Пакистан ще изпрати военнослужещи в Саудитска Арабия, за да помогне за укрепването на отбраната на кралството на фона на атаките на йеменските бунтовници хуси. Решението беше обявено от пакистанските въоръжени сили, предава Ал Джазира.

Войниците ще изпълняват задачите си на саудитска територия в рамките на съществуващите споразумения за отбранително сътрудничество. Засега не са посочени броят на военнослужещите, конкретните им задачи, продължителността на разполагането или датата на пристигането им. В изявлението не се съобщава за изпращане на пакистански сили за бойни действия в Йемен.

„Войските ще изпълняват възложените им задачи на територията на Саудитска Арабия в съответствие с договорените ангажименти и установената рамка за сътрудничество в сферата на отбраната“, се казва в съобщението на пакистанските въоръжени сили. Според него разполагането трябва да засили отбранителните способности на кралството заради „възникващите опасения в сферата на сигурността“.

Решението беше обявено два дни след среща в Исламабад на пакистански, турски и саудитски представители от министерствата на отбраната и въоръжените сили. Трите държави потвърдиха подкрепата си за Саудитска Арабия по силата на Отбранителния пакт от Мека и подкрепиха дипломатическите усилия за намаляване на регионалното напрежение.

Пактът предвижда общ отговор при нападение

Пакистан, Саудитска Арабия и Турция подписаха споразумението на 7 август. То предвижда нападение срещу една от трите страни да се разглежда като нападение срещу всички. Исламабад, Рияд и Анкара определят документа като отбранителен и многократно подчертават, че той не е насочен срещу конкретна държава, включително Иран.

Разполагането следва среща в Рияд през октомври, на която трите страни се договориха да приложат на практика колективните си отбранителни ангажименти. Сред договорените мерки е и подготовката за бързо прехвърляне на военни сили и техника в Саудитска Арабия.

Пакистан потвърди и ангажимента си за защита на двете най-свещени за мюсюлманите места за поклонение – джамиите в Мека и Медина. Министърът на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф по-рано заяви, че страната му ще използва „всички налични средства“, за да защити кралството от атаките на хусите.

Пакистан има дългогодишно военно присъствие в кралството

Военното сътрудничество между Пакистан и Саудитска Арабия не започва с новия тристранен пакт. Пакистан обучава саудитски военнослужещи от 1967 г., а през 1982 г. двете държави формализират споразумение за изпращане на пакистански сили в кралството. По време на войната в Персийския залив през 1990–1991 г. Исламабад изпраща контингент със защитни задачи.

Паралелно с военните ангажименти Пакистан продължава дипломатическите си усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток. Исламабад работи с държави като Катар за връщането на САЩ и Иран към преговори, а през юни посредничи за временно споразумение между тях.