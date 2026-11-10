ФИДЕС включи Арон Орбан в списъка на „политическите затворници“

ФИДЕС включи Арон Орбан, брат на лидера на партията Виктор Орбан, в списъка си на „политическите затворници“. Така имената в него станаха пет, въпреки че краткото му представяне все още посочва, че четирима души са в ареста или предварителното задържане.

В списъка са още Балаш Буш, Балаш Ханко, Миклош Сещак и Вероника Варга-Баюс. Според представянето на ФИДЕС Буш, Ханко и Варга-Баюс са задържани по случай, свързан с неправомерно разпределени 17 милиарда форинта от Националния културен фонд. Сещак е заподозрян по корупционно дело, свързано с автобусната компания „Воланбус“.

Разследването срещу Арон Орбан

Арон Орбан беше задържан на 9 ноември заедно с още трима души. Националното разследващо бюро съобщи, че след разпитите е задържало всички заподозрени и е поискало те да останат под стража. По случая са извършени задържания и обиски на четири места в Будапеща, Фот и Дунакеси.

Според данните на разследващите четиримата са подпомагали виетнамски граждани да достигнат Западна Европа в продължение на няколко месеца през 2024 г. Твърди се, че са съдействали за получаването на визи чрез кратки обучения в Унгария, като са събирали такса за набирането на участници. Националното разследващо бюро посочва, че по този начин е оказана помощ на повече от 100 виетнамски граждани.

Четиримата са заподозрени в трафик на хора, извършен в престъпно сдружение с цел финансова облага. Един от мъжете е разследван и за търговия с влияние като подбудител, съобщи Националното разследващо бюро. Обвиненията са на етап досъдебно производство и не представляват доказана вина.

Реакцията на ФИДЕС

В представянето на Арон Орбан ФИДЕС определи акцията като нов етап от политическа разправа и посочи, че полицията е действала по „дело за трафик на хора“. Партията го добави към списъка си непосредствено след задържането му.

Виктор Орбан защити брат си с думите: „Целта съм аз, брат ми е само средство“. Ръководителят на свързаната с ФИДЕС организация „Ведвонал“ Юдит Чунинe Бертаналан също заяви, че става дума не за търсене на отговорност, а за политическа разправа. Тези оценки са позиция на партията и нейни представители, докато разследването продължава.

При акцията срещу Арон Орбан е участвал и Центърът за борба с тероризма, тъй като според разследващите е имало основание да се предполага наличие на оръжия в жилището му. Стрелба не е имало. Следващата процесуална стъпка е съдът да се произнесе по искането на Националното разследващо бюро за задържане под стража.

Източници: hvg.hu