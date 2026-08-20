"Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев"

Русия отново нанесе масирани удари срещу украинската столица Киев. Най-малко дванайсет души са загинали, а повече от 30 са били ранени. През нощта продължиха и украинските удари с дронове по цели в района на Москва.

По данни на украинската служба за гражданска защита при руска атака срещу украинската столица Киев са загинали най-малко дванайсет души, а повече от 30 са били ранени. Въздушната тревога е продължила до ранните сутрешни часове. Според украинските военновъздушни сили, цитирани от АРД, Русия е използвала десетки балистични ракети и почти 170 дрона.

Има поражения по жилищни сгради, едно медицинско и едно образователно заведение. В района Соломянски са разрушени двата най-горни етажа на девететажен жилищен блок. В две жилищни сгради и едно убежище на училище има блокирани хора. Атакувани са и райони около украинската столица. Там има един загинал, обяви отговорният губернатор. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

Въздушна тревога в цялата страна

През нощта в по-голямата част от страната беше обявена въздушна тревога. И Русия, и Украйна засилиха атаките си през последните месеци. Руските войски все по-често използват оръжия с голям обсег, за да атакуват градове в цяла Украйна. По данни на украинските въоръжени сили те не разполагат с ракети за противовъздушна отбрана за отблъскване на руските атаки.

Полша и Румъния с превантивни мерки

Предвид засилените руски атаки срещу Украйна Полша предприе мерки за защита въздушното си пространство, съобщи полската армия в платформата X.

Румънското министерство на отбраната също заяви, че през нощта радарните системи са засекли въздушни цели в близост до украинската граница. Вследствие на това са излетели два испански изтребителя, които се намират в Румъния в рамките на мисии на НАТО, както и хеликоптер на румънските въздушни сили. Според данните на министерството, близо до Галац в окръг Тулча безпилотен летателен апарат се е разбил в необитаема местност.

Нови украински атаки с дронове в Москва и района

Според данни на властите, през нощта регионът на Москва отново е станал цел на украински атаки с безпилотни летателни апарати. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи за най-малко 250 безпилотни летателни апарата, по-голямата част от които обаче са били унищожени, се посочва още в информацията на АРД.