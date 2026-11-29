Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила крилата ракета, насочена към района на столицата Рияд, съобщи говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен генерал-майор Турки ал Малики. По думите му ракетата е била изстреляна от йеменските хуси.

В южната част на кралството са били прехванати още две балистични ракети. Отделно е била унищожена и ракета, насочена към Аш Шукаик в провинция Джазан, където се намират големи съоръжения за производство на електроенергия и обезсоляване на вода. Отломките не са причинили цивилни жертви, заяви коалицията.

Хусите заявиха пет операции

„Атаките срещу цивилни и цивилни обекти ще получат отговор“, заяви Турки ал Малики.

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви, че групировката е извършила пет операции срещу саудитски обекти през предходните 48 часа. Сред посочените цели е международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

Хусите твърдят още, че са атакували две радиолокационни станции в районите на Абха и Хамис Мушайт, рафинерията „Джазан“, газовия завод „Хавия“ в Източната провинция и електроцентралите в Аш Шукаик и Джазан. Групировката заяви, че при ударите са избухнали пожари и са нанесени значителни щети.

Тези твърдения не са потвърдени независимо. Ройтерс съобщи, че саудитската страна е потвърдила прехващането на ракетите, но не и попаденията, за които говорят хусите.

Енергийни обекти остават основна цел

Рафинерията „Джазан“ се намира на брега на Червено море, близо до границата с Йемен, и има капацитет от 400 000 барела дневно. На 26 ноември снаряд порази района на съоръжението. Загина непалски работник, други хора бяха ранени, а част от операциите временно бяха прекъснати, съобщиха саудитските власти.

Ескалацията между Саудитска Арабия и хусите се засили през юли 2026 г. след период на относително затишие, последвал примирието от 2022 г. Саудитската коалиция заяви, че е започнала операции срещу ресурси, използвани за ракетни и дронови атаки в районите под контрола на хусите в Йемен.

Напрежението вече засегна и гражданската авиация. При атака срещу летище „Крал Халид“ през октомври загинаха най-малко 13 души, а над 300 бяха ранени според Асошиейтед прес. Новите ракетни удари и взаимните твърдения за щети показват, че летищата и енергийната инфраструктура остават сред основните мишени в конфликта.

Източници: investing.com, apnews.com, saudigazette.com.sa