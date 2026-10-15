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Русия изгради почти за шест седмици нова база за реактивни дронове край Украйна
  Тема: Украйна

Русия изгради почти за шест седмици нова база за реактивни дронове край Украйна

15 Октомври, 2026 12:59 1 089 42

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Сателитни снимки показват мащабен комплекс в Ростовска област с осем площадки за изстрелване. Според експерти той може да обслужва най-новите руски дронове „Геран-4“ и „Геран-5“ и да увеличи натиска върху украинската противовъздушна отбрана.

Русия изгради почти за шест седмици нова база за реактивни дронове край Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е близо до завършването на голяма нова база за изстрелване на реактивни дронове, изградена само за около шест седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на експерти по отбраната и анализ на сателитни изображения. Комплексът се намира в Ростовска област, в югозападната част на страната, и представлява поредно разширяване на руските възможности за въздушни удари срещу Украйна, предава News.bg.

Сателитни снимки на Planet Labs и Airbus показват, че на 31 август на мястото е имало почти празно поле, докато до сряда там вече се е появил комплекс с площ от около 0,9 квадратни километра - приблизително колкото 126 футболни игрища. По данни на анализаторите строителството е започнало още на следващата сутрин след първите заснети изображения.

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Майк Моник, основател и главен изпълнителен директор на частната разузнавателна компания DroneSec, смята, че обектът може да бъде използван за изстрелване на най-новите руски реактивни дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. В западната част на комплекса се виждат осем площадки с пускови релси. Те биха допълнили съществуващата руска мрежа от най-малко 11 постоянни площадки за изстрелване на безпилотни апарати срещу Украйна.

„Скоростта на строителството показва колко лесно Русия може бързо да задейства вече утвърдени настъпателни способности“, заяви Моник. Според него комплексът изглежда почти завършен и може да започне да функционира пълноценно след няколко седмици или дори по-рано.

Новата база се изгражда на фона на рязкото увеличаване на руските атаки с реактивни дронове. Според данни на украинската армия през трите летни месеца използването на такива апарати е нараснало приблизително шест пъти, като Киев и околният регион са били подложени на най-интензивните удари. Реактивните дронове могат да развиват скорост до около 600 километра в час, което затруднява прехващането им с евтините украински дронове-прехващачи, разработени основно срещу по-бавни апарати с бутални двигатели.

Според Моник новият комплекс би могъл да има капацитет за изстрелване на 100 или повече реактивни дрона в рамките на 24 часа. Реалният брой обаче ще зависи от наличните запаси и поставените оперативни цели. Русия обикновено използва подобни оръжия на по-малки групи, разпределени през целия ден.

Роб Джордан, директор на програма в базирания в Лондон аналитичен център RUSI, също смята, че видимите на снимките бетонни площадки и пускови релси са съвместими с установките за дронове „Геран“. „Такъв мащаб на строителство за толкова кратко време е впечатляващ“, заяви той. По думите му това показва колко голямо значение Русия отдава на способностите си за нанасяне на удари на голямо разстояние, вероятно за сметка на конвенционалните сухопътни сили.

Изграждането на комплекса се случва и на фона на влошаващите се отношения между Русия и НАТО. Европейски правителства обвиняват Москва, че засилва действията си по саботажи, навлизане на дронове във въздушното пространство на европейски държави и кибератаки. Миналия месец Русия предупреди, че може да използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския анклав Калининград.

Моник предупреди, че съчетанието от промишлено производство на реактивни дронове, нарастващата им технологична сложност и липсата на всеобхватни системи за противодействие в много държави от НАТО създава сериозен проблем за Запада. „Тази способност за бързо разгръщане на възможности за нанасяне на мащабни удари с помощта на безпилотни летателни системи създава стратегическа уязвимост за държавите от НАТО“, посочи той.

Комплексът се намира на около 3,5 километра от руската военновъздушна база Милерово, където е разположен 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк. Според DroneSec новата площадка вероятно попада в зоната на противовъздушна защита на военната база, което би могло да затрудни украинските опити за удар по нея.

Сателитните изображения показват, че на две от осемте площадки вече са монтирани пускови релси, а на още две се извършва изграждането им. Други строителни дейности са били видими на снимки, направени в рамките на три дни през тази седмица.

Експерти очакват Русия да засили използването на реактивни дронове и ракети през предстоящата зима, докато Украйна продължава да търси ефективни начини за противодействие на по-бързите безпилотни апарати.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оптимист

    24 3 Отговор
    Това е Русия!
    Нас НАТО ни пази!

    13:03 15.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    24 28 Отговор
    Това не е база за дронове а работилница за перални и прахоСМУКАЧки

    Коментиран от #24, #32

    13:03 15.10.2026

  • 4 ЧАК ДО ЛУНАТА

    18 8 Отговор
    Ще хвърчат бандерски фе..ка..лии.

    13:08 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    абе не бе! вие па!

    тва не е база за дронове!!!!

    тва е депо за рециклиране на стари перални!

    поляна няква... тя Русия е фалирала!

    13:11 15.10.2026

  • 7 Сега

    5 12 Отговор
    Нептун ще поправи това само за няколко дни!

    Коментиран от #11, #14

    13:11 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 😆🤭🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    И Посейдон, Зевс, Аполон, бог Бандера също!🤣🤣🤭

    13:16 15.10.2026

  • 12 Демек,

    7 1 Отговор
    още по-лесно ще целят Черно море.

    13:16 15.10.2026

  • 13 Хихихихиииии

    5 1 Отговор
    Ще хвърчи 🐷 кайма.

    13:17 15.10.2026

  • 14 АБВ

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    Надай се кОре на пияна женА !

    13:17 15.10.2026

  • 15 И Киев е Руски

    8 3 Отговор
    Сатана чака "много детната майка"урсула

    13:17 15.10.2026

  • 16 Сценаристе,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Комундел Комунделов":

    ти ли си или е Пич?

    13:17 15.10.2026

  • 17 Софиянец

    8 2 Отговор
    Еххх, колко лошо! Ами наложете й санкции, бе! 😂😂😂

    13:18 15.10.2026

  • 18 АБВ

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Комундел Комунделов":

    Откъде го копна това ? Много патетично звучи за да се е случило наистина. Намирисва на бодряшка пропаганда.

    Коментиран от #23

    13:19 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Могат правят

    5 4 Отговор
    И мостове правят и всичко правят и то за срокове които са непостижими за Европа и САЩ

    Коментиран от #30

    13:24 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На частите

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    в тези работилници, едва ли пише "сделано" в росния :)

    13:29 15.10.2026

  • 25 Защо се хабят, като скоро

    6 3 Отговор
    ще останат без нея. Явно перат пари или трябва да оправдаят военните разходи пред крепостните. А може да я строят само на хартия заради годишния отчет.
    Пари на вятъра.

    13:30 15.10.2026

  • 26 Могат правят

    5 2 Отговор
    И то не е само една базата а десетки ...Само за две години Русия трансформира кампанията си с дронове от бавна и сравнително лесна за сваляне заплаха в много бързо оръжие, което е изключително трудно за прихващане. Базата примерно в Цимбулов е част от тази трансформация.  Украинското разузнаване, още към август 2026 г. обяви че Русия е натрупала само там над 9200 дрона „Геран“-камикадзе с различни версии за извършване на мащабни атаки срещу Украйна. "Врагът" писаха тогава украинците произвежда дронове „Геран-4“ и „Геран-5“ със скорост от около 3800 бройки на месец само в един от заводите си ....

    13:30 15.10.2026

  • 27 Мадяр

    5 3 Отговор
    Базата няма да съществува много време.

    13:31 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Споко

    3 1 Отговор
    И тя ще замине. Всички горят по един и същ начин. Тази ще гори в черен цвят.

    13:32 15.10.2026

  • 30 А също

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Могат правят":

    И на цени, непостижими за западналите.

    13:36 15.10.2026

  • 31 В Голяма грешка е...

    0 0 Отговор
    Според тоя Моник новият комплекс би могъл да има капацитет за изстрелване на 100 или повече реактивни дрона в рамките на 24 часа... могат релсово и над 3000 за 24 часа ! ...

    13:36 15.10.2026

  • 32 И Крим е украински

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Базата ще бъде скоро при крайцера.

    13:37 15.10.2026

  • 33 В Голяма грешка е...

    1 5 Отговор
    И "Геран-5“ не е точно дрон!

    Коментиран от #35

    13:39 15.10.2026

  • 34 В допълнение

    0 3 Отговор
    към сателитната и инерционната навигация, руснаците са добавили още една автономна система — оптико-електронната корелационна система „Сусанин“. Тя сравнява изображението от оптичния сензор на дрона с референтно изображение, заредено в паметта на бордовия компютър, и по този начин коригира маршрута от точката на изстрелване до точката на прицелване. Подобна система вече се използва в новите безпилотни летателни апарати „Геран-5 К5

    Коментиран от #37

    13:40 15.10.2026

  • 35 Точно реактивен дрон е

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "В Голяма грешка е...":

    С китайски двигател, софтуер и камера.

    Коментиран от #36

    13:41 15.10.2026

  • 36 Хахахаха, чети бавно пич!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Точно реактивен дрон е":

    Руснаците използваха нова модификация на реактивния дрон „Геран-4“, за да атакуват мостовете в Киев .

    Според GUR , обновеният "Геран-4", по-специално, съдържа нов блок "MOX", чиято основа е високопрецизен магнитоиндуктивен сензор (магнитометър) PNI5GA, произведен от PNI Sensor (САЩ). ...(магнитометър) PNI5GA, произведен от PNI Sensor (САЩ)....

    13:44 15.10.2026

  • 37 В допълнение

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "В допълнение":

    Украйна вече сваля около 85% от реактивните дронове на фашистите.

    13:44 15.10.2026

  • 38 койдазнай

    0 0 Отговор
    Сега да видим, Зеленски за колко дена ще я разгради! Защото ние сме за мир и дронове не ни трябват!

    13:45 15.10.2026

  • 39 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:45 15.10.2026

  • 40 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:45 15.10.2026

  • 41 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:45 15.10.2026

  • 42 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:45 15.10.2026

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