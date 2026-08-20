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Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев

Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев

20 Август, 2026 21:05 1 515 46

  • бойко борисов-
  • герб-русе-
  • областен координатор-
  • димо тонев

Лидерът на ГЕРБ заяви, че голяма част от новото ръководство на ГЕРБ-Русе е от Политическата академия на младежите. Остава да подготвим едно ново правителство, в което с нови хора да заявим защо искаме да управляваме, а и те да се готвят, за да не изпадаме в такива смешни ситуации, в които изпада това правителство, коментира още Борисов. 

Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе – кметът на Мартен Димо Тонев. Пред журналисти в Русе Борисов обяви промените в областното ръководство на партията. Тонев заема мястото на досегашния областен координатор на ГЕРБ в Русе Георги Кръстев, предават от БТА.

За Русе ни трябва човек, който да е непрекъснато тук. А и хората в Русе искат да знаят новата ни визия, защото десетилетия наред обясняваме за Шенген, за Еврозоната, за Банковия съюз. Всичко това ГЕРБ го направи, заяви Борисов. „В Русе каквото обещахме – зали, стадиони, филхармонии, опери, спортни зали – всичко направихме“, подчерта лидерът на ГЕРБ. Сега трябва да кажем на града какво искаме да направим оттук нататък, особено инфраструктурата, която идва от Велико Търново до Русе и най-вече индустриализацията на града, заяви Борисов.

Той представи и новите членове на областната структура на ГЕРБ.

Тонев благодари за доверието към него. Отсега нататък ни чака много работа, защото хората не искат обещания, а искат да виждат резултати, какво се променя и най-вече сигурност, коментира той.

Целта е Русе да стане мощен и индустриален център, какъвто е бил. Изключително важни са и транспортните коридори, подчерта Борисов. Той добави, че никога не е делил кметовете по партиен признак и припомни, че Русе е получил около 45 млн. лева за различни проекти. Борисов изрази надежда, че и сегашните управляващи ще подходят по този начин. Но така или иначе ние като партия трябва да си имаме кандидат за кмет, трябва да си имаме силна структура, която да направи така, че да повярва градът отново в нас, а това може да стане с нови и опитни, кадърни хора, които да предложат нова визия, подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че голяма част от новото ръководство на ГЕРБ-Русе е от Политическата академия на младежите. Остава да подготвим едно ново правителство, в което с нови хора да заявим защо искаме да управляваме, а и те да се готвят, за да не изпадаме в такива смешни ситуации, в които изпада това правителство, коментира още Борисов.

Попитан дали да се очаква самостоятелна кандидатура на ГЕРБ за президентските избори, Борисов отговори, че това ще стане ясно през септември. Аз имах кандидатска двойка, която щеше да победи, посочи Борисов. „В Поморие, когато ми беше академията и Митко Николов седеше до мен, аз казах, че кандидат за президент стои на масата, и се получи това, което се получи“, коментира лидерът на ГЕРБ. Попитан дали самият той ще се кандидатира за президент, Борисов отговори: „Аз мисля, че три пъти премиер на държава е предостатъчно. И затова следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще избере, които мисля, че ще ви харесат“.

Борисов отговори и на въпрос дали не е важно да има опозиционен президент. Не случайно госпожа Йотова, която е много сериозен кандидат, много опитен човек, не се издига от партия, а от инициативен комитет, подчерта лидерът на ГЕРБ. „Същото касае и център-дясното. Ако е инициативен комитет и тогава ние да подкрепим единна кандидатура, която и да е тя, не искам да влизам в подробност, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември и ще го направим“, добави той.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Предишният избяга в ПБ.

    Коментиран от #2, #30

    21:06 20.08.2026

  • 2 Ей скъперник

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дето има келепир, там си и ти. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам в скривалищата., изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).

    Коментиран от #9, #38

    21:07 20.08.2026

  • 3 Тоя пак не е в час

    23 1 Отговор
    "За Русе ни трябва човек, който да е непрекъснато тук". И назначава човек от град Мартен 🤣🤣

    Коментиран от #12

    21:12 20.08.2026

  • 4 Да,бе

    20 2 Отговор
    Тоя координатор явно не вдява,че е назначен за капитан на титаник-русе...Ама какво стана с бабаит,пиянката дето е шеф на дирекцията или го пребиха и в някоя детска градина големия професионалист.

    21:14 20.08.2026

  • 5 Тоя отчаен каква

    13 1 Отговор
    Академия го тресе
    Неможе простак да обучава млади ако не раздава
    Те са свикнали- как се изнизваха с торбичките от залите във Варна и други места уж на обучение
    Няма такава академия
    Сънува
    Не е със всичкия си
    Никой не му направи проверка да не е някъде на отчет...

    21:17 20.08.2026

  • 6 обективен

    14 1 Отговор
    Борисов да беше построил един 5 звезден затвор , защото за много години ще лежи !

    Коментиран от #10

    21:23 20.08.2026

  • 7 Ставри

    15 1 Отговор
    Радев що го бавиш тоя циганин

    21:28 20.08.2026

  • 8 Бойо тъпото

    17 2 Отговор
    Абе,Бойо,не се излагай повече.
    Приготви си багажа за ЦСЗ.
    Нали знаеш как те благославяме за това, че ни набута в евротинята.

    Коментиран от #13

    21:30 20.08.2026

  • 9 Прав си!

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ей скъперник":

    Простата и крадлива Тиква си мисли че ще отърве затвора. Ние сме търпеливи и ще дочакаме момента да го видим зад решетките.

    Коментиран от #11

    21:31 20.08.2026

  • 10 Анонимен

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "обективен":

    Гледай себе си къде ти ще се намираш хахахаха омразата ти ще те задави 6 гледай себе си а за Борисов не мисли

    Коментиран от #16, #17

    21:31 20.08.2026

  • 11 Анонимен

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    Ама ти като какъв раздаваш присъди по сайтовете 9 я гледай ти да не се озовеш в затвора

    Коментиран от #19

    21:32 20.08.2026

  • 12 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя пак не е в час":

    Мартен е на точно 5км от Русе и преобладаващата част от жителите на Градчето работят в Русе,транспортът е безпроблемен,пътят е Двулентов в двете посоки,разделени с Мантинела.А най-вероятно е Координаторът да има И Жилище в Русе.

    Коментиран от #15, #28

    21:33 20.08.2026

  • 13 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Бойо тъпото":

    8 ама ти си в тинята изобщо 8 а Борисов няма нищо общо с това че си беден 8 И кога такива като теб ще бъдат съдени за раздаване на присъди по сайтовете В Нидерландия вече има осъден тук кога ще се търси отговорност на такива като теб агресивни ци

    Коментиран от #22, #26, #31, #36

    21:35 20.08.2026

  • 14 Елиас Франко

    7 1 Отговор
    Простата Тиква няма да избегне ВЪЗМЕЗДИЕТО!

    21:37 20.08.2026

  • 15 Данко

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Тъкмо си мислех , че логически и напълно верноподанически ,трябва да сте Вие избрания .

    21:37 20.08.2026

  • 16 Хайде пак

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Платената неграмотна
    "ПРОМЯНА ",
    преименувала се на "Анонимен ".

    Коментиран от #20

    21:37 20.08.2026

  • 17 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ В ЗАТВОРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА НЯМА ЛИ НЯМА НЯМА ЗАЩО БОРИСОВ Е ДЪРЖАВНИК НО И ТОИ Е ЧЕРВЕН ДАЖЕ ЗАЩО РАДЕВ ФАКТИИИ СПИТЕ

    21:38 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Бавиш се. Ще се наказваме!!!🤣

    Коментиран от #21

    21:38 20.08.2026

  • 20 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде пак":

    16 мога само да се смея на простотията и да ми е тъжно че тук има толкова празни хора

    21:40 20.08.2026

  • 21 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":

    19 нямаш ли някаква работа че висиш тук и се заяждаш с мен

    Коментиран от #24

    21:42 20.08.2026

  • 22 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Тук е България, ЕВРОПЕЙСКА България, нали така?😎 Ако не ти изнася, беж към Нидерландия! Имаш ли пари за път, да не те мисля?

    21:42 20.08.2026

  • 23 БОЧКО, Я ПАК..

    10 1 Отговор
    … ЗалИ ? Колко броя ? Срочните 3 бр.
    … Стадиони? Колко броя? Ааа, сетих се 5.
    …ФилхармониИ? Колко броя? Сетих се 6.
    … ОперИ? Колко Бе Баце? Дааа 8.
    … СпортнИ залИ? Колко броя? Май бяха 7?
    ЛЕЛЕЕЕЕ, Бойче превъртя километража… Бай ти Ганя тикви да яде ! Давай шампионе… Скоро може и английски да отпецнеш.

    21:43 20.08.2026

  • 24 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Работя дори в момента. Заяждаш се ТИ, с всеки, който не боготвори банкянския бандит. Прегледай си мненията и ще видиш.😎

    Коментиран от #29

    21:44 20.08.2026

  • 25 Кандидат за президент

    2 0 Отговор
    Защо не вземе да представи ?!?
    Нещо комбина с мнозинството ли го играе ?!?

    Коментиран от #32

    21:46 20.08.2026

  • 26 Отговорност

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    трябва да се търси на такива като теб,които не са учили,не са грамотни и за Жълти стотинки слугуват на Бойо българоубиеца.
    Бойо поне може да е спокоен,че като влезе в затвора ще има кой да го ухажва.

    Коментиран от #34

    21:47 20.08.2026

  • 27 1111

    7 1 Отговор
    Политическите трупове нямат нужда от координатори.

    21:47 20.08.2026

  • 28 Пътят е безпроблемен

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Аз работя в КТМ и още помня обещанията на Борисов и неговите св u н u, обещаващи решаване на проблема с "безпроблемният", който всяко лято е блокиран с километри от румънци. Както каза пътят е двулентов международен! Не успяха да го разширят поради липса на място, но продадоха мястото около него за мол, паркинги, бензиностанция на шел, безмитен магазин и на фирма за имоти сияна

    21:48 20.08.2026

  • 29 Анонимен

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "Евгени от Алфапласт":

    Да пишеш глупости ли това работиш За Борисов съм за България съм за Демокрацията съм Просто защитавам тези мои принципи това е

    Коментиран от #39, #40

    21:48 20.08.2026

  • 30 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    21:49 20.08.2026

  • 31 Абеее Анонимниьо,

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Ти си срам за Факултето. Тук всички сме по - грамотни от тебе. Я марш в Академията на БАЦЕ БОЙКО! Като изкласиш 3 години пак се върни.

    21:51 20.08.2026

  • 32 Герб

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кандидат за президент":

    Оставят народа без избор по отношение на президентската и кметската за София надпревара..
    Много нечестно. Какво ни интересуват
    областните координатори на други области след като няма президент.

    21:53 20.08.2026

  • 33 ГЕРБ

    3 7 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #35

    21:53 20.08.2026

  • 34 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Отговорност":

    Написаното от теб е агресия 26 и години се разпространява от такива като теб В Нидерландия вече има осъден един точно като теб агресор26

    21:55 20.08.2026

  • 35 Шансовите ви са нулеви!

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГЕРБ":

    Белия кон умря, защото аз така казах!

    21:56 20.08.2026

  • 36 Олиго...

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    ..френ,
    на теб в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " плащат ли ти поне за една студена вода?

    Коментиран от #41

    21:56 20.08.2026

  • 37 Бацо

    0 0 Отговор
    Новия координатор на сички области кандидат президент кметя на Симитли

    21:57 20.08.2026

  • 38 Да те поправя

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ей скъперник":

    ...не е ,,скъперник" а съвестен РАБОТЯГА ВЕЧНО ДЕЖУРЕН 24/7 на своя пост в чифутскияят сайт с ингилизкивт флаг пред логото си...
    Заглавието качено в 21:05....и веднага в 21:06....,,""Последният..." е ПАК ПЪРВИ с коментара...
    А кажи как това става?!

    21:58 20.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 3.14К

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Борисов, демокрация, принципи...., ти си болен бе човече! Бягай при доктор Канов, той поне е от твойта кръвна група, поне ще си паснете, не че ще те излекува.

    Коментиран от #42

    22:07 20.08.2026

  • 41 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Олиго...":

    Думата РАБОТА знаеш ли я или ОБРАЗОВАНИЕ или ПРОФЕСИЯ

    22:13 20.08.2026

  • 42 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #40 от "3.14К":

    40 дали или вие мразещите сте болни Борисов е най успешният държавник на прехода и това няма как да се промени България върви по пътя на демокрацията от доста години и няма как сега едни бекепари да владеят държавата ни А принципите са си мои и си ги отстоявам

    Коментиран от #44

    22:17 20.08.2026

  • 43 Гост

    3 0 Отговор
    Само крадци и измамници в утепаната партийка герп

    22:20 20.08.2026

  • 44 3.14К

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    С психично болни анонимници на се спори!

    22:31 20.08.2026

  • 45 Наглост банкянска

    0 1 Отговор
    какво се фукаш като циганин на сватба с откраднат костюм бе, мутро СИКаджийска, магистрален бандит, свиреп престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур? В Русе не си напарвил нищо бе Тикво! Мултакът на Републикаат с Феса, дето го беше назначил за "културен" министър смени седалките в операта и това беше, нищо друго! Гримьорните що не са се срутили, пърна мизерия и всичко в тази някога красива сграда се раздпада! Ами ти бе, Димо! Ти имаш ли акъл, че да си купуваш фабрика на 09.09.1944 г.2 ГЕРБерастката престъпна шайка на мутрата от СИК отиде на кино бе, Димо! Я си кютай твоето село, поливай си одматите, гледай да прибереш нещо в джоба и си свиркай! ГЕРБ заимна на бунището при чаргарските простаци, ще си правят компания!

    22:33 20.08.2026

  • 46 Кимон Георгиев

    0 0 Отговор
    Време е едни с червени ленти ,,ОФ,, да ви съберат на стадионите , за ,,спортен,, полуден.

    .

    22:45 20.08.2026

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