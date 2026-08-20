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12 загинали и 34 ранени след масиран руски удар по Киев
  Тема: Украйна

12 загинали и 34 ранени след масиран руски удар по Киев

20 Август, 2026 09:59 1 220 105

  • киев-
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  • ранени-
  • масиран удар

Русия атакува столицата на Украйна с ракети „Оникс“, „Циркон“, „Искандер“, „Калибър“ и 168 дрона. 21 август е обявен за Ден на траур в Киев.

12 загинали и 34 ранени след масиран руски удар по Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите в резултат на масираното руско нападение срещу украинската столица Киев нарасна на 12 души, а други 34 са ранени с различна степен на тежест. Това съобщиха официално от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ГСЧС), цитирани от Украинская правда. Поради мащаба на трагедията и в памет на жертвите, кметът на града Виталий Кличко обяви петък, 21 август 2026 г., за Ден на траур в Киев.

Апокалиптична нощ: Пълният арсенал на Москва срещу цивилни

През изминалата нощ руската армия отприщи безпрецедентна вълна от атаки, комбинирайки тежко ракетно въоръжение и рояци от безпилотни апарати. Според данни на Въздушните сили на ВСУ, цитирани от информационната агенция УНН (unn.ua), Руската федерация е нанесла комбиниран удар със следните оръжия:

  • Противокорабни ракети „Оникс“
  • Хиперзвукови ракети „Циркон“
  • Балистични системи „Искандер“
  • Крилати ракети „Калибър“
  • Общо 168 ударни дрона от различни модификации

Основната тежест на въздушното нападение е била насочена срещу Киевска област и самата столица. Вследствие на атаката в Киевска област е загинал един човек, а други 7 граждани са получили сериозни наранявания. Местните власти съобщават за десетки разрушени частни домове и критична инфраструктура.

Разрушения в три столични района

В самия град Киев спасителните операции продължават и в този час. Най-тежко засегнати са три административни района:

Соломенски район: Тук отломки и директни попадения нанесоха щети на девететажна жилищна сграда, училище и детска болница. Голяма част от загиналите са регистрирани именно в тази част на града. Спасители вадят хора, блокирани в бомбоубежищата.

Святошински район: Регистрирани са мащабни пожари в складови помещения и индустриални зони на нежилищната застройка.

Дарницки район: Горят нежилищни и логистични обекти, като части от района останаха без електрозахранване.

Министерството на отбраната на Руската федерация призна за ударите, като в официално изявление, разпространено от ТАСС, твърди, че целите са били „предприятия от военната промишленост и логистични центрове“, включително авиационния завод „Антонов“. Местните кадри и хуманитарните служби обаче показват разрушени жилищни блокове и медицински заведения.

Житомир също е под обстрел: Ударено е полицейско управление

Паралелно с бруталния удар по Киев, руските сили атакуваха и град Житомир. По последни данни там броят на загиналите е нараснал до 3 души, след като вражески дронове и ракети поразиха сградата на Областното управление на полицията. Ранените служители на реда и цивилни в града надхвърлят 20 души.

Утре в Киев: Флаговете се спускат наполовина

По разпореждане на кмета Кличко, на 21 август на всички общински и държавни сгради в Киев националните знамена ще бъдат спуснати наполовина. Насочена е препоръка и към частния бизнес да направи същото в знак на съпричастност. Провеждането на всякакви развлекателни и културно-масови мероприятия в петък е абсолютно забранено.

Спасителните екипи на ГСЧС продължават разчистването на отломките в поразените райони. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне още, тъй като няколко души все още се издирват под развалините.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВВП

    40 2 Отговор
    Всичко е фейк..Ракетите са ,,мултики,,..Така казаха от ,, Институтът,,

    10:02 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВВП

    37 3 Отговор
    Най малко 500 наемника са ликвидирани..Така казват мои хора ,окропи..

    10:03 20.08.2026

  • 6 Дорде

    45 5 Отговор
    Не ударят на англетата заводите за дронове мир нема да има

    Коментиран от #14, #42

    10:03 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВВП

    6 24 Отговор
    Оникс, и цирконКалибър са измислица на РФ.Няма такива ракети.

    10:04 20.08.2026

  • 9 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    5 36 Отговор
    Путине, Путине,
    Не ядрена Украйна та направи на решето

    10:05 20.08.2026

  • 10 стоян георгиев

    7 43 Отговор
    Рисия тероризира населението на украйна в безсилието си на фронта.няюа да им помогне.

    Коментиран от #40, #75, #90

    10:05 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 азз

    48 5 Отговор
    Прекалено дълго време ги пазиха...укрите си играха през цялото време та терористи...Сега ще си търпят последствията...

    Коментиран от #58

    10:06 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 29 Отговор

    До коментар #6 от "Дорде":

    Чакаме Путин да са тества с НАТО. Явно му е малко че Украйна го разбомби.

    Коментиран от #23

    10:06 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВВП

    30 4 Отговор
    Само лобут за ,,миролюбивите террористи ,,от Киев .

    10:07 20.08.2026

  • 17 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 26 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    В Русия гориво нет.....

    Коментиран от #27, #38

    10:08 20.08.2026

  • 18 ВВП

    20 3 Отговор
    Заравнявай грозния болшевишки град Киев..!

    10:08 20.08.2026

  • 19 Стоянчо Пуканката

    24 3 Отговор
    Без паника! Това е само лека трениравка...

    Не знам за вас, уважаеми форумци, но аз лично обичам миризмата на поизпържено " Пиле Киев"...

    Коментиран от #44

    10:08 20.08.2026

  • 20 ужас

    25 3 Отговор
    Стига лъжи. Зеления да вдига белия байряк.

    10:09 20.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 По дебе си ли съдиш?

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Така наречените копейки жалят и едните и другите. Загиват хора и от двете страни. Бог да прости и руси и украинци! Дано по-скоро да си съберат народите и да освободят Украйна.

    Коментиран от #49

    10:10 20.08.2026

  • 23 Укроуйгурино

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Кой ще прави утре траурен ден?
    Укра е дроб

    10:10 20.08.2026

  • 24 Утка

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Колко ли ще клъвнат тук?

    Коментиран от #26

    10:11 20.08.2026

  • 25 Сулейман Пycи

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Шекелките днес ще консумирате тройни дози фентанил.🤣🤣🫢🫢

    10:11 20.08.2026

  • 26 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Утка":

    Срещнем ли, страхливецо? 😁😁☹️

    10:12 20.08.2026

  • 27 Ха ХаХа

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    В Укра ничего нет
    Командирът на Азоф ..Белицки замина на кино от 6 до 5

    10:12 20.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 6767

    3 21 Отговор
    Да видим кой руски генерал тази вечер ще полети към др.Кобзон.

    Коментиран от #48

    10:14 20.08.2026

  • 33 хахаха

    23 2 Отговор
    Тая нощ хубаво ги осолиха. Путин им изпрати стотици тонове сол , натоварена на Ту160, Ту95, Циркони, Искандери, Калибри, Кинфали, Х101, Х39. Само 1 Ту160 носи 40 т сол. Хубаво ги осолиха и мариноваха. Еле Киев.

    10:14 20.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами кво

    25 0 Отговор
    Нали зеления се опитва да покаже на Путин че се нуждае от примирие....а Путин му показва че не му трябва такова. Ако зеления беше спазил минските споразумения Украйна нямаше да загуби толкова територия и толкова убити и разрушения.

    Коментиран от #56

    10:15 20.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боко

    4 1 Отговор
    Зеле 🪦💩💩💩🥳👌

    10:15 20.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 осраински

    14 1 Отговор
    Всеки ден ще е така до победата

    10:16 20.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ВВП

    12 0 Отговор
    Всичко е фейк..Ракетите са ,,мултики,,..Така казаха от ,, Институтът,,Не вярвайте .!!человеци.

    10:16 20.08.2026

  • 42 1111

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дорде":

    Дорде съществува Укрия, мир няма да има.

    10:16 20.08.2026

  • 43 Малко са

    14 0 Отговор
    Трябва по масирано. Вън улеите от България !

    10:17 20.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи

    12 1 Отговор
    Това не е никакъв пълен арсенал ма Москва. Пълния арсенал е от 6000 ядрени ракети !! Навремето Щатите удариха Япония с 2 ядрени ракети, и Япония капитулира !! Колко ще му трябват на Кийййййф ??!!

    10:18 20.08.2026

  • 46 22222

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Трябва най напред него да събудят и после той да буди.

    10:19 20.08.2026

  • 47 Соломон

    12 0 Отговор
    Браво, добра новина, трябва да се наторява WCкрайна.

    10:19 20.08.2026

  • 48 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "6767":

    След фашиста Белицки ли ?

    10:22 20.08.2026

  • 49 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "По дебе си ли съдиш?":

    Украйна има нужда да се освободи от освободителите си

    Коментиран от #50

    10:22 20.08.2026

  • 50 Вярно

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Соломон":

    От ЕС и НАТО

    Коментиран от #55

    10:23 20.08.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    9 0 Отговор
    Владимир Владимирович лека по-лека започна да влиза във форма. Не ми се мисли накъде могат да продължат нещата, ако "дружеството ЛГБТ Брюксел" не се осефери на време...

    10:23 20.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Груз 404

    4 0 Отговор
    А где Белицки!

    10:25 20.08.2026

  • 54 А ЛЕВА?

    0 3 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    10:25 20.08.2026

  • 55 Соломон

    0 9 Отговор

    До коментар #50 от "Вярно":

    Аз не виждам ЕС и НАТО да убиват украински граждани. Нито украинци да бягат в Русия за да се спасят от ЕС и НАТО

    Коментиран от #60, #77

    10:25 20.08.2026

  • 56 Макето

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ами кво":

    Много си прав, ама дали е могъл да откаже на онизи, които са го поставили там? То и Радев говореше едни неща, пък сега какво говори и върши е съвсем различно.

    Коментиран от #57

    10:25 20.08.2026

  • 57 Пере

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Макето":

    Абсурд е страна член на Нато и ЕС да води самостоятелна политика.

    Коментиран от #80

    10:27 20.08.2026

  • 58 Роко

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "азз":

    Приятелю прекалено дълго руските терористи удряха безнаказано, сега вече получават ответка. Така че скоро ще има веселба в Рассия. Вчера 10 000 московчанина останаха без ток днес пак ще има отговор и утре пак.

    Коментиран от #67

    10:28 20.08.2026

  • 59 Хаген Дас

    6 0 Отговор
    Когато вие атакувате цивилно население в Москва може, а иначе е терор! До сега Русия се въздържаше да атакува граждански обекти но след стаката с над 600 дрона се очаква! Скоро очаквайте още по големи ракети, британците в момента ви гледат сеира!

    10:28 20.08.2026

  • 60 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Я провери колко украинци избягаха в Русия ?
    НАТО убива с ръцете на украинците руснаци
    Затова ги въоръжава и издържа финансово и всячески.
    Прегледайте се....

    Коментиран от #73

    10:30 20.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:31 20.08.2026

  • 63 Някой

    4 0 Отговор
    Да не се оплакват - даже са минали метър.
    Обаче, нашите мисирки не вайкат руснаците, когато има убити цивилни. Не виждам защо да вайкаме укрите за това.

    10:31 20.08.2026

  • 64 дискотека укрия

    3 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:32 20.08.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор
    Това не са ракети, а откраднати украински перални с чип от фритюрник. Така каза Кая.

    10:32 20.08.2026

  • 66 Варна 3

    1 4 Отговор
    Очаква се Кьонигсберг (на руски: Калининград) да не е вече руска територия.

    Коментиран от #68

    10:32 20.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Има да очакваш

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Варна 3":

    В гробищата

    10:33 20.08.2026

  • 69 последната укра

    3 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #98, #101

    10:33 20.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 млад еврас

    3 0 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    10:34 20.08.2026

  • 72 последната укра

    2 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    10:34 20.08.2026

  • 73 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ХаХа":

    Тия дето избягаха в Русия са украински граждани които се имат и са етнически руснаци

    Коментиран от #79, #81, #84

    10:35 20.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    На фронта всичко е наред за руснаците - бавно смилат украинската армия и европейските арсенали. Даже през ден превземат по някое село. Въпрос на дългосрочна стратегия. И Русия не тероризира населението на Украйна, а бие по военна и критична инфраструктура. Това, че са останали без ток някои хора, не е повод да се твърди, че да тероризирани.

    10:37 20.08.2026

  • 76 Биг бум

    3 0 Отговор
    Кабум кабум! Биг бум! Swadipaz.

    10:37 20.08.2026

  • 77 Ама ручай

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Си шкИмбето и само наблюдавай как русите смазаха смъркача и наемниците у Kiiw хихи

    10:38 20.08.2026

  • 78 Разберете това

    1 0 Отговор
    Русия губи, удря дъното

    10:38 20.08.2026

  • 79 Бегай

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    Да се биеш за смъркача и ручай жабета .. хихи

    10:39 20.08.2026

  • 80 Роко

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Пере":

    Не е абсурд може, но всичко си има цена. А крадливия Льотчик не иска да губи евраците за крадене. Любовта към руския фашизъм е едно, но еврото в джоба е друго

    Коментиран от #83

    10:39 20.08.2026

  • 81 Етнически

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    Руснаци са всички украинци .

    10:40 20.08.2026

  • 82 Варна 3

    1 5 Отговор
    Путинизмът е ключова цел за опростачването и ксенофобията

    Коментиран от #85

    10:41 20.08.2026

  • 83 Роко

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Роко":

    Имаш най висок коефициент на тъпотията

    10:41 20.08.2026

  • 84 Моромом

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    Тия дето избягаха у ЕС мият чиниите и ручат жабета за десерт … хихи

    Коментиран от #88

    10:42 20.08.2026

  • 85 Путинизмъг

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Варна 3":

    Е смърт за фашизма.
    От Баба Алино ли пишеш?

    10:42 20.08.2026

  • 86 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Няма много загинали,за съжаление.🤔😰🥳🤣👍

    10:45 20.08.2026

  • 87 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "розовото пони зеля":

    Това че протестират не означава че искат руския мир. И покажи в Русия някой да посмее да протестира

    10:46 20.08.2026

  • 88 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #84 от "Моромом":

    А пък тия де отидоха в Русия ги пратиха на фронта

    Коментиран от #92

    10:47 20.08.2026

  • 89 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    6 0 Отговор
    Вчера урсулските медии с кравешки възторг съобщаваха за най голямото нападение срещу Москва с 600 дрона, а днес рев! Само , че разликата е че укронацистите атакуват цивилно насрление докато руснаците атакуват само военни обекти!

    10:48 20.08.2026

  • 90 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Навремето англо американците за една нощ избиха 4500 спящи софиянци.И пак са най добрите ни приятели.После Пасито им издигна паметник.Даже напоследък внедриха свой агент за външна министърка.Как да не им се радваш.Но паметника на Пасито е много малък,дали да не го качим на фундамента на ПСА?Мнението ти,Стоянчо?

    10:48 20.08.2026

  • 91 Тръмп

    4 0 Отговор
    Обясних на смъркача още преди години че е бита карта ама слуша байрактарите ….

    10:48 20.08.2026

  • 92 СоПолом

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Соломон":

    Русите смазаха наркомана и фашагите с татуировките заедно с наемниците до девето коляно … и съюзниците им не смеят гък да кажат …

    10:52 20.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Снощи ви информирах почти на жиео за събитията, но в един момент започна цензурата- триха ми коментарите.

    Днес, сами са принудени да пишат за събитията... 🤣🤣🤣

    10:57 20.08.2026

  • 95 Мурзик

    0 2 Отговор
    Всъщност нищо ново не се е случило. Държавата терорист продължава с терора над мирни граждани. Така е в цялата й история. Лошото е, че след това се чудят на любовта на другите народи към тях.

    10:58 20.08.2026

  • 96 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Тази нощ пак е имало "Welcome to the hotel metroKyevfornia"...

    10:58 20.08.2026

  • 97 Много

    2 0 Отговор
    хубава новина! Може и още.

    Коментиран от #99

    10:58 20.08.2026

  • 98 Роко

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "последната укра":

    Не приятелю просто рашките плащат продажните медии да пишат за измислените им успехи. Тази статия е поредния пример за това. Убили няколко човека и голям успех. Реално нищо необичайно не се е случило руските нацисти са извършили поредната терористична атака над мирно население похарчили са няколко милиарда рубли за да убият 12 жени и деца и да ранят още 34. През това време укрите удариха НПЗ на 6500 километра от Украйна някоя "българска" медия случайно да съобщи за това? Кво знаеш за голямата движуха в Новоросийск? Нищо но всички писаха за твърдението че били превзели село Петровка (8 къщи и 10 жители преди ВОЙНАТА) което е всъщност непотвърдена от никого информация

    10:59 20.08.2026

  • 99 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Много":

    Явно е имало ромска сватба Жертвите отговарят на бройката Русия пак ползва ракети от памук Пълна пародия

    11:01 20.08.2026

  • 100 Терор

    1 0 Отговор
    Кличко е в траур и целия град да бъде в траур.

    11:03 20.08.2026

  • 101 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "последната укра":

    Украинците НЕ ГУБЯТ, а руснаците са шампион по загуби за руската армия! Откъде сте извадили тази лъжа, че украинците "имат големи загуби"?

    Коментиран от #104, #105

    11:03 20.08.2026

  • 102 Защо да са ни важни

    1 0 Отговор
    загиналите и ранени в Киев. Ей това не мога да разбера. По ми е важно само днес колко българи са починали от онкологични, инсулти, пътни катастрофи и т.н Украйна ама хич не ми е важна. Нито роднини там имам, нито имоти, нито пък въобще мисля че са нормални хора

    11:06 20.08.2026

  • 103 Биг Редактор

    3 0 Отговор
    Един приятелски съвет към Факти, когато копирате статии, обръщайте внимание на това, което побликувате, защот израза "след като вражески дронове и ракети " е валиден за украински медии, но не и за български, Русия не е враг на България. Дори Русия не е обявила България за "вражеска" страна, а за "не приятелска". Така, че публикувайте грамотно.

    11:06 20.08.2026

  • 104 Скоро украинци няма да има

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Варна 3":

    Всич ме им брой загубите. Не си струва

    11:07 20.08.2026

  • 105 Има ли

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Варна 3":

    Мобилизация в Украйна...има и то събират украинци.праща ли на фронта Путин затворници,от републиките и наемници ...праща. става ясно кои умират във войната...украинци и ненужните на Русия

    11:09 20.08.2026

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