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59 дрона са свалени при атака срещу Москва
  Тема: Украйна

59 дрона са свалени при атака срещу Москва

16 Октомври, 2026 03:20 650 13

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Всички четири московски летища временно ограничиха полетите. Няма официални данни за пострадали или сериозни щети

59 дрона са свалени при атака срещу Москва - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските власти съобщиха за масирана атака с дронове срещу Москва и Московска област в нощта срещу 16 октомври. До 1:10 ч. московско време силите на противовъздушната отбрана са унищожили 59 безпилотни летателни апарата, насочени към столицата, заяви кметът Сергей Собянин.

Първите съобщения за свалени дронове са публикувани около 23:16 ч. на 15 октомври. В рамките на приблизително час броят им последователно нараства до 37, а след полунощ са съобщени още унищожени цели. Собянин посочва, че „специалистите от аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки“.

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Ограничения на всички московски летища

Заради заплахата за въздушното движение Росавиация временно ограничава приемането и изпращането на самолети на всички четири летища в московския авиационен възел – Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски.

По данни на руски медии част от самолетите, насочени към Москва, са пренасочени към резервни летища. Ограниченията са въведени като мярка за сигурност на полетите, докато противовъздушната отбрана отблъсква атаката.

Няма потвърдени данни за жертви

До този момент няма официално съобщени данни за загинали или ранени при атаката. Не са потвърдени и сериозни щети по гражданска инфраструктура в Москва. Руските власти съобщават единствено, че аварийни екипи работят на местата, където са паднали отломки от унищожени дронове.

Москва не е представила подробности за районите, в които са били свалени безпилотните апарати, нито за характера на предполагаемите цели. Руските власти определят атаката като украинска, но към посочения момент няма независимо потвърждение на тази версия.

Атаката се случва само ден след друга масирана вълна от удари с дронове, при която според руското Министерство на отбраната са били унищожени стотици безпилотни апарати над различни региони на страната. На 13 и 14 октомври ограниченията в московските летища доведоха до отменени и забавени полети.

Източници: interfax.ru, profile.ru, msk1.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заю Баю

    2 2 Отговор
    Вече са 62 докато привършвахте копирането.

    03:24 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    От тук от там.

    03:54 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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