79 от "Бомбят Русия на поразия":

    и не се притеснявай за Русия! Такива като теб показват колко са отчаяни от Русия! Сега продължавай да лазиш! 😄

    Коментиран от #92

    21:19 20.08.2026

  • 84 Признание

    4 3 Отговор
    Абе пак ще ограбят крепостните, нали затова са крепостни - да ги грабят.

    21:19 20.08.2026

  • 85 Когато

    4 7 Отговор
    има проблем, най-добрият начин дасе справиш с него е не да го прикриваш, а да се изправиш срещу него. Досега Кремъл е бил доста сдържан, въпреки всички провокации, и това изказване, означава само 1... тежко и горко на У или каквото е останало, но и предупреждение към подкрепящите я явно и в сянка.
    Изобщо не бих се учудил Европа да извде някой шамар ..в лицето на рижите и бозави островнитяни .

    Коментиран от #89

    21:20 20.08.2026

  • 86 Копейкин

    8 1 Отговор
    Ама вожде,нали досега казвахме че това да глупости на Запада??

    21:20 20.08.2026

  • 87 Няма край путинското унижение

    9 3 Отговор
    Няма.

    21:20 20.08.2026

  • 88 Статията е евтина пропаганда

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    А пропагандата е забавна, но не за всеки!

    21:21 20.08.2026

  • 89 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Когато":

    Русия престава да съществува за 2 часа.Както и такива б@ клуци като теб.

    Коментиран от #93

    21:22 20.08.2026

  • 90 Кво да чета

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Като във Франция със жълтите жилетки. Точно това е описано точка по точка. Ама в Париж го видяхме на живо а в Русия още не се случило. Или не е така?

    Коментиран от #96

    21:22 20.08.2026

  • 91 Абе

    7 3 Отговор
    Идват ми спомени от кравя на 80-те и началото на 90-те години. Тогава почнаха също да признават за някакви дребни проблеми, въпреки, че никой не нанасяше удари с донове по руска територия и не горяха стратегически обекти малко по късно изведнъж рухна и СИВ и СССР. СССР се разпадна само след 10 срещу Афганистан вече сме на почети 5години от войната срещу Украйна. Какво ли ще последва сега?

    Коментиран от #98

    21:23 20.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Да пале

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    Но войната не е плейстейшън! Виж ко пише за снижакнка!

    21:24 20.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ква Русия бе":

    Вместо Русия или блато,можеш спокойно да напишеш кочина.Всеки нормален знае какво имаш предвид.

    21:26 20.08.2026

  • 96 Росомаха

    2 6 Отговор

    До коментар #90 от "Кво да чета":

    В Брюксел когато има стачка хората минават културно по предварително одобрен маршрут и се разотиват. Няма както в Украйна майдани, горене на гуми, побоища и стрелби!

    Коментиран от #105

    21:26 20.08.2026

  • 97 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    5 3 Отговор
    Путине, НЕ ядрена държава двайсет пъти по малка на територия от Русия
    Та направи за смях.

    Коментиран от #100

    21:27 20.08.2026

  • 98 Браво

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Абе":

    Не забрави дежурната глупава опорка! Влече ги някои да са папагали.

    21:27 20.08.2026

  • 99 Ей тва вече е мнооого притеснително

    3 2 Отговор
    Ако не им изпратим кораб два, ще дойдат с големият самалйот и ще ни откраднат бензина и по добре Радев да им го праща щото ако пък срещнат Иво Мирчев направо и него ще вземат

    21:28 20.08.2026

  • 100 За смях е пале

    7 5 Отговор

    До коментар #97 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    троленето срещу Русия. Показва само колко са отчаян и от Русия! 😄

    21:29 20.08.2026

  • 101 Путине, Путине...

    6 5 Отговор
    Може ли Русия да внася гориво
    Докъде докара Русията.

    Коментиран от #108

    21:30 20.08.2026

  • 102 Гориил

    4 4 Отговор
    България отчаяно търси решение, предлагайки мащабни международни инфраструктурни проекти и частни транзитни маршрути. Това е разумна и печеливша стратегия за привличане на инвестиции с елементи на публично-частно партньорство. Но преговорите се проточват, напредъкът е частичен, инвеститорите изискват безпрецедентни предимства и преференции и има постоянен недостиг на стабилно и надеждно финансиране. Това е често срещан проблем за бедните страни в Източна и Южна Европа и не може да бъде успешно решен в контекста на война с Русия, тъй като Брюксел е принуден да харчи до 10 милиарда евро годишно само за наблюдение и прилагане на антируските санкции. Държавните бюджетни дефицити в страните от Източна и Южна Европа са постоянни, а външният дълг се управлява лошо.

    21:31 20.08.2026

  • 103 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    5 6 Отговор
    След ВСВ никой не е бомбил Русия.
    Сега я направиха на решето.

    21:31 20.08.2026

  • 104 Абе

    4 4 Отговор
    Стана си истинска кочина рашка!

    21:31 20.08.2026

  • 105 Не думай,....

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Росомаха":

    Мирно вика трошим витрини, палим гуми и коли и налагаме с бухалки мирно полицаите.... а в Марсилия направо мирно запалиха и 3 полицейски управления барабар с полицаите вътре

    Коментиран от #109

    21:33 20.08.2026

  • 106 Путине, Путине...

    5 3 Отговор
    Нито корейчета, нито аятоласите ша ти помогнат.
    Запада ти е вдигнал мерника и нема отърване.

    21:34 20.08.2026

  • 107 ГолатаМаха

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Росомаха":

    "Временно забраниха износа, за да няма черен реекспорт към Украйна."

    По гръб не падаме, а?

    21:34 20.08.2026

  • 108 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Путине, Путине...":

    Може може. Накрая и всичко друго ще е дефицитно. В магазините ще имасамо сол инищо друго. Това не е нещо ново, но итересно дали този път ще се прояви същата гупост да бъдат сасявани

    21:35 20.08.2026

  • 109 Росомаха

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Не думай,....":

    Пиша как е в Брюксел. Във Франция съм бил само около границата с Белгия. В Париж не смея да отида, защото са ми разказвали страхотии.

    21:35 20.08.2026

  • 110 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 4 Отговор
    Може ли Украйна без флот, авиация, ПВО да надупчен Русия като швейцарско сирене.

    Коментиран от #117

    21:36 20.08.2026

  • 111 Путин пърдящата утка

    3 3 Отговор
    На Путин му здрава пи4ето

    21:38 20.08.2026

  • 112 Доклад написан с въсторг,

    3 3 Отговор
    , трепет и надежди говежди.

    Не знам какво си е признал Путин за икономиката на Русия, но Института не си признава за икономическия цъфтеж Украйна на Украйна и Европа.:)
    И струваше ли си за намаляне на Руския растеж с 2-3% да колапсират Украйна и Европа?

    21:39 20.08.2026

  • 113 Който се е хванал с нас на хорото...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    ...бял ден не е видял...!

    21:40 20.08.2026

  • 114 Шъ...шъ...!

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Кога ти цъфнат налъмите-шъ стани...!

    21:42 20.08.2026

  • 115 Укра на 4 крака!

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва!
    Ако не изтрезнея до сутринта 🙂‍↕️!

    21:44 20.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Може и това е само началот. Ина всичкото отгоре я дупчи с хиругична точност, а не просто да цели жилишни блокове както правят кремълсте терористи от безсилие да постичнат нещо стратигически по-ценно.

    21:46 20.08.2026

  • 118 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 5 Отговор
    Пусне ли Украйна балистиката
    Путин не го виждам

    21:46 20.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Клоун

    2 6 Отговор

    До коментар #57 от "Абе Смешник":

    В украйна няма опашки пред бензиностанции.

    Коментиран от #132

    21:47 20.08.2026

  • 121 Фалшива новина

    3 3 Отговор
    Моля, стига с тази долна пропаганда! До гуша ми дойдохте! Точно обратното е!

    21:47 20.08.2026

  • 122 ДДТ за Путйо

    4 1 Отговор
    Путйоооооо, стана за смях на света, коопеле!

    21:48 20.08.2026

  • 123 Путине, Путине...

    4 1 Отговор
    Верно ли си опрял до ракетите на Корея и бензина от....Индия.

    21:48 20.08.2026

  • 124 Росомаха

    3 2 Отговор
    Не разбрах. Сега вече Русия ще се разпада ли заради дроновете или ще чакаме още 50 години? Не вярвам пластмасови дрончета да съборят четвъртата икономика в света.

    Коментиран от #127, #128, #133

    21:48 20.08.2026

  • 125 Антируснак

    3 1 Отговор

    До коментар #116 от "1111":

    Затвори си зурлата, че се размириса на кенеф, рубладжийски!

    21:49 20.08.2026

  • 126 ШАШ!

    3 0 Отговор
    90 ГОДИШНАТА ВАЛЕНТИНА ТАРЕШКОВА ЩЕ СТАВА ПАК ДЕПУТАТЪТ !!!😂

    Коментиран от #134

    21:50 20.08.2026

  • 127 Бурундук

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Росомаха":

    Маймуно копейкина - ти що крадеш никове, измисли си сам, негодник....

    21:51 20.08.2026

  • 128 Да не си скачал от вертолет

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Росомаха":

    Без парашут?

    21:51 20.08.2026

  • 129 1111

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "След палячото Депардийо":

    Ами щом Стивън Сийгъл е палячо според теб, то Зеленият Пъдпъдък е върл екшън герой-айкидист...

    21:51 20.08.2026

  • 130 Росомаха

    1 3 Отговор
    Украинските оператори на дронове се оплакват, че си пият урината, защото по седмица мизерстват без вода в укритията, докато ги удари Искандера.

    21:52 20.08.2026

  • 131 Прочетох доклада и разбрах

    3 3 Отговор
    че ако дадем само още- 100 200 милиарда и победата ще е наша

    Приятно четиво.

    Коментиран от #135

    21:53 20.08.2026

  • 132 Да така е

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Клоун":

    Там бензиностанции не останаха!

    21:55 20.08.2026

  • 133 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #124 от "Росомаха":

    Ще се разпадне, но не заради дроновете. Иняма да чакаме 50 години а най-мого 2-3години мксимум. Колкото 4 икономика това е повече от смешно. Икономиката миналата година беше съизмерима с тази на страна като Южна Корея, а догодина ще почне да се равнява на малките африкански страни дето нямат нищо нито територия нито ресурси некадърна руска работа какво да се прави.

    Коментиран от #172

    21:56 20.08.2026

  • 134 Московията трябва да бъде разрушена...

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "ШАШ!":

    Прабаба ти ТЕЛЕшкова тръгнала с памперса към Думата, значи...
    Представям си каква е законодателната дейност на тая смешна дъртофайка.- като всичко в измислената държава Московия.

    Коментиран от #150

    21:56 20.08.2026

  • 135 Росомаха

    3 2 Отговор

    До коментар #131 от "Прочетох доклада и разбрах":

    Планът Маршал на днешни пари е бил $140 милиарда, а на украинската хунта досега са налели само Щатите $300 милиарда, отделно Европа над 700 милиарда евро и НАТО 100 милиарда. Астрономически суми за един пропаднал корумпиран режим!

    Коментиран от #136

    21:57 20.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Росомаха

    3 3 Отговор
    Най-лошото е че парите, които се наливат в Украйна са от заеми. Пари няма! САЩ и ЕС теглят заеми, за да наливат в украинския режим.

    Коментиран от #138, #141, #169

    22:01 20.08.2026

  • 138 Русодебил

    2 2 Отговор

    До коментар #137 от "Росомаха":

    От Северна Корея ли са взели заем?

    Коментиран от #166

    22:04 20.08.2026

  • 139 Има страшна зависимост

    1 2 Отговор
    Колкото по глупава и пропагандна статия срещу Русия, толкова повече тролска простотия се лее под нея! Като магнит са!

    22:04 20.08.2026

  • 140 Росомаха

    0 1 Отговор
    Стигна се до там, че Европа се е втренчила в руските активи, внесени от Русия по молба на Европа в нейните финансови институции. Но това за Русия са пари за семки. Върхът на айсберга от хиляди милиарди, вложени в чужбина.

    22:06 20.08.2026

  • 141 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #137 от "Росомаха":

    Това инвистиция в сигурноста на Европа, а и света.При това доста добра инвестиция. Украйна спира кремълската импеска зараза която трови света поне 80години вече

    Коментиран от #143, #153

    22:06 20.08.2026

  • 142 Ъъъ

    3 1 Отговор
    Никой не си мисли, че Русия не понася никакви щети от войната и санкциите.... Дори и най-заблудената "копейка" е наясно, че се понасят не малко щети.... Само не ми е ясно, защо всички се фокусират върху Русия? Германия, която официално не е във война и не е под санкции, понася много по-големи икономически щети от Русия.... Само преди 2-3 дни стана ясно, че и Мерцедес напуска Германия и се мести в Унгария, където видите ли, разходите по производството били със 70% по-ниски! 70%! Тук влизат заплати, енергия, наеми и т.н.... Мерцедес напуска Германия! Как е във Франция? В Италия? Във Великобритания? Нима там е цветя и рози? Батскс в Европа е много по-голям от този в Русия, но всички сочат Русия с пръст...🤣
    И между другото, украинците вече се молят за преговори... Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергий Кислица подчерта, че страната е готова "ТУК И СЕГА" за преговори с Русия и САЩ... В същото време Западът също тревожно търси преговори, тъй като морската блокада на Черно море от страна на Русия нанесе стратегически удар както на украинската, така и на европейската икономика.....Ама Русия е много зле, ако питате Викито Нюланд...🤣

    22:06 20.08.2026

  • 143 Ко речи 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "Абе":

    Туй с бъбреците ли го измисли? Тази война унищожава Европа! Всеки път казвам, че пропагандата е забавна, но вредна за глу...

    Коментиран от #149

    22:08 20.08.2026

  • 144 Росомаха

    1 2 Отговор
    Който живее в Европа е забелязал, че банковите клонове се затварят. За да си поискаш парите, трябва предварително да направиш молба за суми над 600€. Пари няма! По молба на Европа, Русия вкара стотици милиарди в европейската банкова система и я съживи.

    Коментиран от #168

    22:10 20.08.2026

  • 145 Факти

    3 3 Отговор
    След 5 години великият шпионин от КГБ призна, че един надрусан клоун го направи за смях.

    Коментиран от #148

    22:13 20.08.2026

  • 146 Санкциите работят

    2 3 Отговор
    Европа упорито отказва да признае загубите си. Успехите и безработицата се развиват.

    22:14 20.08.2026

  • 147 Хаха

    1 2 Отговор
    Колко сте смешни с тези заглавия . Пък и си вярвате .

    22:16 20.08.2026

  • 148 За смях е

    1 3 Отговор

    До коментар #145 от "Факти":

    троленето срещу Русия! Това показва единствено колко са отчаяни вече от Русия!

    22:16 20.08.2026

  • 149 Да бе, да

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Ко речи 😄":

    Унищожава Русия и Украйна която е най-голямата жертва, но спасява света от кремълското зло. Просто украинците проливат своята кръв за да не се налага другите европейски страни да го правят. Така, че цената за другите страни е нищожна и дори да се увеличи десетократно пак ще е ниска.

    Коментиран от #151

    22:17 20.08.2026

  • 150 Ко речи...,Ко...?!

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    ,,ТРЯБВА да бъде разрушена..."
    Ами айде де,кво чакаш...-разрушавай...!
    Или викаш-
    Да,ама шубето е голЕм страх...!
    Ти да викаш-,,Трябва",пък друг да си гори ръцете...!
    Че то така и баба знае...😝😂🤣!

    22:19 20.08.2026

  • 151 Намали пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #149 от "Да бе, да":

    вредна е за хора мразещи мисленето! Украйна си замина, заради интересите и интригите на САЩ, да източи Европа! А глупавата пропаганда която лееш, обслужва точно това източване! Вместо да драскате по форумите глупости, се погрижете за себе си, защото е жалко да си режеш краката на стола, защото някой ти е казал, че така ще е по здрав!

    Коментиран от #157

    22:20 20.08.2026

  • 152 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    4 0 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на монгольяк мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ --- ГОТ ВАЧО БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    " Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! А подземния педофил води П едерацията към военна и икономическата Катастрофа!! "
    Тва е истината

    Коментиран от #155

    22:20 20.08.2026

  • 153 Хаповете...

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Абе":

    ...спешно...!!!

    22:21 20.08.2026

  • 154 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    1 0 Отговор
    НАМ СКУЧНО .

    ЗАСТОИ.

    ХОЧИТСЯ ДВИЖУХА.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    22:21 20.08.2026

  • 155 Беларус

    0 3 Отговор

    До коментар #152 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    А президент на Украйна жидовин евреин ли е, абе, бре?

    Коментиран от #162

    22:23 20.08.2026

  • 156 Абе я качете...

    3 0 Отговор
    Снимката на... ПОПАЙ ХУ ЙЛО МОРЯКА със нахлузената до ушите...пилотка,...за да се посмеем от сърце
    Ееееедехееее

    22:26 20.08.2026

  • 157 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #151 от "Намали пропагандата":

    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР. А това е за доброто на света. Който не може или не иска да го разбире си е за негова сметка.

    Коментиран от #159

    22:26 20.08.2026

  • 158 Пълни глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Росомаха":

    Това са най-големите износители на аграрни продукти в света:
    Съединени щати: 140–172 милиарда щатски долара (соя, царевица, месо, млечни продукти).

    Бразилия: 80–141 милиарда щатски долара (соя, захар, кафе, месо).

    Холандия: 100–133 милиарда щатски долара (млечни продукти, зеленчуци, реекспорт).

    Германия: 70–102 милиарда щатски долара (млечни продукти, месо, преработени храни).

    Китай: 60–84 милиарда щатски долара (плодове, зеленчуци, месо, риба).

    Русия е най-големият износител само в главите на копейките.

    Коментиран от #164, #174

    22:27 20.08.2026

  • 159 Не мина едната глупост

    0 3 Отговор

    До коментар #157 от "Абе":

    включихме втората за Афганистан без дори и да знаеш какво е имало там. 😄 А кога ще се сетиш, че САЩ унищожава Европа и глу.,. си ти?

    22:27 20.08.2026

  • 160 Дано Иран да думнат

    3 3 Отговор
    с няколко ракети редакцията на този поръчков сайт, когато сте събрани всичките там на парти с "журналистите" на братското ви издание Дневник и да се прочисти държавата от двете най-пpосташки издания в света.

    22:28 20.08.2026

  • 161 Руското икономическо чудо

    2 4 Отговор
    Тук се опитват да ни внушат, че Русия е бедна и изостанала страна. Русия след ВСВ прави истинско икономическо чудо! Темпове на растеж 18% годишно! За 10 години СССР става втора икономика в света! Всяка година цените се ПОНИЖАВАТ, а заплатите се ПОВИШАВАТ. Но след смъртта на Сталин следват поредица от мaлoyмни украинци в Кремъл и се стига до криза и разпад на СССР.
    Следват "лихие девяностые". 10 години мизерия, както при Костов и Жан Виденов.
    И о чудо! Идва Владимир Владимирович Путин и изплаща външния дълг на РФ и целия Съветски съюз! Увеличава заплатите 100 пъти! Путин изплати и украинския външен дълг. Даде на Украйна заем от $15 милиарда, за да си стъпи на краката. Плащаше НАЕМ за една база в Крим.
    Неблагодарните бандеровци поканиха враговете на Русия да направят бази под носа и. Започна геноцид на руското население.
    Това е предисторията, а сега бангаранга и искандери.

    Коментиран от #165

    22:29 20.08.2026

  • 162 Море ненам каков е

    4 0 Отговор

    До коментар #155 от "Беларус":

    Ама МАН Дръса монгольята от 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким вече 13 год у ДОНБАС!!
    Млати ги като шкембе у дувар
    Ама то... монгольяк Пен ДЕЛЕ...
    Хихихихихи

    22:29 20.08.2026

  • 163 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    3 0 Отговор
    НАШИТЕ ДЯДОВЦИ

    ЕДНО ВРЕМЕ СЕ БИЕХА СРЕЩУ НЕМЦИТЕ...

    ПОСЛЕ НАШИТЕ БАЩИ

    СЕ БИЕХА ЗА ПАРЧЕ ХЛЯБ
    И БУТИЛКА ВОДКА ....

    А СЕГА КРЕПОСТНИТЕ
    СЕ БИЯТ ЗА БЕНЗИН.

    ЕТО ДВИЖУХА.

    ХА-ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:30 20.08.2026

  • 164 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 2 Отговор

    До коментар #158 от "Пълни глупости":

    Тази "класация" си я заври, ти знаеш къде.
    Напълно фалшиви цифри, да не говорим, че държава "Холандия" не съществува.

    22:30 20.08.2026

  • 165 Дааа...

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Руското икономическо чудо":

    Дръвени Кен Ефе със снимка на педофила на вратата
    АааааааХахахаха
    И ...164 $... минимална зарплата
    АааааааХахахаха

    22:32 20.08.2026

  • 166 1111

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Русодебил":

    Ей, верно си Дебил - печатат си парите сами и си вземат заем от напечатаното.

    22:32 20.08.2026

  • 167 Всяка вечер милиарди хора по света

    3 0 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    22:34 20.08.2026

  • 168 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #144 от "Росомаха":

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА

    ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    САМО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 2 СЕДМИЦИ

    РУСКИТЕ ТАРИКАТ ЧЕТА

    СА ИЗТЕГЛИЛИ

    НАД 3 МИЛИАРДА ОТ РУСКИТЕ БАНКИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЩЕ СЕ БЯГА ЛИ ЗАД ГРАНИЦА?

    ГОЛЕМИ ПРОБКИ В ПОСОКА ГРУЗИЯ .

    ПУТИНОВАТА БУСИФИКАЦИЯ НАБЛИЖАВА.

    Коментиран от #170

    22:35 20.08.2026

  • 169 НАЙ ЛОШОТО

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Росомаха":

    Е ЧЕ ГИ ВЗЕМАТ ОТ РУСКИТЕ АКТИВИ.

    СЪС РУСКИ ПАРИ
    СЕ КУПУВА ОРЪЖИЕ
    КОЕТО ТРЕПЕ
    РУСКИТЕ МУСОРИ.

    ЕЙ ТОВА Е НАИСТИНА ЛОШО

    Коментиран от #173

    22:37 20.08.2026

  • 170 Росомаха

    1 2 Отговор

    До коментар #168 от "Хахаха":

    Изтеглили са $3 милиарда, а са внесли $4 милиарда. Нъл тъй?

    22:37 20.08.2026

  • 171 Смърф

    0 1 Отговор
    Фактиииии...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏🙏🙏🙏

    22:38 20.08.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Искат да крадат

    0 2 Отговор

    До коментар #169 от "НАЙ ЛОШОТО":

    Запада е станал цигански коптор, но засега не им се отдава!

    22:42 20.08.2026

  • 174 Драскаш манипулативно

    0 1 Отговор

    До коментар #158 от "Пълни глупости":

    А за какво ти е и с какво ти помага, честно казано с нищо! Русия е най големият износител на пшеница и това я прави не само голям аграрен износител, а и един от най важните! А Нидерландия и Германия са толкова високо в класацията, защото статистиката включва преработени храни и реекспорт, а не само собствена земеделска продукция!
    И кой какво изнася, си е тяхна работа. От евтина манипулация, изглеждаш глупаво само ти.

    22:46 20.08.2026

  • 175 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Ако един комар ухапе слон дали ще го заболи.Аман от мокри сънища на болния либерал.

    22:48 20.08.2026

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