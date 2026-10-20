Доналд Тръмп: Може би е време Зеленски да намери друг преговарящ за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски трябва да намери друг човек, който да води преговорите от страна на Киев за прекратяване на войната с Русия. „Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря“, каза Тръмп пред журналисти.
Изказването идва, след като на 10 октомври американският държавен глава призова Украйна да смени президента си. Тръмп заяви също, че според него Русия се е държала „добре“ по отношение на Украйна. „Те не правят кой знае какво“, каза той.
Американският президент добави, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Той посочи и че ще обмисли възможността украинците да останат под временен защитен статут в САЩ до края на войната.
Тръмп допуска среща със Си и Путин
В отделно изказване Тръмп заяви, че е готов да участва в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин. По думите му разговорите могат да бъдат съсредоточени върху ядрените оръжия и ядреното разоръжаване.„Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви Тръмп.
„Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави американският президент.
По-рано Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си могат да проведат „тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се състои следващия месец в Китай. Кремъл посочи, че възможната среща е била обсъждана по време на разговорите.
Тръмп каза още, че не е сигурен дали ще разговаря със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на срещата в Азия следващия месец. Той заяви, че не знае дали изобщо е отправено искане за такава среща.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧУЧЕЛОТО ТРЪМП
Коментиран от #3
00:26 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Така е
До коментар #1 от "ЧУЧЕЛОТО ТРЪМП":Украйна се бие срещу Русия, САЩ и Северна Корея взети заедно и удържа положението. Браво на украинците!
Коментиран от #13, #15
00:36 20.10.2026
4 Горски
00:36 20.10.2026
5 Краси
00:37 20.10.2026
6 КИМ ЧО СЕВРНЯКА
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ПРЕГОВОРИТЕ КАТО ПРАТИ ПОДАРЪК ДЕТО ЛЕТИ НА ТРЪМП -ХАХАХАХА САМО ЕДНА РАКЕТА
00:37 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БайДончо,
Коментиран от #16
00:38 20.10.2026
9 Бен Вафлек
00:40 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 КУКУВИЦАТА ОТ ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧО ГНЕЗДО
00:43 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
00:51 20.10.2026
15 хахахахха
До коментар #3 от "Така е":Русия се сражава с 53 страни и пак продължава сама напред към целите си
00:56 20.10.2026
16 Соваж бейби
До коментар #8 от "БайДончо,":Ако е в Украйна клоуна Дони ще го прибере надявам се и с жена му като семейство Мадуро и на онзи му беше смешно .Ако е в Европа пак ще го намерят американци.клоуна трябва да бъде съден и за реч на омразата и идеи за санкции които наложи на цял един народ / спортисти ,артисти /коино няма нищо общо с политиката.
00:58 20.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И УКРАЙНА ДАЖЕ НЯМА ДА Е В ГЛАВНОТО МЕНЮ :)
01:07 20.10.2026
18 Преди 3 часа
А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
01:07 20.10.2026