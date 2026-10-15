Новини
Свят »
Украйна »
Илон Мъск отново призова Зеленски да се оттегли: „Време е да си тръгне“
  Тема: Украйна

Илон Мъск отново призова Зеленски да се оттегли: „Време е да си тръгне“

15 Октомври, 2026 12:35 1 992 107

  • илон мъск-
  • зеленски-
  • украйна

Изявлението на американския милиардер идва на фона на съмнения относно подкрепата на Вашингтон за Киев и напрежение около използването на сателитните услуги на SpaceX от украинските сили.

Илон Мъск отново призова Зеленски да се оттегли: „Време е да си тръгне“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският мултимилиардер Илон Мъск отново призова украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли от поста си, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато нарастват съмненията относно бъдещата подкрепа на САЩ за Украйна, предава БТА.

„Време е Зеленски да си тръгне“, написа Мъск в социалната мрежа Екс, където има над 240 милиона последователи. Той добави, че без оттеглянето на украинския президент „масовите убийства ще продължат“.

Сателитната мрежа на Мъск играе важна роля във войната между Русия и Украйна, особено за осигуряването на комуникациите на фронта. Киев съобщи, че се сблъсква с ограничения при използването на сателитните услуги на SpaceX, което затруднява значителна част от операциите с дронове и работата на украинската противовъздушна отбрана.

Мъск заяви, че всяко забавяне на мрежата се дължи на действия на американското правителство, а не на неговата компания SpaceX.

Милиардерът направи разграничение между Starshield - услуга, предназначена за военни нужди и използвана от Украйна за операции на фронта и отбрана - и Starlink, която се използва основно за граждански цели. И двете услуги са част от сателитната система, разработена от SpaceX, посочва Франс прес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве

    45 28 Отговор
    Лицемер, какво призовава да му спре интернета и зеления нацист е чао за 24 часа!

    Коментиран от #57, #59

    12:37 15.10.2026

  • 2 Българин

    53 25 Отговор
    Зеленски няма карти! Трябва да се предаде незабавно!

    Коментиран от #37

    12:37 15.10.2026

  • 3 Хахахаха

    31 26 Отговор
    Републиканците много ги е страх от Зеленски. Не могат да го победят и те! Но явно скоро идват демократите.

    Коментиран от #77

    12:38 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този мъск и той Изтропа Дюшемето

    26 30 Отговор
    За да се хареса на Тръмп бръщолеви глупост

    12:38 15.10.2026

  • 6 Хахахаха

    16 34 Отговор
    И защо масовите убийства трябва да продължават? Явно някой ги води тези масови убийства? Да не би случайно тупин да е виновен за тези масови убийства? Явно тупин трябва да си ходи тогава?

    12:39 15.10.2026

  • 7 Зеленски е масов Убиец на Руснаци

    16 38 Отговор
    Зеленски Тероризира Русия

    Зеленски Нокаутира Путин

    Вън Зеленски Вън

    12:40 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не е нормално САЩ да предаде Украйна

    19 35 Отговор
    И да стабилизира Русия

    Просто някак си не става!!

    Коментиран от #34, #36, #48

    12:41 15.10.2026

  • 11 Зеленски трябва да си тръгне незабавно

    25 40 Отговор
    В противен Случай Русия ще загуби и тази война

    Коментиран от #68

    12:42 15.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    30 13 Отговор
    Да му спре Старлинк и готово

    12:42 15.10.2026

  • 13 Хахахаха

    22 37 Отговор
    А колкото повече американците реват за смяна на Зеленски, толкова повече рейтинга на Зеленски скача. Защото явно има за какво да реват.

    Коментиран от #40

    12:42 15.10.2026

  • 14 И Киев е Руски

    28 14 Отговор
    Изтеклия се стреми по всякакъв начин да въвлече трета страна в конфликта който изгуби и това ще го погуби

    12:43 15.10.2026

  • 15 Само с призиви

    6 17 Отговор
    Няма да стане. Ще трябва да му дари някой милиард.

    12:43 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1111

    17 11 Отговор
    Аха, Шефа изрита Зельонъй Полчок!

    Коментиран от #30

    12:43 15.10.2026

  • 18 Ами

    24 13 Отговор
    Зеленски няма да си тръгне, защото знае , че ще бъде пътник към вечността.

    12:45 15.10.2026

  • 19 А МОЧАТА?

    5 26 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #52, #78

    12:45 15.10.2026

  • 20 И Киев е Руски

    16 8 Отговор
    Сбогоммм дааннооо си щастлива

    Коментиран от #24, #29, #87

    12:45 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Репуцликанците

    6 6 Отговор
    Правят мръсно на демократите.

    12:46 15.10.2026

  • 23 Епщайн Великий

    16 21 Отговор
    Този малък бизнесмен с детски интелект, тръгнал да казва на държава различна от неговата, какви политици да има? САЩ в момента имат управление от терористи.

    Коментиран от #69, #104

    12:46 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха

    19 29 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. Отдавна съм го писал. И фактите! Кремълската хунта никога не е спирала войните. Преди да нападне Украйна 2014 година, войните бяха в Грузия и Чечня. Та ако войната в Украйна спре, тя ще се премести другаде, защото кремълската хунта съществува само с войни.

    Коментиран от #55, #56, #66

    12:47 15.10.2026

  • 26 Абе

    4 14 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    За загиналите руснета не ти ли е жал?

    Коментиран от #35

    12:47 15.10.2026

  • 27 И Киев е Руски

    6 5 Отговор
    Ели знам че не си ти .Ясно че обратният е с гумичката

    Коментиран от #32

    12:47 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 американската мр

    7 14 Отговор
    ша от юар си мисли,че щом има много пари,е големата работа.А на куршум в корема издържа ли?Защо не пратите командоси в Киив за Зеленски?Защото знаете,че нема да се върнат.

    12:48 15.10.2026

  • 32 Русия е Българска

    5 8 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Хайде сега де. Защо забранявате на българите в окупираните земи да изучават български език?

    12:49 15.10.2026

  • 33 циций

    9 11 Отговор
    мъск е етина марша. няма да има ялта 2.0

    12:50 15.10.2026

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "Не е нормално САЩ да предаде Украйна":

    Напълно нормално е след ИЗНИЗВАНЕТО
    от Афганистан и Ирак, да се изнижат и от У...йна❗

    12:50 15.10.2026

  • 35 Соваж бейби

    16 9 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Ти руснаците не ги мисли ,проблема е съдбата на Украйна.Ми те САЩ, ЕС и Великобритания ги купиха бе с тези дългове защо се надпреварват да дават на Зелю ? Да не мислиш че му пука на някой за украинците?

    12:50 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пешко

    9 14 Отговор
    Вижда се че Русия не може да победи Зеленски! Но както и след Путин не се знае какво ще дойде така и след Зеленски!

    12:53 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Папата

    12 9 Отговор
    Казах ти, Зелен - бялото знаме!

    12:54 15.10.2026

  • 43 Браво, изкара

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "ти не си":

    5 гривни!

    12:54 15.10.2026

  • 44 Гощо

    12 11 Отговор
    Е нали руснаците победиха вече! Защо да си ходи Зеленски?

    12:55 15.10.2026

  • 45 Пуссин

    8 6 Отговор
    Уаааа....уааааа.... Точно така Мъски.... кажи да не ни бие бееее. Уаааа... Не чувате ли как плачкам

    Коментиран от #60, #62

    12:56 15.10.2026

  • 46 дедо ви

    6 10 Отговор
    Зеления чака да му излезнат новите документи,вече като Владимир Узрялски и си тръгва.

    Коментиран от #99

    12:56 15.10.2026

  • 47 Брежнев

    9 10 Отговор
    Интересно ще е да се махне Зеленски и да дойде друг който също не е съгласен Украйна да капитулира,какво ще каже този четвъртитият...все едно да обявят капитулация.Защо не каже на Путин да спре войната, тази торба с пари..

    12:56 15.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    13 9 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    Украйна е реално в клинична смърт и наближава времето, когато ще и изключат системите...! Клиничната пътека вече е на привършване..Във Франция наистина ли протестите са големи?

    Коментиран от #90, #94

    12:58 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    9 5 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Макрон, Тръмп, Мъск, Мерц и прочее, са хората, които дават парите. А който дава парата, той поръчва музиката, ако ме разбирааш... На музикантите/артистите им остава само да свирят, каквото им кажат, колкото пъти им кажат!

    13:02 15.10.2026

  • 54 Цвете

    7 9 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. 👺😉🤔ТОЯ ЩО НЕ СИ ГЛЕДА САТЕЛИТЕ.,А СЕ БЪРКА ТАМ КЪДЕТО ХАЛ ХАБЕР СИ НЯМА? ДВАМАТА С ДОНИ СЪТВОРИХА ТОЛКОВА ГОДИНИ ГЛУПОСТИ, ЧЕ И НЕУДОБСТВО НЕ ЧУВСТВАТ.ГЛЕДАХ ЕДИН ФРЕНСКИ КАНАЛ И ТАМ ПОКАЗАХА АРХИВНИ КАДРИ НА ТРЪМП В РУСИЯ. ЗАЩО Е КЛЕКНАЛ ЛИ ,ЗАЩОТО СНИМКИТЕ С ЕПЩАЙН СА ДОСТА РАЗГОЛЕНИ И ЗАТОВА ДЕЙСТВА ХАОТИЧНО.😁LSI.ТВ. 🤔

    Коментиран от #85

    13:03 15.10.2026

  • 55 Ганю София

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Мир ке има коги острова потъне

    13:03 15.10.2026

  • 56 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Това са факти, това са неща които вече са се случили. Кремълската хунта никога не е спирала войните.

    13:03 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Защитниците на Русия

    8 8 Отговор
    Защо не защитавате така яростно българите в окупираните от Русия земи, където са забранили изучаването на български език и самоизразяване. Абе на вас ще дойдат тук в България лично да ви забранят българския език и самоопределението като българи и вие ще викате да да да да да, защото на руски думата си е пак на български, и ще се радвате. Как може такова падение?

    13:04 15.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Анонимен

    8 7 Отговор
    МЪСК ПРИЗОВАВАЙ ПУТИН ДИКТАТОР УБИЕЦ АГРЕСОР НО ВИЕ СТЕ С ТОЗИ УБИЕЦ

    13:06 15.10.2026

  • 64 рев

    4 4 Отговор
    И какъв се явява тоя изнудвач Мъск, Господ ли, че определя самолично бъдещето на една цяла държава. Той си е просто един търговец, който си продава продуктите в Украйна, както и навсякъде другаде. Вече търговците ли решават дали една държава да я бъде или не? Я къш!

    Коментиран от #95

    13:07 15.10.2026

  • 65 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    и аз се чудя, кого подкрепяме ние, предполагам ЕС ще увеличи заема

    13:08 15.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Zахарова

    3 3 Отговор
    Мъск ми е любим! Плюс това е обещал да ми направи момченце. Цялата горя за ракетата му

    Коментиран от #73

    13:09 15.10.2026

  • 68 Ганю София

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленски трябва да си тръгне незабавно":

    Ко става у Киииф тока дойде ли а водата па нет нема

    13:09 15.10.2026

  • 69 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Епщайн Великий":

    Така е. САЩ в момента имат управление от терористи, и най-лошото е че в същия момент и раша се управлява от терористи. Много лоша комбинация.

    13:10 15.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    МЪСК КАЗА И ЗА МАДУРОВКИТЕ ЧЕ СА МАНИПУЛИРАНИ ФАЛШИВИ

    13:15 15.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 КИРО ЖЪРТЪ

    3 2 Отговор
    ПРИЗОВЕТЕ. ПО. ЦЕЛИЯ. СВЯТ. НИКОЙ. ДА. НЕ. МУ. КУПУВА. СКАПАНИТЕ. ЕЛЕКТРОМОБИЛИ. НА. ТОЯ ЮЖНОАФРИКАНЕР. НАСЛЕДНИК. НА. ДИАМАНТЕНИ. МИНИ. В. ЮАР . ТО. И. ТРЪМП. Е. ЗА. СМЯНА. САМО. ДИВОТИИ. ОТ. ТОЯ. СМАХНАТ ДЪРТАК. САЩ СЕ. УПРАВЛЯВАТ. В. МОМЕНТА. ОТ. БАНДА. МОШЕНИЦИ. РАБОТЕЩИ. САМО. ЗА. ЛИЧНА. ИЗГОДА, ВСИЧКИ ГОЛЕМИ. ОФЕРТИ. С. МНОГОМИЛИАРДНИ. ПРИХОДИ. СЕГА. СЕ. ДОГОВАРЯТ. ОТ. БАНДИТЕ. НА. ТРЪМП. И. ПУТИН. ЯКА. ДАЛАВЕРА. ЗА. СТОТИЦИ. МИЛИАРДИ.

    Коментиран от #81, #98

    13:18 15.10.2026

  • 75 Иван

    1 8 Отговор
    Тоя тъпунгер къде се бърка, където не му е работа !

    13:19 15.10.2026

  • 76 Какво ни интересува нечие лично мнение?

    2 7 Отговор
    Моето е: "Време е Путин да си тръгне".
    Е и?

    13:19 15.10.2026

  • 77 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    и като дойдат какво, Байдън каза, че всички пари които дават на украйна всъщност си остават в САЩ, подпомагат военната промишленост, отказа да задейства чл.5 след убийството на поляците, каза че няма доказатества ракетата да е руска, така се и оказа, Байдън не разрешаваше да се обстрелват цели дълбоко в руския тил, това което Тръмп е за американците, а не за Русия, да видим сега какво ще стане с непокорния зеленски

    13:20 15.10.2026

  • 78 Помним

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    И ще висиш на мочата

    13:20 15.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ганю София

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    Ша го премести от левия в десния

    13:22 15.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Софиянец

    5 1 Отговор
    Зеля, мъртвец си!!!

    Коментиран от #88

    13:23 15.10.2026

  • 84 Дааа...

    1 2 Отговор
    И тоа африканец НЕМА а спаси педофила.
    У Йло е.. път Ник
    Еееееееехехе

    13:23 15.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хи хи хи хи

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Ще го видиш Киев руски кога цъфнат налъмите на баба ти

    Коментиран от #96

    13:26 15.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Кииф

    3 1 Отговор
    А где е тока?

    Коментиран от #92

    13:28 15.10.2026

  • 90 Не си познал!

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Не са те обучили както трябва.

    13:28 15.10.2026

  • 91 Койчо

    1 3 Отговор
    Кой си ти бе, че ще даваш наставления кой да си тръгва.

    13:29 15.10.2026

  • 92 То е ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Кииф":

    Белгородска република, Крим, Луганск Донецк.. НЕМА беГзин, солярка, нема Ток, интернет, вода, НЕМА ПВО, корабли, подводници, НЕМА го и Тридневния педофил
    Еееееееехехе

    13:30 15.10.2026

  • 93 Плащат хората

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Трътлю":

    стани и ти такъв

    13:31 15.10.2026

  • 94 Муухахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Пий си на време и редовно хапчетата или смени доктора.

    13:33 15.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ЖартЪ,

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    по-полека се пАли, да не станеш на активен въглЯн! :)))

    13:36 15.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Старшинка

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Всичките тези които си изредил се знаят,но ти кой беше?

    13:38 15.10.2026

  • 101 Зеленски

    0 0 Отговор
    Никога няма да проведа избори!Целия свят работи за мен!

    13:39 15.10.2026

  • 102 Ами всичи искат

    0 0 Отговор
    Като почнем папата му каза да вдига белия байряк, Тръмп, Мъск, Путин, народа му и света... кво чака още?!!!

    13:39 15.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Не знам защо

    0 0 Отговор
    Илон си мисли, че като дойде друг на мястото на Зеленски, ще подпише капитулация и ще подари Украйна на рашистите. Единственият начин това да стане е Путин да завземе цяла Украйна с военна сила, което значи ТСВ. Т.е. изходът е или Господ да си прибере Путин, или революция в Русия, или НАТО (със САЩ в него) да покажат топки и да бомбардират критичната инфраструктура на Русия, което пак значи ТСВ.

    13:42 15.10.2026

  • 106 Много отдавна е за махане

    1 0 Отговор
    Крайно време е да го махнете. Съсипа Европейския съюз зеленият наркоман.

    13:43 15.10.2026

  • 107 Душица

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Тоя малък":

    Не всичко се купува.

    13:44 15.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания