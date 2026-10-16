Зеленски и Макрон обсъдиха ускоряване на европейската противоракетна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон обсъдиха мерки срещу руските въздушни атаки и ускоряване на разработването на европейска система за противоракетна отбрана. За срещата съобщи Зеленски в публикация във Facebook, предава Фокус.

„Много съдържателна среща с президента на Франция Еманюел Макрон. Оценяваме, че Франция помага, доколкото е възможно, за намиране на начини за реагиране на руската ескалация“, написа украинският държавен глава.

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По време на разговора Русия нанесе удар с дрон по енергийната инфраструктура на Украйна в Луцк, вследствие на което части от града останаха без електричество. Зеленски определи атаките като демонстративен и коварен терор, който според него се повтаря почти непрекъснато през последните дни.

„Русия демонстративно пренебрегна предложението на американския президент за прекратяване на огъня в енергийния сектор. А сега се възползва от проблемите с операциите на Starlink, за да причини максимално разрушение на всичко, което поддържа ежедневието“, заяви Зеленски.

Двамата президенти са обсъдили различни възможности за противодействие на руските удари. Украинският лидер съобщи, че по-късно този месец се очаква да бъдат обявени нови пакети за укрепване на въздушните способности на страната. По думите му ще бъде ускорена и работата по европейска система за противоракетна отбрана, като целта е FREYJA да заработи до края на годината.

Зеленски благодари на Франция и за предоставените лицензи за производство на оръжие в Украйна. Той потвърди, че всички лицензи, обещани от Париж, вече са получени, и подчерта необходимостта от бързото им прилагане на практическо ниво.

„Благодарен съм на Еманюел - всички лицензи за производство на оръжие, обещани от Франция на Украйна, вече са получени. Важно е това да се приложи бързо на ниво екип. Благодаря ти, Франция!“, добави украинският президент.