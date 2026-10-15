Илон Мъск отново призова Зеленски да се оттегли: „Време е да си тръгне“

Американският мултимилиардер Илон Мъск отново призова украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли от поста си, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато нарастват съмненията относно бъдещата подкрепа на САЩ за Украйна, предава БТА.

„Време е Зеленски да си тръгне“, написа Мъск в социалната мрежа Екс, където има над 240 милиона последователи. Той добави, че без оттеглянето на украинския президент „масовите убийства ще продължат“.

Сателитната мрежа на Мъск играе важна роля във войната между Русия и Украйна, особено за осигуряването на комуникациите на фронта. Киев съобщи, че се сблъсква с ограничения при използването на сателитните услуги на SpaceX, което затруднява значителна част от операциите с дронове и работата на украинската противовъздушна отбрана.

Мъск заяви, че всяко забавяне на мрежата се дължи на действия на американското правителство, а не на неговата компания SpaceX.

Милиардерът направи разграничение между Starshield - услуга, предназначена за военни нужди и използвана от Украйна за операции на фронта и отбрана - и Starlink, която се използва основно за граждански цели. И двете услуги са част от сателитната система, разработена от SpaceX, посочва Франс прес.