Тествахме тайното оръжие на Citroen за дълъг път. Вижте и колко струва у нас

Лятното пътуване до морските дестинации винаги е изпитание за логистиката. Когато задачите включват превозването на петима души и "целия багаж на света", традиционният SUV бързо разкрива своите лимити. Затова обаче Citroen предлага изпитана формула за дълги разстояния – Citroen SpaceTourer, оборудван с турбодизелов агрегат със мощност 180 к.с., куплиран с осемстепенна автоматична трансмисия.

Тъй като френският производител разумно се вслуша в гласа на клиентите си и отново върна традиционните задвижвания с вътрешно горене в гамата, имахме възможността да изпробваме този пътнически ван в реални условия, изминавайки над 1000 километра без да заредим. По време на този преход, новият френски бус отново показа защо дизеловото гориво остава ненадминато при големите автомобили за дълги разстояния.

Екстериор

Отвън автомобилът запазва изчистения си, функционален силует, който не парадира с излишни дизайнерски експерименти. С дължина от близо 5 метра (4 983 мм), широчина от 1.92 м и височина от 1.89 м, той декларира своите намерения още от пръв поглед – пълноценно оползотворяване на пространството. Външният вид, особено на предницата, е модерно актуализиран, но акцентът тук е поставен изцяло върху практичността и аеродинамичната ефективност за подобен тип каросерия.

Фронталната част носи обновения светлинен подпис на марката, подчертан от LED фарове и рестилизирана решетка, която визуално придава по-широка и стабилна стойка на пътническия бус. 17-цоловите двуцветни алуминиеви джанти Phoenix Diamond-cut придават доста приятно премиум излъчване, разчупвайки традиционното "ванаджийско" възприятие. Впечатление правят и масивните плъзгащи се електрически врати от двете страни, които улесняват достъпа до втория и третия ред дори на най-тесните паркинги.

Голямата задна врата пък осигурява огромен отвор за товарене, а ниският праг е истинско облекчение при тежки куфари. Допълнителен плюс е възможността за самостоятелно отваряне само на задното стъкло – изключително полезна функция, когато сте паркирали близо до стена или друг автомобил и искате просто да пуснете сак или раница набързо.

Интериор

Влизането в купето разкрива истинската сила на автомобила. Салонът предлага огромни възможности за конфигуриране, като в нашия случай 7-местното разпределение позволява идеално "нивелиране" между пространството за пътниците и багажното отделение. Вторият ред разполага с две отделни, изключително удобни кресла, сгъваеми масички на гърба на предните седалки и мултифункционално подвижно шкафче, което може да се превръща в маса. Индивидуалните въздуховоди на климатика на тавана осигуряват бърза климатизация, като е помислено и за пътниците на третия ред, за които са предвидени допълнителни вентилационни отвори, поставки за чаши и USB-C портове.

Инфоразвлекателната система с 10-инчов HD сензорен екран и безжична интеграция през Apple CarPlay и Android Auto осигурява бърза навигация и забавление без досадни кабели. Предвидено е и безжично зарядно за смартфон на централната конзола, както и обилно количество ниши и жабки за вещи – включително практична жабка в горната част на таблото за документи. Панорамният стъклен покрив, разделен на две надлъжни секции с индивидуални щори, вкарва невероятно количество естествена светлина в купето, както и допълнителна доза лукс.

Огромната изненада е шофьорската позиция. Въпреки липсата на сложни електрически настройки или сертифицирани ортопедични профили, седалката се оказа феноменално удобна – дори след дълъг преход зад волана умората в кръста просто липсва. Обзорът от високо и ергономичният панел с физически бутони за климатика прави управлението интуитивно. Много полезен е и специалният бутон на таблото, с който бързо се изключват системните предупреждения за скорост и асистентът за лентата.

Двигател и ходови характеристики

Под предния капак работи турбодизеловт двигател с работен обем 2 184 куб. см, генериращ мощност от 180 к.с. при 3 750 об/мин и солиден въртящ момент от 400 Нм, наличен още от ниските обороти. Агрегатът е куплиран с осемстепенната автоматична трансмисия EAT8 с хидротрансформатор, разработена от Aisin. Тази комбинация работи изключително рафинирано – предавките се сменят незабележимо, а моторът остава в най-оптималния си работен диапазон без излишно "форсиране" при изкачвания.

Дори при общо тегло, надхвърлящо 2.5 тона с багажа и пътниците, автомобилът ускорява плавно и сигурно, разчитайки на обилната дизелова тяга. По тесни и стръмни пътища, скоростната кутия държи правилната предавка при спускане, оказвайки ефективна моторна спирачка и спестявайки прегряване на спирачната система. Иначе системата за управление разполага с три режима – Normal, Eco и Power – които фино настройват реакциите на газта и превключването на предавките.

Истинско оръжие за този бус е и маневреността му – благодарение на изключително големия ъгъл на завиване на предните колела и диаметър на завой от едва 12.4 метра, 5-метровият ван взима 90-градусовите завои с лекота, присъща за много по-малък автомобил. На магистралата автомобилът поддържа стабилност благодарение на ниския си център на тежестта спрямо класическите SUV и специално настроеното окачване с прогресивни амортисьори, което филтрира несъвършенствата на асфалта, без да допуска прекомерно странично накланяне в завои.

При общ пробег от 1000 км, основно извънградско, но и доста голяма част по магистрала, средният реален разход се установи на отметката 7.0 литра на 100 км, което при резервоар от 69 литра гарантира внушителен автономен преход от над 1000 км с едно зареждане. Като минус може да се посочи по-високото ниво на аеродинамичен шум от страната на страничните огледала при скорост над 130 км/ч, както и наличието на по-твърди пластмаси в долната част на интериора. В допълнение, височината от 1.89 метра изисква известно внимание в определени подземни паркинги, а при по-динамично шофиране на път с остри завои, кренът (нормално за такъв тип автомобили) е малко по-осезаем.

Заключение и цена

Френският ван предлага отлична комбинация от функционалност, огромен капацитет, ниски експлоатационни разходи и изненадващо добър пътен комфорт. На цена 44 794 евро за отлично оборудван вариант и възможност за ползване на данъчен кредит поради седемместната хомологация, този модел е сред най-разумните предложения на пазара за големи семейства или бизнеси.