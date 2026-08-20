"Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев"

Русия отново нанесе масирани удари срещу украинската столица Киев. Най-малко дванайсет души са загинали, а повече от 30 са били ранени. През нощта продължиха и украинските удари с дронове по цели в района на Москва.
По данни на украинската служба за гражданска защита при руска атака срещу украинската столица Киев са загинали най-малко дванайсет души, а повече от 30 са били ранени. Въздушната тревога е продължила до ранните сутрешни часове. Според украинските военновъздушни сили, цитирани от АРД, Русия е използвала десетки балистични ракети и почти 170 дрона.
Има поражения по жилищни сгради, едно медицинско и едно образователно заведение. В района Соломянски са разрушени двата най-горни етажа на девететажен жилищен блок. В две жилищни сгради и едно убежище на училище има блокирани хора. Атакувани са и райони около украинската столица. Там има един загинал, обяви отговорният губернатор. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.
Въздушна тревога в цялата страна
През нощта в по-голямата част от страната беше обявена въздушна тревога. И Русия, и Украйна засилиха атаките си през последните месеци. Руските войски все по-често използват оръжия с голям обсег, за да атакуват градове в цяла Украйна. По данни на украинските въоръжени сили те не разполагат с ракети за противовъздушна отбрана за отблъскване на руските атаки.
Полша и Румъния с превантивни мерки
Предвид засилените руски атаки срещу Украйна Полша предприе мерки за защита въздушното си пространство, съобщи полската армия в платформата X.
Румънското министерство на отбраната също заяви, че през нощта радарните системи са засекли въздушни цели в близост до украинската граница. Вследствие на това са излетели два испански изтребителя, които се намират в Румъния в рамките на мисии на НАТО, както и хеликоптер на румънските въздушни сили. Според данните на министерството, близо до Галац в окръг Тулча безпилотен летателен апарат се е разбил в необитаема местност.
Нови украински атаки с дронове в Москва и района
Според данни на властите, през нощта регионът на Москва отново е станал цел на украински атаки с безпилотни летателни апарати. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи за най-малко 250 безпилотни летателни апарата, по-голямата част от които обаче са били унищожени, се посочва още в информацията на АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #3, #16, #52
18:11 20.08.2026
2 Смотаняху
18:12 20.08.2026
3 Смешко
До коментар #1 от "Варна 3":Ти не си в час.Ползвай чадър като ходиш на плаж
Коментиран от #17
18:13 20.08.2026
4 Курд Околянов
18:13 20.08.2026
5 Чудесно,
Коментиран от #91, #156
18:13 20.08.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #10, #22, #42
18:13 20.08.2026
7 Джукаран
18:13 20.08.2026
8 Хахахахаха
Коментиран от #18, #26
18:14 20.08.2026
9 зеленски
18:15 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дедо
Коментиран от #19, #21
18:16 20.08.2026
12 Топчията
18:17 20.08.2026
13 Интересно
18:18 20.08.2026
14 Очакваме
18:18 20.08.2026
15 Град Козлодуй..
18:18 20.08.2026
16 Мишел
До коментар #1 от "Варна 3":С тази война Украйна си осигури единствен изход своя край. Русия няма да позволи съществуването на нацистка държава край себе си
Коментиран от #46, #78
18:19 20.08.2026
17 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #3 от "Смешко":По-скоро вие не сте в час. И ще продължите да лъжете, че Русия "освобождава" нас
Коментиран от #61, #65, #110, #139
18:19 20.08.2026
18 Тервел
До коментар #8 от "Хахахахаха":Украинците са по световните курорти със скъпите си автомобили, а руснаците си щъкат в изолираната и скучна Москва хахахаха
Коментиран от #31, #32
18:19 20.08.2026
19 Баба
До коментар #11 от "Дедо":Дедо, ти помниш ли килимните бомбандировки над Дрезден колко народ избиха?
18:19 20.08.2026
20 Българин
18:19 20.08.2026
21 Баба Алино
До коментар #11 от "Дедо":Дедо ,докато ръсеше мъдрости и източваше гущера си поля обилно пантофите и все се чудиш откъде все мирише на конюшня .
18:19 20.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шорт
18:19 20.08.2026
24 стоян георгиев
До коментар #10 от "Хахахахаха":И мен ме е срам от теб,но няма какво да се направи.тук сте и правите страната кочина от години.докатомима подобни на вас ще сме бедни и мизерни.лоша карма!
Коментиран от #36, #107, #125
18:20 20.08.2026
25 Варна 3
До коментар #10 от "Хахахахаха":Вън от България, руска подлога. Гара-багаж-Москва.
Коментиран от #28, #39
18:20 20.08.2026
26 Така си е
До коментар #8 от "Хахахахаха":Монголляците са най долното племе.
18:21 20.08.2026
27 Дара
18:21 20.08.2026
28 О Густо Майна Филибето
До коментар #25 от "Варна 3":Суссс бре дрррт паткан гагаузин !
18:22 20.08.2026
29 Аха
Коментиран от #99
18:22 20.08.2026
30 13 г..3 дневен Блицкриг у
Абе ху Йло Пен ДЕЛА дъл влезна у Киев?
18:22 20.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Варна 3
До коментар #18 от "Тервел":То някой ден се очаква и Москва да тъне в боклук😆😆😆
18:23 20.08.2026
33 Малкия Стоянчо
18:23 20.08.2026
34 Варна 3
Коментиран от #40, #43, #45, #50, #59
18:24 20.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахахахаха
До коментар #24 от "стоян георгиев":Маняк какво работиш, супер неграмотен си, да не си от мизерната раса с венците и да ровиш в кофите, нищо не ти разбрах
Коментиран от #48
18:24 20.08.2026
37 Отврат
18:25 20.08.2026
38 Гедер
18:25 20.08.2026
39 Хахахахаха
До коментар #25 от "Варна 3":Ела да ме изгониш лепиларчо,хаха, гангста Интернет наркоман
18:26 20.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Всичко е по план
Военният кореспондент Борис Рожин, откъси от чиито изказвания родиха мема за „непревземаемата Токмачка“, в четвъртък следобед в ефира на Първи канал отново заяви, че в района на селото се водят боеве. 🤪😬
Пропагандистът Попов, който е съпруг на пропагандистката Скабеева, лично се е уверил, че украинците пердашат здраво руската логистика по сухопътния коридор за Крим. 😬
Свидетел на "величието" на Русия разказва, че са му спрели тока. Той е пуснал генератор, но там имало само 1,5 или 2 л. бензин, а в автомобила му останало гориво за 50 км...😬
Ще се наложи да си пусне новините, за да разбере, че живее във "велика" страна. 🤪
Коментиран от #47, #170
18:26 20.08.2026
42 оня с коня
До коментар #6 от "стоян георгиев":СиСи нали много се радваше като падат укродронове в Русия и по складовете УайлдБериз ,ся що ривьеш 😂😂😂?
Коментиран от #79
18:26 20.08.2026
43 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #34 от "Варна 3":Стига! Достатъчно! Украйна е сила, чест и мощ! Житото е сила и мощ!
Коментиран от #76
18:27 20.08.2026
44 Даа...
Малко като във вица: Хрушчов моли Кенеди да продадат пшеница на СССР.
– Добре, отвърнал Кенеди, ще ви продадем.
Но когато построите комунизма по цял свят, откъде ще си купувате хляб? 🙃
Коментиран от #55
18:27 20.08.2026
45 Ксаниба
До коментар #34 от "Варна 3":Русия е бензиностанция с ракети но без бензин.Останаха ракетите .Когато свършат ще се разпадне и всички ще си отдъхнат.
Коментиран от #54
18:28 20.08.2026
46 Оше ли мериш
До коментар #16 от "Мишел":Метрите в ... минути до селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..пе Дал?
Хихихихи
Коментиран от #58
18:28 20.08.2026
47 Руснаци
До коментар #41 от "Всичко е по план":Да предполагам трябва да ти вярваме, дай ми източника ти хахаха, ти май още казваше че Покровск и Бахмут са украински хахаха
Коментиран от #56
18:28 20.08.2026
48 стоян георгиев
До коментар #36 от "Хахахахаха":въпреки че съм ром кардараш работя като финансист -инврстоционен посредник .а ти кой беше ?
Коментиран от #51
18:28 20.08.2026
49 Пусин е най-жалкия цар на московия
Руският диктатор призова за предварителна подготовка за завръщането на окупаторите от „специалната военна операция“.
Като се върнат 800 000 пияни ватенки, които са свикнали да мародерстват и убиват, ще настане движуха в Мордор. 😬
Коментиран от #53
18:28 20.08.2026
50 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #34 от "Варна 3":Русия стана саката и болна.
Коментиран от #67
18:30 20.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Варна 3":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
18:30 20.08.2026
53 гробар
До коментар #49 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":Не знам за друго ,но няколко лопати пръст можем да ти хвърлим с облекчение .
Коментиран от #77, #123
18:31 20.08.2026
54 така е
До коментар #45 от "Ксаниба":ще се разпадне мозъка ти от цъкане на глупости
и всички ще си отдъхнат
18:31 20.08.2026
55 Хахахахаха
До коментар #44 от "Даа...":Мале видях ти източника, някакъв грозни с 5000 последователя хахахаха изоставен от майка си като го е родила и е видяла какво е създала, добър източник имаш хахахах
Коментиран от #64
18:31 20.08.2026
56 Чукча писател
До коментар #47 от "Руснаци":То пише бе, чукча - Руссия Първи канал . 🤣🤣🤣
18:32 20.08.2026
57 Българин
18:34 20.08.2026
58 Мишел
До коментар #46 от "Оше ли мериш":Не се ядосвайте, тези всичките изброени населени места вече са руски.
Коментиран от #69
18:34 20.08.2026
59 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #34 от "Варна 3":Ама че сте хитър, как смеете да крадете ника на този, който е на страната на Украйна? "Варна 3" в коментарите заявява, че той е на страната на Украйна, като разбере, че Русия е по пътя към катастрофата. Всичко, което се случват в Русия, като икономическата криза и кризата с горивата, са реалност.
Коментиран от #73
18:34 20.08.2026
60 Тервел
До коментар #31 от "Хахахахаха":Оригваш ли се на бял руски борш ? Всички те чакаме пред кой ще клекнеш пръв.
18:34 20.08.2026
61 Българин
До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Украйна утече У каная заедно с нейто!
18:35 20.08.2026
62 Зеленото Шмърк
18:35 20.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Даа...
До коментар #55 от "Хахахахаха":Това което си гледал е огледалото . Пропуснал си, че си страшно неграмотен. Имаш ли завършен 3-ти клас ?
Коментиран от #93
18:35 20.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 В Москва пак няма бензин
18:36 20.08.2026
67 Българин
До коментар #50 от "ДОЛУ РУZИЯ":Украйна утече У каная заедно с нейто!
18:36 20.08.2026
68 Еврослон
Коментиран от #75, #84
18:36 20.08.2026
69 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #58 от "Мишел":Върви ли?
18:36 20.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 стоян георгиев
До коментар #22 от "Гадно племе са":Да си фен на путин е доказателство за това че си роб по душа и манталитет.селектиранинс деситилетия и поколения хора без морал вяра и чест.докато ги има много уннас ще ни тегнат като воденичен камък.
Коментиран от #80
18:37 20.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Българин
18:38 20.08.2026
75 Гресирана ватенка
До коментар #68 от "Еврослон":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в г,аз-а😁
Коментиран от #92
18:38 20.08.2026
76 Еврослон
До коментар #43 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Да убиваш деца в Донбас не е чест, нито мощ. Фашист.
18:38 20.08.2026
77 Абе тъпан
До коментар #53 от "гробар":Ходи закопай хаяско дето утепа милион ватта.
18:38 20.08.2026
78 Соломон
До коментар #16 от "Мишел":Ами то единствента нацистка държава е Русия
18:38 20.08.2026
79 стоян георгиев
До коментар #42 от "оня с коня":Къде видя че рева.киев за два дена премина в още имаме ток.нали знаеш че за тези убийства украйна ще им го върне тъпкано?
18:38 20.08.2026
80 Варна 3
До коментар #72 от "стоян георгиев":Ти па кат имаш морал що пускаш Десислава Георгиева -Контрольорката срещу смешни суми на хора от малцинствата ?
Коментиран от #89
18:39 20.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #73 от "Варна 3":Па вие сте хитър, че да крадете никове. Коментаторът "Варна 3" е на моя страна, т.е. защитава мен и Украйна. Слава на Украйна! 🇺🇦❤️🇧🇬
18:39 20.08.2026
84 Какво е фашист бе
До коментар #68 от "Еврослон":Да не е човек който води постоянно войни избива опозицията държи народа на синджир и е пожизнен Диктатор.Един с дръпнати очички Ка Путин се казва.
Коментиран от #96
18:39 20.08.2026
85 Голям рев за 20 убити
Коментиран от #90, #115
18:39 20.08.2026
86 Поп
До коментар #73 от "Варна 3":Путин педофилът - болшевик, целуващ Корана, е враг на Православието. И ти не си Православен. Православието е гръцко християнство, а християнството е Мир, а ти проповядваш агресивен геноцид.
18:40 20.08.2026
87 стоян георгиев
До коментар #73 от "Варна 3":Русия била защитник на православието...хах....вица на деня....!единствените вярващи в русия са мюсулманите.другите са фенове на комунизма.даже патрирха им е милиционер!
18:40 20.08.2026
88 Факт
Къщата от карти на Путин рано или късно ще се срути! Украйна със сигурност ще победи!
Само въпрос на време е!
18:40 20.08.2026
89 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #80 от "Варна 3":Спрете се, крадеца на никове
Коментиран от #98
18:40 20.08.2026
90 Имаш ли слива?
До коментар #85 от "Голям рев за 20 убити":Да ти .убият и на тебе родата и тогава да те питам "какво толкоз".
Коментиран от #103
18:41 20.08.2026
91 Антирашист 3025
До коментар #5 от "Чудесно,":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #109
18:41 20.08.2026
92 Гресиран козяк
До коментар #75 от "Гресирана ватенка":Гресирания не се вижда палеца 👈,явно пак си го ръгнал на топло и влажно ☝️!
18:41 20.08.2026
93 Хахахахах
До коментар #64 от "Даа...":Не го мисли аз какво съм завършил, не карай майка ти да ти пиши коментарите и тя е също като теб евтина работна ръка, втора употреба човек, все пак ще едно семейство
18:41 20.08.2026
94 Тервел
До коментар #73 от "Варна 3":Чудно в Русия има епидемия от ХИВ позитивни, основно млади мъже, официално над един милион вече . Това означава че 1 на всеки 70 руснака е ХИВ позитивен. Това си е африканска традиция.
Коментиран от #101
18:42 20.08.2026
95 Утре ще гари Мацква отново
18:42 20.08.2026
96 Еврослон
До коментар #84 от "Какво е фашист бе":Нещо такова
Коментиран от #128
18:42 20.08.2026
97 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Това е същата съветска армия, чиито паметници Радев иска да запази, за да не сме си „губили паметта“. А трябва да ги махнем точно заради паметта на загиналите.
Коментиран от #114
18:42 20.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ааааа
До коментар #29 от "Аха":То и Хитлер малко си е искал. Да не се бяха месили американците, да си го беше взел и да има мир?
18:43 20.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Десетки загинали в Киев
18:44 20.08.2026
103 Ами вие
До коментар #90 от "Имаш ли слива?":жълтопаветните от 30 години убивате, Родината ми, но сте се загрижили за чужди граждани и държава забранила кирилицата...
18:44 20.08.2026
104 Ае глуппак
До коментар #73 от "Варна 3":И как фашисткаZ руззия защитава православието ? Като избива православни ли ?
18:44 20.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Селския бик съм
Коментиран от #116
18:45 20.08.2026
107 Еййй Кокорчо
До коментар #24 от "стоян георгиев":За година с Киро опаткахте 30 милиарда бе крадецо.
Цвилиш тука ДТМДП
Коментиран от #117
18:45 20.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Варна 3
До коментар #91 от "Антирашист 3025":Лука -Соломон -Сюлейман ,не си губи времето с постове за 15с.,върти кавалджосси за по 10€врака ,под пари ще останеш !
Коментиран от #118, #124
18:46 20.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 До троляка
Коментиран от #187
18:46 20.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Бе като гледам разни репортажи
До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":и всяка втора дума на руските воини е псувня, та си мисля, във Великата отечествена те “за родину, за Сталину” ли са викали или са псували като хора от народа? Щото на филми не може да се вярва.
18:47 20.08.2026
115 Антирашист 3023
До коментар #85 от "Голям рев за 20 убити":Влез в час ,статията е за войната в Украйна! А това че човешките не ти правят впечатление те доближава до рашистите !
18:48 20.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Варна 3 оригинал
До коментар #109 от "Варна 3":Колегата от 91ия коментар е прав, я стига сте коментирали наопаки.
Коментиран от #122
18:49 20.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Антирашист 3024
До коментар #117 от "стоян георгиев":Явно си горд ,че си сводник на съпругата си 😂😂😂?
18:50 20.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 стоян георгиев
До коментар #118 от "Варна 3 оригинал":Къв оригинал си бе селски паткан ?
18:51 20.08.2026
123 Антирашист 3024
До коментар #53 от "гробар":Гробокопачо на капитализма ,хвърли и няколко лопати върху себе си ,та да се усмихват хората .
18:52 20.08.2026
124 Украйна - ловец на руснаци
До коментар #109 от "Варна 3":Я си пестете думите!
18:53 20.08.2026
125 Росомаха
До коментар #24 от "стоян георгиев":Стояне, беден си, защото главата ти е коркова тапа.
Коментиран от #134
18:54 20.08.2026
126 Град Козлодуй
До коментар #116 от "Ами Нети":Господине правите ли добре Ми Нети?
Коментиран от #143
18:55 20.08.2026
127 Неон
18:56 20.08.2026
128 Антирашист 3024
До коментар #96 от "Еврослон":Гробокопачо на капитализма ,хвърли и няколко лопати върху себе си ,та да се усмихват хората .
18:58 20.08.2026
129 Варна 3 оригинал
До коментар #98 от "Варна 3":Вие не сте истинския "Варна 3", щом възхвалявате Терорусия! Русия убива цивилни, а вие освен че хвалите Русия, крадете и никове!
Коментиран от #133, #138
18:58 20.08.2026
130 Розов пеньоар
19:00 20.08.2026
131 Росомаха
19:01 20.08.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Анонимен
До коментар #129 от "Варна 3 оригинал":Ами ти що пишеш с 50 ника?
19:01 20.08.2026
134 стоян георгиев
До коментар #125 от "Росомаха":Ти си оня дето живеше в белгия нали?да избягаш в белгия защото си искал да си в русия е интересно заболяване.още по интересно е да искаш белгия да вдигне бялото знаме и да ти спрат пенсията.наистина интересна диагноза.
Коментиран от #198
19:04 20.08.2026
135 Варна 3
Коментиран от #142, #146
19:04 20.08.2026
136 стоян георгиев
Коментиран от #140, #141, #148
19:06 20.08.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Я виж ти...?!
До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":А ти защо не си в окопа,на фронта,да защищаваш Украйна,а ми драскаш опорки от уютният диван...?!?!
19:07 20.08.2026
140 Цецко
До коментар #136 от "стоян георгиев":Не бе просто си се накъкал
19:07 20.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #135 от "Варна 3":Мерете си приказките! Украйна е велика държава и ще победи! 🇺🇦💪👑
Коментиран от #163, #182
19:09 20.08.2026
143 Ами Нети
До коментар #126 от "Град Козлодуй":Еее ...баа изгодно гресирани козяци 👈,първия път е безплатно ☝️!
19:09 20.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
19:10 20.08.2026
146 Варна 3 оригинал
До коментар #135 от "Варна 3":Вие сте голям инат
Коментиран от #153
19:10 20.08.2026
147 Деси
До коментар #137 от "Жельо":Махни го тоя.Той си пада по мъже.Аз затова го зарязах.
19:11 20.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Предайте се гнидиии
19:12 20.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Нашият посланник
Коментиран от #195
19:13 20.08.2026
152 БИЙ ЯКО !!!
19:13 20.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
19:14 20.08.2026
155 стоян георгиев
До коментар #148 от "Психиатър":Стоян Георгиев е и,,ди..от
19:14 20.08.2026
156 Помни
До коментар #5 от "Чудесно,":Путин им обеща на бандеровците денацификация , демилитаризация и деинструилизация , ако продължат да тероризират руското население живеещо в Украйна . Обеща им и да престанат да съществуват като държавно образование , ако решат да воюват с Русия. Путин държи на своята дума и изпълнява обещанията си .
19:14 20.08.2026
157 Напълнете с още атлантически
19:16 20.08.2026
158 az СВО Победа 81
1. Рухна грижливо създавания мит, че Русия е свършила ракетите.
2. Разкри се истината, че НАТО е неспособен да спечели конвенционална война срещу РФ.
3. Киев и НАТО залагат на евтиния вариант за продължаване на войната - БПЛА , т.к. нямат нито финансови, нито технологични ресурси за производството на други оръжейни системи и боеприпаси.
4. С интерес очакваме представянето на бойното поле на севернокорейския аналог на руската ракета "Искандер" - КN 30.
За разлика от "Искандер", който е снабден с бойна част от 500кг., тя има два варианта на бойна глава - първия от 2500кг. с далекобойност 600-900км. и втори с 4500кг. с далекобойност 300км.
Коментиран от #193
19:17 20.08.2026
159 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #153 от "Варна 3 оригинал":Крадец на никове! Руски васали такива! Стига вече!
Коментиран от #184
19:17 20.08.2026
160 Мара Общата
19:17 20.08.2026
161 Трол
19:17 20.08.2026
162 стоян георгиев
Коментиран от #166, #169, #173, #178
19:17 20.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Да си стоят в метрото
19:18 20.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Какви
До коментар #162 от "стоян георгиев":Не нормалници имало в България?!
19:19 20.08.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:20 20.08.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Знаещ
До коментар #41 от "Всичко е по план":Ного ти е остаряла информацията . Малая Токмачка руснаците я превзеха преди три дни . Сега щурмовите им групи атакуват центърът на Орехов .
19:22 20.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Иван
19:23 20.08.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:25 20.08.2026
177 Килъри
19:25 20.08.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Слава украина
До коментар #178 от "Варна 3":Занули ес и нато
19:27 20.08.2026
181 Иван
19:28 20.08.2026
182 Ин Кяр
До коментар #142 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":На белот ли?
19:29 20.08.2026
183 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #174 от "стоян георгиев":На погрешната страна сте
19:29 20.08.2026
184 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #159 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #186, #189, #191, #194
19:29 20.08.2026
185 МЪКЪ МЪКЪ
19:30 20.08.2026
186 Варна 3
До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Много велика Русия 🇷🇺🤮🚾☠️, но Украйна и България са още по-велики 🇺🇦🇧🇬💪👑🥳
Коментиран от #190
19:33 20.08.2026
187 Ба бааааа
До коментар #111 от "До троляка":Окраинците са най мразени
19:34 20.08.2026
188 Ъъъ
Ми и "софЕанци" малко да усетят от войната... Те доскоро бяха на курорт - половин Украйна гори, нощните клубове в Киев се пукат по шевовете....Къде дават така?
19:34 20.08.2026
189 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика Русия само със собствените си лъжи
Коментиран от #192
19:34 20.08.2026
190 Мухахаха
До коментар #186 от "Варна 3":Мухахаха
19:34 20.08.2026
191 Разберете това
До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика Русия 🇷🇺🤮🚾☠️. Скоро в Русия ще угаснат светлините.
Коментиран от #196
19:36 20.08.2026
192 Аде бегай
До коментар #189 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":На фронта къв го държиш в България
19:36 20.08.2026
193 Джохар
До коментар #158 от "az СВО Победа 81":Дудаев
„Руската империя ще престане да съществува, когато над Украйна изгрее слънцето на свободата“.
19:36 20.08.2026
194 Украйна - ловец на руснаци
До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Па вие забравихте да добавите, че Украйна е още по-велика от Русия. Руснаците са фалшив съвременен славянски народ.
Коментиран от #197
19:37 20.08.2026
195 Знаещ
До коментар #151 от "Нашият посланник":Нашият посланник се е заклещил на вратата за бомбоубежището в посолството ни в Киев . Сега търсят свободен кран за да го измъкнат ... :-)))
19:38 20.08.2026
196 А не се пъни
До коментар #191 от "Разберете това":Ке се одрицкаш
19:38 20.08.2026
197 Ба бааааа
До коментар #194 от "Украйна - ловец на руснаци":За това ли ви утепаха от бой
19:39 20.08.2026
198 Баран
До коментар #134 от "стоян георгиев":Комунизмът уврежда мозъка. Забелязвам го и у други възрастни, които уж не са комунисти, не харесват комунизма и т.н. но ни в клин, ни в ръкав са путинисти. И не е ясно, откъде, защото не знам да гледат руска пропаганда.
19:40 20.08.2026