Илон Мъск отново призова Зеленски да се оттегли: „Време е да си тръгне“

Американският мултимилиардер Илон Мъск отново призова украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли от поста си, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато нарастват съмненията относно бъдещата подкрепа на САЩ за Украйна, предава БТА.
„Време е Зеленски да си тръгне“, написа Мъск в социалната мрежа Екс, където има над 240 милиона последователи. Той добави, че без оттеглянето на украинския президент „масовите убийства ще продължат“.
Сателитната мрежа на Мъск играе важна роля във войната между Русия и Украйна, особено за осигуряването на комуникациите на фронта. Киев съобщи, че се сблъсква с ограничения при използването на сателитните услуги на SpaceX, което затруднява значителна част от операциите с дронове и работата на украинската противовъздушна отбрана.
Мъск заяви, че всяко забавяне на мрежата се дължи на действия на американското правителство, а не на неговата компания SpaceX.
Милиардерът направи разграничение между Starshield - услуга, предназначена за военни нужди и използвана от Украйна за операции на фронта и отбрана - и Starlink, която се използва основно за граждански цели. И двете услуги са част от сателитната система, разработена от SpaceX, посочва Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да ве
Коментиран от #57, #59
12:37 15.10.2026
2 Българин
Коментиран от #37
12:37 15.10.2026
3 Хахахаха
Коментиран от #77
12:38 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този мъск и той Изтропа Дюшемето
12:38 15.10.2026
6 Хахахаха
12:39 15.10.2026
7 Зеленски е масов Убиец на Руснаци
Зеленски Нокаутира Путин
Вън Зеленски Вън
12:40 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не е нормално САЩ да предаде Украйна
Просто някак си не става!!
Коментиран от #34, #36, #48
12:41 15.10.2026
11 Зеленски трябва да си тръгне незабавно
Коментиран от #68
12:42 15.10.2026
12 Последния Софиянец
12:42 15.10.2026
13 Хахахаха
Коментиран от #40
12:42 15.10.2026
14 И Киев е Руски
12:43 15.10.2026
15 Само с призиви
12:43 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1111
Коментиран от #30
12:43 15.10.2026
18 Ами
12:45 15.10.2026
19 А МОЧАТА?
Коментиран от #52, #78
12:45 15.10.2026
20 И Киев е Руски
Коментиран от #24, #29, #87
12:45 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Репуцликанците
12:46 15.10.2026
23 Епщайн Великий
Коментиран от #69, #104
12:46 15.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахаха
До коментар #4 от "Някой":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. Отдавна съм го писал. И фактите! Кремълската хунта никога не е спирала войните. Преди да нападне Украйна 2014 година, войните бяха в Грузия и Чечня. Та ако войната в Украйна спре, тя ще се премести другаде, защото кремълската хунта съществува само с войни.
Коментиран от #55, #56, #66
12:47 15.10.2026
26 Абе
До коментар #21 от "Соваж бейби":За загиналите руснета не ти ли е жал?
Коментиран от #35
12:47 15.10.2026
27 И Киев е Руски
Коментиран от #32
12:47 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 американската мр
12:48 15.10.2026
32 Русия е Българска
До коментар #27 от "И Киев е Руски":Хайде сега де. Защо забранявате на българите в окупираните земи да изучават български език?
12:49 15.10.2026
33 циций
12:50 15.10.2026
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Не е нормално САЩ да предаде Украйна":Напълно нормално е след ИЗНИЗВАНЕТО
от Афганистан и Ирак, да се изнижат и от У...йна❗
12:50 15.10.2026
35 Соваж бейби
До коментар #26 от "Абе":Ти руснаците не ги мисли ,проблема е съдбата на Украйна.Ми те САЩ, ЕС и Великобритания ги купиха бе с тези дългове защо се надпреварват да дават на Зелю ? Да не мислиш че му пука на някой за украинците?
12:50 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пешко
12:53 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Папата
12:54 15.10.2026
43 Браво, изкара
До коментар #37 от "ти не си":5 гривни!
12:54 15.10.2026
44 Гощо
12:55 15.10.2026
45 Пуссин
Коментиран от #60, #62
12:56 15.10.2026
46 дедо ви
Коментиран от #99
12:56 15.10.2026
47 Брежнев
12:56 15.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
До коментар #21 от "Соваж бейби":Украйна е реално в клинична смърт и наближава времето, когато ще и изключат системите...! Клиничната пътека вече е на привършване..Във Франция наистина ли протестите са големи?
Коментиран от #90, #94
12:58 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гост
До коментар #49 от "Механик":Макрон, Тръмп, Мъск, Мерц и прочее, са хората, които дават парите. А който дава парата, той поръчва музиката, ако ме разбирааш... На музикантите/артистите им остава само да свирят, каквото им кажат, колкото пъти им кажат!
13:02 15.10.2026
54 Цвете
Коментиран от #85
13:03 15.10.2026
55 Ганю София
До коментар #25 от "Хахахаха":Мир ке има коги острова потъне
13:03 15.10.2026
56 Хахахаха
До коментар #25 от "Хахахаха":На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Това са факти, това са неща които вече са се случили. Кремълската хунта никога не е спирала войните.
13:03 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Защитниците на Русия
13:04 15.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Анонимен
13:06 15.10.2026
64 рев
Коментиран от #95
13:07 15.10.2026
65 Хмм
До коментар #61 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":и аз се чудя, кого подкрепяме ние, предполагам ЕС ще увеличи заема
13:08 15.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Zахарова
Коментиран от #73
13:09 15.10.2026
68 Ганю София
До коментар #11 от "Зеленски трябва да си тръгне незабавно":Ко става у Киииф тока дойде ли а водата па нет нема
13:09 15.10.2026
69 Хахахаха
До коментар #23 от "Епщайн Великий":Така е. САЩ в момента имат управление от терористи, и най-лошото е че в същия момент и раша се управлява от терористи. Много лоша комбинация.
13:10 15.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Анонимен
До коментар #61 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":МЪСК КАЗА И ЗА МАДУРОВКИТЕ ЧЕ СА МАНИПУЛИРАНИ ФАЛШИВИ
13:15 15.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 КИРО ЖЪРТЪ
Коментиран от #81, #98
13:18 15.10.2026
75 Иван
13:19 15.10.2026
76 Какво ни интересува нечие лично мнение?
Е и?
13:19 15.10.2026
77 Хмм
До коментар #3 от "Хахахаха":и като дойдат какво, Байдън каза, че всички пари които дават на украйна всъщност си остават в САЩ, подпомагат военната промишленост, отказа да задейства чл.5 след убийството на поляците, каза че няма доказатества ракетата да е руска, така се и оказа, Байдън не разрешаваше да се обстрелват цели дълбоко в руския тил, това което Тръмп е за американците, а не за Русия, да видим сега какво ще стане с непокорния зеленски
13:20 15.10.2026
78 Помним
До коментар #19 от "А МОЧАТА?":И ще висиш на мочата
13:20 15.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ганю София
До коментар #74 от "КИРО ЖЪРТЪ":Ша го премести от левия в десния
13:22 15.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Софиянец
Коментиран от #88
13:23 15.10.2026
84 Дааа...
У Йло е.. път Ник
Еееееееехехе
13:23 15.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хи хи хи хи
До коментар #20 от "И Киев е Руски":Ще го видиш Киев руски кога цъфнат налъмите на баба ти
Коментиран от #96
13:26 15.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Кииф
Коментиран от #92
13:28 15.10.2026
90 Не си познал!
До коментар #51 от "Българин":Не са те обучили както трябва.
13:28 15.10.2026
91 Койчо
13:29 15.10.2026
92 То е ясно
До коментар #89 от "Кииф":Белгородска република, Крим, Луганск Донецк.. НЕМА беГзин, солярка, нема Ток, интернет, вода, НЕМА ПВО, корабли, подводници, НЕМА го и Тридневния педофил
Еееееееехехе
13:30 15.10.2026
93 Плащат хората
До коментар #40 от "Трътлю":стани и ти такъв
13:31 15.10.2026
94 Муухахахахаха
До коментар #51 от "Българин":Пий си на време и редовно хапчетата или смени доктора.
13:33 15.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ЖартЪ,
До коментар #74 от "КИРО ЖЪРТЪ":по-полека се пАли, да не станеш на активен въглЯн! :)))
13:36 15.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Старшинка
До коментар #49 от "Механик":Всичките тези които си изредил се знаят,но ти кой беше?
13:38 15.10.2026
101 Зеленски
13:39 15.10.2026
102 Ами всичи искат
13:39 15.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Не знам защо
13:42 15.10.2026
106 Много отдавна е за махане
13:43 15.10.2026
107 Душица
До коментар #104 от "Тоя малък":Не всичко се купува.
13:44 15.10.2026