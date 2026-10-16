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Зеленски и Макрон обсъдиха ускоряване на европейската противоракетна отбрана
  Тема: Украйна

Зеленски и Макрон обсъдиха ускоряване на европейската противоракетна отбрана

16 Октомври, 2026 08:41 925 39

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  • отбрана-
  • европа

Украйна очаква нови пакети за укрепване на въздушните си способности по-късно този месец

Зеленски и Макрон обсъдиха ускоряване на европейската противоракетна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон обсъдиха мерки срещу руските въздушни атаки и ускоряване на разработването на европейска система за противоракетна отбрана. За срещата съобщи Зеленски в публикация във Facebook, предава Фокус.

„Много съдържателна среща с президента на Франция Еманюел Макрон. Оценяваме, че Франция помага, доколкото е възможно, за намиране на начини за реагиране на руската ескалация“, написа украинският държавен глава.

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По време на разговора Русия нанесе удар с дрон по енергийната инфраструктура на Украйна в Луцк, вследствие на което части от града останаха без електричество. Зеленски определи атаките като демонстративен и коварен терор, който според него се повтаря почти непрекъснато през последните дни.

„Русия демонстративно пренебрегна предложението на американския президент за прекратяване на огъня в енергийния сектор. А сега се възползва от проблемите с операциите на Starlink, за да причини максимално разрушение на всичко, което поддържа ежедневието“, заяви Зеленски.

Двамата президенти са обсъдили различни възможности за противодействие на руските удари. Украинският лидер съобщи, че по-късно този месец се очаква да бъдат обявени нови пакети за укрепване на въздушните способности на страната. По думите му ще бъде ускорена и работата по европейска система за противоракетна отбрана, като целта е FREYJA да заработи до края на годината.

Зеленски благодари на Франция и за предоставените лицензи за производство на оръжие в Украйна. Той потвърди, че всички лицензи, обещани от Париж, вече са получени, и подчерта необходимостта от бързото им прилагане на практическо ниво.

„Благодарен съм на Еманюел - всички лицензи за производство на оръжие, обещани от Франция на Украйна, вече са получени. Важно е това да се приложи бързо на ниво екип. Благодаря ти, Франция!“, добави украинският президент.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Ивайло Мирчев

    37 2 Отговор
    Макроне, какво прави бабето, бие ли те още?

    Коментиран от #12, #19

    08:42 16.10.2026

  • 2 Пич

    36 2 Отговор
    Цирка е следния:
    Зелю проси пари, Баболюбеца няма, но обещава, а всъщност ракети никой не може да направи конкурентни на руските!!!

    Коментиран от #4, #8, #18

    08:44 16.10.2026

  • 3 Овчар

    24 3 Отговор
    Засега никой не обръща внимание на народния гняв който утре ще стане факт и за една седмица ще парализира икономическия гръбнак на ЕС .Франция , Испания, Германия ,Италия..Наглостта на власта отиде още по далеч на бързо приеха закон който позволява армията да се намеси при нужда...! Правителствата обявяват война на народите и ще я получат..!

    08:45 16.10.2026

  • 4 Цирк ZE

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    на турне с галско петле 🐓

    08:46 16.10.2026

  • 5 така, така

    23 3 Отговор
    Обсъдили и разбрали, че ЕС ако въобще е в състояние да осигури нещо, то тоще бъде за 2029 или 2030, или.....
    НАТО се готви за война с Русия, но вече отложи плана за 2030 (макра, че първоначалните им планове бяха за 2028-2029). Те така ще е и с помощта за 0срайната.
    Пълни смешници са тия! Без САЩ и хартиен тигър е абсолютен комплимент за НАТО-то. Да си ползват директно символа на Франция - освен да кукуригат, друго не могат

    Коментиран от #13

    08:50 16.10.2026

  • 6 Ко ревеш, бе, Зелен, нали

    19 3 Отговор
    перемогваш и контранаступваш.

    Коментиран от #15

    08:51 16.10.2026

  • 7 Ццц

    20 3 Отговор
    Макрон обсъди доста неща с доста хора през мандата си. Нито един френски президент не е обсъждал повече от него! И като се мине известно време, пак се съберат да го обсъдят. Но мандата мина и идва време самия Макрон да съдят! Настроенията във Франция в момента след толкова обсъждания, вече сме ги учили по история. Точно преди урока за Наполеон, ако не се лъжа! 🤣🤣

    08:51 16.10.2026

  • 8 Споко

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    СБУ на Украйна ще те успокоят.

    Коментиран от #16

    08:53 16.10.2026

  • 9 Отреазвяващ

    20 2 Отговор
    Единия не разбира,другият не може.Какво обсъжда,не знам?

    Коментиран от #23

    08:54 16.10.2026

  • 10 Баа Гицка

    10 0 Отговор
    Параноичното кво толкоз са плашункa от своите и от смъpтът, та са а заровил у бункеро! Той вeке е изфъшкaна лимoната, пък и загубата нищe бидe голeма!

    Коментиран от #14

    08:54 16.10.2026

  • 11 урко

    17 2 Отговор
    двама с отпаднала необходимост обсъждат европейското бъдеще?!

    08:57 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Звездоброец

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "така, така":

    Могат и да лаят . Нали има коалиция на же- лаещите .

    08:58 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ма не ТОЙ бре

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ко ревеш, бе, Зелен, нали":

    БУДАЛИТЕ в ОКОПИТЕ

    09:00 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стенли

    12 2 Отговор
    Е какво ще обсъждат, той макрон е пътник , както впрочем и Мерц

    09:01 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мужик под чехъл

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Ивайло Мирчев":

    Ако знаеш нас какво ни правят Наташките и Машките ........Пращат ни на фронта и след това стават весели вдовици и се женят пак и пак повтарят...

    Коментиран от #24

    09:01 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 с просия , ще победим Русия

    14 4 Отговор
    Зеленски е ВЕЛИК просяк , обикаля из Европа и проси ли , проси . Когато хленчовете му хванат дикиш , мигом прибира парата /половината вече е делната между него и "спонсорът"/ и ... продължава с просията. А народите на ЕС плащат ли , плащат /яко/ . Изобщо - не е важно на нас да ни е добре /можем да изпопукаме от студ и глад/ , важното е - Зеленски да стана мулти милиардер и на РФ да и е гадно /ама както гледаме - на РФ хич не и е гадно/.

    Коментиран от #30

    09:03 16.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 цирк

    7 2 Отговор
    Зелю и МакАрона не са ли измислили нЕкоя нова санкцийка срещу РФ ?! Щото, след седем хиляди и седемдесет и седемте (барем) санкции наложени над РФ, май руснаците ще започнат да умират от смях. Циркаджии.

    09:09 16.10.2026

  • 26 Европа и Украйна

    3 7 Отговор
    заедно защитават демокрацията от Тръмп, Путин и другите мераклии за фюрери.
    Помагат им и други свободни държави по света.

    САЩ на Тръмп не са от тях.
    САЩ на Тръмп помагат на Путин.

    09:10 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пффф...

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цеко":

    Не могат да смогнат на Ладички...

    09:14 16.10.2026

  • 29 Долу

    2 2 Отговор
    Мракобесника Путин!
    Свобода за Русия и руския народ!
    С изхарчените милиарди от кремълския плъх руснаците можеха да живеят предоволно. Но, първо ги ограби шайката олигарси, после назначената държавна клептокрация и накрая убийствата в една братоубийствена война. Няма край руското страдание,няма!

    09:25 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Обезчестена копейка

    2 2 Отговор
    Полудяла съм!
    Веднъж за Тръм, после против Тръмп, хайде пак за Тръмп. Глас не ми остана.
    Хайде да се определим най- накрая!

    09:29 16.10.2026

  • 32 Тошо

    2 2 Отговор
    Какво правят тия, след година , две няма да ги има и двамата на постовете им.

    Коментиран от #33, #35

    09:32 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нафталинка

    2 1 Отговор
    Много добре госпожа Макрон да извади от бюджета си нужните на украйна средства за ОТБРАНА и да ги даде на зеленски! Първо , без изключение всички пари предоставени от ЕС на украйна се ползват за нападение , а не отбрана , някои от тях отиват по сметките на зеленски и второ , великите и богати западноевропейци да си разполагат с техните пари , а не общите .

    09:35 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Удри копейката с лопатЕто!

    0 1 Отговор
    На ръб.

    09:38 16.10.2026

  • 37 Инна

    0 7 Отговор
    Володимир Зеленски и екипът му са унищожили Украйна, според президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври. Тръмп заяви, че именно затова не е „фен“ на Зеленски.

    „Не съм голям фен на Зеленски. Те унищожиха тази страна“, каза Тръмп, визирайки Зеленски и неговите сътрудници.

    Американският президент също така заяви, че Володимир Зеленски е грешният човек, с когото да се работи. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври.

    „Зеленски не е човек, с когото трябва да имаме работа“, каза Тръмп, добавяйки, че лично е помолил Зеленски да спре украинските въздушни удари по руски петролни рафинерии.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон временно задържа боеприпасите, които произвежда, за да попълни собствените си арсенали, вместо да ги продава на съюзници. Планирано е доставките да се възобновят, след като американските запаси достигнат достатъчни нива. Тръмп обяви това в интервю за Newsmax.

    „Напоследък просто си запазваме боеприпасите, защото ни трябват. Трябва да ги имаме. И когато попълним запасите си, наистина ги попълним, ще започнем да позволяваме на съюзниците си отново да купуват от нас“, каза американският лидер.

    Коментиран от #39

    09:40 16.10.2026

  • 38 Коментар

    7 0 Отговор
    Натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо предстоят.

    09:53 16.10.2026

  • 39 Какво казва Тръмп

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Инна":

    и какво мисли... са две съвсем различни понятия. Само балъците вярват сляпо на политиците.

    09:55 16.10.2026

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