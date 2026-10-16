NYT: Ванс, Къшнър и Уиткоф притискали Зеленски да остави руските рафинерии

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са поискали от Володимир Зеленски да прекрати украинските удари по руските петролни рафинерии, съобщава „Ню Йорк таймс“. Натискът е бил част от усилията на Вашингтон да ограничи атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Къшнър и Уиткоф са отправили искането по време на разговори с украински представители в Маями на 9 октомври. Според американски източници, цитирани в публикацията, Вашингтон е заявил, че вече оказва значителна подкрепа на Украйна и не смята, че трябва да предлага допълнителна отстъпка, за да бъде прекратена кампанията срещу руските рафинерии. По данни на американски представител подобно искане е било отправяно около шест пъти през последните месеци.

На украинската делегация е било напомнено и за американското военно и разузнавателно съдействие. Според сведенията Вашингтон е дал да се разбере, че обменът на разузнавателна информация може да бъде ограничен, ако Киев не се съобрази с настояването. По-рано „Аксиос“ също съобщи, че американски представители са свързали продължаването на ударите с възможно спиране на разузнавателната подкрепа.

Киев поставя условие за спиране на ударите

Украинската позиция е, че едностранното прекратяване на атаките не е приемливо. Зеленски е заявил пред Тръмп и неговите пратеници, че Киев би спрял ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати ракетните и безпилотните атаки срещу украински електроцентрали, отоплителни мощности и друга енергийна инфраструктура.

„Това със сигурност не е честно. Не така партньорите трябва да се отнасят един към друг“, каза Зеленски по повод решението на Тръмп да договори с руския президент Владимир Путин износ на руско дизелово гориво. Украинският президент обвини Москва, че продължава да атакува украински енергийни обекти, въпреки американските призиви за прекратяване на ударите.

Украйна поднови ударите по руски обект

На 15 октомври украинските сили атакуваха руска петролна рафинерия. Това стана, след като Зеленски заяви, че Русия не спазва договореното прекратяване на ударите по енергийни цели. „Асошиейтед прес“ определи атаката като фактическо изоставяне на краткото примирие, свързано с енергийната инфраструктура.

Развитието задълбочава напрежението между Киев и администрацията на Тръмп. Американският президент публично настоява Зеленски да спре атаките, като свързва ударите с недостига и поскъпването на дизеловото гориво. Украйна от своя страна твърди, че ударите по руската енергетика са един от малкото инструменти, с които може да ограничи финансирането и военните способности на Москва.

Представители на САЩ и европейски държави продължават да обсъждат възможности за прекратяване на войната, но към момента няма потвърдено двустранно споразумение за трайно спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

Източници: axios.com, apnews.com, theguardian.com