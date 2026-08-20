Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе – кметът на Мартен Димо Тонев. Пред журналисти в Русе Борисов обяви промените в областното ръководство на партията. Тонев заема мястото на досегашния областен координатор на ГЕРБ в Русе Георги Кръстев, предават от БТА.

За Русе ни трябва човек, който да е непрекъснато тук. А и хората в Русе искат да знаят новата ни визия, защото десетилетия наред обясняваме за Шенген, за Еврозоната, за Банковия съюз. Всичко това ГЕРБ го направи, заяви Борисов. „В Русе каквото обещахме – зали, стадиони, филхармонии, опери, спортни зали – всичко направихме“, подчерта лидерът на ГЕРБ. Сега трябва да кажем на града какво искаме да направим оттук нататък, особено инфраструктурата, която идва от Велико Търново до Русе и най-вече индустриализацията на града, заяви Борисов.

Той представи и новите членове на областната структура на ГЕРБ.

Тонев благодари за доверието към него. Отсега нататък ни чака много работа, защото хората не искат обещания, а искат да виждат резултати, какво се променя и най-вече сигурност, коментира той.

Целта е Русе да стане мощен и индустриален център, какъвто е бил. Изключително важни са и транспортните коридори, подчерта Борисов. Той добави, че никога не е делил кметовете по партиен признак и припомни, че Русе е получил около 45 млн. лева за различни проекти. Борисов изрази надежда, че и сегашните управляващи ще подходят по този начин. Но така или иначе ние като партия трябва да си имаме кандидат за кмет, трябва да си имаме силна структура, която да направи така, че да повярва градът отново в нас, а това може да стане с нови и опитни, кадърни хора, които да предложат нова визия, подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че голяма част от новото ръководство на ГЕРБ-Русе е от Политическата академия на младежите. Остава да подготвим едно ново правителство, в което с нови хора да заявим защо искаме да управляваме, а и те да се готвят, за да не изпадаме в такива смешни ситуации, в които изпада това правителство, коментира още Борисов.

Попитан дали да се очаква самостоятелна кандидатура на ГЕРБ за президентските избори, Борисов отговори, че това ще стане ясно през септември. Аз имах кандидатска двойка, която щеше да победи, посочи Борисов. „В Поморие, когато ми беше академията и Митко Николов седеше до мен, аз казах, че кандидат за президент стои на масата, и се получи това, което се получи“, коментира лидерът на ГЕРБ. Попитан дали самият той ще се кандидатира за президент, Борисов отговори: „Аз мисля, че три пъти премиер на държава е предостатъчно. И затова следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще избере, които мисля, че ще ви харесат“.

Борисов отговори и на въпрос дали не е важно да има опозиционен президент. Не случайно госпожа Йотова, която е много сериозен кандидат, много опитен човек, не се издига от партия, а от инициативен комитет, подчерта лидерът на ГЕРБ. „Същото касае и център-дясното. Ако е инициативен комитет и тогава ние да подкрепим единна кандидатура, която и да е тя, не искам да влизам в подробност, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември и ще го направим“, добави той.