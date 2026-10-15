Русия изгради почти за шест седмици нова база за реактивни дронове край Украйна

Русия е близо до завършването на голяма нова база за изстрелване на реактивни дронове, изградена само за около шест седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на експерти по отбраната и анализ на сателитни изображения. Комплексът се намира в Ростовска област, в югозападната част на страната, и представлява поредно разширяване на руските възможности за въздушни удари срещу Украйна, предава News.bg.
Сателитни снимки на Planet Labs и Airbus показват, че на 31 август на мястото е имало почти празно поле, докато до сряда там вече се е появил комплекс с площ от около 0,9 квадратни километра - приблизително колкото 126 футболни игрища. По данни на анализаторите строителството е започнало още на следващата сутрин след първите заснети изображения.
Майк Моник, основател и главен изпълнителен директор на частната разузнавателна компания DroneSec, смята, че обектът може да бъде използван за изстрелване на най-новите руски реактивни дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. В западната част на комплекса се виждат осем площадки с пускови релси. Те биха допълнили съществуващата руска мрежа от най-малко 11 постоянни площадки за изстрелване на безпилотни апарати срещу Украйна.
„Скоростта на строителството показва колко лесно Русия може бързо да задейства вече утвърдени настъпателни способности“, заяви Моник. Според него комплексът изглежда почти завършен и може да започне да функционира пълноценно след няколко седмици или дори по-рано.
Новата база се изгражда на фона на рязкото увеличаване на руските атаки с реактивни дронове. Според данни на украинската армия през трите летни месеца използването на такива апарати е нараснало приблизително шест пъти, като Киев и околният регион са били подложени на най-интензивните удари. Реактивните дронове могат да развиват скорост до около 600 километра в час, което затруднява прехващането им с евтините украински дронове-прехващачи, разработени основно срещу по-бавни апарати с бутални двигатели.
Според Моник новият комплекс би могъл да има капацитет за изстрелване на 100 или повече реактивни дрона в рамките на 24 часа. Реалният брой обаче ще зависи от наличните запаси и поставените оперативни цели. Русия обикновено използва подобни оръжия на по-малки групи, разпределени през целия ден.
Роб Джордан, директор на програма в базирания в Лондон аналитичен център RUSI, също смята, че видимите на снимките бетонни площадки и пускови релси са съвместими с установките за дронове „Геран“. „Такъв мащаб на строителство за толкова кратко време е впечатляващ“, заяви той. По думите му това показва колко голямо значение Русия отдава на способностите си за нанасяне на удари на голямо разстояние, вероятно за сметка на конвенционалните сухопътни сили.
Изграждането на комплекса се случва и на фона на влошаващите се отношения между Русия и НАТО. Европейски правителства обвиняват Москва, че засилва действията си по саботажи, навлизане на дронове във въздушното пространство на европейски държави и кибератаки. Миналия месец Русия предупреди, че може да използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския анклав Калининград.
Моник предупреди, че съчетанието от промишлено производство на реактивни дронове, нарастващата им технологична сложност и липсата на всеобхватни системи за противодействие в много държави от НАТО създава сериозен проблем за Запада. „Тази способност за бързо разгръщане на възможности за нанасяне на мащабни удари с помощта на безпилотни летателни системи създава стратегическа уязвимост за държавите от НАТО“, посочи той.
Комплексът се намира на около 3,5 километра от руската военновъздушна база Милерово, където е разположен 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк. Според DroneSec новата площадка вероятно попада в зоната на противовъздушна защита на военната база, което би могло да затрудни украинските опити за удар по нея.
Сателитните изображения показват, че на две от осемте площадки вече са монтирани пускови релси, а на още две се извършва изграждането им. Други строителни дейности са били видими на снимки, направени в рамките на три дни през тази седмица.
Експерти очакват Русия да засили използването на реактивни дронове и ракети през предстоящата зима, докато Украйна продължава да търси ефективни начини за противодействие на по-бързите безпилотни апарати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Оптимист
Нас НАТО ни пази!
13:03 15.10.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #24, #32
13:03 15.10.2026
4 ЧАК ДО ЛУНАТА
13:08 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДрайвингПлежър
тва не е база за дронове!!!!
тва е депо за рециклиране на стари перални!
поляна няква... тя Русия е фалирала!
13:11 15.10.2026
7 Сега
Коментиран от #11, #14
13:11 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 😆🤭🤣
До коментар #7 от "Сега":И Посейдон, Зевс, Аполон, бог Бандера също!🤣🤣🤭
13:16 15.10.2026
12 Демек,
13:16 15.10.2026
13 Хихихихиииии
13:17 15.10.2026
14 АБВ
До коментар #7 от "Сега":Надай се кОре на пияна женА !
13:17 15.10.2026
15 И Киев е Руски
13:17 15.10.2026
16 Сценаристе,
До коментар #10 от "Комундел Комунделов":ти ли си или е Пич?
13:17 15.10.2026
17 Софиянец
13:18 15.10.2026
18 АБВ
До коментар #10 от "Комундел Комунделов":Откъде го копна това ? Много патетично звучи за да се е случило наистина. Намирисва на бодряшка пропаганда.
Коментиран от #23
13:19 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Могат правят
Коментиран от #30
13:24 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На частите
До коментар #3 от "И Киев е Руски":в тези работилници, едва ли пише "сделано" в росния :)
13:29 15.10.2026
25 Защо се хабят, като скоро
Пари на вятъра.
13:30 15.10.2026
26 Могат правят
13:30 15.10.2026
27 Мадяр
13:31 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Споко
13:32 15.10.2026
30 А също
До коментар #20 от "Могат правят":И на цени, непостижими за западналите.
13:36 15.10.2026
31 В Голяма грешка е...
13:36 15.10.2026
32 И Крим е украински
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Базата ще бъде скоро при крайцера.
13:37 15.10.2026
33 В Голяма грешка е...
Коментиран от #35
13:39 15.10.2026
34 В допълнение
Коментиран от #37
13:40 15.10.2026
35 Точно реактивен дрон е
До коментар #33 от "В Голяма грешка е...":С китайски двигател, софтуер и камера.
Коментиран от #36
13:41 15.10.2026
36 Хахахаха, чети бавно пич!
До коментар #35 от "Точно реактивен дрон е":Руснаците използваха нова модификация на реактивния дрон „Геран-4“, за да атакуват мостовете в Киев .
Според GUR , обновеният "Геран-4", по-специално, съдържа нов блок "MOX", чиято основа е високопрецизен магнитоиндуктивен сензор (магнитометър) PNI5GA, произведен от PNI Sensor (САЩ). ...(магнитометър) PNI5GA, произведен от PNI Sensor (САЩ)....
13:44 15.10.2026
37 В допълнение
До коментар #34 от "В допълнение":Украйна вече сваля около 85% от реактивните дронове на фашистите.
13:44 15.10.2026
38 койдазнай
13:45 15.10.2026
39 Байкал MP-654 K
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:45 15.10.2026
40 Байкал MP-654 K
Фидел Кастро 1992 г.
13:45 15.10.2026
41 Байкал MP-654 K
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:45 15.10.2026
42 Байкал MP-654 K
13:45 15.10.2026