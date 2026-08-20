Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе – кметът на Мартен Димо Тонев. Пред журналисти в Русе Борисов обяви промените в областното ръководство на партията. Тонев заема мястото на досегашния областен координатор на ГЕРБ в Русе Георги Кръстев, предават от БТА.
За Русе ни трябва човек, който да е непрекъснато тук. А и хората в Русе искат да знаят новата ни визия, защото десетилетия наред обясняваме за Шенген, за Еврозоната, за Банковия съюз. Всичко това ГЕРБ го направи, заяви Борисов. „В Русе каквото обещахме – зали, стадиони, филхармонии, опери, спортни зали – всичко направихме“, подчерта лидерът на ГЕРБ. Сега трябва да кажем на града какво искаме да направим оттук нататък, особено инфраструктурата, която идва от Велико Търново до Русе и най-вече индустриализацията на града, заяви Борисов.
Той представи и новите членове на областната структура на ГЕРБ.
Тонев благодари за доверието към него. Отсега нататък ни чака много работа, защото хората не искат обещания, а искат да виждат резултати, какво се променя и най-вече сигурност, коментира той.
Целта е Русе да стане мощен и индустриален център, какъвто е бил. Изключително важни са и транспортните коридори, подчерта Борисов. Той добави, че никога не е делил кметовете по партиен признак и припомни, че Русе е получил около 45 млн. лева за различни проекти. Борисов изрази надежда, че и сегашните управляващи ще подходят по този начин. Но така или иначе ние като партия трябва да си имаме кандидат за кмет, трябва да си имаме силна структура, която да направи така, че да повярва градът отново в нас, а това може да стане с нови и опитни, кадърни хора, които да предложат нова визия, подчерта Борисов.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че голяма част от новото ръководство на ГЕРБ-Русе е от Политическата академия на младежите. Остава да подготвим едно ново правителство, в което с нови хора да заявим защо искаме да управляваме, а и те да се готвят, за да не изпадаме в такива смешни ситуации, в които изпада това правителство, коментира още Борисов.
Попитан дали да се очаква самостоятелна кандидатура на ГЕРБ за президентските избори, Борисов отговори, че това ще стане ясно през септември. Аз имах кандидатска двойка, която щеше да победи, посочи Борисов. „В Поморие, когато ми беше академията и Митко Николов седеше до мен, аз казах, че кандидат за президент стои на масата, и се получи това, което се получи“, коментира лидерът на ГЕРБ. Попитан дали самият той ще се кандидатира за президент, Борисов отговори: „Аз мисля, че три пъти премиер на държава е предостатъчно. И затова следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще избере, които мисля, че ще ви харесат“.
Борисов отговори и на въпрос дали не е важно да има опозиционен президент. Не случайно госпожа Йотова, която е много сериозен кандидат, много опитен човек, не се издига от партия, а от инициативен комитет, подчерта лидерът на ГЕРБ. „Същото касае и център-дясното. Ако е инициативен комитет и тогава ние да подкрепим единна кандидатура, която и да е тя, не искам да влизам в подробност, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември и ще го направим“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #30
21:06 20.08.2026
2 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дето има келепир, там си и ти. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам в скривалищата., изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).
Коментиран от #9, #38
21:07 20.08.2026
3 Тоя пак не е в час
Коментиран от #12
21:12 20.08.2026
4 Да,бе
21:14 20.08.2026
5 Тоя отчаен каква
Неможе простак да обучава млади ако не раздава
Те са свикнали- как се изнизваха с торбичките от залите във Варна и други места уж на обучение
Няма такава академия
Сънува
Не е със всичкия си
Никой не му направи проверка да не е някъде на отчет...
21:17 20.08.2026
6 обективен
Коментиран от #10
21:23 20.08.2026
7 Ставри
21:28 20.08.2026
8 Бойо тъпото
Приготви си багажа за ЦСЗ.
Нали знаеш как те благославяме за това, че ни набута в евротинята.
Коментиран от #13
21:30 20.08.2026
9 Прав си!
До коментар #2 от "Ей скъперник":Простата и крадлива Тиква си мисли че ще отърве затвора. Ние сме търпеливи и ще дочакаме момента да го видим зад решетките.
Коментиран от #11
21:31 20.08.2026
10 Анонимен
До коментар #6 от "обективен":Гледай себе си къде ти ще се намираш хахахаха омразата ти ще те задави 6 гледай себе си а за Борисов не мисли
Коментиран от #16, #17
21:31 20.08.2026
11 Анонимен
До коментар #9 от "Прав си!":Ама ти като какъв раздаваш присъди по сайтовете 9 я гледай ти да не се озовеш в затвора
Коментиран от #19
21:32 20.08.2026
12 оня с коня
До коментар #3 от "Тоя пак не е в час":Мартен е на точно 5км от Русе и преобладаващата част от жителите на Градчето работят в Русе,транспортът е безпроблемен,пътят е Двулентов в двете посоки,разделени с Мантинела.А най-вероятно е Координаторът да има И Жилище в Русе.
Коментиран от #15, #28
21:33 20.08.2026
13 Анонимен
До коментар #8 от "Бойо тъпото":8 ама ти си в тинята изобщо 8 а Борисов няма нищо общо с това че си беден 8 И кога такива като теб ще бъдат съдени за раздаване на присъди по сайтовете В Нидерландия вече има осъден тук кога ще се търси отговорност на такива като теб агресивни ци
Коментиран от #22, #26, #31, #36
21:35 20.08.2026
14 Елиас Франко
21:37 20.08.2026
15 Данко
До коментар #12 от "оня с коня":Тъкмо си мислех , че логически и напълно верноподанически ,трябва да сте Вие избрания .
21:37 20.08.2026
16 Хайде пак
До коментар #10 от "Анонимен":Платената неграмотна
"ПРОМЯНА ",
преименувала се на "Анонимен ".
Коментиран от #20
21:37 20.08.2026
17 Промяна
До коментар #10 от "Анонимен":ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ В ЗАТВОРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА НЯМА ЛИ НЯМА НЯМА ЗАЩО БОРИСОВ Е ДЪРЖАВНИК НО И ТОИ Е ЧЕРВЕН ДАЖЕ ЗАЩО РАДЕВ ФАКТИИИ СПИТЕ
21:38 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Анонимен":Бавиш се. Ще се наказваме!!!🤣
Коментиран от #21
21:38 20.08.2026
20 Анонимен
До коментар #16 от "Хайде пак":16 мога само да се смея на простотията и да ми е тъжно че тук има толкова празни хора
21:40 20.08.2026
21 Анонимен
До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":19 нямаш ли някаква работа че висиш тук и се заяждаш с мен
Коментиран от #24
21:42 20.08.2026
22 Евгени от Алфапласт
До коментар #13 от "Анонимен":Тук е България, ЕВРОПЕЙСКА България, нали така?😎 Ако не ти изнася, беж към Нидерландия! Имаш ли пари за път, да не те мисля?
21:42 20.08.2026
23 БОЧКО, Я ПАК..
… Стадиони? Колко броя? Ааа, сетих се 5.
…ФилхармониИ? Колко броя? Сетих се 6.
… ОперИ? Колко Бе Баце? Дааа 8.
… СпортнИ залИ? Колко броя? Май бяха 7?
ЛЕЛЕЕЕЕ, Бойче превъртя километража… Бай ти Ганя тикви да яде ! Давай шампионе… Скоро може и английски да отпецнеш.
21:43 20.08.2026
24 Евгени от Алфапласт
До коментар #21 от "Анонимен":Работя дори в момента. Заяждаш се ТИ, с всеки, който не боготвори банкянския бандит. Прегледай си мненията и ще видиш.😎
Коментиран от #29
21:44 20.08.2026
25 Кандидат за президент
Нещо комбина с мнозинството ли го играе ?!?
Коментиран от #32
21:46 20.08.2026
26 Отговорност
До коментар #13 от "Анонимен":трябва да се търси на такива като теб,които не са учили,не са грамотни и за Жълти стотинки слугуват на Бойо българоубиеца.
Бойо поне може да е спокоен,че като влезе в затвора ще има кой да го ухажва.
Коментиран от #34
21:47 20.08.2026
27 1111
21:47 20.08.2026
28 Пътят е безпроблемен
До коментар #12 от "оня с коня":Аз работя в КТМ и още помня обещанията на Борисов и неговите св u н u, обещаващи решаване на проблема с "безпроблемният", който всяко лято е блокиран с километри от румънци. Както каза пътят е двулентов международен! Не успяха да го разширят поради липса на място, но продадоха мястото около него за мол, паркинги, бензиностанция на шел, безмитен магазин и на фирма за имоти сияна
21:48 20.08.2026
29 Анонимен
До коментар #24 от "Евгени от Алфапласт":Да пишеш глупости ли това работиш За Борисов съм за България съм за Демокрацията съм Просто защитавам тези мои принципи това е
Коментиран от #39, #40
21:48 20.08.2026
30 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
21:49 20.08.2026
31 Абеее Анонимниьо,
До коментар #13 от "Анонимен":Ти си срам за Факултето. Тук всички сме по - грамотни от тебе. Я марш в Академията на БАЦЕ БОЙКО! Като изкласиш 3 години пак се върни.
21:51 20.08.2026
32 Герб
До коментар #25 от "Кандидат за президент":Оставят народа без избор по отношение на президентската и кметската за София надпревара..
Много нечестно. Какво ни интересуват
областните координатори на други области след като няма президент.
21:53 20.08.2026
33 ГЕРБ
Коментиран от #35
21:53 20.08.2026
34 Анонимен
До коментар #26 от "Отговорност":Написаното от теб е агресия 26 и години се разпространява от такива като теб В Нидерландия вече има осъден един точно като теб агресор26
21:55 20.08.2026
35 Шансовите ви са нулеви!
До коментар #33 от "ГЕРБ":Белия кон умря, защото аз така казах!
21:56 20.08.2026
36 Олиго...
До коментар #13 от "Анонимен":..френ,
на теб в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " плащат ли ти поне за една студена вода?
Коментиран от #41
21:56 20.08.2026
37 Бацо
21:57 20.08.2026
38 Да те поправя
До коментар #2 от "Ей скъперник":...не е ,,скъперник" а съвестен РАБОТЯГА ВЕЧНО ДЕЖУРЕН 24/7 на своя пост в чифутскияят сайт с ингилизкивт флаг пред логото си...
Заглавието качено в 21:05....и веднага в 21:06....,,""Последният..." е ПАК ПЪРВИ с коментара...
А кажи как това става?!
21:58 20.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 3.14К
До коментар #29 от "Анонимен":Борисов, демокрация, принципи...., ти си болен бе човече! Бягай при доктор Канов, той поне е от твойта кръвна група, поне ще си паснете, не че ще те излекува.
Коментиран от #42
22:07 20.08.2026
41 Анонимен
До коментар #36 от "Олиго...":Думата РАБОТА знаеш ли я или ОБРАЗОВАНИЕ или ПРОФЕСИЯ
22:13 20.08.2026
42 Анонимен
До коментар #40 от "3.14К":40 дали или вие мразещите сте болни Борисов е най успешният държавник на прехода и това няма как да се промени България върви по пътя на демокрацията от доста години и няма как сега едни бекепари да владеят държавата ни А принципите са си мои и си ги отстоявам
Коментиран от #44
22:17 20.08.2026
43 Гост
22:20 20.08.2026
44 3.14К
До коментар #42 от "Анонимен":С психично болни анонимници на се спори!
22:31 20.08.2026
45 Наглост банкянска
22:33 20.08.2026
46 Кимон Георгиев
.
22:45 20.08.2026