Русия изгради почти за шест седмици нова база за реактивни дронове край Украйна

Русия е близо до завършването на голяма нова база за изстрелване на реактивни дронове, изградена само за около шест седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на експерти по отбраната и анализ на сателитни изображения. Комплексът се намира в Ростовска област, в югозападната част на страната, и представлява поредно разширяване на руските възможности за въздушни удари срещу Украйна, предава News.bg.

Сателитни снимки на Planet Labs и Airbus показват, че на 31 август на мястото е имало почти празно поле, докато до сряда там вече се е появил комплекс с площ от около 0,9 квадратни километра - приблизително колкото 126 футболни игрища. По данни на анализаторите строителството е започнало още на следващата сутрин след първите заснети изображения.

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Майк Моник, основател и главен изпълнителен директор на частната разузнавателна компания DroneSec, смята, че обектът може да бъде използван за изстрелване на най-новите руски реактивни дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. В западната част на комплекса се виждат осем площадки с пускови релси. Те биха допълнили съществуващата руска мрежа от най-малко 11 постоянни площадки за изстрелване на безпилотни апарати срещу Украйна.

„Скоростта на строителството показва колко лесно Русия може бързо да задейства вече утвърдени настъпателни способности“, заяви Моник. Според него комплексът изглежда почти завършен и може да започне да функционира пълноценно след няколко седмици или дори по-рано.

Новата база се изгражда на фона на рязкото увеличаване на руските атаки с реактивни дронове. Според данни на украинската армия през трите летни месеца използването на такива апарати е нараснало приблизително шест пъти, като Киев и околният регион са били подложени на най-интензивните удари. Реактивните дронове могат да развиват скорост до около 600 километра в час, което затруднява прехващането им с евтините украински дронове-прехващачи, разработени основно срещу по-бавни апарати с бутални двигатели.

Според Моник новият комплекс би могъл да има капацитет за изстрелване на 100 или повече реактивни дрона в рамките на 24 часа. Реалният брой обаче ще зависи от наличните запаси и поставените оперативни цели. Русия обикновено използва подобни оръжия на по-малки групи, разпределени през целия ден.

Роб Джордан, директор на програма в базирания в Лондон аналитичен център RUSI, също смята, че видимите на снимките бетонни площадки и пускови релси са съвместими с установките за дронове „Геран“. „Такъв мащаб на строителство за толкова кратко време е впечатляващ“, заяви той. По думите му това показва колко голямо значение Русия отдава на способностите си за нанасяне на удари на голямо разстояние, вероятно за сметка на конвенционалните сухопътни сили.

Изграждането на комплекса се случва и на фона на влошаващите се отношения между Русия и НАТО. Европейски правителства обвиняват Москва, че засилва действията си по саботажи, навлизане на дронове във въздушното пространство на европейски държави и кибератаки. Миналия месец Русия предупреди, че може да използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския анклав Калининград.

Моник предупреди, че съчетанието от промишлено производство на реактивни дронове, нарастващата им технологична сложност и липсата на всеобхватни системи за противодействие в много държави от НАТО създава сериозен проблем за Запада. „Тази способност за бързо разгръщане на възможности за нанасяне на мащабни удари с помощта на безпилотни летателни системи създава стратегическа уязвимост за държавите от НАТО“, посочи той.

Комплексът се намира на около 3,5 километра от руската военновъздушна база Милерово, където е разположен 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк. Според DroneSec новата площадка вероятно попада в зоната на противовъздушна защита на военната база, което би могло да затрудни украинските опити за удар по нея.

Сателитните изображения показват, че на две от осемте площадки вече са монтирани пускови релси, а на още две се извършва изграждането им. Други строителни дейности са били видими на снимки, направени в рамките на три дни през тази седмица.

Експерти очакват Русия да засили използването на реактивни дронове и ракети през предстоящата зима, докато Украйна продължава да търси ефективни начини за противодействие на по-бързите безпилотни апарати.