NYT: Ванс, Къшнър и Уиткоф притискали Зеленски да остави руските рафинерии

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са поискали от Володимир Зеленски да прекрати украинските удари по руските петролни рафинерии, съобщава „Ню Йорк таймс“. Натискът е бил част от усилията на Вашингтон да ограничи атаките срещу руската енергийна инфраструктура.
Къшнър и Уиткоф са отправили искането по време на разговори с украински представители в Маями на 9 октомври. Според американски източници, цитирани в публикацията, Вашингтон е заявил, че вече оказва значителна подкрепа на Украйна и не смята, че трябва да предлага допълнителна отстъпка, за да бъде прекратена кампанията срещу руските рафинерии. По данни на американски представител подобно искане е било отправяно около шест пъти през последните месеци.
На украинската делегация е било напомнено и за американското военно и разузнавателно съдействие. Според сведенията Вашингтон е дал да се разбере, че обменът на разузнавателна информация може да бъде ограничен, ако Киев не се съобрази с настояването. По-рано „Аксиос“ също съобщи, че американски представители са свързали продължаването на ударите с възможно спиране на разузнавателната подкрепа.
Киев поставя условие за спиране на ударите
Украинската позиция е, че едностранното прекратяване на атаките не е приемливо. Зеленски е заявил пред Тръмп и неговите пратеници, че Киев би спрял ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати ракетните и безпилотните атаки срещу украински електроцентрали, отоплителни мощности и друга енергийна инфраструктура.
„Това със сигурност не е честно. Не така партньорите трябва да се отнасят един към друг“, каза Зеленски по повод решението на Тръмп да договори с руския президент Владимир Путин износ на руско дизелово гориво. Украинският президент обвини Москва, че продължава да атакува украински енергийни обекти, въпреки американските призиви за прекратяване на ударите.
Украйна поднови ударите по руски обект
На 15 октомври украинските сили атакуваха руска петролна рафинерия. Това стана, след като Зеленски заяви, че Русия не спазва договореното прекратяване на ударите по енергийни цели. „Асошиейтед прес“ определи атаката като фактическо изоставяне на краткото примирие, свързано с енергийната инфраструктура.
Развитието задълбочава напрежението между Киев и администрацията на Тръмп. Американският президент публично настоява Зеленски да спре атаките, като свързва ударите с недостига и поскъпването на дизеловото гориво. Украйна от своя страна твърди, че ударите по руската енергетика са един от малкото инструменти, с които може да ограничи финансирането и военните способности на Москва.
Представители на САЩ и европейски държави продължават да обсъждат възможности за прекратяване на войната, но към момента няма потвърдено двустранно споразумение за трайно спиране на ударите по енергийната инфраструктура.
Източници: axios.com, apnews.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелето е
06:12 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зеленски е патриот и безмилостен
15 октомври 2026, 14:19 часа
Снимка: Getty Images
Отломки от безпилотни летателни апарати са предизвикали пожар на територията на Рязанската рафинерия - това признава руското военно министерство в публикация в официалния си канал в Телеграм. Потвърждението идва, след като още сутринта имаше данни за успешна украинска атака и тя стана, след като украинският президент Володимир Зеленски каза пред Financial Times в интервю при вчерашното си посещение във Великобритания, че Украйна пак почва с ударите по руските рафинерии.
Коментиран от #4, #6
06:14 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Оня
До коментар #3 от "Зеленски е патриот и безмилостен":Вестник Стършел мисля че отдавна не съществува,това къде го сътворяват?
06:26 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сам си пишеш
До коментар #5 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Сам си се чешаш.
Май ката й на Украйна! И та твоята също.
07:00 16.10.2026