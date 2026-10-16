Заповедта за ограничаване на Starshield дошла от Белия дом

Заповедта за ограничаване на работата на военната сателитна система Starshield за украинските сили е дошла от Белия дом, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама американски представители и един западен високопоставен служител. По думите им ръководството на Пентагона е получило указание да забави услугата, използвана от Украйна за комуникации на бойното поле и управление на дронове.

Източниците, говорили анонимно, не са уточнили кой в Белия дом е взел решението и кой е отговарял за изпълнението му. Високопоставен американски представител е отрекъл Доналд Тръмп лично да е отправял подобно искане.

„Президентът никога не е отправял подобно искане“, е заявил представителят.

Белият дом не е отговорил на въпроса дали разпореждането е дошло от друг член на администрацията. След прекъсванията украински представители са потърсили обяснение от Белия дом, Държавния департамент и Пентагона. Според украински представител на Киев е било съобщено, че ограничението е решение на Белия дом.

Ограниченията са засегнали украинските дронове

Украински представители и военни са заявили, че ограничаването на Starshield е затруднило ударни мисии срещу руските сили, логистиката в окупираните територии и използването на дронове за прихващане на руските безпилотници „Шахед“.

Проблемите са започнали през нощта на 13 октомври, когато украинските военни са установили внезапни ограничения на скоростта при терминали Starlink и Starshield. Според данните, цитирани от „Украинская правда“, системите са прекъсвали работа при движение над 160 километра в час, а в някои случаи и над 80 километра в час. Това е засегнало дронове и други бързо движещи се платформи.

Starshield е военната версия на Starlink, разработена от SpaceX за правителствени и структури за национална сигурност. Илон Мъск заяви, че системата е собственост и под контрола на правителството на САЩ, а ограниченията върху скоростта или използването ѝ се определят от Пентагона или от президента.

Вашингтон и Киев дават различни обяснения

По-рано американски представители са отричали Белият дом да е нареждал ограничаването и са насочвали отговорността към SpaceX. Ройтерс съобщава, че решението е било взето на фона на настояването на Тръмп Украйна да прекрати атаките срещу руски петролни рафинерии, но не посочва доказателство, че именно президентът е разпоредил мярката.

Володимир Зеленски заяви, че ограниченията върху Starlink създават сериозни предизвикателства за украинската отбрана. В отделен материал Axios съобщи, че услугите Starlink и Starshield са били възстановени до пълен капацитет, но към този момент не е било ясно дали ограничението е било наредено от Тръмп.

Източници: investing.com, axios.com