Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Саудитски служител на OpenAI е арестуван за подслушване
  Тема: Киберсигурност

Саудитски служител на OpenAI е арестуван за подслушване

14 Октомври, 2026 05:01 560 0

  • openai-
  • подслушване-
  • фби-
  • сан франциско-
  • саудитска арабия

В офис на компанията в Сан Франциско е открито скрито записващо устройство. OpenAI е уведомила ФБР, а целта на подслушването все още не е изяснена

Саудитски служител на OpenAI е арестуван за подслушване - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитски гражданин, работещ в OpenAI, е арестуван в САЩ по подозрение, че е скрил записващо устройство в офис на компанията в Сан Франциско. Арестът е извършен на 9 октомври, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Службата за сигурност на OpenAI е открила устройството в края на септември. Компанията е уведомила ФБР, а федералните прокурори са съобщили за започналото разследване.

„Открихме усъвършенствано записващо устройство, скрито в един от нашите офиси, и сме уведомили ФБР“, заяви OpenAI в изявление до AFP.

Целта на подслушването остава неясна

Към момента не е изяснено каква е била целта на поставянето на устройството и дали с него е била записана информация. Не са оповестени и подробности за съдържанието на евентуалните записи.

Случаят се разследва от американските власти. Арестуваният е заподозрян, като вината му не е доказана.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ