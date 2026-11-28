Словашкият премиер Роберт Фицо често закъснява за европейски срещи на върха, напуска ги преди края им и избягва неформалните разговори с останалите лидери. Това съобщават EUobserver и Denník N, позовавайки се на словашки и европейски дипломати.

Според събеседници на EUobserver другите национални лидери често не обръщат внимание на Фицо. Докато те разговарят неофициално, словашкият премиер предпочита да остава в отделното помещение за националните делегации, известно като „националната стая“.

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Самолетът му излетял след началото на срещата

Като пример е посочена срещата на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември. Много от участниците са пристигнали по-рано и са започнали разговори преди официалното откриване. Самолетът на Фицо е излетял от Братислава в 13:15 часа, въпреки че срещата е започнала в 11:30 часа.

Фицо е обяснил закъснението с проблем с окото. „Трябваше да се справя с окото, с което имах проблем, затова излетяхме няколко часа по-късно“, е казал той пред журналисти на борда на самолета.

По-ранно напускане заради митинг в Сърбия

В средата на октомври Фицо е напуснал по-рано срещата на върха на ЕС в Брюксел и е заминал за Сърбия. Там той е участвал в предизборен митинг в Нови Сад в подкрепа на Александър Вучич. На част от разговорите, посветени на миграцията, отбраната и сигурността на Европейския съюз, Словакия е била представлявана от чешкия премиер Андрей Бабиш. Подобно решение е било отчетено и в контекста на предстоящите парламентарни избори в Сърбия.

Спорът с Берлин е по бюджета и помощта за Украйна

„В преобладаващото мнозинство от случаите лидерите на държави напускат срещите преди края само по изключителни причини. Оттам не се тръгва просто заради някакъв политически митинг“, е заявил словашки дипломат, участвал лично в срещи на високо равнище.

Поведенческите критики към Фицо идват на фона на остри разногласия с Германия за финансирането на Украйна. На 10 ноември словашкият премиер е определил като „типичен шантаж“ искането на германския канцлер Фридрих Мерц одобряването на следващия седемгодишен бюджет на ЕС да бъде обвързано с ангажимент на всички държави членки да участват във финансирането на Киев.

Фицо е заявил, че Словакия няма да участва в нов заем за Украйна от 70 милиарда евро и е подчертал, че Братислава има същото право на вето като Берлин. Мерц е настоявал европейските държави да поемат общ ангажимент за запълване на прогнозирания финансов недостиг на Украйна през 2027 г.

Европейската комисия предложи до 45 милиарда евро допълнителна финансова подкрепа за Украйна през 2027 г., докато общият прогнозен недостиг за страната е 70 милиарда евро. Предложението е част от по-широките спорове в ЕС за бюджета и начина, по който да бъде осигурено финансирането за Киев.

Източници: euobserver.com, theguardian.com