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Масирана атака с дронове затвори небето над Русия
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове затвори небето над Русия

16 Октомври, 2026 03:22 781 19

  • дронове-
  • русия-
  • ярославъл-
  • владимир-
  • ростовска област

Ограничено е движението край Ярославъл, а жители на Владимир съобщават за силни звуци в небето. В Ростовска област има пожар и един ранен

Масирана атака с дронове затвори небето над Русия - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана атака с безпилотни летателни апарати доведе до ограничения за гражданските полети над голяма част от европейската територия на Русия. Временно беше спряна работата на четирите московски летища – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковски“ и „Шереметиево“, а самолети бяха пренасочвани към резервни летища.

По данни, цитирани от „Украинская правда“, въздушното пространство над значителна част от европейска Русия е останало практически празно, докато гражданските самолети са заобикаляли зоната. Мерките са въведени на фона на съобщения за удари на противовъздушната отбрана и унищожени безпилотни апарати.

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Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава за 59 дрона, насочвали се към столицата и унищожени от руската противовъздушна отбрана. Министерството на отбраната на Русия посочва, че през деня на 15 октомври над руски региони са били свалени общо 80 безпилотни апарата. Двете числа се отнасят до различни периоди и обхват на съобщаваните действия.

Ограничения край Ярославъл

В Ярославска област е обявена опасност от ударни безпилотни апарати. Заради заплахата е спряно движението по изхода от Ярославъл в посока Москва, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на руската служба за извънредни ситуации в региона.

Към момента няма официално съобщение за нанесени щети или пострадали в Ярославъл. Ограничението засяга важен пътен маршрут и е въведено като превантивна мярка за сигурност.

Силни звуци са чути във Владимир

Жители на Владимир съобщават за силни звуци, наподобяващи взривове, които са се чували в небето над града. Публично потвърждение за причината за шумовете, както и за нанесени щети, не е публикувано. Не е ясно дали звуците са свързани с работа на противовъздушната отбрана.

Съобщения за интензивна работа на системи за противовъздушна отбрана и силни взривове има и от Смоленск и Рязан. В отделните региони властите не са обявили еднакъв брой на унищожените цели или общ размер на щетите.

Пожар и ранен в Ростовска област

В Ростовска област при атаката са повредени производствено-складови помещения, където е възникнал пожар. Губернаторът Юрий Слюсарь съобщава и за ранен мъж в Аксайския район, на когото е оказана медицинска помощ.

„В резултат на падането на безпилотен апарат са повредени производствено-складови помещения. Възникна пожар“, заявява Юрий Слюсарь.

По думите му атаката е засегнала още Чертковския район и град Батайск. Спешните служби са работили на място, но руските власти не съобщават за потвърдени последици във всички райони, за които има данни за въздушна опасност.

Източници: rbc.ru, pravda.com.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    9 7 Отговор
    БРАВО!

    Коментиран от #7

    03:37 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това е перспективата

    10 8 Отговор
    пред агресора и тези проблеми само ще се увеличават.

    03:39 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А в същото време

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Зеленски подписа указ за защита на ЛГБТ общността в Украйна.

    03:42 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копи

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    Прекъсвания на водоснабдяването са възникнали в четири района на Киев след повреди по електроснабдителните съоръжения, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в своя Telegram канал.

    „Има спад на налягането на водата в деснобережната част на столицата. По-конкретно в районите Голосеевски, Святошински, Соломянски и Шевченковски. Това се дължи на повреди по електроснабдителните съоръжения в Киевска област“, ​​пише той.

    03:50 16.10.2026

  • 8 Яж по-малко руски💩💩💩

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    или няма пари за друго?

    Коментиран от #9, #13

    03:51 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Горски

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Яж по-малко руски💩💩💩":

    Яж салама на Путин!

    04:13 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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