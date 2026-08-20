Кремъл вече не крие пораженията! Путин открито признава щетите от войната за Русия

Руският президент Владимир Путин се опитва да представи слабите икономически резултати на Русия в положителна светлина, тъй като не е в състояние да скрие щетите, които четиригодишната война и украинските удари на далечни разстояния са нанесли на руската икономика. Путин заяви, че растежът на БВП на Русия в момента е около един процент, "скромен", но положителен, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Путин призна, че "външният натиск" и "терористичните атаки" - кодът на Кремъл за кампанията на Украйна за удари на далечни разстояния - влияят на икономическия растеж на Русия. Мълчаливо призна, че украинските удари срещу съоръженията на Wildberries в края на юли и август 2026 г., които налагат нарастващи оперативни и финансови разходи на Русия, но твърди, че цялата търговска инфраструктура функционира ефективно.
Путин се опита да увери руската общественост, че предприема подходящи мерки за справяне с икономическите предизвикателства пред Русия преди предстоящите избори за Държавна дума през септември.
Украинските удари с голям обсег обаче принудиха Путин публично да признае икономическите ефекти, които над четири години война е оказала върху Русия, тъй като руското население и бизнес общността виждат тези удари и техните последици по начини, които цензурата не може да контролира.
Недостигът на бензин продължава в цяла Русия, включително в райони, които Путин се опитва да предпази от негативните последици от войната. Руският държавен вестник "Известия" съобщи на 18 август, позовавайки се на данни от руското мобилно приложение "GdeBENZ" (което предоставя на руснаците информация за наличността и цените на горивата в реално време), че бензин е наличен само на 28% от всички руски бензиностанции, в сравнение с 41% през предходната седмица.
Според съобщенията, наличността на гориво е намаляла в няколко руски области, които са чести цели на украински удари на далечни разстояния, включително Московска област.
Горещата линия на руската държавна петролна компания "Газпром нефт" потвърди пред руското бизнес издание RBK, че е въвела квоти за бензин на някои бензиностанции в Москва-Сити, но заяви, че полага усилия за увеличаване на предлагането.
Загрижеността на Кремъл относно социалните безредици, произтичащи от недостига на гориво, е довела до разполагането на паравоенни сили в някои райони. Руски вътрешен източник твърди на 18 август, че Путин е разположил части на Росгвардия (силно милитаризираните сили за вътрешна сигурност на Русия) на бензиностанции в Московска област.
Кремъл очаква руската горивна криза и насилието, свързано с горивото, да продължат. Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото.
Кремъл също така разширява законовите правомощия на руските извънредни сили, вероятно отчасти в очакване на по-широко разпространени обществени вълнения. На 18 август руската законодателна комисия одобри законопроект, който позволява на спасителните сили на руското Министерство на извънредните ситуации да използват физическа сила и огнестрелно оръжие, ако силите не могат да изпълняват задълженията си чрез ненасилствени средства, според източник от Кремъл и друг източник от законодателната комисия.
Законопроектът позволява на спасителните сили да използват огнестрелно оръжие, за да предотвратят опити за изземване на военна техника и да защитят персонала на Министерството на извънредните ситуации.
Руските власти представят законопроекта единствено като мярка за борба с дронове. Законопроектът предоставя на Кремъл допълнителни средства за потушаване на вътрешните вълнения, включително чрез насилствени средства, ако е необходимо. Кремъл изменя руския закон за гражданска защита, вероятно в очакване на общественото недоволство на фона на продължаващия недостиг на бензин в страната и евентуално в очакване на принудителна мобилизация, която Путин обмисля след изборите за Държавна дума през септември.
Руските власти ограничават масовите събирания на Червения площад в Москва, вероятно от страх от протести и вътрешни вълнения. Организаторите на военно-музикалния фестивал "Спасская башня" (Спасителската кула) обявиха на 17 август отмяната на музикалния фестивал, първоначално планиран за периода от 21 до 30 август, "по причини извън контрола на организаторите".
Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза, че отмяната на масови събития е следствие от протести срещу решението на руския Върховен съд да забрани на опозиционната партия "Яблоко" да участва в изборите за Държавна дума от 18 до 20 септември.
На 19 август Върховната рада (Парламентът) потвърди назначаването на Евгений Хмара за министър на отбраната на Украйна от украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли и внесе кандидатурата на 18 август.
Върховната рада също така потвърди преназначаването от Зеленски на Андрий Сибига, който е министър на външните работи на Украйна от септември 2024 г.
Русия и Украйна наскоро проведоха размяна на военнопленници. Украинският Генерален щаб съобщи на 19 август, че Русия е върнала 103 украински военнослужещи в Украйна, повечето от които ранени или тежко болни.
Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 19 август, че Украйна е върнала 103 руски военнослужещи, които са били незабавно изпратени за лечение в Беларус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10, #60
20:41 20.08.2026
2 pyzoфилтуркофил
20:42 20.08.2026
3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #7, #8
20:42 20.08.2026
4 Мокрите ви сънища
20:42 20.08.2026
5 разкриха ли ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":зад нио двор
20:42 20.08.2026
6 Шопо
Коментиран от #9, #46, #81, #113
20:42 20.08.2026
7 тебе
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":няма кой да спаси
Коментиран от #14
20:43 20.08.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Русия е фашизма.
20:44 20.08.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Шопо":Наполеон ако беше получил помощ от България щеше да победи Русия.
Коментиран от #17
20:45 20.08.2026
10 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).
20:45 20.08.2026
11 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #15, #21
20:45 20.08.2026
12 Не ви е
20:46 20.08.2026
13 Варна 3
20:46 20.08.2026
14 Мухахаха
До коментар #7 от "тебе":За мен не мисли спасявай себе си
20:46 20.08.2026
15 Като
До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":се самозатрие
20:47 20.08.2026
16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #19, #114
20:47 20.08.2026
17 Любопитен
До коментар #9 от "Град Козлодуй":От оня свят ли пишеш бе? Нали умря преди година? Кога възкръсна бе гадина.
20:47 20.08.2026
18 Факт
Коментиран от #27
20:48 20.08.2026
19 Слава украина
До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Занули ес и нато
20:50 20.08.2026
20 Росомаха
Коментиран от #26
20:50 20.08.2026
21 Кога ще се
До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Спаси от собствения фашизъм отговор никога.Там винаги ще е диктатура.
20:51 20.08.2026
22 Дядо дръмпир точи мачетето ...
Коментиран от #30
20:51 20.08.2026
23 Явно духът на Сталин
20:51 20.08.2026
24 Хаген Дас
Коментиран от #31, #47
20:51 20.08.2026
25 Горски
20:51 20.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #18 от "Факт":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
20:52 20.08.2026
28 Е как
Дори икрепосниците няма как още да вярват на самозапалване на стратегически обекти след пушене на забронено място това минаваше преди години вече не.
20:53 20.08.2026
29 А не се пъни
До коментар #26 от "Не лъжи бе":Ке се одрицкаш
20:53 20.08.2026
30 Росомаха
До коментар #22 от "Дядо дръмпир точи мачетето ...":Има по 60 литра на автомобил дневно. За мойта Тойота това два резервоара. Инак отиват в съседните страни и продават, както българите продаваха едно време в Сърбия.
Коментиран от #33
20:54 20.08.2026
31 С Чували
До коментар #24 от "Хаген Дас":Абе Смешник там утилизираха 50 Хил.ватенки.За това ли Ка Путин викна 10 хил.корейци .Много ми е интересно как съвременни чи ки Джи и нищо не знаещи ми коментират война.Абе автомат държал ли си бе,Недокат.
Коментиран от #116
20:55 20.08.2026
32 Фори
Коментиран от #40
20:55 20.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ПУТИН Е ВЕЛИК
Коментиран от #41
20:56 20.08.2026
35 След новината
Коментиран от #45
20:57 20.08.2026
36 Джери
20:57 20.08.2026
37 Както видя източник
20:57 20.08.2026
38 Ба бааааа
До коментар #33 от "Групи редят":А заправки где свет нет
20:57 20.08.2026
39 асенчо
20:58 20.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 От страни
"Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза" - това ли е новата смешка? В това изречение лумата "борба с" е излишна....
Това е проблема на Запада - пишат глупости и си вярват а после се чудят що не пасва....
Коментиран от #52
20:59 20.08.2026
43 Резюме
20:59 20.08.2026
44 Основното по темата е
20:59 20.08.2026
45 За това ли
До коментар #35 от "След новината":Има 10 милиона руснаци емигрирали в САЩ.Я кажи колко милиона американци има в блатото.
Коментиран от #51
21:00 20.08.2026
46 От страни
До коментар #6 от "Шопо":То не стана с помощ на "целия сифилизован свят" та мани....
21:00 20.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гориил
21:01 20.08.2026
49 Росомаха
Коментиран от #54, #63
21:01 20.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 След палячото Депардийо
До коментар #45 от "За това ли":Другият палячо Стивън Сегал бяга от Русията.Банките в Русия му конфискували всичко.
Коментиран от #129
21:03 20.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Това ли е проблема лиглъовци ?
Коментиран от #57, #80
21:03 20.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Абе Смешник
До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":Ти редиш ли се по 12 часа за една туба .Заминавай да видиш как е.
Коментиран от #66, #120
21:05 20.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ква Русия бе
До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":Блато е името.
Коментиран от #67, #95
21:05 20.08.2026
60 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
21:06 20.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Росомаха
Коментиран от #65, #68
21:07 20.08.2026
63 Да бе, да
До коментар #49 от "Росомаха":И се колим с ножове на киомитричните опсшки. Само дето това е реалноста в Русия под управленито на Путлер и след 4.5годишната му "СВО" която се развива по план.
21:07 20.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #62 от "Росомаха":Там пиши.
21:08 20.08.2026
66 А туби от Илиянци купувал ли си
До коментар #57 от "Абе Смешник":Лиглъо ? Как пък сме оживяли първите години след демокрацията а? Чакал бил лиглъото на опашка... ауууууу трагедия
21:08 20.08.2026
67 Всеки тролей
До коментар #59 от "Ква Русия бе":има няколко думи в речника си, които папагали срещу Русия! Изглежда супер глупаво!
21:08 20.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Гориил
21:11 20.08.2026
70 Васил
Коментиран от #73
21:11 20.08.2026
71 Така трябва ! Пеш
21:12 20.08.2026
72 Софиянец
Това, ако не е дезинформация, внушения и пропаганда, здраве му кажи 😂😂😂 Това ли е ес? Към това ли се стремим 🤡
21:13 20.08.2026
73 Росомаха
До коментар #70 от "Васил":Възрастта не е порок. Всеки остарява, но не всеки става президент!
21:13 20.08.2026
74 Вече 4 години
Коментиран от #79
21:14 20.08.2026
75 стоян георгиев
21:14 20.08.2026
76 Руснака е корав
21:15 20.08.2026
77 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
21:17 20.08.2026
78 Руснак без крак
Коментиран от #115
21:17 20.08.2026
79 Бомбят Русия на поразия
До коментар #74 от "Вече 4 години":Путин безпомощен
Коментиран от #83
21:18 20.08.2026
80 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":Прочети, статията не е само това проблема.
Коментиран от #88, #90
21:18 20.08.2026
81 Лимонлс
До коментар #6 от "Шопо":Може, но на кукуво лято.
21:18 20.08.2026
82 Росомаха
Коментиран от #107, #158
21:18 20.08.2026
83 Ти троли
До коментар #79 от "Бомбят Русия на поразия":и не се притеснявай за Русия! Такива като теб показват колко са отчаяни от Русия! Сега продължавай да лазиш! 😄
Коментиран от #92
21:19 20.08.2026
84 Признание
21:19 20.08.2026
85 Когато
Изобщо не бих се учудил Европа да извде някой шамар ..в лицето на рижите и бозави островнитяни .
Коментиран от #89
21:20 20.08.2026
86 Копейкин
21:20 20.08.2026
87 Няма край путинското унижение
21:20 20.08.2026
88 Статията е евтина пропаганда
До коментар #80 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":А пропагандата е забавна, но не за всеки!
21:21 20.08.2026
89 Ами
До коментар #85 от "Когато":Русия престава да съществува за 2 часа.Както и такива б@ клуци като теб.
Коментиран от #93
21:22 20.08.2026
90 Кво да чета
До коментар #80 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Като във Франция със жълтите жилетки. Точно това е описано точка по точка. Ама в Париж го видяхме на живо а в Русия още не се случило. Или не е така?
Коментиран от #96
21:22 20.08.2026
91 Абе
Коментиран от #98
21:23 20.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Да пале
До коментар #89 от "Ами":Но войната не е плейстейшън! Виж ко пише за снижакнка!
21:24 20.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ами
До коментар #59 от "Ква Русия бе":Вместо Русия или блато,можеш спокойно да напишеш кочина.Всеки нормален знае какво имаш предвид.
21:26 20.08.2026
96 Росомаха
До коментар #90 от "Кво да чета":В Брюксел когато има стачка хората минават културно по предварително одобрен маршрут и се разотиват. Няма както в Украйна майдани, горене на гуми, побоища и стрелби!
Коментиран от #105
21:26 20.08.2026
97 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Та направи за смях.
Коментиран от #100
21:27 20.08.2026
98 Браво
До коментар #91 от "Абе":Не забрави дежурната глупава опорка! Влече ги някои да са папагали.
21:27 20.08.2026
99 Ей тва вече е мнооого притеснително
21:28 20.08.2026
100 За смях е пале
До коментар #97 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":троленето срещу Русия. Показва само колко са отчаян и от Русия! 😄
21:29 20.08.2026
101 Путине, Путине...
Докъде докара Русията.
Коментиран от #108
21:30 20.08.2026
102 Гориил
21:31 20.08.2026
103 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Сега я направиха на решето.
21:31 20.08.2026
104 Абе
21:31 20.08.2026
105 Не думай,....
До коментар #96 от "Росомаха":Мирно вика трошим витрини, палим гуми и коли и налагаме с бухалки мирно полицаите.... а в Марсилия направо мирно запалиха и 3 полицейски управления барабар с полицаите вътре
Коментиран от #109
21:33 20.08.2026
106 Путине, Путине...
Запада ти е вдигнал мерника и нема отърване.
21:34 20.08.2026
107 ГолатаМаха
До коментар #82 от "Росомаха":"Временно забраниха износа, за да няма черен реекспорт към Украйна."
По гръб не падаме, а?
21:34 20.08.2026
108 Ами
До коментар #101 от "Путине, Путине...":Може може. Накрая и всичко друго ще е дефицитно. В магазините ще имасамо сол инищо друго. Това не е нещо ново, но итересно дали този път ще се прояви същата гупост да бъдат сасявани
21:35 20.08.2026
109 Росомаха
До коментар #105 от "Не думай,....":Пиша как е в Брюксел. Във Франция съм бил само около границата с Белгия. В Париж не смея да отида, защото са ми разказвали страхотии.
21:35 20.08.2026
110 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Коментиран от #117
21:36 20.08.2026
111 Путин пърдящата утка
21:38 20.08.2026
112 Доклад написан с въсторг,
Не знам какво си е признал Путин за икономиката на Русия, но Института не си признава за икономическия цъфтеж Украйна на Украйна и Европа.:)
И струваше ли си за намаляне на Руския растеж с 2-3% да колапсират Украйна и Европа?
21:39 20.08.2026
113 Който се е хванал с нас на хорото...
До коментар #6 от "Шопо":...бял ден не е видял...!
21:40 20.08.2026
114 Шъ...шъ...!
До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Кога ти цъфнат налъмите-шъ стани...!
21:42 20.08.2026
115 Укра на 4 крака!
До коментар #78 от "Руснак без крак":Утре влизам в Москва!
Ако не изтрезнея до сутринта 🙂↕️!
21:44 20.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Абе
До коментар #110 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Може и това е само началот. Ина всичкото отгоре я дупчи с хиругична точност, а не просто да цели жилишни блокове както правят кремълсте терористи от безсилие да постичнат нещо стратигически по-ценно.
21:46 20.08.2026
118 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Путин не го виждам
21:46 20.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Клоун
До коментар #57 от "Абе Смешник":В украйна няма опашки пред бензиностанции.
Коментиран от #132
21:47 20.08.2026
121 Фалшива новина
21:47 20.08.2026
122 ДДТ за Путйо
21:48 20.08.2026
123 Путине, Путине...
21:48 20.08.2026
124 Росомаха
Коментиран от #127, #128, #133
21:48 20.08.2026
125 Антируснак
До коментар #116 от "1111":Затвори си зурлата, че се размириса на кенеф, рубладжийски!
21:49 20.08.2026
126 ШАШ!
Коментиран от #134
21:50 20.08.2026
127 Бурундук
До коментар #124 от "Росомаха":Маймуно копейкина - ти що крадеш никове, измисли си сам, негодник....
21:51 20.08.2026
128 Да не си скачал от вертолет
До коментар #124 от "Росомаха":Без парашут?
21:51 20.08.2026
129 1111
До коментар #51 от "След палячото Депардийо":Ами щом Стивън Сийгъл е палячо според теб, то Зеленият Пъдпъдък е върл екшън герой-айкидист...
21:51 20.08.2026
130 Росомаха
21:52 20.08.2026
131 Прочетох доклада и разбрах
Приятно четиво.
Коментиран от #135
21:53 20.08.2026
132 Да така е
До коментар #120 от "Клоун":Там бензиностанции не останаха!
21:55 20.08.2026
133 Ами
До коментар #124 от "Росомаха":Ще се разпадне, но не заради дроновете. Иняма да чакаме 50 години а най-мого 2-3години мксимум. Колкото 4 икономика това е повече от смешно. Икономиката миналата година беше съизмерима с тази на страна като Южна Корея, а догодина ще почне да се равнява на малките африкански страни дето нямат нищо нито територия нито ресурси некадърна руска работа какво да се прави.
Коментиран от #172
21:56 20.08.2026
134 Московията трябва да бъде разрушена...
До коментар #126 от "ШАШ!":Прабаба ти ТЕЛЕшкова тръгнала с памперса към Думата, значи...
Представям си каква е законодателната дейност на тая смешна дъртофайка.- като всичко в измислената държава Московия.
Коментиран от #150
21:56 20.08.2026
135 Росомаха
До коментар #131 от "Прочетох доклада и разбрах":Планът Маршал на днешни пари е бил $140 милиарда, а на украинската хунта досега са налели само Щатите $300 милиарда, отделно Европа над 700 милиарда евро и НАТО 100 милиарда. Астрономически суми за един пропаднал корумпиран режим!
Коментиран от #136
21:57 20.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Росомаха
Коментиран от #138, #141, #169
22:01 20.08.2026
138 Русодебил
До коментар #137 от "Росомаха":От Северна Корея ли са взели заем?
Коментиран от #166
22:04 20.08.2026
139 Има страшна зависимост
22:04 20.08.2026
140 Росомаха
22:06 20.08.2026
141 Абе
До коментар #137 от "Росомаха":Това инвистиция в сигурноста на Европа, а и света.При това доста добра инвестиция. Украйна спира кремълската импеска зараза която трови света поне 80години вече
Коментиран от #143, #153
22:06 20.08.2026
142 Ъъъ
И между другото, украинците вече се молят за преговори... Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергий Кислица подчерта, че страната е готова "ТУК И СЕГА" за преговори с Русия и САЩ... В същото време Западът също тревожно търси преговори, тъй като морската блокада на Черно море от страна на Русия нанесе стратегически удар както на украинската, така и на европейската икономика.....Ама Русия е много зле, ако питате Викито Нюланд...🤣
22:06 20.08.2026
143 Ко речи 😄
До коментар #141 от "Абе":Туй с бъбреците ли го измисли? Тази война унищожава Европа! Всеки път казвам, че пропагандата е забавна, но вредна за глу...
Коментиран от #149
22:08 20.08.2026
144 Росомаха
Коментиран от #168
22:10 20.08.2026
145 Факти
Коментиран от #148
22:13 20.08.2026
146 Санкциите работят
22:14 20.08.2026
147 Хаха
22:16 20.08.2026
148 За смях е
До коментар #145 от "Факти":троленето срещу Русия! Това показва единствено колко са отчаяни вече от Русия!
22:16 20.08.2026
149 Да бе, да
До коментар #143 от "Ко речи 😄":Унищожава Русия и Украйна която е най-голямата жертва, но спасява света от кремълското зло. Просто украинците проливат своята кръв за да не се налага другите европейски страни да го правят. Така, че цената за другите страни е нищожна и дори да се увеличи десетократно пак ще е ниска.
Коментиран от #151
22:17 20.08.2026
150 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #134 от "Московията трябва да бъде разрушена...":,,ТРЯБВА да бъде разрушена..."
Ами айде де,кво чакаш...-разрушавай...!
Или викаш-
Да,ама шубето е голЕм страх...!
Ти да викаш-,,Трябва",пък друг да си гори ръцете...!
Че то така и баба знае...😝😂🤣!
22:19 20.08.2026
151 Намали пропагандата
До коментар #149 от "Да бе, да":вредна е за хора мразещи мисленето! Украйна си замина, заради интересите и интригите на САЩ, да източи Европа! А глупавата пропаганда която лееш, обслужва точно това източване! Вместо да драскате по форумите глупости, се погрижете за себе си, защото е жалко да си режеш краката на стола, защото някой ти е казал, че така ще е по здрав!
Коментиран от #157
22:20 20.08.2026
152 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
" Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! А подземния педофил води П едерацията към военна и икономическата Катастрофа!! "
Тва е истината
Коментиран от #155
22:20 20.08.2026
153 Хаповете...
До коментар #141 от "Абе":...спешно...!!!
22:21 20.08.2026
154 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЗАСТОИ.
ХОЧИТСЯ ДВИЖУХА.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
22:21 20.08.2026
155 Беларус
До коментар #152 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":А президент на Украйна жидовин евреин ли е, абе, бре?
Коментиран от #162
22:23 20.08.2026
156 Абе я качете...
Ееееедехееее
22:26 20.08.2026
157 Абе
До коментар #151 от "Намали пропагандата":Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР. А това е за доброто на света. Който не може или не иска да го разбире си е за негова сметка.
Коментиран от #159
22:26 20.08.2026
158 Пълни глупости
До коментар #82 от "Росомаха":Това са най-големите износители на аграрни продукти в света:
Съединени щати: 140–172 милиарда щатски долара (соя, царевица, месо, млечни продукти).
Бразилия: 80–141 милиарда щатски долара (соя, захар, кафе, месо).
Холандия: 100–133 милиарда щатски долара (млечни продукти, зеленчуци, реекспорт).
Германия: 70–102 милиарда щатски долара (млечни продукти, месо, преработени храни).
Китай: 60–84 милиарда щатски долара (плодове, зеленчуци, месо, риба).
Русия е най-големият износител само в главите на копейките.
Коментиран от #164, #174
22:27 20.08.2026
159 Не мина едната глупост
До коментар #157 от "Абе":включихме втората за Афганистан без дори и да знаеш какво е имало там. 😄 А кога ще се сетиш, че САЩ унищожава Европа и глу.,. си ти?
22:27 20.08.2026
160 Дано Иран да думнат
22:28 20.08.2026
161 Руското икономическо чудо
Следват "лихие девяностые". 10 години мизерия, както при Костов и Жан Виденов.
И о чудо! Идва Владимир Владимирович Путин и изплаща външния дълг на РФ и целия Съветски съюз! Увеличава заплатите 100 пъти! Путин изплати и украинския външен дълг. Даде на Украйна заем от $15 милиарда, за да си стъпи на краката. Плащаше НАЕМ за една база в Крим.
Неблагодарните бандеровци поканиха враговете на Русия да направят бази под носа и. Започна геноцид на руското население.
Това е предисторията, а сега бангаранга и искандери.
Коментиран от #165
22:29 20.08.2026
162 Море ненам каков е
До коментар #155 от "Беларус":Ама МАН Дръса монгольята от 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким вече 13 год у ДОНБАС!!
Млати ги като шкембе у дувар
Ама то... монгольяк Пен ДЕЛЕ...
Хихихихихи
22:29 20.08.2026
163 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЕДНО ВРЕМЕ СЕ БИЕХА СРЕЩУ НЕМЦИТЕ...
ПОСЛЕ НАШИТЕ БАЩИ
СЕ БИЕХА ЗА ПАРЧЕ ХЛЯБ
И БУТИЛКА ВОДКА ....
А СЕГА КРЕПОСТНИТЕ
СЕ БИЯТ ЗА БЕНЗИН.
ЕТО ДВИЖУХА.
ХА-ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:30 20.08.2026
164 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #158 от "Пълни глупости":Тази "класация" си я заври, ти знаеш къде.
Напълно фалшиви цифри, да не говорим, че държава "Холандия" не съществува.
22:30 20.08.2026
165 Дааа...
До коментар #161 от "Руското икономическо чудо":Дръвени Кен Ефе със снимка на педофила на вратата
АааааааХахахаха
И ...164 $... минимална зарплата
АааааааХахахаха
22:32 20.08.2026
166 1111
До коментар #138 от "Русодебил":Ей, верно си Дебил - печатат си парите сами и си вземат заем от напечатаното.
22:32 20.08.2026
167 Всяка вечер милиарди хора по света
22:34 20.08.2026
168 Хахаха
До коментар #144 от "Росомаха":НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА
ОТ КУПЕЙКИТЕ.
САМО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 2 СЕДМИЦИ
РУСКИТЕ ТАРИКАТ ЧЕТА
СА ИЗТЕГЛИЛИ
НАД 3 МИЛИАРДА ОТ РУСКИТЕ БАНКИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЩЕ СЕ БЯГА ЛИ ЗАД ГРАНИЦА?
ГОЛЕМИ ПРОБКИ В ПОСОКА ГРУЗИЯ .
ПУТИНОВАТА БУСИФИКАЦИЯ НАБЛИЖАВА.
Коментиран от #170
22:35 20.08.2026
169 НАЙ ЛОШОТО
До коментар #137 от "Росомаха":Е ЧЕ ГИ ВЗЕМАТ ОТ РУСКИТЕ АКТИВИ.
СЪС РУСКИ ПАРИ
СЕ КУПУВА ОРЪЖИЕ
КОЕТО ТРЕПЕ
РУСКИТЕ МУСОРИ.
ЕЙ ТОВА Е НАИСТИНА ЛОШО
Коментиран от #173
22:37 20.08.2026
170 Росомаха
До коментар #168 от "Хахаха":Изтеглили са $3 милиарда, а са внесли $4 милиарда. Нъл тъй?
22:37 20.08.2026
171 Смърф
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏🙏🙏🙏
22:38 20.08.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Искат да крадат
До коментар #169 от "НАЙ ЛОШОТО":Запада е станал цигански коптор, но засега не им се отдава!
22:42 20.08.2026
174 Драскаш манипулативно
До коментар #158 от "Пълни глупости":А за какво ти е и с какво ти помага, честно казано с нищо! Русия е най големият износител на пшеница и това я прави не само голям аграрен износител, а и един от най важните! А Нидерландия и Германия са толкова високо в класацията, защото статистиката включва преработени храни и реекспорт, а не само собствена земеделска продукция!
И кой какво изнася, си е тяхна работа. От евтина манипулация, изглеждаш глупаво само ти.
22:46 20.08.2026
175 стоян георгиев
22:48 20.08.2026