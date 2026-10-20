Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Доналд Тръмп: Може би е време Зеленски да намери друг преговарящ за край на войната
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Може би е време Зеленски да намери друг преговарящ за край на войната

20 Октомври, 2026 00:23, обновена 20 Октомври, 2026 00:24 837 18

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • украйна-
  • русия

Американският президент заяви, че е отворен и към тристранна среща със Си Цзинпин и Владимир Путин, посветена на ядрените оръжия

Доналд Тръмп: Може би е време Зеленски да намери друг преговарящ за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски трябва да намери друг човек, който да води преговорите от страна на Киев за прекратяване на войната с Русия. „Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря“, каза Тръмп пред журналисти.

Изказването идва, след като на 10 октомври американският държавен глава призова Украйна да смени президента си. Тръмп заяви също, че според него Русия се е държала „добре“ по отношение на Украйна. „Те не правят кой знае какво“, каза той.

Американският президент добави, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Той посочи и че ще обмисли възможността украинците да останат под временен защитен статут в САЩ до края на войната.

Тръмп допуска среща със Си и Путин

В отделно изказване Тръмп заяви, че е готов да участва в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин. По думите му разговорите могат да бъдат съсредоточени върху ядрените оръжия и ядреното разоръжаване.

„Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви Тръмп.

„Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави американският президент.

По-рано Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си могат да проведат „тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се състои следващия месец в Китай. Кремъл посочи, че възможната среща е била обсъждана по време на разговорите.

Тръмп каза още, че не е сигурен дали ще разговаря със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на срещата в Азия следващия месец. Той заяви, че не знае дали изобщо е отправено искане за такава среща.

Източници: bta.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУЧЕЛОТО ТРЪМП

    5 4 Отговор
    ПЛАШИ САМО ГАРГИТЕ

    Коментиран от #3

    00:26 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така е

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУЧЕЛОТО ТРЪМП":

    Украйна се бие срещу Русия, САЩ и Северна Корея взети заедно и удържа положението. Браво на украинците!

    Коментиран от #13, #15

    00:36 20.10.2026

  • 4 Горски

    5 3 Отговор
    Никога,ама нито веднъж украинците не поискаха мир.Те искат примитив при такива условия все едно Русия ще капитулира всеки момент.Помирението им трябва, за да натрупат още пари от оръжия и да въвлекат по успешно светът в 3 та световна. Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди .Да си признае че НАТО участва и без тях е никой.

    00:36 20.10.2026

  • 5 Краси

    3 2 Отговор
    Тоя е голям въздухар!

    00:37 20.10.2026

  • 6 КИМ ЧО СЕВРНЯКА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ПРЕГОВОРИТЕ КАТО ПРАТИ ПОДАРЪК ДЕТО ЛЕТИ НА ТРЪМП -ХАХАХАХА САМО ЕДНА РАКЕТА

    00:37 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БайДончо,

    5 2 Отговор
    Покани го, излъжи го и го арестувай! Направи го и всички украинци ще са ти благодарни! Нека бъде разпитан (разпит втора степен) и на митинга до тебе, да потвърди на кои конгресмени и сенатори, колко пари са получили за подкрепата на войната!👍

    Коментиран от #16

    00:38 20.10.2026

  • 9 Бен Вафлек

    1 2 Отговор
    Абсолютен плужек.

    00:40 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КУКУВИЦАТА ОТ ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧО ГНЕЗДО

    1 4 Отговор
    ДОНАЛД ИЗКУКУРИГАЛКАТА ТРЪМП ЩЕ ИЗБИЕ ВСИЧКО ЖИВО ПО ЗЕМЯТА

    00:43 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    🤣Аз го бях предвидила още преди две години че ще оставят миротворци /натовци/ да пазят Украйна докато си плати дълговете за войната. Сами си го направиха украинците викаха САЩ да идва ги спасява е на ви свобода .А клоуна ще си прави компания с Мадуро в един затвор по хубавата му съдба ако преди това не го напипат украинците.

    00:51 20.10.2026

  • 15 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Русия се сражава с 53 страни и пак продължава сама напред към целите си

    00:56 20.10.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "БайДончо,":

    Ако е в Украйна клоуна Дони ще го прибере надявам се и с жена му като семейство Мадуро и на онзи му беше смешно .Ако е в Европа пак ще го намерят американци.клоуна трябва да бъде съден и за реч на омразата и идеи за санкции които наложи на цял един народ / спортисти ,артисти /коино няма нищо общо с политиката.

    00:58 20.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САЩ СА СЪГЛАСНИ НА СРЕЩА НА ТРИМАТА ГОЛЕМИ В ШАНХАЙ
    ......
    И УКРАЙНА ДАЖЕ НЯМА ДА Е В ГЛАВНОТО МЕНЮ :)

    01:07 20.10.2026

  • 18 Преди 3 часа

    0 0 Отговор
    Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
    А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!

    01:07 20.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания