Руски удари раниха осем души и оставиха Днипро без ток

Руски атаки в Украйна причиниха щети по жилищни и обществени сгради, раниха осем души и доведоха до мащабни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска област. Значителна част от Днипро и Каменское останаха без ток, след като беше повредено важно енергийно оборудване, съобщи ДТЕК. Без електрозахранване са останали и обекти на критичната инфраструктура.

„Атаката предизвика мащабни прекъсвания в областта“, заявиха от енергийната компания. Екипи работят по възстановяването на електроснабдяването, но не са посочени точен брой засегнати потребители и срок за пълното отстраняване на повредите.

Шестима пострадали при удар по Харков

Вечерта на 9 ноември руски безпилотник „Шахед“ е ударил частен дом в Холодногорския район на Харков. При атаката е избухнал пожар, повредени са около 10 автомобила, а първоначално е съобщено за четирима ранени. По-късно броят на пострадалите е увеличен на шестима от кмета на града Игор Терехов.

„В резултат на удара гори частен дом, ранени са четирима души, повредени са около 10 автомобила“, съобщи Терехов при първите данни за инцидента. По-късното уточнение за шестима пострадали е публикувано отново от градските власти.

Двама ранени при удар по сграда в Переяслав

В Переяслав, Киевска област, е повредена общинска сграда, в която живеят хора, нуждаещи се от специална социална подкрепа и постоянни грижи. Според началника на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко двама души са ранени и са откарани в болница.

Сградата е частично разрушена. Всички хора, които са се намирали там по време на удара, са евакуирани, съобщи Ткаченко.

Генералният щаб отчете 148 бойни сблъсъка

Украинският генерален щаб съобщи за 148 бойни сблъсъка от началото на 9 ноември. По данни на щаба руските сили са нанесли 48 въздушни удара, използвали са 163 управляеми авиобомби, задействали са 4608 ударни дрона и са извършили 1967 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

На Покровското направление са отчетени 12 руски атаки. На Константиновското направление са регистрирани девет, а на Южнослабожанското, Лиманското и Покровското направления са отчетени по шест, съобщи Генералният щаб.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua