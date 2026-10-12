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Словакия търси преходен период за руския газ
  Тема: Енергийна трансформация

Словакия търси преходен период за руския газ

12 Октомври, 2026 04:57 558 1

  • словакия-
  • руски газ-
  • европейска комисия-
  • тибор гашпар-
  • енергийна сигурност

Братислава ще преговаря с Европейската комисия и оспорва забраната пред Съда на ЕС. Тибор Гашпар заяви, че пълното спиране на вноса не е в интерес на Словакия и ЕС

Словакия търси преходен период за руския газ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словакия ще преговаря с Европейската комисия за достатъчно дълъг преходен период, който да позволи продължаването на доставките на руски газ, ако това се окаже необходимо. Това заяви заместник-председателят на словашкия парламент Тибор Гашпар в интервю за „Известия“, цитирано от „Интерфакс“.

„Внесохме иск в Съда на ЕС и възнамеряваме да използваме всички налични правни средства за защита на енергийната сигурност на Словакия. Едновременно с това ще водим преговори с Европейската комисия за възможностите да бъде осигурен достатъчен преходен период за продължаване на доставките на руски газ, ако това е необходимо“, каза Гашпар.

Той добави, че решението за пълно прекратяване на вноса на руски газ „не отговаря на интересите нито на Словакия, нито на Европейския съюз като цяло“. По думите му целта на Братислава не е да влиза в конфликт с Комисията, а да настоява за реалистична енергийна политика.

Словакия оспорва регламента пред Съда на ЕС

Словашката република вече е внесла иск за отмяна на европейския регламент за поетапно прекратяване на вноса на руски природен газ и за подготовка на спирането на руския петрол. Съдът на Европейския съюз е регистрирал делото като C-398/26, а датата на подаване е 24 април 2026 г.

Братислава оспорва както правното основание на регламента, така и последиците му за енергийната сигурност. Словашкото правителство посочва, че страната е без излаз на море и няма собствени терминали за втечнен природен газ. Руският газ достига до Словакия основно по южния маршрут през „Турски поток“.

Крайните срокове са през 2027 г.

Регламентът беше приет от Съвета на ЕС на 26 януари 2026 г. Той предвижда вносът на руски втечнен природен газ по дългосрочни договори да бъде забранен от 1 януари 2027 г. За газа по тръбопроводи крайната дата е 30 септември 2027 г.

Срокът за тръбопроводните доставки може да бъде изместен до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава не успее да изпълни целите за запълване на газохранилищата. През преходния период вносителите трябва да доказват, че доставките са свързани със съществуващи договори.

Словакия настоява за повече време, докато паралелно търси алтернативи. Министърката на икономиката Дениса Сакова заяви през октомври, че страната цели да договори дългосрочни доставки на втечнен природен газ, които да заменят руския газ.

Източници: teraz.sk


Словакия
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