12 загинали и 34 ранени след масиран руски удар по Киев

Броят на загиналите в резултат на масираното руско нападение срещу украинската столица Киев нарасна на 12 души, а други 34 са ранени с различна степен на тежест. Това съобщиха официално от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ГСЧС), цитирани от Украинская правда. Поради мащаба на трагедията и в памет на жертвите, кметът на града Виталий Кличко обяви петък, 21 август 2026 г., за Ден на траур в Киев.
Апокалиптична нощ: Пълният арсенал на Москва срещу цивилни
През изминалата нощ руската армия отприщи безпрецедентна вълна от атаки, комбинирайки тежко ракетно въоръжение и рояци от безпилотни апарати. Според данни на Въздушните сили на ВСУ, цитирани от информационната агенция УНН (unn.ua), Руската федерация е нанесла комбиниран удар със следните оръжия:
- Противокорабни ракети „Оникс“
- Хиперзвукови ракети „Циркон“
- Балистични системи „Искандер“
- Крилати ракети „Калибър“
- Общо 168 ударни дрона от различни модификации
Основната тежест на въздушното нападение е била насочена срещу Киевска област и самата столица. Вследствие на атаката в Киевска област е загинал един човек, а други 7 граждани са получили сериозни наранявания. Местните власти съобщават за десетки разрушени частни домове и критична инфраструктура.
Разрушения в три столични района
В самия град Киев спасителните операции продължават и в този час. Най-тежко засегнати са три административни района:
Соломенски район: Тук отломки и директни попадения нанесоха щети на девететажна жилищна сграда, училище и детска болница. Голяма част от загиналите са регистрирани именно в тази част на града. Спасители вадят хора, блокирани в бомбоубежищата.
Святошински район: Регистрирани са мащабни пожари в складови помещения и индустриални зони на нежилищната застройка.
Дарницки район: Горят нежилищни и логистични обекти, като части от района останаха без електрозахранване.
Министерството на отбраната на Руската федерация призна за ударите, като в официално изявление, разпространено от ТАСС, твърди, че целите са били „предприятия от военната промишленост и логистични центрове“, включително авиационния завод „Антонов“. Местните кадри и хуманитарните служби обаче показват разрушени жилищни блокове и медицински заведения.
Житомир също е под обстрел: Ударено е полицейско управление
Паралелно с бруталния удар по Киев, руските сили атакуваха и град Житомир. По последни данни там броят на загиналите е нараснал до 3 души, след като вражески дронове и ракети поразиха сградата на Областното управление на полицията. Ранените служители на реда и цивилни в града надхвърлят 20 души.
Утре в Киев: Флаговете се спускат наполовина
По разпореждане на кмета Кличко, на 21 август на всички общински и държавни сгради в Киев националните знамена ще бъдат спуснати наполовина. Насочена е препоръка и към частния бизнес да направи същото в знак на съпричастност. Провеждането на всякакви развлекателни и културно-масови мероприятия в петък е абсолютно забранено.
Спасителните екипи на ГСЧС продължават разчистването на отломките в поразените райони. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне още, тъй като няколко души все още се издирват под развалините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ВВП
10:02 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ВВП
10:03 20.08.2026
6 Дорде
Коментиран от #14, #42
10:03 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ВВП
10:04 20.08.2026
9 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Не ядрена Украйна та направи на решето
10:05 20.08.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #40, #75, #90
10:05 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 азз
Коментиран от #58
10:06 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #6 от "Дорде":Чакаме Путин да са тества с НАТО. Явно му е малко че Украйна го разбомби.
Коментиран от #23
10:06 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВВП
10:07 20.08.2026
17 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #15 от "Ха ХаХа":В Русия гориво нет.....
Коментиран от #27, #38
10:08 20.08.2026
18 ВВП
10:08 20.08.2026
19 Стоянчо Пуканката
Не знам за вас, уважаеми форумци, но аз лично обичам миризмата на поизпържено " Пиле Киев"...
Коментиран от #44
10:08 20.08.2026
20 ужас
10:09 20.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 По дебе си ли съдиш?
До коментар #3 от "Соломон":Така наречените копейки жалят и едните и другите. Загиват хора и от двете страни. Бог да прости и руси и украинци! Дано по-скоро да си съберат народите и да освободят Украйна.
Коментиран от #49
10:10 20.08.2026
23 Укроуйгурино
До коментар #14 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Кой ще прави утре траурен ден?
Укра е дроб
10:10 20.08.2026
24 Утка
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Колко ли ще клъвнат тук?
Коментиран от #26
10:11 20.08.2026
25 Сулейман Пycи
До коментар #3 от "Соломон":Шекелките днес ще консумирате тройни дози фентанил.🤣🤣🫢🫢
10:11 20.08.2026
26 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #24 от "Утка":Срещнем ли, страхливецо? 😁😁☹️
10:12 20.08.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #17 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":В Укра ничего нет
Командирът на Азоф ..Белицки замина на кино от 6 до 5
10:12 20.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 6767
Коментиран от #48
10:14 20.08.2026
33 хахаха
10:14 20.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами кво
Коментиран от #56
10:15 20.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Боко
10:15 20.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 осраински
10:16 20.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ВВП
10:16 20.08.2026
42 1111
До коментар #6 от "Дорде":Дорде съществува Укрия, мир няма да има.
10:16 20.08.2026
43 Малко са
10:17 20.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи
10:18 20.08.2026
46 22222
До коментар #30 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Трябва най напред него да събудят и после той да буди.
10:19 20.08.2026
47 Соломон
10:19 20.08.2026
48 Ха ХаХа
До коментар #32 от "6767":След фашиста Белицки ли ?
10:22 20.08.2026
49 Соломон
До коментар #22 от "По дебе си ли съдиш?":Украйна има нужда да се освободи от освободителите си
Коментиран от #50
10:22 20.08.2026
50 Вярно
До коментар #49 от "Соломон":От ЕС и НАТО
Коментиран от #55
10:23 20.08.2026
51 Стоянчо Пуканката
10:23 20.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Груз 404
10:25 20.08.2026
54 А ЛЕВА?
10:25 20.08.2026
55 Соломон
До коментар #50 от "Вярно":Аз не виждам ЕС и НАТО да убиват украински граждани. Нито украинци да бягат в Русия за да се спасят от ЕС и НАТО
Коментиран от #60, #77
10:25 20.08.2026
56 Макето
До коментар #35 от "Ами кво":Много си прав, ама дали е могъл да откаже на онизи, които са го поставили там? То и Радев говореше едни неща, пък сега какво говори и върши е съвсем различно.
Коментиран от #57
10:25 20.08.2026
57 Пере
До коментар #56 от "Макето":Абсурд е страна член на Нато и ЕС да води самостоятелна политика.
Коментиран от #80
10:27 20.08.2026
58 Роко
До коментар #12 от "азз":Приятелю прекалено дълго руските терористи удряха безнаказано, сега вече получават ответка. Така че скоро ще има веселба в Рассия. Вчера 10 000 московчанина останаха без ток днес пак ще има отговор и утре пак.
Коментиран от #67
10:28 20.08.2026
59 Хаген Дас
10:28 20.08.2026
60 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Соломон":Я провери колко украинци избягаха в Русия ?
НАТО убива с ръцете на украинците руснаци
Затова ги въоръжава и издържа финансово и всячески.
Прегледайте се....
Коментиран от #73
10:30 20.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 розовото пони зеля
10:31 20.08.2026
63 Някой
Обаче, нашите мисирки не вайкат руснаците, когато има убити цивилни. Не виждам защо да вайкаме укрите за това.
10:31 20.08.2026
64 дискотека укрия
10:32 20.08.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
10:32 20.08.2026
66 Варна 3
Коментиран от #68
10:32 20.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Има да очакваш
До коментар #66 от "Варна 3":В гробищата
10:33 20.08.2026
69 последната укра
Коментиран от #98, #101
10:33 20.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 млад еврас
10:34 20.08.2026
72 последната укра
10:34 20.08.2026
73 Соломон
До коментар #60 от "Ха ХаХа":Тия дето избягаха в Русия са украински граждани които се имат и са етнически руснаци
Коментиран от #79, #81, #84
10:35 20.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Някой
До коментар #10 от "стоян георгиев":На фронта всичко е наред за руснаците - бавно смилат украинската армия и европейските арсенали. Даже през ден превземат по някое село. Въпрос на дългосрочна стратегия. И Русия не тероризира населението на Украйна, а бие по военна и критична инфраструктура. Това, че са останали без ток някои хора, не е повод да се твърди, че да тероризирани.
10:37 20.08.2026
76 Биг бум
10:37 20.08.2026
77 Ама ручай
До коментар #55 от "Соломон":Си шкИмбето и само наблюдавай как русите смазаха смъркача и наемниците у Kiiw хихи
10:38 20.08.2026
78 Разберете това
10:38 20.08.2026
79 Бегай
До коментар #73 от "Соломон":Да се биеш за смъркача и ручай жабета .. хихи
10:39 20.08.2026
80 Роко
До коментар #57 от "Пере":Не е абсурд може, но всичко си има цена. А крадливия Льотчик не иска да губи евраците за крадене. Любовта към руския фашизъм е едно, но еврото в джоба е друго
Коментиран от #83
10:39 20.08.2026
81 Етнически
До коментар #73 от "Соломон":Руснаци са всички украинци .
10:40 20.08.2026
82 Варна 3
Коментиран от #85
10:41 20.08.2026
83 Роко
До коментар #80 от "Роко":Имаш най висок коефициент на тъпотията
10:41 20.08.2026
84 Моромом
До коментар #73 от "Соломон":Тия дето избягаха у ЕС мият чиниите и ручат жабета за десерт … хихи
Коментиран от #88
10:42 20.08.2026
85 Путинизмъг
До коментар #82 от "Варна 3":Е смърт за фашизма.
От Баба Алино ли пишеш?
10:42 20.08.2026
86 Мими Кучева🐕
10:45 20.08.2026
87 Соломон
До коментар #70 от "розовото пони зеля":Това че протестират не означава че искат руския мир. И покажи в Русия някой да посмее да протестира
10:46 20.08.2026
88 Соломон
До коментар #84 от "Моромом":А пък тия де отидоха в Русия ги пратиха на фронта
Коментиран от #92
10:47 20.08.2026
89 Добри новини от фронта! Това да се чува!
10:48 20.08.2026
90 Моряка
До коментар #10 от "стоян георгиев":Навремето англо американците за една нощ избиха 4500 спящи софиянци.И пак са най добрите ни приятели.После Пасито им издигна паметник.Даже напоследък внедриха свой агент за външна министърка.Как да не им се радваш.Но паметника на Пасито е много малък,дали да не го качим на фундамента на ПСА?Мнението ти,Стоянчо?
10:48 20.08.2026
91 Тръмп
10:48 20.08.2026
92 СоПолом
До коментар #88 от "Соломон":Русите смазаха наркомана и фашагите с татуировките заедно с наемниците до девето коляно … и съюзниците им не смеят гък да кажат …
10:52 20.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 az СВО Победа 81
Днес, сами са принудени да пишат за събитията... 🤣🤣🤣
10:57 20.08.2026
95 Мурзик
10:58 20.08.2026
96 Стоянчо Пуканката
10:58 20.08.2026
97 Много
Коментиран от #99
10:58 20.08.2026
98 Роко
До коментар #69 от "последната укра":Не приятелю просто рашките плащат продажните медии да пишат за измислените им успехи. Тази статия е поредния пример за това. Убили няколко човека и голям успех. Реално нищо необичайно не се е случило руските нацисти са извършили поредната терористична атака над мирно население похарчили са няколко милиарда рубли за да убият 12 жени и деца и да ранят още 34. През това време укрите удариха НПЗ на 6500 километра от Украйна някоя "българска" медия случайно да съобщи за това? Кво знаеш за голямата движуха в Новоросийск? Нищо но всички писаха за твърдението че били превзели село Петровка (8 къщи и 10 жители преди ВОЙНАТА) което е всъщност непотвърдена от никого информация
10:59 20.08.2026
99 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #97 от "Много":Явно е имало ромска сватба Жертвите отговарят на бройката Русия пак ползва ракети от памук Пълна пародия
11:01 20.08.2026
100 Терор
11:03 20.08.2026
101 Варна 3
До коментар #69 от "последната укра":Украинците НЕ ГУБЯТ, а руснаците са шампион по загуби за руската армия! Откъде сте извадили тази лъжа, че украинците "имат големи загуби"?
Коментиран от #104, #105
11:03 20.08.2026
102 Защо да са ни важни
11:06 20.08.2026
103 Биг Редактор
11:06 20.08.2026
104 Скоро украинци няма да има
До коментар #101 от "Варна 3":Всич ме им брой загубите. Не си струва
11:07 20.08.2026
105 Има ли
До коментар #101 от "Варна 3":Мобилизация в Украйна...има и то събират украинци.праща ли на фронта Путин затворници,от републиките и наемници ...праща. става ясно кои умират във войната...украинци и ненужните на Русия
11:09 20.08.2026