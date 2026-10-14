Саудитски служител на OpenAI е арестуван за подслушване

Саудитски гражданин, работещ в OpenAI, е арестуван в САЩ по подозрение, че е скрил записващо устройство в офис на компанията в Сан Франциско. Арестът е извършен на 9 октомври, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.
Службата за сигурност на OpenAI е открила устройството в края на септември. Компанията е уведомила ФБР, а федералните прокурори са съобщили за започналото разследване.„Открихме усъвършенствано записващо устройство, скрито в един от нашите офиси, и сме уведомили ФБР“, заяви OpenAI в изявление до AFP.
Целта на подслушването остава неясна
Към момента не е изяснено каква е била целта на поставянето на устройството и дали с него е била записана информация. Не са оповестени и подробности за съдържанието на евентуалните записи.
Случаят се разследва от американските власти. Арестуваният е заподозрян, като вината му не е доказана.
Източници: btvnovinite.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА