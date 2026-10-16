Зеленски и Макрон обсъдиха ускоряване на европейската противоракетна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон обсъдиха мерки срещу руските въздушни атаки и ускоряване на разработването на европейска система за противоракетна отбрана. За срещата съобщи Зеленски в публикация във Facebook, предава Фокус.
„Много съдържателна среща с президента на Франция Еманюел Макрон. Оценяваме, че Франция помага, доколкото е възможно, за намиране на начини за реагиране на руската ескалация“, написа украинският държавен глава.
По време на разговора Русия нанесе удар с дрон по енергийната инфраструктура на Украйна в Луцк, вследствие на което части от града останаха без електричество. Зеленски определи атаките като демонстративен и коварен терор, който според него се повтаря почти непрекъснато през последните дни.
„Русия демонстративно пренебрегна предложението на американския президент за прекратяване на огъня в енергийния сектор. А сега се възползва от проблемите с операциите на Starlink, за да причини максимално разрушение на всичко, което поддържа ежедневието“, заяви Зеленски.
Двамата президенти са обсъдили различни възможности за противодействие на руските удари. Украинският лидер съобщи, че по-късно този месец се очаква да бъдат обявени нови пакети за укрепване на въздушните способности на страната. По думите му ще бъде ускорена и работата по европейска система за противоракетна отбрана, като целта е FREYJA да заработи до края на годината.
Зеленски благодари на Франция и за предоставените лицензи за производство на оръжие в Украйна. Той потвърди, че всички лицензи, обещани от Париж, вече са получени, и подчерта необходимостта от бързото им прилагане на практическо ниво.
„Благодарен съм на Еманюел - всички лицензи за производство на оръжие, обещани от Франция на Украйна, вече са получени. Важно е това да се приложи бързо на ниво екип. Благодаря ти, Франция!“, добави украинският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Ивайло Мирчев
Коментиран от #12, #19
08:42 16.10.2026
2 Пич
Зелю проси пари, Баболюбеца няма, но обещава, а всъщност ракети никой не може да направи конкурентни на руските!!!
Коментиран от #4, #8, #18
08:44 16.10.2026
3 Овчар
08:45 16.10.2026
4 Цирк ZE
До коментар #2 от "Пич":на турне с галско петле 🐓
08:46 16.10.2026
5 така, така
НАТО се готви за война с Русия, но вече отложи плана за 2030 (макра, че първоначалните им планове бяха за 2028-2029). Те така ще е и с помощта за 0срайната.
Пълни смешници са тия! Без САЩ и хартиен тигър е абсолютен комплимент за НАТО-то. Да си ползват директно символа на Франция - освен да кукуригат, друго не могат
Коментиран от #13
08:50 16.10.2026
6 Ко ревеш, бе, Зелен, нали
Коментиран от #15
08:51 16.10.2026
7 Ццц
08:51 16.10.2026
8 Споко
До коментар #2 от "Пич":СБУ на Украйна ще те успокоят.
Коментиран от #16
08:53 16.10.2026
9 Отреазвяващ
Коментиран от #23
08:54 16.10.2026
10 Баа Гицка
Коментиран от #14
08:54 16.10.2026
11 урко
08:57 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Звездоброец
До коментар #5 от "така, така":Могат и да лаят . Нали има коалиция на же- лаещите .
08:58 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ма не ТОЙ бре
До коментар #6 от "Ко ревеш, бе, Зелен, нали":БУДАЛИТЕ в ОКОПИТЕ
09:00 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стенли
09:01 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мужик под чехъл
До коментар #1 от "Лама Ивайло Мирчев":Ако знаеш нас какво ни правят Наташките и Машките ........Пращат ни на фронта и след това стават весели вдовици и се женят пак и пак повтарят...
Коментиран от #24
09:01 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 с просия , ще победим Русия
Коментиран от #30
09:03 16.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 цирк
09:09 16.10.2026
26 Европа и Украйна
Помагат им и други свободни държави по света.
САЩ на Тръмп не са от тях.
САЩ на Тръмп помагат на Путин.
09:10 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пффф...
До коментар #24 от "Цеко":Не могат да смогнат на Ладички...
09:14 16.10.2026
29 Долу
Свобода за Русия и руския народ!
С изхарчените милиарди от кремълския плъх руснаците можеха да живеят предоволно. Но, първо ги ограби шайката олигарси, после назначената държавна клептокрация и накрая убийствата в една братоубийствена война. Няма край руското страдание,няма!
09:25 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Обезчестена копейка
Веднъж за Тръм, после против Тръмп, хайде пак за Тръмп. Глас не ми остана.
Хайде да се определим най- накрая!
09:29 16.10.2026
32 Тошо
Коментиран от #33, #35
09:32 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Нафталинка
09:35 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Удри копейката с лопатЕто!
09:38 16.10.2026
37 Инна
„Не съм голям фен на Зеленски. Те унищожиха тази страна“, каза Тръмп, визирайки Зеленски и неговите сътрудници.
Американският президент също така заяви, че Володимир Зеленски е грешният човек, с когото да се работи. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври.
„Зеленски не е човек, с когото трябва да имаме работа“, каза Тръмп, добавяйки, че лично е помолил Зеленски да спре украинските въздушни удари по руски петролни рафинерии.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон временно задържа боеприпасите, които произвежда, за да попълни собствените си арсенали, вместо да ги продава на съюзници. Планирано е доставките да се възобновят, след като американските запаси достигнат достатъчни нива. Тръмп обяви това в интервю за Newsmax.
„Напоследък просто си запазваме боеприпасите, защото ни трябват. Трябва да ги имаме. И когато попълним запасите си, наистина ги попълним, ще започнем да позволяваме на съюзниците си отново да купуват от нас“, каза американският лидер.
Коментиран от #39
09:40 16.10.2026
38 Коментар
09:53 16.10.2026
39 Какво казва Тръмп
До коментар #37 от "Инна":и какво мисли... са две съвсем различни понятия. Само балъците вярват сляпо на политиците.
09:55 16.10.2026