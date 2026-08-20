12 загинали и 34 ранени след масиран руски удар по Киев

Броят на загиналите в резултат на масираното руско нападение срещу украинската столица Киев нарасна на 12 души, а други 34 са ранени с различна степен на тежест. Това съобщиха официално от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ГСЧС), цитирани от Украинская правда. Поради мащаба на трагедията и в памет на жертвите, кметът на града Виталий Кличко обяви петък, 21 август 2026 г., за Ден на траур в Киев.

Апокалиптична нощ: Пълният арсенал на Москва срещу цивилни

През изминалата нощ руската армия отприщи безпрецедентна вълна от атаки, комбинирайки тежко ракетно въоръжение и рояци от безпилотни апарати. Според данни на Въздушните сили на ВСУ, цитирани от информационната агенция УНН (unn.ua), Руската федерация е нанесла комбиниран удар със следните оръжия:

Противокорабни ракети „Оникс“

Хиперзвукови ракети „Циркон“

Балистични системи „Искандер“

Крилати ракети „Калибър“

Общо 168 ударни дрона от различни модификации

Основната тежест на въздушното нападение е била насочена срещу Киевска област и самата столица. Вследствие на атаката в Киевска област е загинал един човек, а други 7 граждани са получили сериозни наранявания. Местните власти съобщават за десетки разрушени частни домове и критична инфраструктура.

Разрушения в три столични района

В самия град Киев спасителните операции продължават и в този час. Най-тежко засегнати са три административни района:

Соломенски район: Тук отломки и директни попадения нанесоха щети на девететажна жилищна сграда, училище и детска болница. Голяма част от загиналите са регистрирани именно в тази част на града. Спасители вадят хора, блокирани в бомбоубежищата.

Святошински район: Регистрирани са мащабни пожари в складови помещения и индустриални зони на нежилищната застройка.

Дарницки район: Горят нежилищни и логистични обекти, като части от района останаха без електрозахранване.

Министерството на отбраната на Руската федерация призна за ударите, като в официално изявление, разпространено от ТАСС, твърди, че целите са били „предприятия от военната промишленост и логистични центрове“, включително авиационния завод „Антонов“. Местните кадри и хуманитарните служби обаче показват разрушени жилищни блокове и медицински заведения.

Житомир също е под обстрел: Ударено е полицейско управление

Паралелно с бруталния удар по Киев, руските сили атакуваха и град Житомир. По последни данни там броят на загиналите е нараснал до 3 души, след като вражески дронове и ракети поразиха сградата на Областното управление на полицията. Ранените служители на реда и цивилни в града надхвърлят 20 души.

Утре в Киев: Флаговете се спускат наполовина

По разпореждане на кмета Кличко, на 21 август на всички общински и държавни сгради в Киев националните знамена ще бъдат спуснати наполовина. Насочена е препоръка и към частния бизнес да направи същото в знак на съпричастност. Провеждането на всякакви развлекателни и културно-масови мероприятия в петък е абсолютно забранено.

Спасителните екипи на ГСЧС продължават разчистването на отломките в поразените райони. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне още, тъй като няколко души все още се издирват под развалините.