Доналд Тръмп: Може би е време Зеленски да намери друг преговарящ за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски трябва да намери друг човек, който да води преговорите от страна на Киев за прекратяване на войната с Русия. „Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря“, каза Тръмп пред журналисти.

Изказването идва, след като на 10 октомври американският държавен глава призова Украйна да смени президента си. Тръмп заяви също, че според него Русия се е държала „добре“ по отношение на Украйна. „Те не правят кой знае какво“, каза той.

Американският президент добави, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Той посочи и че ще обмисли възможността украинците да останат под временен защитен статут в САЩ до края на войната.

Тръмп допуска среща със Си и Путин

В отделно изказване Тръмп заяви, че е готов да участва в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин. По думите му разговорите могат да бъдат съсредоточени върху ядрените оръжия и ядреното разоръжаване.

„Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви Тръмп.

„Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави американският президент.

По-рано Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си могат да проведат „тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се състои следващия месец в Китай. Кремъл посочи, че възможната среща е била обсъждана по време на разговорите.

Тръмп каза още, че не е сигурен дали ще разговаря със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на срещата в Азия следващия месец. Той заяви, че не знае дали изобщо е отправено искане за такава среща.

Източници: bta.bg