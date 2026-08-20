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Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев
  Тема: Украйна

Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев

20 Август, 2026 18:09 2 166 198

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • виталий кличко

Според украинските военновъздушни сили, цитирани от АРД, Русия е използвала десетки балистични ракети и почти 170 дрона

Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия отново нанесе масирани удари срещу украинската столица Киев. Най-малко дванайсет души са загинали, а повече от 30 са били ранени. През нощта продължиха и украинските удари с дронове по цели в района на Москва.

По данни на украинската служба за гражданска защита при руска атака срещу украинската столица Киев са загинали най-малко дванайсет души, а повече от 30 са били ранени. Въздушната тревога е продължила до ранните сутрешни часове. Според украинските военновъздушни сили, цитирани от АРД, Русия е използвала десетки балистични ракети и почти 170 дрона.

Има поражения по жилищни сгради, едно медицинско и едно образователно заведение. В района Соломянски са разрушени двата най-горни етажа на девететажен жилищен блок. В две жилищни сгради и едно убежище на училище има блокирани хора. Атакувани са и райони около украинската столица. Там има един загинал, обяви отговорният губернатор. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

Въздушна тревога в цялата страна

През нощта в по-голямата част от страната беше обявена въздушна тревога. И Русия, и Украйна засилиха атаките си през последните месеци. Руските войски все по-често използват оръжия с голям обсег, за да атакуват градове в цяла Украйна. По данни на украинските въоръжени сили те не разполагат с ракети за противовъздушна отбрана за отблъскване на руските атаки.

Полша и Румъния с превантивни мерки

Предвид засилените руски атаки срещу Украйна Полша предприе мерки за защита въздушното си пространство, съобщи полската армия в платформата X.

Румънското министерство на отбраната също заяви, че през нощта радарните системи са засекли въздушни цели в близост до украинската граница. Вследствие на това са излетели два испански изтребителя, които се намират в Румъния в рамките на мисии на НАТО, както и хеликоптер на румънските въздушни сили. Според данните на министерството, близо до Галац в окръг Тулча безпилотен летателен апарат се е разбил в необитаема местност.

Нови украински атаки с дронове в Москва и района

Според данни на властите, през нощта регионът на Москва отново е станал цел на украински атаки с безпилотни летателни апарати. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи за най-малко 250 безпилотни летателни апарата, по-голямата част от които обаче са били унищожени, се посочва още в информацията на АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    20 117 Отговор
    Русия рискува да престане да съществува заради това, че воюва с Украйна

    Коментиран от #3, #16, #52

    18:11 20.08.2026

  • 2 Смотаняху

    82 8 Отговор
    Като не щете мира - дръжте тая секира!

    18:12 20.08.2026

  • 3 Смешко

    87 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ти не си в час.Ползвай чадър като ходиш на плаж

    Коментиран от #17

    18:13 20.08.2026

  • 4 Курд Околянов

    49 8 Отговор
    Тоя път са пропуснали да ударят женския метох.

    18:13 20.08.2026

  • 5 Чудесно,

    65 5 Отговор
    денацификацията продължава...

    Коментиран от #91, #156

    18:13 20.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    9 93 Отговор
    Русия действа като терористи и ще си го получи като такъв.особено е жалко когато бг трола след поредния терористичен акт ти обяснява как путин освобождавал украйна от бандеровците

    Коментиран от #10, #22, #42

    18:13 20.08.2026

  • 7 Джукаран

    38 0 Отговор
    Казвам ти дъще,сещай се снахо!

    18:13 20.08.2026

  • 8 Хахахахаха

    73 8 Отговор
    Киев си гори когато руснаците поискат, в Москва хората си излизат, дискотеки, заведения, в Киев хората живеят в метрото, мириши в него на пот и други миризми, пълно с мизерии, укрите удрят складчета и депа, руснаците унищожиха цялата логистиката на укрите магазините празни, идва капитулацията

    Коментиран от #18, #26

    18:14 20.08.2026

  • 9 зеленски

    51 1 Отговор
    От днес нататък забранявам готвенето и яденето на боб ! Много сме на гъсто.

    18:15 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо

    8 66 Отговор
    Не се насищат на кръв руските зверове

    Коментиран от #19, #21

    18:16 20.08.2026

  • 12 Топчията

    56 2 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    18:17 20.08.2026

  • 13 Интересно

    65 1 Отговор
    Значи десетки балистични ракети, както множество дронове удрят по киев, общо 170 парчета, а загиналите са 12. Или киев няма жители, или руснаците целят много точно.

    18:18 20.08.2026

  • 14 Очакваме

    41 4 Отговор
    идната нощ отново!

    18:18 20.08.2026

  • 15 Град Козлодуй..

    43 3 Отговор
    Путин се събуди!

    18:18 20.08.2026

  • 16 Мишел

    64 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    С тази война Украйна си осигури единствен изход своя край. Русия няма да позволи съществуването на нацистка държава край себе си

    Коментиран от #46, #78

    18:19 20.08.2026

  • 17 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 60 Отговор

    До коментар #3 от "Смешко":

    По-скоро вие не сте в час. И ще продължите да лъжете, че Русия "освобождава" нас

    Коментиран от #61, #65, #110, #139

    18:19 20.08.2026

  • 18 Тервел

    10 45 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    Украинците са по световните курорти със скъпите си автомобили, а руснаците си щъкат в изолираната и скучна Москва хахахаха

    Коментиран от #31, #32

    18:19 20.08.2026

  • 19 Баба

    44 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Дедо, ти помниш ли килимните бомбандировки над Дрезден колко народ избиха?

    18:19 20.08.2026

  • 20 Българин

    5 11 Отговор
    Чакаме отговора.

    18:19 20.08.2026

  • 21 Баба Алино

    31 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Дедо ,докато ръсеше мъдрости и източваше гущера си поля обилно пантофите и все се чудиш откъде все мирише на конюшня .

    18:19 20.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шорт

    30 3 Отговор
    Бииий да те уважават!

    18:19 20.08.2026

  • 24 стоян георгиев

    6 33 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    И мен ме е срам от теб,но няма какво да се направи.тук сте и правите страната кочина от години.докатомима подобни на вас ще сме бедни и мизерни.лоша карма!

    Коментиран от #36, #107, #125

    18:20 20.08.2026

  • 25 Варна 3

    7 44 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    Вън от България, руска подлога. Гара-багаж-Москва.

    Коментиран от #28, #39

    18:20 20.08.2026

  • 26 Така си е

    8 30 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    Монголляците са най долното племе.

    18:21 20.08.2026

  • 27 Дара

    28 5 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореша Пачанга !

    18:21 20.08.2026

  • 28 О Густо Майна Филибето

    22 3 Отговор

    До коментар #25 от "Варна 3":

    Суссс бре дрррт паткан гагаузин !

    18:22 20.08.2026

  • 29 Аха

    42 1 Отговор
    Те руснаците бяха ясни, искаме това и това, ако не щете, ще си го вземем! Искаха малко, но с помощта на запада, няма да се мине с това малко! Няма на кой да се сърдите, ако не искате малки компромиси, ще се наложи големи или като гледам огромни, не отстъпки, а загуби! А и никой от сегашните подстрекатели не го боли за нормалните хора, тия дето ще изнесат всичко на гърба си.

    Коментиран от #99

    18:22 20.08.2026

  • 30 13 г..3 дневен Блицкриг у

    3 21 Отговор
    Донбас!
    Абе ху Йло Пен ДЕЛА дъл влезна у Киев?

    18:22 20.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Варна 3

    5 30 Отговор

    До коментар #18 от "Тервел":

    То някой ден се очаква и Москва да тъне в боклук😆😆😆

    18:23 20.08.2026

  • 33 Малкия Стоянчо

    15 2 Отговор
    Абе къде е батко ?

    18:23 20.08.2026

  • 34 Варна 3

    23 28 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #40, #43, #45, #50, #59

    18:24 20.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахахахаха

    21 4 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Маняк какво работиш, супер неграмотен си, да не си от мизерната раса с венците и да ровиш в кофите, нищо не ти разбрах

    Коментиран от #48

    18:24 20.08.2026

  • 37 Отврат

    5 27 Отговор
    Само хора с психични проблеми могат да се радват когато блатните терористи избиват мирно население.

    18:25 20.08.2026

  • 38 Гедер

    6 26 Отговор
    Русия изби в пъти повече славяни и православни , отколкото Османската Империя през цялото си петвековно съществуване.

    18:25 20.08.2026

  • 39 Хахахахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #25 от "Варна 3":

    Ела да ме изгониш лепиларчо,хаха, гангста Интернет наркоман

    18:26 20.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Всичко е по план

    4 23 Отговор
    Мала Токмачка продължава да се държи: редовният коментатор по руския Първи канал съобщи, че боевете продължават. OSINT анализаторите също не потвърждават превземането на селото от руснаците.
    Военният кореспондент Борис Рожин, откъси от чиито изказвания родиха мема за „непревземаемата Токмачка“, в четвъртък следобед в ефира на Първи канал отново заяви, че в района на селото се водят боеве. 🤪😬

    Пропагандистът Попов, който е съпруг на пропагандистката Скабеева, лично се е уверил, че украинците пердашат здраво руската логистика по сухопътния коридор за Крим. 😬

    Свидетел на "величието" на Русия разказва, че са му спрели тока. Той е пуснал генератор, но там имало само 1,5 или 2 л. бензин, а в автомобила му останало гориво за 50 км...😬
    Ще се наложи да си пусне новините, за да разбере, че живее във "велика" страна. 🤪

    Коментиран от #47, #170

    18:26 20.08.2026

  • 42 оня с коня

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    СиСи нали много се радваше като падат укродронове в Русия и по складовете УайлдБериз ,ся що ривьеш 😂😂😂?

    Коментиран от #79

    18:26 20.08.2026

  • 43 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    23 25 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    Стига! Достатъчно! Украйна е сила, чест и мощ! Житото е сила и мощ!

    Коментиран от #76

    18:27 20.08.2026

  • 44 Даа...

    18 16 Отговор
    "Русия поиска повече бензин от Индия и други азиатски страни поради втората вълна на горивната криза."
    Малко като във вица: Хрушчов моли Кенеди да продадат пшеница на СССР.
    – Добре, отвърнал Кенеди, ще ви продадем.
    Но когато построите комунизма по цял свят, откъде ще си купувате хляб? 🙃

    Коментиран от #55

    18:27 20.08.2026

  • 45 Ксаниба

    9 19 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    Русия е бензиностанция с ракети но без бензин.Останаха ракетите .Когато свършат ще се разпадне и всички ще си отдъхнат.

    Коментиран от #54

    18:28 20.08.2026

  • 46 Оше ли мериш

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Метрите в ... минути до селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..пе Дал?
    Хихихихи

    Коментиран от #58

    18:28 20.08.2026

  • 47 Руснаци

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "Всичко е по план":

    Да предполагам трябва да ти вярваме, дай ми източника ти хахаха, ти май още казваше че Покровск и Бахмут са украински хахаха

    Коментиран от #56

    18:28 20.08.2026

  • 48 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахахаха":

    въпреки че съм ром кардараш работя като финансист -инврстоционен посредник .а ти кой беше ?

    Коментиран от #51

    18:28 20.08.2026

  • 49 Пусин е най-жалкия цар на московия

    5 11 Отговор
    Май ще хвърля бялата кърпа ...

    Руският диктатор призова за предварителна подготовка за завръщането на окупаторите от „специалната военна операция“.
    Като се върнат 800 000 пияни ватенки, които са свикнали да мародерстват и убиват, ще настане движуха в Мордор. 😬

    Коментиран от #53

    18:28 20.08.2026

  • 50 ДОЛУ РУZИЯ

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    Русия стана саката и болна.

    Коментиран от #67

    18:30 20.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ИСТИНАТА

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    18:30 20.08.2026

  • 53 гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    Не знам за друго ,но няколко лопати пръст можем да ти хвърлим с облекчение .

    Коментиран от #77, #123

    18:31 20.08.2026

  • 54 така е

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ксаниба":

    ще се разпадне мозъка ти от цъкане на глупости
    и всички ще си отдъхнат

    18:31 20.08.2026

  • 55 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Даа...":

    Мале видях ти източника, някакъв грозни с 5000 последователя хахахаха изоставен от майка си като го е родила и е видяла какво е създала, добър източник имаш хахахах

    Коментиран от #64

    18:31 20.08.2026

  • 56 Чукча писател

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руснаци":

    То пише бе, чукча - Руссия Първи канал . 🤣🤣🤣

    18:32 20.08.2026

  • 57 Българин

    3 2 Отговор
    Украйна утече У каная заедно с нейто!

    18:34 20.08.2026

  • 58 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Оше ли мериш":

    Не се ядосвайте, тези всичките изброени населени места вече са руски.

    Коментиран от #69

    18:34 20.08.2026

  • 59 ДОЛУ РУZИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    Ама че сте хитър, как смеете да крадете ника на този, който е на страната на Украйна? "Варна 3" в коментарите заявява, че той е на страната на Украйна, като разбере, че Русия е по пътя към катастрофата. Всичко, което се случват в Русия, като икономическата криза и кризата с горивата, са реалност.

    Коментиран от #73

    18:34 20.08.2026

  • 60 Тервел

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахахаха":

    Оригваш ли се на бял руски борш ? Всички те чакаме пред кой ще клекнеш пръв.

    18:34 20.08.2026

  • 61 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Украйна утече У каная заедно с нейто!

    18:35 20.08.2026

  • 62 Зеленото Шмърк

    3 2 Отговор
    Боли ме фара. Я си крада милиарди.

    18:35 20.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Даа...

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахахаха":

    Това което си гледал е огледалото . Пропуснал си, че си страшно неграмотен. Имаш ли завършен 3-ти клас ?

    Коментиран от #93

    18:35 20.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 В Москва пак няма бензин

    4 2 Отговор
    Тея ако са в Африка ще свършат и бананите.😃

    18:36 20.08.2026

  • 67 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Украйна утече У каная заедно с нейто!

    18:36 20.08.2026

  • 68 Еврослон

    5 3 Отговор
    Щим фашиста квичи, значи Русия побеждава.

    Коментиран от #75, #84

    18:36 20.08.2026

  • 69 Как е бизнесът на Кобзон?

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Върви ли?

    18:36 20.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гадно племе са":

    Да си фен на путин е доказателство за това че си роб по душа и манталитет.селектиранинс деситилетия и поколения хора без морал вяра и чест.докато ги има много уннас ще ни тегнат като воденичен камък.

    Коментиран от #80

    18:37 20.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Българин

    3 3 Отговор
    Няма такива изроди като русофашистите и техните българоподлоги. Надминаха Осама бин Ладен и неговите главорези от Ислямска държава.

    18:38 20.08.2026

  • 75 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Еврослон":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в г,аз-а😁

    Коментиран от #92

    18:38 20.08.2026

  • 76 Еврослон

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Да убиваш деца в Донбас не е чест, нито мощ. Фашист.

    18:38 20.08.2026

  • 77 Абе тъпан

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "гробар":

    Ходи закопай хаяско дето утепа милион ватта.

    18:38 20.08.2026

  • 78 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Ами то единствента нацистка държава е Русия

    18:38 20.08.2026

  • 79 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Къде видя че рева.киев за два дена премина в още имаме ток.нали знаеш че за тези убийства украйна ще им го върне тъпкано?

    18:38 20.08.2026

  • 80 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Ти па кат имаш морал що пускаш Десислава Георгиева -Контрольорката срещу смешни суми на хора от малцинствата ?

    Коментиран от #89

    18:39 20.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Варна 3":

    Па вие сте хитър, че да крадете никове. Коментаторът "Варна 3" е на моя страна, т.е. защитава мен и Украйна. Слава на Украйна! 🇺🇦❤️🇧🇬

    18:39 20.08.2026

  • 84 Какво е фашист бе

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Еврослон":

    Да не е човек който води постоянно войни избива опозицията държи народа на синджир и е пожизнен Диктатор.Един с дръпнати очички Ка Путин се казва.

    Коментиран от #96

    18:39 20.08.2026

  • 85 Голям рев за 20 убити

    4 4 Отговор
    И нищо за Венецуела, Колумбия, Филипините след земетресенията. Но за Украйна след ЗелеТресението голяма драма

    Коментиран от #90, #115

    18:39 20.08.2026

  • 86 Поп

    5 5 Отговор

    До коментар #73 от "Варна 3":

    Путин педофилът - болшевик, целуващ Корана, е враг на Православието. И ти не си Православен. Православието е гръцко християнство, а християнството е Мир, а ти проповядваш агресивен геноцид.

    18:40 20.08.2026

  • 87 стоян георгиев

    8 5 Отговор

    До коментар #73 от "Варна 3":

    Русия била защитник на православието...хах....вица на деня....!единствените вярващи в русия са мюсулманите.другите са фенове на комунизма.даже патрирха им е милиционер!

    18:40 20.08.2026

  • 88 Факт

    4 4 Отговор
    Животът в Русия е толкова хубав, че в момента десетки хиляди руснаци бягат към Беларус и Грузия, заради слухове за предстояща мобилизация в страната!
    Къщата от карти на Путин рано или късно ще се срути! Украйна със сигурност ще победи!
    Само въпрос на време е!

    18:40 20.08.2026

  • 89 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Варна 3":

    Спрете се, крадеца на никове

    Коментиран от #98

    18:40 20.08.2026

  • 90 Имаш ли слива?

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Голям рев за 20 убити":

    Да ти .убият и на тебе родата и тогава да те питам "какво толкоз".

    Коментиран от #103

    18:41 20.08.2026

  • 91 Антирашист 3025

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Чудесно,":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #109

    18:41 20.08.2026

  • 92 Гресиран козяк

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания не се вижда палеца 👈,явно пак си го ръгнал на топло и влажно ☝️!

    18:41 20.08.2026

  • 93 Хахахахах

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Даа...":

    Не го мисли аз какво съм завършил, не карай майка ти да ти пиши коментарите и тя е също като теб евтина работна ръка, втора употреба човек, все пак ще едно семейство

    18:41 20.08.2026

  • 94 Тервел

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Варна 3":

    Чудно в Русия има епидемия от ХИВ позитивни, основно млади мъже, официално над един милион вече . Това означава че 1 на всеки 70 руснака е ХИВ позитивен. Това си е африканска традиция.

    Коментиран от #101

    18:42 20.08.2026

  • 95 Утре ще гари Мацква отново

    3 1 Отговор
    Ватенките пак тоест за бензин и то в Мацква.Септември след изборите отново Мобилизация за крепостните.

    18:42 20.08.2026

  • 96 Еврослон

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Какво е фашист бе":

    Нещо такова

    Коментиран от #128

    18:42 20.08.2026

  • 97 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    2 4 Отговор
    Пак годишнина, пак от зверства на съветската армия. През 1968 г. войските на Варшавския договор – основно съветски – навлизат в Чехословакия, за да прекратят реформите, известни като Пражка пролет. В операцията участват над 200 000 войници и около 5 000 танка. Загиват 137 цивилни граждани, а повече от 500 са ранени. Реформаторските лидери, включително Александър Дубчек, са арестувани и отведени в Москва. Съветските войски окупират „временно“ страната. Окупацията продължава до изтеглянето им през 1991 г. Ако мислите, че „окупация“ е прекалено силна дума – нека напомня, че след потушаването на Пражката пролет част от войските се изтеглят, но в страната остават около 75 000 съветски войници с постоянни бази.
    Това е същата съветска армия, чиито паметници Радев иска да запази, за да не сме си „губили паметта“. А трябва да ги махнем точно заради паметта на загиналите.

    Коментиран от #114

    18:42 20.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Аха":

    То и Хитлер малко си е искал. Да не се бяха месили американците, да си го беше взел и да има мир?

    18:43 20.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Десетки загинали в Киев

    7 3 Отговор
    Напълно нормално, когато освобождавал народ, който всъщност си е руски от англосаксонските нацисти наркомани.

    18:44 20.08.2026

  • 103 Ами вие

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Имаш ли слива?":

    жълтопаветните от 30 години убивате, Родината ми, но сте се загрижили за чужди граждани и държава забранила кирилицата...

    18:44 20.08.2026

  • 104 Ае глуппак

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Варна 3":

    И как фашисткаZ руззия защитава православието ? Като избива православни ли ?

    18:44 20.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Селския бик съм

    2 1 Отговор
    Помпа яко русофилчета ,докато се върнат в правия път или не се качат на влака за Блатото с еднопосочен билет.

    Коментиран от #116

    18:45 20.08.2026

  • 107 Еййй Кокорчо

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    За година с Киро опаткахте 30 милиарда бе крадецо.
    Цвилиш тука ДТМДП

    Коментиран от #117

    18:45 20.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Варна 3

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Антирашист 3025":

    Лука -Соломон -Сюлейман ,не си губи времето с постове за 15с.,върти кавалджосси за по 10€врака ,под пари ще останеш !

    Коментиран от #118, #124

    18:46 20.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 До троляка

    4 3 Отговор
    Никой не им иска освобожденоето на блатните изроди.Навсякъде ги мразят и ненавиждат.

    Коментиран от #187

    18:46 20.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Бе като гледам разни репортажи

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    и всяка втора дума на руските воини е псувня, та си мисля, във Великата отечествена те “за родину, за Сталину” ли са викали или са псували като хора от народа? Щото на филми не може да се вярва.

    18:47 20.08.2026

  • 115 Антирашист 3023

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Голям рев за 20 убити":

    Влез в час ,статията е за войната в Украйна! А това че човешките не ти правят впечатление те доближава до рашистите !

    18:48 20.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Варна 3 оригинал

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "Варна 3":

    Колегата от 91ия коментар е прав, я стига сте коментирали наопаки.

    Коментиран от #122

    18:49 20.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Антирашист 3024

    1 4 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    Явно си горд ,че си сводник на съпругата си 😂😂😂?

    18:50 20.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #118 от "Варна 3 оригинал":

    Къв оригинал си бе селски паткан ?

    18:51 20.08.2026

  • 123 Антирашист 3024

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "гробар":

    Гробокопачо на капитализма ,хвърли и няколко лопати върху себе си ,та да се усмихват хората .

    18:52 20.08.2026

  • 124 Украйна - ловец на руснаци

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Варна 3":

    Я си пестете думите!

    18:53 20.08.2026

  • 125 Росомаха

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Стояне, беден си, защото главата ти е коркова тапа.

    Коментиран от #134

    18:54 20.08.2026

  • 126 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ами Нети":

    Господине правите ли добре Ми Нети?

    Коментиран от #143

    18:55 20.08.2026

  • 127 Неон

    3 1 Отговор
    Кой каквото има,едните рафинерии,другите цивилни обекти пълни а натовско оръжие.Материал и едното и другото,няма страшно!

    18:56 20.08.2026

  • 128 Антирашист 3024

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Еврослон":

    Гробокопачо на капитализма ,хвърли и няколко лопати върху себе си ,та да се усмихват хората .

    18:58 20.08.2026

  • 129 Варна 3 оригинал

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "Варна 3":

    Вие не сте истинския "Варна 3", щом възхвалявате Терорусия! Русия убива цивилни, а вие освен че хвалите Русия, крадете и никове!

    Коментиран от #133, #138

    18:58 20.08.2026

  • 130 Розов пеньоар

    2 3 Отговор
    Зеле да вдига белия байряк

    19:00 20.08.2026

  • 131 Росомаха

    2 2 Отговор
    САЩ и Русия ще тричат бандеровците както през ВСВ. Втори фронт САЩ ще отворят от България.

    19:01 20.08.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Варна 3 оригинал":

    Ами ти що пишеш с 50 ника?

    19:01 20.08.2026

  • 134 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #125 от "Росомаха":

    Ти си оня дето живеше в белгия нали?да избягаш в белгия защото си искал да си в русия е интересно заболяване.още по интересно е да искаш белгия да вдигне бялото знаме и да ти спрат пенсията.наистина интересна диагноза.

    Коментиран от #198

    19:04 20.08.2026

  • 135 Варна 3

    3 2 Отговор
    Така се получава като целиш търговски вериги в Русия

    Коментиран от #142, #146

    19:04 20.08.2026

  • 136 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Замириса на препечени бандери

    Коментиран от #140, #141, #148

    19:06 20.08.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Я виж ти...?!

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    А ти защо не си в окопа,на фронта,да защищаваш Украйна,а ми драскаш опорки от уютният диван...?!?!

    19:07 20.08.2026

  • 140 Цецко

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "стоян георгиев":

    Не бе просто си се накъкал

    19:07 20.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 3 Отговор

    До коментар #135 от "Варна 3":

    Мерете си приказките! Украйна е велика държава и ще победи! 🇺🇦💪👑

    Коментиран от #163, #182

    19:09 20.08.2026

  • 143 Ами Нети

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Град Козлодуй":

    Еее ...баа изгодно гресирани козяци 👈,първия път е безплатно ☝️!

    19:09 20.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    4 1 Отговор
    Това е важно.

    19:10 20.08.2026

  • 146 Варна 3 оригинал

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Варна 3":

    Вие сте голям инат

    Коментиран от #153

    19:10 20.08.2026

  • 147 Деси

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Жельо":

    Махни го тоя.Той си пада по мъже.Аз затова го зарязах.

    19:11 20.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Предайте се гнидиии

    3 1 Отговор
    Свършени сте

    19:12 20.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Нашият посланник

    3 0 Отговор
    Как е, как е? Диша ли още?

    Коментиран от #195

    19:13 20.08.2026

  • 152 БИЙ ЯКО !!!

    5 1 Отговор
    ОТДАВНА , ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО КОГАТО СТИГНАХА ДО ПРЕДГРАДИЯТА НА КИЕВ , НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОДВЕЖДАТ ПО ОБЕЩАНИЯТА НА КИЕВСКАТА И ЕВРОФАШИСКАТА ХХУНТА !! СЕГА ИЗБОРА Е ЕДИН - ДО КАПИТУЛАЦИЯ !!

    19:13 20.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    4 2 Отговор
    Е тотален крах.

    19:14 20.08.2026

  • 155 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "Психиатър":

    Стоян Георгиев е и,,ди..от

    19:14 20.08.2026

  • 156 Помни

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чудесно,":

    Путин им обеща на бандеровците денацификация , демилитаризация и деинструилизация , ако продължат да тероризират руското население живеещо в Украйна . Обеща им и да престанат да съществуват като държавно образование , ако решат да воюват с Русия. Путин държи на своята дума и изпълнява обещанията си .

    19:14 20.08.2026

  • 157 Напълнете с още атлантически

    3 1 Отговор
    олигофрени посолството ни в Киев моля! То е много важно за нас българите ... Фряш е Киев с българи сега нали?

    19:16 20.08.2026

  • 158 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Накратко:

    1. Рухна грижливо създавания мит, че Русия е свършила ракетите.

    2. Разкри се истината, че НАТО е неспособен да спечели конвенционална война срещу РФ.

    3. Киев и НАТО залагат на евтиния вариант за продължаване на войната - БПЛА , т.к. нямат нито финансови, нито технологични ресурси за производството на други оръжейни системи и боеприпаси.

    4. С интерес очакваме представянето на бойното поле на севернокорейския аналог на руската ракета "Искандер" - КN 30.
    За разлика от "Искандер", който е снабден с бойна част от 500кг., тя има два варианта на бойна глава - първия от 2500кг. с далекобойност 600-900км. и втори с 4500кг. с далекобойност 300км.

    Коментиран от #193

    19:17 20.08.2026

  • 159 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #153 от "Варна 3 оригинал":

    Крадец на никове! Руски васали такива! Стига вече!

    Коментиран от #184

    19:17 20.08.2026

  • 160 Мара Общата

    3 1 Отговор
    Макак така? Нали се бият с лопати? Не е възможно!

    19:17 20.08.2026

  • 161 Трол

    2 1 Отговор
    Да умират,като слушат тоз наркоман

    19:17 20.08.2026

  • 162 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Всеки ден фашистите в Кииф намаляват.Давай,Путин,удари до край!

    Коментиран от #166, #169, #173, #178

    19:17 20.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Да си стоят в метрото

    3 1 Отговор
    Там си е добре ... и да гледат и четат само DW

    19:18 20.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Какви

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "стоян георгиев":

    Не нормалници имало в България?!

    19:19 20.08.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 1 Отговор
    Британците ги набутаха в тази британска прокси война и бандерите си загубиха държавата.

    19:20 20.08.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Всичко е по план":

    Ного ти е остаряла информацията . Малая Токмачка руснаците я превзеха преди три дни . Сега щурмовите им групи атакуват центърът на Орехов .

    19:22 20.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Иван

    0 0 Отговор
    Броят на дроновете е много малък.

    19:23 20.08.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    6 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф?

    19:25 20.08.2026

  • 177 Килъри

    1 1 Отговор
    Плъхът хапе най-зверски, когато е притиснат в ъгъла.

    19:25 20.08.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Слава украина

    3 1 Отговор

    До коментар #178 от "Варна 3":

    Занули ес и нато

    19:27 20.08.2026

  • 181 Иван

    1 0 Отговор
    На снимката не се виждат укро сво.лач знамена. Къде им е патриотизма?

    19:28 20.08.2026

  • 182 Ин Кяр

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    На белот ли?

    19:29 20.08.2026

  • 183 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #174 от "стоян георгиев":

    На погрешната страна сте

    19:29 20.08.2026

  • 184 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #186, #189, #191, #194

    19:29 20.08.2026

  • 185 МЪКЪ МЪКЪ

    1 0 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    19:30 20.08.2026

  • 186 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Много велика Русия 🇷🇺🤮🚾☠️, но Украйна и България са още по-велики 🇺🇦🇧🇬💪👑🥳

    Коментиран от #190

    19:33 20.08.2026

  • 187 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "До троляка":

    Окраинците са най мразени

    19:34 20.08.2026

  • 188 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Десетки загинали и ранени при тежки руски атаки срещу Киев"

    Ми и "софЕанци" малко да усетят от войната... Те доскоро бяха на курорт - половин Украйна гори, нощните клубове в Киев се пукат по шевовете....Къде дават така?

    19:34 20.08.2026

  • 189 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика Русия само със собствените си лъжи

    Коментиран от #192

    19:34 20.08.2026

  • 190 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #186 от "Варна 3":

    Мухахаха

    19:34 20.08.2026

  • 191 Разберете това

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика Русия 🇷🇺🤮🚾☠️. Скоро в Русия ще угаснат светлините.

    Коментиран от #196

    19:36 20.08.2026

  • 192 Аде бегай

    1 1 Отговор

    До коментар #189 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    На фронта къв го държиш в България

    19:36 20.08.2026

  • 193 Джохар

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "az СВО Победа 81":

    Дудаев
    „Руската империя ще престане да съществува, когато над Украйна изгрее слънцето на свободата“.

    19:36 20.08.2026

  • 194 Украйна - ловец на руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Па вие забравихте да добавите, че Украйна е още по-велика от Русия. Руснаците са фалшив съвременен славянски народ.

    Коментиран от #197

    19:37 20.08.2026

  • 195 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Нашият посланник":

    Нашият посланник се е заклещил на вратата за бомбоубежището в посолството ни в Киев . Сега търсят свободен кран за да го измъкнат ... :-)))

    19:38 20.08.2026

  • 196 А не се пъни

    0 1 Отговор

    До коментар #191 от "Разберете това":

    Ке се одрицкаш

    19:38 20.08.2026

  • 197 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #194 от "Украйна - ловец на руснаци":

    За това ли ви утепаха от бой

    19:39 20.08.2026

  • 198 Баран

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "стоян георгиев":

    Комунизмът уврежда мозъка. Забелязвам го и у други възрастни, които уж не са комунисти, не харесват комунизма и т.н. но ни в клин, ни в ръкав са путинисти. И не е ясно, откъде, защото не знам да гледат руска пропаганда.

    19:40 20.08.2026

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