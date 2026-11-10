Financial Times: Нетаняху всекидневно иска от Тръмп да поднови войната с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се обажда на президента на САЩ Доналд Тръмп всеки ден с настояване Вашингтон да възобнови военните действия срещу Иран. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на човек, запознат с обсъжданията между американската и израелската страна.

„Нетаняху му се обажда всеки ден, за да настоява да възобнови войната“, казва източникът пред британското издание. По думите му представители във и извън Белия дом се опитват да предотвратят нова ескалация, докато регионалните лидери призовават Тръмп да даде приоритет на преговорите.

Друг източник, запознат със ситуацията в Израел, твърди пред Financial Times, че Нетаняху иска подновяване на военните действия, но отрича в момента да има организиран натиск върху американския президент по този въпрос. Разминаването показва, че информацията за разговорите и вътрешните обсъждания не е потвърдена официално.

Тръмп говори за дипломатически изход

Позицията на Тръмп публично се различава от описаната в публикацията на Financial Times. След среща с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани на 9 ноември американският президент заяви, че войната с Иран е „на практика приключила“ във военно отношение. „Запазваме настоящото положение“, каза Тръмп.

Той допълни, че вижда „положителен напредък“ и „добър шанс“ конфликтът да бъде прекратен. В същото време Тръмп подчерта, че американските сили остават в готовност, ако обстановката се промени.

В публикация в социалната си мрежа президентът посочи, че Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други държави предпочитат да се запази настоящото положение. Това означава продължаване на икономическия натиск и блокадата, вместо незабавно започване на нова голяма военна операция.

Вашингтон оставя отворени и двете възможности

Според Асошиейтед прес Нетаняху е настоял за нова вълна от удари срещу Иран по време на разговор с Тръмп през уикенда, след междинните избори в САЩ. Американски и регионални представители са потвърдили пред агенцията, че натискът е бил свързан с възможността за възобновяване на пълномащабните операции.

Въпреки публичното си отстъпление от заплахите за нова офанзива Тръмп не е наредил изтегляне на хилядите американски военнослужещи, изпратени във водите край Иран. Морската блокада продължава, а американските сили са извършили ограничени удари по ирански цели през последната седмица.

Техеран настоява за прекратяване на блокадата, облекчаване на санкциите, размразяване на ирански активи и спиране на военните действия в региона, включително израелските операции в Ливан. Иранската страна обвързва тези условия с възможността за възобновяване на преговорите по ядрената си програма.

Така след повече от осем месеца конфликтът остава между две възможности: дипломатическо споразумение, за което Тръмп твърди, че има напредък, или нова американско-израелска военна операция, за която Нетаняху продължава да настоява според Financial Times.

Източници: ft.com, apnews.com