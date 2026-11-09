Израелски удари и артилерийски обстрел в Южен Ливан

Израелски въздушни удари са нанесени по градовете Кфар Тебнит и Кантара в Южен Ливан, съобщават ливански медии. Артилерийски огън е засегнал районите около Мансури, Маджал Зун, долината Слуки и Кабриха. За удари и обстрел в района съобщават „Нахарнет“, ливански кореспонденти и „Петра“.

Според ливански източник по сигурността, цитиран от йорданската информационна агенция „Петра“, израелски дрон е хвърлил светошумова граната по земеделци край Дейр Мимас. „Израелски дрон хвърли светошумова граната по фермери, които беряха маслини“, заяви източникът. Няма потвърдени данни за броя на пострадалите при този инцидент.

Същият източник съобщава, че израелски дронове са летели на малка височина над южните предградия на Бейрут и над части от Южен Ливан. В района на Хиам израелските сили са извършвали операции с автоматичен огън, а патрул е спрял жители, пристигнали в Кфар Шуба за прибиране на маслините. По данни на „Петра“ те са имали предварително разрешение от ливанската армия и механизма за наблюдение на прекратяването на огъня.

Удари по селища и военни позиции

„Нахарнет“ съобщава за артилерийски обстрел по Маржаюн през нощта, както и за удари по Вади ал Худжейр, Хадата и Браашит. Ливанският портал „Либан нюз“ съобщава, че по-късно са били регистрирани нови атаки срещу Кфар Тебнит и Маркаба, но посочва, че към момента няма обобщена оценка за жертвите и материалните щети.

Израелската армия заяви, че предишната вечер е открила два оръжейни склада в Мейс ел Джабал и помещение в Тири, което определя като оперативен център на Хизбула. Според израелската страна трите обекта се намират в близост до позиции на Временните сили на ООН в Ливан. Твърдението не е независимо потвърдено.

Към момента няма потвърден обобщен брой на жертвите и пострадалите, нито пълна информация за щетите от въздушните удари и артилерийския обстрел. Не са съобщени и конкретни срокове за последващи действия или за промяна на режима на достъп на земеделците до маслиновите им насаждения.

Източници: pt1.petra.gov.jo, naharnet.com, en.libnanews.com